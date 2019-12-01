Cẩm nang làm đẹp đón Tết: 3 công thức mặt nạ từ sữa tươi giúp làn da đen nhẻm bật tông trắng hồng, căng mướt như em bé

Dưới đây là 3 công thức mặt nạ từ sữa tươi kết hợp cùng một số nguyên liệu tự nhiên có tác dụng dưỡng trắng, đồng thời ngăn ngừa mụn, lão hóa vô cùng hiệu quả.

Từ lâu, sữa tươi đã trở thành nguyên liệu tự nhiên được phụ nữ sử dụng thường xuyên trong việc làm đẹp , chăm sóc làn da. Nếu biết cách làm mặt nạ từ sữa tươi , làn da đen nhẻm, đầy thâm sạm sẽ bật tông trở nên trắng hồng rạng rỡ.

Sử dụng thường xuyên, sữa tươi còn là "thần dược" trong việc ngăn ngừa lão hóa, kéo căng nếp nhăn, đẩy lùi mọi dấu hiệu của tuổi tác giúp làn da luôn mịn màng, căng mướt.

Sữa tươi rất giàu vitamin B2, B12 có tác dụng điều trị và ngăn ngừa mụn quay trở lại hiệu quả. Không những thế, hàm lượng dưỡng chất trong loại thức uống bổ dưỡng này còn góp phần cải thiện sắc tố giúp làn da trắng hồng rạng rỡ.

Đặc biệt, nguồn khoáng chất dồi dào trong loại thức uống này góp phần ức chế quá trình sản xuất melanin - nguyên nhân chính hình thành nám sạm, đồi mồi, tàn nhang trên da.

Kết hợp nguyên liệu này với một số thành phần tự nhiên khác như dầu dừa, bột cám gạo, dầu ô liu... sẽ làm tăng hiệu quả giúp nuôi dưỡng làn da một cách toàn diện.

Sữa tươi là nguyên liệu mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho làn da - Ảnh: Internet

Công thức mặt nạ từ sữa tươi dưỡng trắng da

Công thức 1: Sữa tươi và bột cám gạo

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh bột cám gạo

- 2 muỗng canh sữa tươi

- 1 muỗng cà phê mật ong

Cách thực hiện:

Cho bột cám gạo, sữa tươi và mật ong vào chiếc bát nhỏ rồi khuấy thật đều là có thể sử dụng được ngay.

Lúc này, dùng bông tẩy trang và nước ấm để làm sạch khuôn mặt. Tiếp đó, thoa đều hỗn hợp vừa làm lên, mát xa theo chuyển động tròn khoảng 2 phút. Thư giãn thêm 15 phút nữa thì rửa sạch bằng nước mát là hoàn thành.

Mặt nạ dưỡng trắng da từ sữa tươi và bột cám gạo - Ảnh: Internet

Công thức 2: Sữa tươi và dầu ô liu

Nguyên liệu cần có:

- 5 muỗng canh sữa tươi

- 1 muỗng canh dầu ô liu

- 1 chiếc mặt nạ giấy

Cách thực hiện:

Xếp mặt nạ giấy đặt vào đáy chiếc bát, đổ từ từ sữa tươi và dầu ô liu vào để ngâm trong khoảng 5 - 7 phút. Rửa thật sạch da mặt rồi lấy chiếc mặt nạ giấy vừa làm đắp lên, nằm thư giãn khoảng 20 phút. Cuối cùng, dùng nước mát rửa sạch da mặt là hoàn thành.

Mặt nạ dưỡng da, ngăn ngừa lão hóa từ sữa tươi và dầu ô liu - Ảnh: Internet

Công thức 3: Sữa tươi và bột trà xanh

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh bột trà xanh

- 2 muỗng canh sữa tươi

Cách thực hiện:

Rất đơn giản, thêm tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị vào chiếc bát sạch, dùng muỗng khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất là có thể sử dụng.

Sau khi làm sạch khuôn mặt, dùng hỗn hợp vừa làm thoa đều khắp, thư giãn khoảng 15 phút rồi rửa lại bằng nước mát là hoàn thành.

Mặt nạ dưỡng da từ bột trà xanh và sữa tươi - Ảnh: Internet

Lưu ý:

Nên chọn sữa tươi không đường vì đường là tác nhân gây mụn và sạm da.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, hãy kiểm tra hỗn hợp thu được trên da tay trước khi dùng trên khuôn mặt.

Bạn có thể kết hợp sữa tươi với nhiều nguyên liệu tự nhiên khác như: Nha đam, bột quế, bột nghệ... tùy thuộc vào sở thích và đặc tính da.

Chăm chỉ đắp các công thức mặt nạ từ sữa tươi trên khoảng 2 - 3 lần mỗi tuần, sau 10 ngày, bạn sẽ cảm thấy sự cải thiện đáng kể của làn da.