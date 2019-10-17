Da trắng bật tone chỉ sau vài lần dùng nước vo gạo rửa mặt

Chăm sóc da 17/10/2019 17:11

Trong nước vo gạo có chứa nhiều vitamin B5 có lợi cho làn da, không chỉ giúp ngăn chặn quá trình lão hóa, giúp da mịn màng, mềm mại. Việc dùng nước vo gạo rửa mặt mỗi ngày còn giúp cải thiện lỗ chân lông, giúp da trắng sáng, loại bỏ các vết tàn nhang trên bề mặt da. Có thể nói, đây là một trong những "mỹ phẩm" làm đẹp rẻ tiền mà bất cứ ai cũng có thể tận dụng để chăm sóc da.

Dùng nước vo gạo rửa mặt có tác dụng gì

Dùng nước vo gạo rửa mặt được xem là công thức làm đẹpchăm sóc da an toàn, tiết kiệm dành cho phái đẹp. Từ xa xưa, đã có rất nhiều người biết áp dụng phương pháp rửa mặt bằng nước vo gạo để làm trắng da, chống lão hóa, ngừa mụn và làm se khít lỗ chân lông.

Dung nuoc vo gao rua mat duoc xem la cong thuc lam dep va cham soc da an toan
Dùng nước vo gạo rửa mặt được xem là công thức làm đẹp và chăm sóc da an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tạp chí Boldsky, nước vo gạo được xem như một chất tẩy rửa nhẹ da mặt vì nó giúp lấy đi các bỏ bụi bẩn ra khỏi bề mặt da. Tất cả những gì mà bạn cần cho một làn da đẹp chỉ là nước vo gạo. Nghe qua có vẻ lạ nhưng thực tế, chỉ nước vo gạo thôi cũng đã hội tụ đủ dưỡng chất để làm đẹp và “nâng tone” làn da mà không cần phải kết hợp cùng những nguyên liệu khác. Việc làm sạch da bằng nước gạo hàng ngày có tác dụng giúp phục hồi đàn hồi của làn da, tăng cường độ ẩm cho da luôn mềm mại, mịn màng hơn. Ngoài ra, làm đẹp bằng cách lấy nước vo gạo rửa mặt hàng ngày còn mang đến những công dụng kỳ diệu như:

Điều trị làn da bị dị ứng

Theo nghiên cứu của viện da liễu thử nghiệm trên bệnh nhân bị da dị ứng, các nhà nghiên cứu cho biết, việc dùng nước gạo tắm trong 15 phút và thực hiện 2 lần/ngày có thể giúp cải thiện được tình trạng bị viêm da một cách đáng kể.

Làm mềm da, cung cấp độ sáng cho da

Rửa mặt bằng nước vo gạo có thể cung cấp cho bạn làn da sáng, tươi trẻ hơn. Do giàu các chất dinh dưỡng và protein cần thiết, nước gạo giúp tăng sản xuất collagen cho da.

Hỗ trợ điều trị mụn

Cách sử dụng nước vo gạo rửa mặt là phương pháp được rất nhiều bạn trẻ hiện nay áp dụng bởi thành phần vitamin và khoáng chất trong nước vo gạo có công dụng kiểm soát sự phát triển của mụn, đặc biệt là trứng cá trên mặt. Thêm vào đó, nước vo gạo còn xóa mờ các đốm sậm màu, thâm trên da, hoạt động như chất giúp làm se và thắt chặt lỗ chân lông, làm giảm cơ hội xuất hiện trở lại của mụn. Với công dụng này cũng đã trả lời cho thắc mắc liệu rửa mặt bằng nước vo gạo có bị mụn không? mà nhiều bạn vẫn thường băn khoăn rồi nhé.

Nuoc vo gao con xoa mo cac dom sam mau tham tren da
Nước vo gạo còn xóa mờ các đốm sậm màu, thâm trên da - Ảnh minh họa: Internet

Điều trị tổn thương da, giúp trắng da

Nước vo gạo vốn có chứa cám gạo là thành phần chính với rất nhiều vitamin B5, nhờ đó có khả năng giúp da trở nên sáng và mịn màng. Nước vo gạo cũng được dùng nhiều để nuôi dưỡng các tế bào da, làm lành những tổn thương da do ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài. Bên cạnh đó, nước vo gạo còn có chứa một số khoáng chất tốt cho biểu bì như: sắt, đồng, kẽm, Anthocyanins, chất diệp lục, mangan, magie, lignans,... Vì thế, đừng phí phạm đổ mà hãy tận dụng nước vo gạo rửa mặt để chăm sóc da nhé.

Nuôi tóc chắc khỏe

Ngoài công dụng được biết đến làm chăm sóc da, nước gạo còn có tác dụng giúp làm mềm tóc và giữ cho mái tóc sáng bóng mượt. Đặc biệt với những bạn đang có vấn đề về tóc khô thì đây chính là “thần dược” cho mái tóc của bạn. Để dưỡng tóc với nước vo gạo, sau khi dùng dầu gội, bạn xả tóc bằng nước vo gạo, để một vài phút rồi gội sạch bằng nước. Thực hiện một vài lần, mái tóc khô, xơ sẽ trở nên mềm mại, giảm tình trạng xơ rối.

Dùng nước vo gạo rửa mặt như thế nào

Muốn việc dùng nước vo gạo rửa mặt phát huy tốt hiệu quả, bạn có thể thực hiện theo những bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Lọc tinh chất

Trong quá trình dùng gạo vo để nấu cơm, bạn bỏ nước vo đầu tiên bởi nó có thể chứa nhiều tạp chất, bụi bẩn hay vỏ trấu không tốt cho làn da, lấy nước vo lần thứ 2 và cho vào trong 1 tô sạch, để khoảng 1 giờ.

Bo nuoc vo dau tien lay nuoc vo lan thu 2
Bỏ nước vo đầu tiên lấy nước vo lần thứ 2 - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Làm ướt da mặt

Làm ướt da mặt bằng nước ấm để giúp cho lỗ chân lông nhanh chóng giãn ra, dễ dàng lấy những chất bẩn, tế bào chết tụ lại bên trong, làm cơ sở cho dưỡng chất từ nước vo gạo thấm vào da tốt hơn.

Bước 3: Rửa mặt

Nước vo gạo sau khi để lắng, gạt bỏ phần nước trong bên trên, lấy phần nước gạo lắng bên dưới để rửa mặt, massage nhẹ khắp mặt theo chiều kim đồng hồ trong khoảng 2 – 3 phút và vỗ mặt nhẹ. Việc này giúp chất dinh dưỡng trong nước gạo thẩm thấu dễ dàng hơn vào da, tăng cường công dụng làm đẹp, chăm sóc da.

Bước 4: Làm sạch da lần nữa

Dùng nước ấm để rửa sạch lại mặt một lần nữa, lấy khăn bông thấm khô da. Kiên trì thực hiện cách này khoảng 2 – 3 lần/ ngày thì chỉ một thời gian ngắn, da bạn sẽ có sự thay đổi rõ rệt, trắng và mịn màng hơn.

Những cách làm đẹp da khác với nước vo gạo

Ngoài phương pháp dùng nước vo gạo rửa mặt hàng ngày, bạn cũng có thể tham khảo thêm một vài cách chăm sóc da khác từ nước vo gạo.

Rửa mặt bằng nước vo gạo và mật ong

Mật ong vốn được biết đến là "thần dược" cho làn da và sức khoẻ, vì thế khi kết hợp giữa mật ong và nước vo gạo sẽ mang đến hiệu quả bất ngờ cho làn da không hề thua kém bất cứ mỹ phẩm đắt tiền nào.

Bạn chỉ cần lấy phần nước vo gạo thu được ở lần vo thứ 2, cho nước vào tô và để lắng nước, lấy phần cám gạo đọng lại nước đáy, trộn phần tinh bột gạo thu được này với mật ong và nước ấm tỉ lệ 1:1:2. Sau đó lấy hỗn hợp này thoa lên mặt và massage. Mỗi ngày, áp dụng công thức này sẽ có công dụng giúp da căng mịn, chống lại các dấu hiệu lão hóa, nếp nhăn trên da.

Rua mat mat ong va nuoc vo gao se mang den hieu qua bat ngo cho lan da
Rửa mặt mật ong và nước vo gạo sẽ mang đến hiệu quả bất ngờ cho làn da - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ nước vo gạo và sữa đậu nành

Cũng như công thức làm đẹp trên, dùng mặt nạ kết hợp giữa nước vo gạo và sữa đậu nành có tác dụng chống lão hóa da, làm trắng và giữ ẩm da rất tốt.

Bạn chỉ cần lấy 1 chén nước vo gạo đã được lắng (lấy nước vo lần 2) cùng với khoảng 100ml sữa đậu nành và 1 chút nước ấm, trộn tất cả các nguyên liệu này cùng nhau. Sau khi làm sạch da, dùng hỗn hợp này thoa đều lên mặt kết hợp massage da mặt nhẹ nhàng, để yên trong khoảng 20 phút thì rửa mặt lại bằng nước mát. Áp dụng công thức sữa đậu nành và nước vo gạo rửa mặt khoảng 3 lần/tuần sẽ mang lại kết quả khả quan.

Mat na ket hop giua nuoc vo gao va sua dau nanh co tac dung chong lao hoa da
Mặt nạ kết hợp giữa nước vo gạo và sữa đậu nành có tác dụng chống lão hoá da - Ảnh minh họa: Internet

Rửa mặt bằng nước vo gạo hàng ngày có tốt không

Như đã nói ở trên, việc dùng nước vo gạo rửa mặt có tác dụng nuôi dưỡng và làm trắng da hiệu quả. Bạn lấy nước vo gạo rửa mặt hàng ngày như một loại "sữa rửa mặt thiên nhiên" mỗi ngày 2 lần sáng - tối, kết hợp với vỗ và massage mặt sẽ mang đến làn da sáng đẹp, hồng hào và săn chắc.

Tuy nhiên, một lưu ý nhỏ dành cho bạn khi sử dụng nước vo gạo rửa mặt đó là nên tẩy trang trước bước rửa mặt bởi dù có tác dụng làm sạch da và bụi bẩn, thế nhưng với những lớp trang điểm dày hoặc kem chống nắng, nước vo gạo không thể làm sạch hết độ bám của mỹ phẩm trên da. Vì thế, cần tẩy trang để da không bị ảnh hưởng xấu từ tác hại kem, phấn.

Lay nuoc vo gao rua mat hang ngay se mang den lan da sang dep hong hao va san chac
Lấy nước vo gạo rửa mặt hàng ngày sẽ mang đến làn da sáng đẹp, hồng hào và săn chắc - Ảnh minh họa: Internet

Rửa mặt bằng nước vo gạo có ăn nắng không?

Trong ánh nắng mặt trời có chứa tia UVA và UVB, đây là nguyên nhân hàng chính khiến da bị sạm nám, lão hóa, xuất hiện nếp nhăn và nhiều vấn đề khác về da. Theo lời khuyên từ các chuyên gia về da liễu, khi áp dụng phương pháp rửa mặt với nước vo gạo nên kết hợp sử dụng kem chống nắng bởi nước vo gạo có chứa một vài thành phần dễ khiến da bắt nắng. Vì thế, nếu không che chắn, bảo vệ da cẩn thận có thể gây dị ứng, khiến da đen sạm.

Trên đây là một vài thông tin về công dụng chăm sóc và làm đẹp bằng việc sử dụng nước vo gạo rửa mặt cũng như giải đáp thắc mắc mà nhiều người vẫn thường băn khoăn liệu rửa mặt bằng nước vo gạo có tốt không? Hi vọng với những thông tin này sẽ giúp bạn có lựa chọn đúng đắn cho mình về các phương pháp làm đẹp tại nhà.

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