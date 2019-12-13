Dưỡng da đều đặn mỗi ngày nhưng mụn vẫn nổi chi chít, bạn đang mắc những sai lầm nghiêm trọng này

Chăm sóc da 13/12/2019 05:30

Đã bao giờ bạn thắc mắc tại sao mình chăm chỉ dưỡng da mà vẫn bị lên mụn? Câu trả lời là bạn đang gặp sai lầm khi dưỡng da. Hãy "bỏ túi" ngay những kinh nghiệm chăm sóc da dưới đây.

Chăm sóc da hàng ngày là việc làm không thể thiếu để sở hữu làn da khỏe đẹp. Tuy nhiên, nếu mắc phải những sai lầm khi dưỡng da dưới đây thì sẽ phản tác dụng. Vì vậy, bạn hãy lưu ý tránh những điều sau khi chăm sóc da hàng ngày.

1. Không tẩy trang, làm sạch mặt kỹ

Đây là bước đầu tiên trước khi đến với chu trình chăm sóc da, tuy nhiên có rất nhiều người thờ ơ với nó và dẫn đến sai lầm khi dưỡng da về sau.

Dù bạn có đi ra ngoài hay chỉ ở trong nhà thì vào mỗi tối cũng phải tấy trang kỹ càng. Đây là bước loại bỏ các chất bẩn bám trên khuôn mặt sau một ngày dài hoạt động.

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Bước tẩy trang không thể thiếu hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đến là bước rửa mặt để làm sạch da (nên chọn loại sữa rửa mặt phù hợp với tình trạng da), mát xa nhẹ nhàng 30 giây sau đó rửa lại thật sạch với nước.

Lưu ý: Nếu muốn làm sạch sâu có thể sử dụng máy rửa mặt, việc rửa mặt bằng máy sẽ có công dụng gấp 5 lần so với rửa bằng tay thông thường.

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Sử dụng máy rửa mặt giúp làm sạch sâu hơn - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, khi làn da được làm sạch kỹ càng sẽ dễ dàng hấp thụ dưỡng chất ở các bước chăm sóc da tiếp theo. Ngược lại, nếu da không sạch, vi khuẩn và bụi bẩn sẽ tích tụ khiến da dễ lên mụn.

2. Bôi quá nhiều kem dưỡng khi mặt đang bị mụn

Đối mặt với tình trạng da bị mụn, nhiều người thường có tâm lý tăng cường skincare với hi vọng làn da mịn màng sẽ sớm trở lại. Tuy nhiên, khi da đang bị tổn thương, việc nạp quá nhiều dưỡng chất sẽ làm bít tắc lỗ chân lông và khiến tình trạng mụn thêm tồi tệ.

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Khi bị mụn nên ngừng bôi các loại dưỡng da - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân bị nổi mụn là do những tác nhân bụi bẩn bên ngoài khiến làn da bị nhiễm trùng, nhưng không được làm sạch kỹ càng dẫn dến bít tắc lỗ chân lông và gây mụn.

Vì vậy, quan trọng nhất khi da nổi mụn chính là giữ cho khuôn mặt thật sạch, tạm ngưng các bước chăm sóc bằng dưỡng chất và chỉ tập trung làm sạch mặt để điều trị mụn trước.

3. Chọn mỹ phẩm không phù hợp với làn da

Đây là sai lầm nhiều người mắc phải, bạn cần phải biết da của mình thuộc loại nào: da thường, da dầu, da khô, da nhạy cảm hay da hỗn hợp thiên dầu/thiên khô. Từ đó tìm các loại mỹ phẩm có các thành phần phù hợp với đặc tính của da.

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Không nên chủ quan chọn mỹ phẩm mà không tìm hiểu kỹ - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, để chăm sóc da đúng cách là điều không hề đơn giản và rất nhiều người vẫn đang vô tình mắc phải sai lầm khi dưỡng da. Hi vọng, qua những chia sẻ ở trên sẽ giúp chị em có thêm được những kinh nghiệm trong việc chọn mỹ phẩm và skincare da đúng cách.

Lưu ý khi chọn mỹ phẩm chăm sóc da dầu

Lưu ý khi chọn mỹ phẩm chăm sóc da dầu

Sữa rửa mặt, tẩy da chết dạng hạt có thể kích thích tuyến nhờn trên da hoạt động mạnh hơn vì vậy nên ưu tiên sản phẩm dạng gel, sữa.

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