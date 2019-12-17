Thực hiện 3 thói quen ngăn ngừa tối đa lão hóa này trước khi ngủ, da mặt trắng hồng, căng mướt ngay vào sáng hôm sau

Chăm sóc da 17/12/2019 05:35

Học và thực hiện theo 3 thói quen ngăn ngừa lão hóa vào ban đêm dưới đây, bạn sẽ sở hữu làn da căng mướt, tươi tắn ngay vào sáng hôm sau.

Có một số thủ thuật nhỏ nếu được thực hiện đều đặn mỗi buổi tối, bạn sẽ đẩy lùi được các dấu hiệu của tuổi tác, duy trì vẻ đẹp tươi trẻ. Sau đây chính là 3 thói quen ngăn ngừa lão hóa vào ban đêm hết sức hiệu quả.

Thói quen ngăn ngừa lão hóa da ban đêm

Uống nước ấm

Trước khi đi ngủ khoảng 1 - 2 tiếng đồng hồ, bạn nên uống 1 ly nước ấm. Thói quen này cực kỳ tốt cho làn da và cả vóc dáng. Nước ấm làm ấm dạ dày, tăng cường trao đổi và chuyển hóa chất trong đêm. 

Nhờ đó, độc tố, cặn bã, các chất gây hại sẽ được đào thải ra ngoài một cách triệt để giúp thanh lọc cơ thể, ngăn ngừa tối đa lão hóa, mụn trứng cá và kích ứng từ bên trong. Thói quen lành mạnh này còn hạn chế tình trạng rối loạn nội tiết tố nữ estrogen.

Nếu có thời gian, bạn có thể pha thêm mật ong nguyên chất hay nghệ tươi vào nước ấm để uống nhằm tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

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Uống nước ấm trước khi ngủ là thói quen giúp ngăn ngừa lão hóa hiệu quả - Ảnh: Internet

Dùng kem dưỡng ẩm

Dù lười sử dụng mỹ phẩm đến mấy, bạn vẫn nên dành chút thời gian để thoa kem dưỡng ẩm cho da mặt trước khi đi ngủ. Trong đêm, không chỉ cơ thể, làn da cũng bắt đầu quá trình chuyển hóa, tái tạo tế bào mới và điều này rất cần cung cấp thêm độ ẩm.

Thiếu ẩm trong đêm, làn da rất dễ xuất hiện nếp nhăn, tăng tốc quá trình lão hóa và nứt nẻ, bong tróc, sần sùi vào sáng hôm sau. Do đó, để tránh những dấu hiệu tồi tệ này, bạn nhất định phải sử dụng kem dưỡng ẩm trước khi đi ngủ.

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Thoa kem dưỡng ẩm vào ban đêm là thói quen tốt giúp da ngăn ngừa lão hóa, luôn tươi trẻ và căng mịn - Ảnh: Internet

Mát xa nhẹ nhàng

Mát xa là phương pháp mang đến tác dụng ngăn ngừa lão hóa tối ưu. Sử dụng phương pháp này mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ tăng cường quá trình trao đổi chất, kích thích lưu thông máu, hỗ trợ sản sinh tế bào mới. Tế bào mới hình thành sẽ giúp làn da trở nên mịn màng, căng mướt và tươi tắn.

Trong khi thoa kem dưỡng ẩm, bạn có thể dùng đầu ngón tay để mát xa khuôn mặt thật nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. 

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Mát xa nhẹ nhàng mỗi tối giúp da căng mướt, trắng mịn - Ảnh: Internet

Chỉ bằng 3 thói quen ngăn ngừa lão hóa đơn giản trên, bạn sẽ đẩy lùi được nếp nhăn, tình trạng chảy xệ, sần sùi một cách tuyệt đối giúp làn da luôn mềm mại, tươi trẻ.

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