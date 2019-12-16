Lỗi rửa mặt sai cách vào mùa đông hơn 95% phụ nữ mắc phải khiến làn da sần sùi, thô ráp và lão hóa không phanh

Chăm sóc da 16/12/2019 05:30

Vào ngày lạnh, hầu hết phụ nữ đều sử dụng nước nóng để rửa mặt mà không hề biết rằng đây là thói quen chăm sóc da mùa đông sai lầm mà bạn cần tránh.

Bên cạnh việc sử dụng mỹ phẩm thì thói quen chăm sóc cũng ảnh hưởng trực tiếp đến làn da. Vào mùa đông, làn da dễ mất đi độ ẩm, trở nên thô ráp và nứt nẻ. Tuy nhiên, vì nhiệt độ hạ thấp mà nhiều phụ nữ thường sử dụng nước nóng để rửa mặt và khiến tình trạng khô nứt trở nên nặng nề hơn.

Do đó, khi đã biết được tác hại của thói quen chăm sóc da mùa đông sai lầm này, hãy thay đổi ngay lập tức.

Tác hại của thói quen rửa mặt bằng nước nóng

Nhiệt độ của nước ảnh hưởng rất nhiều đến bề mặt phía trên của làn da và hàng rào độ ẩm bảo vệ phía trên. Khi tiếp xúc với nước quá nóng, những lớp màng bảo vệ da sẽ dần dần mỏng đi và mất tác dụng. Lúc này, làn da sẽ dễ bị tổn thương hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, khi hàng rào bảo vệ bị xâm nhập, độ ẩm tự nhiên trên da cũng mất đi và điều này khiến tình trạng bong tróc, nứt nẻ thêm nặng nề.

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Dùng nước quá nóng rửa mặt là thói quen hết sức sai lầm vào mùa đông - Ảnh: Internet

Trao đổi với Byrdie, Shereene Idriss - Bác sĩ da liễu tại Phòng khám Union Square Laser Dermatology chia sẻ: "Nước quá nóng là tác nhân bào mòn và lấy đi hoàn toàn độ ẩm tự nhiên trên bề mặt da. Khi các chỉ tiêu an toàn mất đi, da mặt vốn đã mỏng manh vào mùa đông trở nên yếu ớt và dễ bị kích ứng hơn. Dùng nước nóng để rửa mặt trong thời gian dài sẽ khiến da bị khô nứt, bong tróc và nhanh lão hóa hơn rất nhiều lần. Duy trì thói quen tai hại này trong suốt mùa đông, bạn sẽ nhận về khuôn mặt đầy nếp nhăn".

Chính vì những tác hại khôn lường từ thói quen chăm sóc da mùa đông này, bạn nên loại bỏ ngay nếu đang mắc phải để ngăn ngừa lão hóa.

Nên rửa mặt như thế nào vào mùa đông

Mùa đông, làn da rất mong manh, do đó, bạn nên chọn các loại sữa rửa mặt dạng gel thật dịu nhẹ, không tạo bọt, không cồn và chất tẩy. Tốt nhất, bạn có thể sử dụng các dạng tinh dầu tự nhiên như ô liu, trà tràm, trà xanh, dầu dừa để vệ sinh da thật nhẹ nhàng vào buổi sáng và tối.

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Hãy sử dụng sữa rửa mặt thật dịu nhẹ vào mùa đông để bảo vệ làn da - Ảnh: Internet

Nếu thời tiết quá lạnh, bạn có thể pha một ít nước nóng vào nước lạnh để rửa mặt, lưu ý, nhiệt độ nước không quá 37 độ C. 

Theo giới chuyên gia, nhiệt độ nước từ 35 - 37 độ C là hoàn hảo nhất để rửa mặt hay tắm rửa. 

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Pha nước ấm ở nhiệt độ 37 độ C để rửa mặt vào mùa đông là thói quen tốt - Ảnh: Internet

Sau khi vệ sinh khuôn mặt, đừng nên dùng khăn khô lau lên bề mặt da, thay vào đó, bạn nên để cho da khô tự nhiên. Vì vào mùa đông da rất mỏng và dễ có cảm giác bong rát. 

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