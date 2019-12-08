Bác sĩ da liễu tiết lộ 'thần dược' tự nhiên giúp phụ nữ U40 duy trì nhan sắc tươi trẻ, ngăn ngừa đến 10 năm lão hóa

Chăm sóc da 08/12/2019 05:30

Mới đây, Byrdie đã chia sẻ thành phần ngăn ngừa lão hóa, duy trì làn da tươi trẻ, mịn màng cho phụ nữ U40 hiệu quả tương tự phương pháp tiêm botox.

Nhằm giúp phụ nữ trung niên đẩy lùi dấu hiệu của tuổi tác và duy trì làn da tươi trẻ, căng mịn, bác sĩ da liễu Yoon-Soo Cindy Bae từ Trung tâm Laser tại thành phố New York đã tiết lộ thành phần ngăn ngừa lão hóa mang đến hiệu quả vượt trội. 

Vị bác sĩ này phân tích rằng để loại bỏ các nếp nhăn một cách tức thì, các phương pháp như tiêm botox, filler là lựa chọn hiệu quả nhất. Tuy nhiên, hoàn toàn có một phương pháp khác mang đến hiệu quả kéo căng làn da mà không cần sự giúp đỡ của công nghệ.

Yoon Soo cho biết: "Bổ sung argireline - chuỗi peptide tổng hợp chính là chìa khóa kéo dài vẻ đẹp tuổi xuân cho phụ nữ trung niên". 

Theo đó, loại chất này có tác dụng chống lão hóa, giảm thiểu nếp nhăn và hạn chế da chảy xệ vô cùng hiệu quả. 

ngan ngua lao hoa 1
Sử dụng đúng thành phần ngăn ngừa lão hóa, phụ nữ trung niên sẽ đẩy lùi được tối đa các dấu hiệu của tuổi tác - Ảnh: Internet

Tác dụng ngăn ngừa lão hóa da của Argireline

Argireline là một chuỗi peptide mà peptide là các axit amin hay còn gọi là axit béo. Không chỉ tốt cho làn da, đây còn là các dưỡng chất cần thiết đối với sức khỏe con người.

Theo nghiên cứu, argireline hoạt động tương tự như các phương pháp tiêm botox và filler, có nghĩa là chúng ngăn chặn quá trình hình thành nếp nhăn. Loại peptide này còn có khả năng thúc đẩy sản xuất collagen và tối ưu hóa chức năng của collagen vừa chống lại nếp nhăn vừa cải thiện độ ẩm cho da.

ngan ngua lao hoa 2
Argireline hay các chuỗi peptide là thành phần ngăn ngừa lão hóa tối ưu - Ảnh: Internet

Khi cơ mặt chuyển động thường xuyên kết hợp với tuổi tác cao khiến làn da dễ dàng xuất hiện nếp nhăn hơn. Argireline khi xâm nhập vào da sẽ can thiệp trực tiếp vào quá trình này và ngăn ngừa việc sản sinh nếp nhăn một cách tuyệt đối.

Ngoài ra, chuỗi axit amin này còn có khả năng kích thích sản sinh collagen, góp phần tăng cường sự săn chắc của tế bào giúp làn da căng mịn mà không chảy xệ.

Hơn thế, argireline còn góp phần giúp làn da trắng mịn và duy trì độ ẩm rất tốt.

Làm sao để bổ sung Argireline cho làn da?

Bác sĩ Yoo Soo chia sẻ: "Để ngăn ngừa lão hóa một cách tuyệt đối, bạn cần phải bổ sung argireline một cách hợp lý. Có nghĩa là ngoài việc sử dụng mỹ phẩm, phụ nữ cần cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể". 

Với thị trường mỹ phẩm chăm sóc da phong phú như hiện nay, bạn sẽ dễ dàng tìm được một loại kem dưỡng ẩm giàu argireline để sử dụng hàng ngày.

ngan ngua lao hoa 3
Bổ sung đầy đủ thành phần ngăn ngừa lão hóa, làn da sẽ tăng cường hàng rào bảo vệ để chống lại gốc tự do - Ảnh: Internet

Đối với chế độ dinh dưỡng, hãy chăm chỉ bổ sung các thực phẩm giàu peptide tự nhiên như: đậu nành, ngũ cốc nguyên hạt, trứng gà, hải sản, rau lá xanh đậm, trái cây có múi...

Hãy ghi nhớ tên của thành phần ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ nếp nhăn "thần thánh" này là argireline. Chăm chỉ áp dụng phương pháp này mỗi ngày, bạn sẽ sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng không tì vết.

Bí quyết để có làn da ‘lão hóa ngược’

Bí quyết để có làn da ‘lão hóa ngược’

Lão hóa không đợi tuổi do đó chống lão hóa càng sớm bạn sẽ nhận được càng nhiều lợi ích. Đặc biệt là khi xây dựng và áp dụng cho mình 4 thói quen chăm sóc da hiệu quả sau.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc da bí quyết dưỡng da bảo vệ da

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 14 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 11 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 44 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 5 giờ 18 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở