Bác sĩ da liễu tiết lộ 'thần dược' tự nhiên giúp phụ nữ U40 duy trì nhan sắc tươi trẻ, ngăn ngừa đến 10 năm lão hóa

Vị bác sĩ này phân tích rằng để loại bỏ các nếp nhăn một cách tức thì, các phương pháp như tiêm botox, filler là lựa chọn hiệu quả nhất. Tuy nhiên, hoàn toàn có một phương pháp khác mang đến hiệu quả kéo căng làn da mà không cần sự giúp đỡ của công nghệ.

Nhằm giúp phụ nữ trung niên đẩy lùi dấu hiệu của tuổi tác và duy trì làn da tươi trẻ, căng mịn, bác sĩ da liễu Yoon-Soo Cindy Bae từ Trung tâm Laser tại thành phố New York đã tiết lộ thành phần ngăn ngừa lão hóa mang đến hiệu quả vượt trội.

Theo đó, loại chất này có tác dụng chống lão hóa, giảm thiểu nếp nhăn và hạn chế da chảy xệ vô cùng hiệu quả.

Yoon Soo cho biết: "Bổ sung argireline - chuỗi peptide tổng hợp chính là chìa khóa kéo dài vẻ đẹp tuổi xuân cho phụ nữ trung niên".

Sử dụng đúng thành phần ngăn ngừa lão hóa, phụ nữ trung niên sẽ đẩy lùi được tối đa các dấu hiệu của tuổi tác - Ảnh: Internet

Tác dụng ngăn ngừa lão hóa da của Argireline

Argireline là một chuỗi peptide mà peptide là các axit amin hay còn gọi là axit béo. Không chỉ tốt cho làn da, đây còn là các dưỡng chất cần thiết đối với sức khỏe con người.

Theo nghiên cứu, argireline hoạt động tương tự như các phương pháp tiêm botox và filler, có nghĩa là chúng ngăn chặn quá trình hình thành nếp nhăn. Loại peptide này còn có khả năng thúc đẩy sản xuất collagen và tối ưu hóa chức năng của collagen vừa chống lại nếp nhăn vừa cải thiện độ ẩm cho da.

Argireline hay các chuỗi peptide là thành phần ngăn ngừa lão hóa tối ưu - Ảnh: Internet

Khi cơ mặt chuyển động thường xuyên kết hợp với tuổi tác cao khiến làn da dễ dàng xuất hiện nếp nhăn hơn. Argireline khi xâm nhập vào da sẽ can thiệp trực tiếp vào quá trình này và ngăn ngừa việc sản sinh nếp nhăn một cách tuyệt đối.

Ngoài ra, chuỗi axit amin này còn có khả năng kích thích sản sinh collagen, góp phần tăng cường sự săn chắc của tế bào giúp làn da căng mịn mà không chảy xệ.

Hơn thế, argireline còn góp phần giúp làn da trắng mịn và duy trì độ ẩm rất tốt.

Làm sao để bổ sung Argireline cho làn da?

Bác sĩ Yoo Soo chia sẻ: "Để ngăn ngừa lão hóa một cách tuyệt đối, bạn cần phải bổ sung argireline một cách hợp lý. Có nghĩa là ngoài việc sử dụng mỹ phẩm, phụ nữ cần cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể".

Với thị trường mỹ phẩm chăm sóc da phong phú như hiện nay, bạn sẽ dễ dàng tìm được một loại kem dưỡng ẩm giàu argireline để sử dụng hàng ngày.

Bổ sung đầy đủ thành phần ngăn ngừa lão hóa, làn da sẽ tăng cường hàng rào bảo vệ để chống lại gốc tự do - Ảnh: Internet

Đối với chế độ dinh dưỡng, hãy chăm chỉ bổ sung các thực phẩm giàu peptide tự nhiên như: đậu nành, ngũ cốc nguyên hạt, trứng gà, hải sản, rau lá xanh đậm, trái cây có múi...

Hãy ghi nhớ tên của thành phần ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ nếp nhăn "thần thánh" này là argireline. Chăm chỉ áp dụng phương pháp này mỗi ngày, bạn sẽ sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng không tì vết.