Tuyệt chiêu trị mụn bằng trứng gà “bỏ túi” cho các chị em

So với lòng đỏ trứng gà, lòng trắng trứng được sử dụng nhiều hơn để làm mặt nạ dưỡng da. Bởi trong lòng trắng trứng gà có chứa hàm lượng protein, collagen, vitamin A và B khắc phục nhiều tình trạng trên da, như dưỡng trắng, giảm mụn đầu đen và làm chậm quá trình lão hóa da.

Không chỉ được xem là một loại thực phẩm bổ dưỡng đối với sức khỏe , trứng gà còn chứa những thành phần dinh dưỡng cực tốt cho làn da. Vì thế, ngày càng có nhiều người sử dụng trứng gà làm mặt nạ chăm sóc da .

Mật ong và trứng gà là hai nguyên liệu thường xuyên xuất hiện cùng với nhau trong các công thức làm đẹp . Mật ong hay trứng gà đều là những nguyên liệu chứa hàm lượng vitamin cùng một số khoáng chất, có tác dụng kháng khuẩn và chống viêm cực tốt. Do đó, đây là một cách trị mụn bọc bằng trứng gà hiệu quả; bên cạnh đó, bạn hoàn toàn có thể dùng nó như một dạng mặt nạ lột trị mụn đầu đen.

Dưới đây là những công thức làm mặt nạ trị mụn bằng trứng gà hiệu quả và được ưa chuộng nhất.

Hỗn hợp có tác dụng kháng khuẩn và chống viêm hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

03 thìa mật ong nguyên chất

01 quả trứng gà

Cách thực hiện

Tách lấy lòng trắng trứng gà, khuấy đều lên rồi trộn với mật ong.

Thoa lên da mặt, tập trung vào vùng da mụn.

Sau 15-20 phút thì rửa lại với nước.

2. Trị mụn bằng trứng gà và chanh tươi

Nhờ hàm lượng vitamin cùng thành phần axit nhẹ, chanh tươi được lựa chọn bởi nhiều chị em trong việc dưỡng da. Nó có tác dụng loại bỏ vi khuẩn, bụi bẩn, độc tố gây ra mụn. Lỗ chân lông trở nên sạch sẽ, thông thoáng, từ đó tiêu diệt những đốm mụn cám đáng ghét. Với cách chữa mụn cám bằng trứng gà và chanh tươi, bạn chỉ cần kiên trì áp dụng, làn da sẽ trở nên mịn màng, trắng sáng. Ngoài khả năng trị mụn, đó còn là cách trị vết thâm khá hữu hiệu.

Cách trị mụn bằng trứng gà và chanh - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

01 quả trứng gà

½ quả chanh tươi

Cách thực hiện

Tương tự với những cách trị mụn bằng trứng gà , bạn cũng tách lấy lòng trắng trứng gà.

Đánh sủi bọt trắng lên rồi trộn đều với nước cốt chanh.

Rửa mặt sạch sẽ rồi thoa đều lên da mặt, kết hợp massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thấm sâu xuống da.

3. Cách trị mụn bằng trứng gà và nghệ

Nghệ sẽ là thành phần không quá xa lạ trong nhiều phương pháp làm đẹp từ thiên nhiên. Chúng ta sẽ thấy nghệ xuất hiện trong hầu hết các công thức làm đẹp nhờ khả năng trị mụn, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn. Do đó, khi kết hợp cách trị mụn bằng trứng gà và nghệ sẽ tạo ra loại mặt nạ trị thâm, sáng da cực kỳ tốt mà chị em không nên bỏ qua.

Tinh bột nghệ cùng trứng gà có tác dụng trị thâm hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

01 lòng trắng trứng gà

03 thìa tinh bột nghệ

Cách thực hiện

Trộn đều lòng trắng trứng gà với bột nghệ để thu về hỗn hợp đồng nhất.

Rửa mặt sạch với nước và sữa rửa mặt để loại bỏ vi khuẩn.

Đắp hỗn hợp lên da mặt một lớp vừa phải và giữ nguyên trong 15 phút.

Áp dụng cách trị mụn đầu đen ở mũi bằng trứng gà mỗi tuần 2 lần để đạt hiệu quả như mong muốn.

4. Mặt nạ trị mụn bằng trứng gà và yến mạch

Những tế bào da già cỗi (hay gọi là tế bào chết) kết hợp việc chăm sóc da kém chính là nguyên nhân khiến da bị xỉn màu, bí tắc dẫn đến mụn ẩn. Việc sử dụng yến mạch sẽ giúp lấy đi những tế bào da chết, làm sạch bụi bẩn và ngăn chặn sự hình thành của mụn từ đó da trở nên sáng mịn, hồng hào và sạch mụn.

Hỗn hợp trị mụn và tẩy da chết được ưa chuộng bởi nhiều chị em - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

03 thìa bột yến mạch

01 lòng trắng trứng gà

Cách thực hiện

Để áp dụng cách trị mụn ẩn bằng trứng gà, bạn cũng trộn đều hai nguyên liệu đã chuẩn bị trên lại với nhau.

Khuấy đều tay, đến khi hỗn hợp trở nên sền sệt, sánh mịn thì dừng lại.

Đắp lên da mặt sau khi đã vệ sinh da sạch sẽ.

Sau 15 phút thì rửa lại với nước mát để làm se khít lỗ chân lông.

5. Hỗn hợp trị mụn bằng trứng gà và sữa chua

Đây là loại mặt nạ dưỡng da từ trứng gà khá phổ biến. Khi sử dụng sữa chua, nó không chỉ có thể tẩy sạch được mụn cám, mà còn có thể tẩy luôn cả tế bào chết, làm mềm và dưỡng trắng da bởi các enzym, acid lactic, vitamin B1, B2, B12… Làn da sẽ trở nên mịn màng và trắng sáng chỉ sau 2 tuần áp dụng liên tiếp.

Nên chọn sữa chua không đường cho công thức mặt nạ này - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

01 lòng trắng trứng gà

04 thìa sữa chua không đường

Cách thực hiện

Đánh đều lòng trắng trứng rồi cho sữa chua không đường vào.

Rửa mặt thật sạch với nước ấm cho lỗ chân lông giãn nở, đồng thời giúp loại bỏ vi khuẩn, bụi bẩn.

Thoa hỗn hợp lên da mặt để các dưỡng chất thẩm thấu sâu xuống từng lớp da.

Sau 10 phút, rửa sạch da bằng nước ấm

Lặp lại 2 lần/ tuần để đạt hiệu quả tốt nhất.

6. Công thức trị mụn bằng bột sắn dây và trứng gà

Bột sắn dây nổi tiếng với tính mát, giải độc, vì thế nhiều người sử dụng nguyên liệu này để pha nước uống hàng ngày. Sự kết hợp giữa bột sắn dây và trứng gà vừa giúp trị mụn vừa đánh bay những vết nám trên da mặt.

Bột sắn dây cùng trứng gà làm nên mặt nạ dưỡng trắng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

03 thìa bột sắn dây

01 lòng đỏ trứng gà

Cách thực hiện

Bột sắn dây mang đi trộn cùng với một chút nước ấm, sau đó trộn đều với lòng đỏ trứng gà.

Vệ sinh da mặt thật sạch sẽ rồi đắp hỗn hợp lên da.

Nằm thư giãn trong 15 phút, đến khi mặt nạ khô lại thì rửa lại với sạch.

7. Cách trị mụn bằng trứng gà và bột đậu đỏ

Trong bột đậu đỏ có chứa rất nhiều các dưỡng chất tốt cho da như vitamin B hay vitamin E, các chất chống oxy hóa. Sử dụng đậu đỏ để chăm sóc da hàng ngày không chỉ giúp trị mụn, đào thải độc tố mà còn nuôi dưỡng làn da trẻ, đẩy lùi thời gian lão hóa. Với cách trị mụn bằng đậu đỏ và trứng gà, chị em hoàn toàn có thể áp dụng ngay tại nhà mà vẫn đảm bảo đạt hiệu quả như mong muốn.

Mặt nạ dưỡng sáng da và trị mụn đầu đen dành cho chị em - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

03 thìa bột đậu đỏ

01 lòng trắng trứng gà

Cách thực hiện

Nếu bạn sở hữu làn da dầu thì sử dụng lòng trắng trứng sẽ đạt hiệu quả tốt, còn da khô thì nên dùng lòng đỏ trứng gà.

Khuấy đều các nguyên liệu trứng gà và bột đậu đỏ lại với nhau theo tỷ lệ vừa đủ để thu về hỗn hợp sánh mịn.

Thoa lên da mặt, sau 20 phút thì rửa lại với nước mát làm se khít lỗ chân lông.

Thực hiện cách trị mụn đầu đen với trứng gà, đậu đỏ 2 lần/tuần.

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8. Cách trị mụn trứng cá bằng trứng gà luộc

Ngoài những phương pháp trên, cách trị mụn cám từ trứng gà luộc cũng mang đến những hiệu quả bất ngờ. Ở cách này bạn không cần sử dụng thêm với bất cứ nguyên liệu nào mà vẫn đạt hiệu quả như mong muốn. Cách trị mụn trứng cá, đầu đen bằng trứng gà luộc sẽ hút sạch nhân mụn và làm se khít lỗ chân lông, giảm sưng tấy hiệu quả. Hơn nữa, áp dụng phương pháp này còn phòng tránh mụn đầu đen xuất hiện trở lại rất tốt.

Trứng gà luộc trị mụn đầu đen - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

01 quả trứng gà

01 chiếc khăn mỏng

Cách thực hiện

Mang trứng gà đi luộc, sau đó bóc trứng gà ngay khi còn nóng.

Sử dụng lòng đỏ trứng gà rồi bọc vào khăn mỏng.

Lăn đi lăn lại lên mũi và vùng da có mụn đầu đen, mụn trứng cá.

Đến khi nguội hẳn thì dừng lại, bạn sẽ thấy phần nhân mụn được kéo theo và bám vào trứng gà.

Trên đây là những cách trị mụn bằng trứng gà được nhiều chị em đánh giá cao về hiệu quả mang lại. Vì đây là những nguyên liệu thiên nhiên nên không cần lo lắng về độ lành tính. Tuy nhiên để tránh những trường hợp bị kích ứng không mong muốn, hãy chọn nguyên liệu có nguồn gốc sạch và hợp vệ sinh.