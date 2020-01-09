Phương pháp nào trị lỗ chân lông to và mụn đầu đen hiệu quả nhất?

Làm đẹp 09/01/2020 06:20

Mụn và lỗ chân lông to mang đến cho các chị em cảm giác khó chịu và mất tự tin khi giao tiếp với người khác. Nếu bạn không tìm được biện pháp trị lỗ chân lông to và mụn đầu đen đúng cách thì mụn rất dễ hình thành nốt ruồi.

Lỗ chân lông to và mụn đầu đen xuất hiện ở nhiều người, hầu hết các chị em phụ nữ thường bị nhiều hơn là nam giới. Nhiều bạn đã tìm đến các mỹ phẩm đắt tiền với mong muốn cải thiện làn da đẹp hơn và loại sạch mụn nhưng không hiệu quả và còn bị tác dụng phụ. Thật ra bạn hoàn toàn có thể sử dụng những nguyên liệu thiên nhiên để trị lỗ chân lông to và mụn đầu đen vừa an toàn vừa tiết kiệm chi phí. Vậy nguyên nhân bị mụn và có lỗ chân lông to và biện pháp điều trị triệt để hai vấn đề trên là gì?

Mụn đầu đen là gì?

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Trị lỗ chân lông to và mụn đầu đen - Ảnh minh họa: Internet

Mụn đầu đen là loại mụn xuất hiện khi da tiết bã nhờn cùng với vi khuẩn làm bít lỗ chân lông, lâu ngày thành mụn. Nhân mụn nằm ở phía trên bề mặt da tiếp xúc với không khí hợp thành màu đen. Loại mụn này xuất hiện nhiều ở trên da dầu và da hỗn hợp, nhất là ở mũi rồi lan sang các bộ phận khác ở cơ thể. Mụn không gây đau nhức hay khó chịu nhưng nếu không chăm sóc đúng cách thì mụn dễ bị viêm nhiễm rồi biến chứng thành mụn bọc, viêm, da sần sùi.

Nguyên nhân gây lỗ chân lông to và mụn đầu đen

Nguyên nhân chủ yếu là do sự thay đổi hóc môn, nội tiết trong cơ thể, mang thai kì, dậy thì dẫn đến tăng sản xuất dầu. Ngoài ra còn một số nguyên nhân khác mà bạn cần lưu ý:

- Lười rửa mặt: Việc lười rửa mặt là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến các loại mụn mà không chỉ riêng mụn đầu đen. Hằng ngày da mặt chúng ta tiếp xúc với nhiều bụi bẩn, vi khuẩn, nếu không vệ sinh da mặt sạch sẽ thì mụn dễ sinh sôi và phát triển.

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Lười rửa mặt dễ bị mụn đầu đen - Ảnh minh họa: Internet

- Tẩy tế bào chết quá thường xuyên: Mặc dù việc tẩy tế bào chết rất cần thiết nhưng nếu bạn lạm dụng quá nhiều khiến da bị bào mòn, khô, lỗ chân lông hở to, tạo điều kiện tốt cho mụn đầu đen xuất hiện 

- Lạm dụng việc lột mụn: Nếu áp dụng việc lột mụn quá nhiều thì da sẽ bị tổn thương, làm tình trạng lỗ chân lông mở rộng, bụi bẩn dễ bám trụ, làm mụn mọc lên nhiều hơn.

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Lạm dụng lột mụn dễ bị  lỗ chân lông to và mụn đầu đen - Ảnh minh họa: Internet

- Sử dụng mỹ phẩm không phù hợp: Sử dụng mỹ phẩm cũng là phương pháp chăm sóc da mụn đầu đen lỗ chân lông to nhưng nếu bạn sử dụng nguồn gốc kém chất lượng sẽ làm tổn hại đến da.

- Không dưỡng ẩm da, nhất là da vùng chữ T: Nhiều người không thích dưỡng ẩm ở vùng da chữ T vì nghĩ rằng đây là vùng có nhiều dầu rồi không cần thiết để dưỡng ẩm. Đây là quan niệm sai lầm vì chăm sóc kỹ ở vùng này là một trong những bước đầu tiên để giúp da mặt se khít lỗ chân lông và trị mụn đầu đen.

Cách trị mụn đầu đen và lỗ chân lông to

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Cách trị lỗ chân lông to và mụn đầu đen - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những cách đơn giản giúp bạn chăm sóc da mụn đầu đen lỗ chân lông to:

  • Làm sạch da đúng cách: Bạn nên rửa mặt thường xuyên, nhất là khi trở về nhà để loại sạch bụi bẩn bám trên da. Nếu bạn rửa mặt với sữa rửa mặt thì không nên quá 2 lần trong một ngày vì rất dễ gây khô da.
  • Không sử dụng các mỹ phẩm chứa dầu: Nếu da mặt của bạn thuộc loại da hỗn hợp hoặc da dầu thì bạn nên hạn chế sử dụng các loại mỹ phẩm có nhiều dầu, vì như vậy sẽ gây mụn nhiều hơn và làm lỗ chân lông nở to.

Ngoài những bước làm sạch da cơ bản trên, bạn có thể sử dụng các nguyên liệu thiên nhiên để trị lỗ chân lông to và mụn đầu đen mà không sợ chúng tái phát lại. Những phương pháp dưới đây rất an toàn cho da mà lại tiết kiệm chi phí. Bạn có thể thực hiện thường xuyên các phương pháp này để có làn sạch mụn và trắng sáng.

  • Trị mụn đầu đen bằng mật ong: Mật ong được xem là một trong những thần dược trong việc chữa mụn đầu đen và se khít lỗ chân lông cho chị em phụ nữ. Mật ong có chứa nhiều chất có khả năng kháng khuẩn, khử trùng, chống oxy hóa và tăng cường dưỡng ẩm cho da. Bạn nên sử dụng mật ong nguyên chất để đạt hiệu quả cao. Bạn thoa lớp mật ong mỏng lên da xuất hiện mụn đầu đen khoảng 10 phút rồi rửa mặt thật sạch với nước ấm.
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Trị lỗ chân lông to và mụn đầu đen bằng mật ong - Ảnh minh họa: Internet
  • Trị mụn đầu đen với trứng gà: Cũng giống với mật ong, trứng gà có tác dụng tuyệt vời trong việc trị mụn đầu đen. Bạn tách lòng trắng trứng. Tiếp đến, dùng miếng vải mềm nhúng vô lòng trắng của trứng rồi thoa lên da mụn. Khoảng 10 phút sau, rửa mặt sạch với nước.

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Uống gì để se khít lỗ chân lông?

Se khít lỗ chân lông là một cách để phòng ngừa mụn đầu đen phát triển. Nhiều bạn thắc mắc là lỗ chân lông to thì nên uống gì để se khít lỗ chân lông? Có nhiều thức uống để se khít lỗ chân lông và hạn chế sự xuất hiện của mụn. Trong đó, nước ép cà chua là một thức uống được nhiều người tin dùng. Trong cà chua có nhiều dưỡng chất cần thiết để se khít lỗ chân lông, giúp da sáng do chứa nhiều collagen và vitamin C.

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Trị lỗ chân lông to và mụn đầu đen bằng nước ép cà chua - Ảnh minh họa: Internet

Với những thông tin trên, chắc bạn cũng đã tìm được cho mình phương pháp trị lỗ chân lông to và mụn đầu đen. Tùy vào điều kiện của mỗi người mà bạn tùy chọn phương pháp phù hợp với mình. Chúc bạn có làn da trắng sáng và rạng ngời!

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