Mụn mọc ở mông có nguy hiểm không? Vấn đề đáng lo ngại là nếu nặn và điều trị sai cách khiến mụn bị nhiễm trùng thì nhẹ là để lại sẹo lồi lõm trên da, đinh râu, nốt ruồi, nặng thì nhiễm trùng huyết gây tử vong.

Mụn nhọt ở mông là bệnh gì? Tìm hiểu về cách chữa mụn nhọt ở mông là để bảo vệ sức khỏe của chính mình và người thân. Vì nguy cơ nhiễm trùng do loại mụn này gây ra rất cao, nhất là các loại mủ trắng, gây ngứa và sưng to, đau nhức dữ dội. Chúng thường tập trung ở vùng mặt, nách, bẹn, mông, lưng, đầu những nơi mà dễ ra mồ hôi và ma sát thường xuyên.

Nắm vững các nguyên nhân và cách trị mụn ở mông sẽ giúp người bệnh điều trị dứt điểm nhanh chóng và những người chưa bị sẽ biết cách phòng tránh, hạn chế để lại những vết thâm sẹo mất thẩm mỹ.

Mụn mủ ở mông có nên nặn? Khi bị mụn nhọt ở mông thì không được tùy tiện nặn và không được dùng các thuốc trị mụn trên thị trường vì chúng chứa các thành phần gây kích ứng da, có thể dẫn đến quá trình viêm nhiễm mủ nặng hơn. Phương án an toàn nhất là tìm đến bác sĩ để được kiểm tra và chỉ định thuốc dùng an toàn.

Nguyên nhân và cách trị mụn nhọt ở mông

Nguyên nhân gây mụn nhọt ở mông

Áp xe da

Tình trạng này xảy ra do lỗ chân lông bị nhiễm trùng từ các loại vi khuẩn như liên cầu khuẩn, vi khuẩn pseudomona, nhiễm nấm gây ra áp xe da. Lúc đầu chúng thường nhỏ và lớn dần lên khiến người bệnh bị đau.

Tắc nghẽn lỗ chân lông

Không những ở mụn trứng cá, mọc bọc mà ngay cả mụn nhọt cũng đều xuất hiện từ một nguyên nhân chung là bị bưng bít lỗ chân lông do dầu thừa, tế bào chết và các chất bẩn tích tụ trên bề mặt da.

Vì vậy không nên ngồi một chỗ quá lâu sẽ làm phần mông bị ra mồ hôi, quần áo quá chật, dính mồ hôi, ướt và không thay quần lót thường xuyên.

Viêm nang lông

Khi lỗ chân lông bị kích ứng sẽ trở nên đỏ và sưng, trên vết sưng có đầu trắng gây ngứa hoặc đau, tập trung ở vùng mông. Do đó, cần chọn quần áo thoáng khí và tránh sử dụng các chất liệu vải bức bí như nylon, polyester.

Dày sừng nang lông

Dày sừng nang lông cũng là một trong những nguyên nhân gây ra mụn nhọt ở mông, không rõ nguyên nhân gây ra tình trạng này nhưng chúng không gây nguy hiểm. Đây là một loại bệnh da liễu do keratin tích tụ quá nhiều trên da tạo ra những nốt sần.

Cách chữa mụn nhọt ở mông

Mụn nhọt làm ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt và làm người bệnh khó chịu, đau nhức khi ngồi, nằm. Cách chữa mụn nhọt ở mông sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn và hỗ trợ trị dứt điểm.

Tập thể dục giúp đào thải độc tố, dầu thừa và bụi bẩn ra ngoài theo tuyến mồ hôi trên da. Vì vậy, sau khi tập thể dục xong cần tắm ngày để loại bỏ những chất bẩn đọng lại trên bề mặt da. Quần áo ướt do mồ hôi khi tập cũng làm mụn nhọt có cơ hội xuất hiện cho nên cần thay quần áo khô ráo ngay sau khi tập.

Vệ sinh cơ thể để lỗ chân lông không bị tắc nghẽn gây mụn nhọt ở mông

Sừng nang lông là một nguyên nhân gây ra mụn nhọt ở mông và kem dưỡng ẩm là một liệu pháp lý tưởng để hạn chế tình trạng sừng nang lông xuất hiện, các thành phần trong kem dưỡng ẩm sẽ cấp nước và làm ẩm cho da.

Bên cạnh bụi bẩn, dầu thừa thì tế bào chết cũng góp phần làm tăng nguy cơ mụn nhọt ở mông, vì thế các sản phẩm chuyên dụng sẽ loại bỏ các tế bào chết cứng đầu và giữ cho lỗ chân lông được thông thoáng.

Dùng benzoyl peroxide

Theo các chuyên gia thì thành phần benzoyl peroxide có trong một số loại sữa tắm có khả năng kháng khuẩn, sát trùng hiệu quả, làm giảm tình trạng viêm nang lông và mụn nhọt ở mông.

Dùng axit salicylic

Các sản phẩm trị mụn chứa axit salicylic cũng phát huy tác dụng loại bỏ dầu thừa và tẩy tế bào da chết, từ đó giúp lỗ chân lông tránh khỏi tình trạng tắc nghẽn do dầu thừa và bụi bẩn, giúp mụn nhọt mau lành.

Đừng để bị bệnh mới trị mà hãy phòng ngừa từ trước, một vài gợi ý để tránh tình trạng mụn nhọt xâm nhập vào cơ thể như giữ làn da luôn sạch sẽ, khô thoáng bằng cách tắm rửa vệ sinh cơ thể hằng ngày, luôn thay quần áo khi ra nhiều mồ hôi hay ướt, chọn những loại đồ lót có chất liệu dễ thấm hút mồ hôi như cotton và mặc quần áo rộng rãi để hạn chế ma sát lên da.

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng để hạn chế mụn nhọt phát sinh trên da. Bạn cần tránh ăn những thức ăn chứa nhiều dầu mỡ hay quá nhiều đường và các thực phẩm cay, nóng.

Áp dụng cách trị mụn nhọt ở mông hiệu quả sẽ làm bạn giảm bớt phiền toái trong mọi sinh hoạt hằng ngày.

Mẹo chữa mụn nhọt ở mông

Trong dân gian có rất nhiều bài thuốc hay được lưu truyền bởi giải pháp thiên nhiên luôn luôn lành tính và an toàn, lại dễ kiếm trong vườn nhà. Thử áp dụng 5 mẹo chữa mụn nhọt ở mông xem có phù hợp với cơ địa bạn không nhé!

Lá mồng tơi

Lá mồng tơi chữa mụn nhọt ở mông hiệu quả

Nhờ các dưỡng chất có trong lá mồng tơi như vitamin A, B2, B3, K,… và các khoáng chất như canxi, sắt, kẽm và chất saponin mà các độc tố trong mụn nhọt được hút ra ngoài, giảm sưng tấy. Dùng lá mồng tơi giã nhuyễn cùng một ít muối, đắp lên da khổng 45 phút và thực hiện liên tục trong 3 ngày.

Lá sen

Sen có chất kháng viêm, sát khuẩn, cũng hút được độc tố từ trong mụn nhọt ra ngoài, làm giảm sưng viêm nhanh chóng. Dùng cuống lá sen sắc lấy nước rửa sạch vùng bị nhọt, sau đó dùng lá sen giã nát đắp lên vùng da bị nhọt 3 tuần/lần.

Đậu xanh

Theo Đông y, đậu xanh có tính hàn, giải độc, tiêu viêm. Thực hiện bằng cách dùng 100 gram đậu xanh phơi khô, xay thành bột mịn. Sau đó lấy 2 – 3 muỗng nhỏ bột đậu xanh trộn với nước ấm sao cho sền sệt và đắp hỗn hợp lên mông khoảng 30 phút, thực hiện trước khi đi ngủ mỗi ngày và lau sạch.

Lá trầu không

Lá trầu không có tác dụng kháng viêm, khử trùng

Hoạt chất Chavicol có trong lá trầu không có tác dụng chống viêm, khử trùng và làm lành vết thương rất hiệu quả. Dùng 2 – 3 lá trầu đem rửa sạch, giã nát cùng một ít muối, đắp lên vùng da bị mụn nhọt khoảng 15 phút, thực hiện 1 ngày 2 lần sẽ phát huy tác dụng.

Tinh bột nghệ

Tinh bột nghệ có chứa tinh chất curcumin có tác dụng kháng viêm, giảm sưng và giảm đau nhức và được sử dụng phổ biến trong điều trị mụn nhọt. Cách trị là dùng một muỗng canh bột nghệ hòa cùng dầu dừa, đắp lên vùng da bị mụn nhọt và thực hiện 2 – 3 lần/tuần.

Bị nhọt ở mông kiêng ăn gì?

Để việc điều trị bệnh rút ngắn thời gian và không xảy ra biến chứng xấu thì cần kết hợp điều trị cả bên trong lẫn bên ngoài. Lưu ý đến chế độ ăn uống và các thực phẩm nạp vào cơ thể là cần thiết.

Người bệnh cần hấp thụ nhiều hơn các thực phẩm có chức năng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, mát gan có trong rau má, rau cần, bồ ngót, cải xanh, atiso, mồng tơi và thức ăn chứa nhiều kẽm như hải sản, trứng, nấm, ngũ cốc.

Bị mụn nhọt ở mông kiêng ăn gì? Chắc chắn các thực phẩm cần tránh xa luôn bao gồm các gia vị cay nóng như hành, tỏi, ớt, tiêu, gừng và các chất kích thích như rượu, bia, cà phê, thức uống có gas như nước ngọt.

Bánh kẹo chứa nhiều đường sẽ làm mụn nhọt bị mưng mủ, nhiễm trùng nặng cũng như các thức ăn nhiều dầu mỡ, thức ăn đóng hộp chứa chất bảo quản sẽ làm kích thích tuyến nhờn hoạt động mạnh, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và phát triển.

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Tinh bột nghệ là mẹo phổ biến trị mụn nhọt ở mông

Hy vọng rằng cách chữa mụn nhọt ở mông cả Đông Tây y sẽ mang lại hiệu quả nhanh chóng cho những ai đang mắc phải chứng mụn khó chịu này.