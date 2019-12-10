Làm thế nào để hạn chế nổi mụn ở mí mắt trên?

Sức khỏe 10/12/2019 16:35

Mụn mọc ở mí mắt không hề nguy hiểm nhưng nó khiến cho nhiều người khó chịu. Vậy làm thế nào để hạn chế nổi mụn ở mí mắt trên? Hãy tham khảo bài viết dưới đây.

Nổi mụn ở mí mắt trên là một căn bệnh không hề nguy hiểm nhưng nó lại khiến cho khá nhiều người khó chịu. Vậy làm thế nào để loại bỏ hoàn toàn mụn mọc ở mí mắt trên và cách phòng tránh nó như thế nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

Nổi mụn ở mí mắt trên là như thế nào?

Mụn nổi ở mí mắt trên là một vết sưng đỏ nằm ở trên bề mặt của mí mắt. Các vết sưng đỏ này thường có hình dạng giống như một nốt mụn nhỏ và khi động vào nó khiến cho người bệnh cảm thấy đau đớn và khó chịu.

Mụn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên mí mắt nhưng thường gặp nhất vẫn là ở rìa mí mắt - nơi tiếp giáp giữa mí mắt và lông mi. Tình trạng này thường xuất hiện ở trẻ em.

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Nổi hạt trắng ở mí mắt trên - Ảnh minh họa: Internet

Mí mắt là nơi có chứa nhiều tuyến dầu giúp duy trì độ ẩm ở bên trong mắt. Những tuyến dầu này có khả năng tạo ra nước mắt cuốn trôi các vật thể lạ vướng ở trong mắt. Đôi khi những tuyến này có thể bị tắc nghẽn do các tế bào da chết hoặc vi khuẩn gây hại. Khi bị tắc nghẽn, vi khuẩn và các chất bẩn sẽ bị tích tụ trong tuyến dầu gây nhiễm trùng và kết quả là sinh ra mụn ở mắt.

Đa phần tình trạng nổi mụn ở mí mắt chỉ kéo dài trong vài ngày sau đó tự vỡ ra và liền lại. Một số loại mụn sẽ tự lành lại nhưng có một số loại sẽ cần phải dùng các biện pháp y tế để điều trị.

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Nổi cục trong mí mắt - Ảnh minh họa: Internet

Các dấu hiệu của hiện tượng nổi mụn ở mí mắt trên

Các dấu hiệu nổi mụn ở mí mắt trên đối với mỗi người là khác nhau. Tuy nhiên tất cả mọi người đều có thể nhận biết mụn nổi ở mí mắt thông qua một số dấu hiệu chung sau đây:

  • Cảm giác đau nhức, khó chịu ở trong mắt.
  • Chảy nhiều nước mắt.
  • Mí mắt bị sưng.
  • Nhạy cảm với ánh sáng.
  • Mép mí mắt bị đau và sưng đỏ.

Đây là những dấu hiệu thường gặp nhất ở những người bị nổi mụn ở trên mí mắt. Tuy nhiên những triệu chứng này cũng có thể là dấu hiệu của một bệnh liên quan đến mắt khác. Chính vì thế để được nhận chuẩn đoán bệnh chính xác nhất thì bạn nên liên hệ với bác sĩ gần nhất.

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Lẹo mắt có lây không? - Ảnh minh họa: Internet

Những nguyên nhân gây nổi mụn ở mí mắt trên

Mụn mọc trên mí mắt có thể hình thành do mí mắt bị nhiễm trùng bởi vi khuẩn Staphylococcus. Loại vi khuẩn này thường phát triển ở quanh mí mắt nhưng không gây tác hại gì chỉ khi tuyến dầu ở mắt bị tắc nghẽn thì vi khuẩn này mới phát huy tác dụng và gây nên hiện tượng nổi mụn ở trên mí mắt.

Nhiễm trùng mắt thường xuất hiện ở các khu vực như:

  • Trên nang lông mi: Nang lông mi là một lỗ nhỏ ở trên da mà tại đó có 1 vài chiếc lông mi nhỏ mọc riêng lẻ.
  • Nhiễm trùng mắt tập trung ở tuyến bã nhờn: Tuyến bã nhờn có tác dụng bôi trơn giúp cho lông mi không bị khô.
  • Nhiễm trùng ở tuyến apocrine: Tuyến apocrine là một tuyến mồ hôi được gắn ở nang lông mi và nó cũng có tác dụng giúp cho mắt không bị khô.
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Bị lẹo mắt kiêng ăn gì? - Ảnh minh họa: Internet

Cách điều trị nổi mụn ở mí mắt trên

Trong nhiều trường hợp mụn mọc ở mí mắt có thể tự biến mất. Chính vì thế bác sĩ thường khuyên các bệnh nhân một vài cách trị mụn ở mí mắt tại nhà như sau:

Chườm khăn ấm vào chỗ mọc mụn

Các bác sĩ chuyên khoa khuyên rằng bạn nên ngâm một chiếc khăn sạch vào trong nước ấm sau đó vắt kiệt nước thừa và đắp vào chỗ mọc mụn. Mỗi ngày thực hiện từ 3 đến 4 lần và mỗi lần kéo dài từ 10 đến 15 phút. Với cách làm này bạn sẽ loại bỏ được nhiễm trùng ở tuyến dầu và giải phóng mủ giúp mắt luôn sạch sẽ.

Sử dụng các loại kem kháng sinh

Nếu như chườm khăn không hạn chế được tình trạng mọc mụn ở mí mắt thì bạn có thể sử dụng một vài loại kem kháng sinh bôi vào chỗ mọc mụn. Tùy thuộc vào cơ địa của từng người mà có thể sử dụng các loại kem khác nhau. Lưu ý: Trước khi sử dụng kem kháng sinh để trị mụn ở mí mắt thì bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước.

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Chườm khăn ấm để trị mụn mọc trên mí mắt - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế cọ xát mắt

Mặc dù mụn mọc ở mí mắt sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu nhưng tuyệt đối không nên cọ xát mắt hoặc động vào các vết mụn bởi nó có thể khiến cho các vết mụn bị sưng đỏ và lây sang các khu vực khác.

Tuyệt đối không được sử dụng kính áp tròng

Nếu bạn đang sử dụng kính áp tròng và bị mọc mụn ở mắt thì hãy chuyển sang dùng kính có gọng cho đến khi mắt lành lại. Việc không dùng kính áp tròng sẽ giúp bạn hạn chế được tình trạng sưng đỏ và không làm lây lan sang các khu vực khác.

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Có nên cột chỉ trị mụn lẹo? - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là tất cả những giải đáp của chúng tôi liên quan đến việc nổi mụn ở mí mắt trên. Hy vọng với những chia sẻ này sẽ giúp bạn hạn chế được tình trạng mọc mụn ở mí mắt và chữa trị bệnh này một cách hiệu quả.

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