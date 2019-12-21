Xông mặt là một liệu pháp rất đơn giản, tiết kiệm nhưng hiệu quả. Xông mặt bằng gì cho phù hợp luôn là trăn trở của nhiều bạn nữ. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu.

Xông mặt bằng gì để da sáng đẹp và mịn màng, loại bỏ những tạp chất và lỗ chân lông… là điều mà mọi chị em quan tâm. Cùng nhau tìm hiểu về những phương pháp xông mặt hiệu quả. Xông mặt bằng gì để trắng da Sử dụng những nguyên liệu đơn giản: 5 củ sả, vài lát chanh tươi và vài lát gừng thái mỏng. Cho tất cả những nguyên liệu vào nồi và đổ thêm 300ml nước rồi đun sôi. Đổ hỗn hợp đã sôi vào chiếc chậu nhỏ rồi bắt đầu xông hơi bằng cách trùm khăn qua đầu, để hơi nước tiếp xúc với vùng da bị mụn. Sau khoảng 15 phút thì dừng lại và bắt đầu các bước dưỡng da thông thường.

Chuyên mục Làm đẹp: Xông mặt bằng gì hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Xông mặt bằng gì để se khít lỗ chân lông Mướp đắng là một loại quả có rất nhiều công dụng. Mướp đắng có tính hàn, giúp cơ thể giải nhiệt, tiêu viêm rất tốt. Xông mặt bằng mướp đắng sẽ giúp se khít lỗ chân lông, làm giảm mụn, cho bề mặt da se khít hơn. Cách làm rất đơn giản: Dùng 1 quả mướp đắng bỏ ruột rồi thái thành từng lát mỏng. Đun sôi nước cùng mướp đắng rồi đậy khăn qua đầu xông mặt trong vòng 10 phút. Mỗi tuần làm 2-3 lần sẽ thấy làn da được cải thiện rõ rệt. Sau khi xông xong bạn thực hiện theo chu trình dưỡng da thông thường. Xông mặt bằng mướp đắng - Ảnh minh họa: Internet Xông mặt bằng gì để trị mụn Da mụn nên xông mặt bằng gì? Một trong những loại lá có tác dụng tốt nhất đối với da mụn là lá tía tô. Đầu tiên, bạn rửa sạch 1 nắm lá tía tô rồi cho vào nồi nước đun từ 5-7 phút. Sau đó, bạn cho hỗn hợp ra một cái chậu nhỏ, bổ sung một ít muối và nửa quả chanh vắt lấy nước. Tiếp đó, bạn khuấy đều cho đến khi hỗn hợp tan ra rồi bắt đầu xông mặt. Bạn xông mặt trong vòng 20-30 phút, mỗi tuần xông từ 2-3 lần. Sau 1 tháng có thể thấy hiệu quả rõ rệt. Ngoài ra, bạn nên kết hợp thêm gel bôi trị thâm để da nhanh lành và sáng mịn hơn.

Xông mặt bằng lá tía tô - Ảnh minh hoạ: Internet Xông mặt bằng gì cho đẹp da Hiện nay, có rất nhiều loại lá có thể dùng để xông mặt cho da đẹp hơn như: lá bưởi, trầu không, sả, tía tô, bạc hà, chè tươi. Các loại lá này đều có công dụng làm cho da sáng bóng, mịn màng, giúp se khít lỗ chân lông và trắng hồng tự nhiên. Chăm chỉ thực hiện trong 3 tuần, bạn sẽ thấy làn da được cải thiện nhiều phần. Đối với các loại lá, bạn rửa sạch và cho vào nồi đun sôi trong vòng 5-10 phút và bỏ ra bắt đầu quá trình xông mặt. Mỗi tuần thực hiện khoảng 2 lần, bạn có thể luân phiên đổi các loại lá để đạt được nhiều công dụng hơn. Lưu ý: Trước khi xông mặt nên làm sạch bằng nước tẩy trang và sữa rửa mặt thật kỹ để không bị phản tác dụng. Sau khi xông mặt cần dùng nước cân bằng da để se khít lỗ chân lông và thực hiện các bước dưỡng da tiếp theo. Xông mặt bằng gì là tốt nhất Thực chất, có rất nhiều loại lá, hoa rất tốt cho việc xông mặt và làm đẹp da. Tuy nhiên, nguyên liệu phổ biến và được ưa chuộng nhất vẫn là sả. Vì đây là nguyên liệu dễ kiếm, mùi thơm dễ chịu và đạt được hiệu quả cho người dùng. Ngoài ra, còn có một vài nguyên liệu khác như lá mùi tàu, hoa hồng và hoa cúc khô, bạc hà,… đều có tác dụng cho làn da và sức khỏe của bạn. Xông mặt bằng hoa cúc - Ảnh minh họa: Internet Tips làm đẹp cần lưu ý khi xông mặt Vì da mặt vừa xông xong, lỗ chân lông sẽ giãn nở nên hãy lựa chọn loại kem dưỡng ấm có tác dụng cấp nước hoặc chứa những thành phần như vitamin E, glycerin, dầu dừa hoặc các loại dầu thực vật để làm da thêm căng mịn và mềm mại. Xông mặt bằng lá chè xanh - Ảnh minh hoạ: Internet Sau khi xông mặt xong, bạn nên chờ 5-10 phút cho da được nghỉ ngơi rồi mới thực hiện công đoạn se khít lỗ chân lông, không da sẽ bị dị ứng vì “sốc nhiệt”.

Không xông mặt quá lâu và quá thường xuyên vì chúng sẽ làm mất nước cũng như nhanh lão hoá hơn. Thời gian trung bình phù hợp với từng loại nguyên liệu tầm khoảng 10-30 phút. Xông mặt bằng lá mùi tàu - Ảnh minh hoạ: Internet Hy vọng rằng những thông tin trên đây sẽ giúp bạn có được sự lựa chọn thích hợp để giải đáp câu hỏi “xông mặt bằng gì”. Chúc cho các bạn nữ luôn xinh đẹp và có phương pháp làm đẹp đúng cách, hiệu quả. Là con gái, hãy học cách yêu thương chính bản thân mình trước khi đón nhận tình yêu từ những người khác.

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