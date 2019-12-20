Mặt nạ dâu tây dưỡng da siêu hiệu quả

Dâu tây là loại quả hàm chứa một giá trị dinh dưỡng rất cao và khi sử dụng sẽ rất tốt cho sức khỏe của con người. Lượng chất chống oxy hóa có trong dâu tây cao hơn gấp 10 lần so với cà chua. Bên cạnh đó còn là các loại vitamin A, B1, B2 và C. Đây toàn bộ đều là các dưỡng chất cực kỳ tốt cho việc làm đẹp da của chị em. Khi đắp mặt nạ bằng dâu tây sẽ mang đến những tác dụng cụ thể là:

Các phương pháp làm đẹp với nguyên liệu thiên nhiên từ lâu đã trở thành sự lựa chọn của nhiều chị em phụ nữ. Và một loại quả chắc chắn chị em không thể bỏ qua đó chính là dâu tây. Sử dụng mặt nạ dâu tây trị mụn và làm trắng da giúp cải thiện làn da của bạn hiệu quả, đặc biệt là vào những ngày thời tiết hanh khô khó chịu. Hãy cùng tham khảo những loại mặt nạ dâu tây sau đây để có được làn da như ý.

Nguyên liệu để làm mặt nạ này bạn cần chuẩn bị là: 5 quả dâu tây, 1 thìa dầu dừa và 3 thìa mật ong. Khi đã có đầy đủ nguyên liệu, bạn thực hiện theo các bước sau:

Nếu bạn đang tìm một loại mặt nạ dâu tây trắng da thì công thức dâu tây, mật ong và dầu dừa là một gợi ý mà bạn không thể bỏ qua. Khi sử dụng loại mặt nạ này sẽ giúp cung cấp độ ẩm cực hiệu quả, đồng thời hạn chế tình trạng khô da cũng như bong tróc và những ngày trời lạnh, hanh khô.

Hỗ trợ rất tốt trong việc điều trị mụn trứng cá trên da mặt.

Có tác dụng trong việc làm mềm vùng da đã bị chai sần.

Xay nhuyễn 5 quả dâu tây đã chuẩn bị. Nhớ rửa thật sạch trước khi thực hiện.

Đổ phần dâu tây đã xay ra bát nhỏ sau đó cho phần dầu dừa, mật ong đã chuẩn bị vào và trộn đều.

Rửa sạch mặt sau đó đắp lên da trong thời gian từ 15 đến 20 phút.

Cuối cùng rửa mặt bằng nước ấm.

Nếu da bạn là da dầu thì chỉ nên dùng nửa thìa dầu dừa thôi vì nếu dùng quá nhiều sẽ bị bít lỗ chân lông và hình thành nên mụn.

Mặt nạ dâu tây sữa chua và mật ong

Công dụng của sữa chua và mật ong thì bạn không cần phải bàn cãi nhiều. Trong các loại nguyên liệu này có chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho da. Đắp mặt nạ sữa chua, dâu tây và mật ong sẽ giúp da cải thiện độ đàn hồi, cấp ẩm, mang đến một làn da trắng sáng tự nhiên. Bên cạnh đó, mặt nạ dâu tây sữa chua trị mụn cực kỳ hiệu quả nữa đó.

Mặt nạ dâu tây, mật ong và sữa chua - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần thiết cho loại mặt nạ này gồm: 2 thìa sữa chua, 3 thìa mật ong và 5 quả dâu tây. Cách thực hiện như sau:

Xay nhuyễn 5 quả dâu tây sau đó trộn đều cùng phần mật ong, sữa chua đã chuẩn bị. Nên chọn sữa chua không đường để đạt hiệu quả làm đẹp tốt nhất.

Vệ sinh mặt sạch sẽ và đắp hỗn hợp mặt nạ trong thời gian 15 phút.

Cuối cùng rửa sạch mặt bằng nước ấm.

Mặt nạ dâu tây và sữa tươi

Trong dâu tây có chứa axit ellagic, khi kết hợp cùng với axit lactic trong sữa tươi sẽ mang đến một làn da trắng sáng cho bạn. Bên cạnh đó thì vitamin C và axit folic có chứa trong quả dâu tây sẽ thúc đẩy các tế bào mới phát triển, tăng cường việc sản sinh collagen cho da của bạn. Vì thế hãy sử dụng mặt nạ dâu tây và sữa tươi để sử dụng hằng tuần.

Mặt nạ dâu tây sữa tươi - Ảnh minh họa: Internet

Để làm mặt nạ dâu tây và sữa tươi bạn cần chuẩn bị 5 quả dâu tây, 3 thìa sữa tươi. Dâu tây xay nhuyễn trộn cùng với sữa tươi sau đó dùng để đắp mặt. Bạn cũng có thể sử dụng để đắp cho toàn thân cũng mang đến hiệu quả tốt.

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Mặt nạ dâu tây, mật ong, dầu oliu và chanh

Công dụng làm đẹp của các loại nguyên liệu trên chắc không còn xa lạ với những tín đồ yêu thích việc làm đẹp từ thiên nhiên. Để thực hiện loại mặt nạ này, bạn cần chuẩn bị: 5 quả dâu tây, 1 thìa dầu oliu, 2 thìa mật ong và 1 quả chanh.

Các bước làm mặt nạ dâu tây, mật ong, dầu oliu và chanh như sau: Xay nhuyễn 5 quả dâu tây. Sau đó thêm dầu oliu, mật ong đã chuẩn bị vào hỗn hợp. Cùng với đó là một vài giọt chanh rồi trộn đều hỗn hợp với nhau. Lượng chanh cho vào nhiều hay ít là tùy vào tính chất da của bạn. Nếu là da khô thì thâm 8 đến 10 giọt là đủ. Nếu là da dầu thì có thể cho nhiều hơn khoảng 1 thìa canh.

Mặt nạ dâu tây, mật ong, dầu oliu và chanh - Ảnh minh họa: Internet

Đắp mặt nạ lên da mặt và cổ trong thời gian 5 đến 10 phút sau đó rửa bằng nước ấm. Để đảm bảo chắc chắn da bạn không bị kích ứng với bất cứ loại nguyên liệu nào hãy thử trước lên một phần da sau đó mới bôi toàn mặt.

Đó là một số loại mặt nạ dâu tây mà bạn có thể tham khảo, áp dụng sử dụng cho mình để có được làn da trắng sáng, tự nhiên.