9 công thức mặt nạ bí đỏ giúp thổi bay mọi loại mụn, nám

Trong thành phần dinh dưỡng của bột nghệ có chứa curcumin – chất chống oxy hóa và giảm thiểu hắc sắc tố trên da. Kết hợp với các loại vitamin, axit axetic trong giấm táo sẽ làm giảm các dấu hiệu thâm nám trên da.

Bí đỏ là loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng và đem lại nhiều tác dụng dược học cho cơ thể. Trong bí đỏ có chứa vitamin A giúp làm sáng da, trị mụn nám hiệu quả; vitamin E và C giúp dưỡng ẩm, tăng khả năng đề kháng và kích thích các quá trình tái tạo tự nhiên cho làm da. Đặc biệt hơn, thành phần Niacin giúp phục hồi da hư tổn và chữa trị các hư tổn như thâm, nám rất hiệu quả, nên mặt nạ bí đỏ là một trong những công thức khiến làm đẹp và phục hồi da tự nhiên an toàn nhất.

Lòng trắng trứng gà chứa nhiều Protein, vitamin B, niacinamide và amide của vitamin B3 giúp tăng cường độ ẩm và dưỡng da mềm mịn và trắng mịn hơn, khi kết hợp với các vitamin và dưỡng chất trong bí đỏ có thể khiến các vết thâm nám trên da bạn mờ đi nhanh chóng và làm da được phục hồi lại khỏe mạnh.

Cách thực hiện: Cho khoảng 2 thìa bột nghệ, 1 chút giấm táo vào phần bí đỏ nấu chín đã xay nhuyễn, trộn thật đều tới khi hỗn hợp đã hòa quyện với nhau thì bột lên mặt. Để hỗn hợp ở đó trong khoảng 10-15 phút rồi rửa sạch lại với nước sạch.

Cách thực hiện: Luộc chín bí đỏ rồi nghiền nhỏ sau đó tách lấy phần lòng trắng trứng gà cho vào trộn thật đều và nhuyễn. Bôi đều lên mặt, nhiều hơn một chút ở những vùng da thâm nám hay xung quanh mắt. Để mặt nạ ở đó khoảng 10-15 phút rồi rửa lại với nước sạch.

Mặt nạ bí đỏ, mật ong và giấm táo

Mật ong có tác dụng rất hữu hiệu trong việc chống nhiễm khuẩn và các quá trình oxy hóa trên da, đồng thời chúng chứa axit amin giúp điều trị nám và tàn nhang. Cộng với những công dụng của bí đỏ và mật ong đã đề cập ở công thức phía trên, hỗn hợp này sẽ khiến da bạn đẹp lên một cách an toàn và tự nhiên.

Cách thực hiện: Luộc chín bí đỏ và xay thật nhuyễn, để nguội rồi cho thêm khoảng 1 muỗng mật ong và giấm táo vào trộn đều. Đắp hỗn hợp này lên mặt và để nguyên ở đó khoảng 10-15 phút thì rửa lại bằng nước sạch.

Mặt nạ bí đỏ, mật ong, giấm táo - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ bí đỏ và sữa chua

Sữa chua có tác dụng làm sáng da, tẩy sạch những chất bẩn và cung cấp chất dinh dưỡng cho làn da. Đây là một trong những nguyên liệu giúp làm mờ các vết thâm nám và đẩy sáng da thích hợp cho mọi loại da. Mặt nạ bí đỏ và sữa chua sẽ đồng thời cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và làm đẹp da hiệu quả.

Cách thực hiện: Bạn luộc bí đỏ tới chín mềm rồi dùng thìa nghiền nhuyễn hoặc cho vào máy xay sinh tố xay tới mịn thì cho ra, cho khoảng 2-3 thìa sữa chua vào đảo cho chúng quyện với nhau. Bôi lên mặt và để khoảng 10-15 phút, nên bôi dày hơn ở những phần bị nám nhiều.

Mặt nạ bí đỏ, bột quế và mật ong

Bột quế vừa có công dụng làm sạch các chất bẩn trên mặt, thổi bay mụn và tẩy sạch lớp da chết cho chúng ta, vừa giúp bổ sung những lượng chất làm sáng và nuôi dưỡng da giúp bạn tạm biệt được những vết thâm nám. Làn da của bạn sẽ trắng sáng và sạch sẽ hơn sau khi kiên trì sử dụng công thức mặt nạ tự nhiên.

Cách thực hiện: Nghiền mịn bí đỏ đã luộc chín, cho khoảng 2 muỗng mật ong và bột quế vào trộn thật đều cho mặt nạ được đều mịn nhất. Có thể cho thêm một chút nước nếu thấy đặc quá rồi bôi lên các vùng da cần dưỡng trắng và làm mờ thâm nám. Để mặt nạ trong khoảng 10-15 thì rửa lại bằng nước sạch.

Mặt nạ bí đỏ, bột quế, mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ bí đỏ trà xanh, vải thiều, tinh dầu

Đây là một công thức nghe có vẻ lạ nhưng lại rất tác dụng, đặc biệt hữu hiệu trong thời kỳ mùa vải đến, bạn không cần phải vất vả kiếm nguyên liệu mà vẫn có được thứ mặt nạ như ý. Trong vải thiều và bí đỏ có chứa nhiều loại vitamin và chất khoáng giúp nuôi dưỡng da chắc khỏe, chống lại các quá trình oxy hóa cũng như nhiễm khuẩn từ bên ngoài. Kết hợp với trà xanh có công dụng làm sạch da, đẩy sáng tông da và tẩy đi lớp da chết khó chịu.

Cách thực hiện: Đem bí đỏ luộc chín đi nghiền nhuyễn hoặc xay mịn, bóc vỏ vải thiều tách lấy phần thịt quả, cho vào máy xay làm nhuyễn cùng bí đỏ, cuối cùng cho bột trà xanh vào khuấy tới khi các nguyên liệu hòa quyện lại với nhau. Bôi hỗn hợp này lên mặt và để nguyên khoảng 10-15 phút trước khi rửa sạch lại với nước.

Mặt nạ bí đỏ trị mụn

Mặt nạ bí đỏ, đường trắng và sữa tươi

Bí đỏ và sữa tươi có tác dụng rất lớn trong việc nuôi dưỡng, làm sạch, tăng cường các quá trình chống oxy hóa và khiến da trắng mịn hơn. Kết hợp với công dụng tẩy sạch chất bẩn, tế bào chết của đường trắng, đây là một công thức tuyệt vời để vừa chữa trị mụn, vừa làm đẹp làn da.

Cách thực hiện: Bí đỏ đem luộc chín rồi dằm nhỏ hoặc xay nhuyễn, nên cho vào máy xay để đỡ phải thực hiện nhiều thao tác, tiếp theo bỏ thêm khoảng hai muỗng đường trắng và 20ml sữa vào đảo thật đều cho các nguyên liệu thấm quyện vào nhau. Bôi công thức này lên mặt, để nguyên trong 10-15 phút cho chúng thấm vào mặt rồi rửa sạch lại bằng nước.

Mặt nạ bí đỏ, đường trắng, sữa tươi - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ bí đỏ, sữa chua và nước cốt chanh

Nước cốt chanh ngoài có tác dụng tẩy sạch và làm mờ các vết thâm nám còn đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích quá trình chống oxy hóa, ngăn ngừa mụn và đẩy trắng tông da. Việc kết hợp nước cốt chanh với sữa chua và bí đỏ sẽ đồng thời khiến da được nuôi dưỡng và được làm sạch mụn hiệu quả.

Cách thực hiện: Vắt lấy nước cốt chanh rồi đổ vào hỗn hợp và sữa chua đã nghiền nhỏ, trộn thật đều tay cho các nguyên liệu được thấm quyện vào với nhau. Bôi lên mặt và để nguyên mặt nạ này trong vòng 10-15 phút để chúng tác dụng sâu vào da mặt trước khi rửa sạch với nước.

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Mặt nạ bí đỏ và táo xanh

Táo xanh là loại thực phẩm chứa rất nhiều khoáng chất có thể bổ sung và cung cấp hữu ích cho các quá trình trao đổi chất, nuôi dưỡng, tẩy sạch và làm da trắng sáng. Đặc biệt, loại quả này còn hỗ trợ kích thích sản sinh collagen, từ đó khiến da tăng độ đàn hồi và chậm xuất hiện các dấu hiệu lão hóa.

Cách thực hiện: Cho táo và bí đỏ đã luộc chín vào trong máy xay và nghiền thật nhuyễn, có thể cho thêm một chút nước, mật ong và sữa để dễ xay và tăng tác dụng của công thức này. Sau đó bôi lên mặt, hãy bôi dày hơn một chút ở những chỗ bị nhiều mụn, để khoảng 10-15 phút trước khi rửa lại với nước sạch.

Mặt nạ bí đỏ và chanh - Ảnh minh họa: Internet

Cách đắp mặt nạ bằng bí đỏ hiệu quả

Các loại mặt nạ tự nhiên này cần có sự kiên trì và thực hiện đều đặn để nhìn thấy rõ kết quả. Bạn chuyên cần đắp mặt nạ bí đỏ 2-3 lần/tuần và kiên trì trong ít nhất 1-2 tháng để thấy được các tác dụng rõ rệt trên làn da của mình.

Khi đắp mặt nạ có thể massage hoặc vỗ nhẹ để chúng thấm sâu và đem lại những tác dụng hiệu quả hơn. Hãy bôi nhiều hơn ở những phần da bị thâm nám, mụn và hư tổn để chúng được phục hồi tích cực.

Cuối cùng, để mặt nạ bí đỏ có được tác dụng tốt nhất, nên chọn mua những nguyên liệu sạch và an toàn ở những địa chỉ uy tín và có chất lượng đảm bảo.