8 cách trị mụn đầu đen bằng mật ong tiết kiệm và an toàn

Trong thành phần của mật ong có những chất kháng khuẩn và ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn rất hiệu quả, từ đó giúp giảm thiểu nguy cơ hình thành mụn trên da. Đồng thời, tác dụng chống viêm cũng giúp làn da giảm tình trạng sưng đỏ do mụn và kích thích da.

Mụn đầu đen xuất hiện khi vi khuẩn, các tế bào chết, bụi bẩn và dầu nhờn tích tụ dưới da gây tắc lỗ chân lông, từ đó hình thành chất nhờn đen đọng lại ở da. Loại mụn này thường xuất hiện trên mặt, đặc biệt là khu vực đầu mũi, sau đó tới lưng, ngực, cổ và cánh tay. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp chữa mụn đầu đen, nhưng để an toàn và tiết kiệm nhất bạn nên cân nhắc sử dụng những cách trị mụn đầu đen bằng mật ong nguyên chất.

Mật ong có khả năng dưỡng ẩm sâu vào làm da, khiến da mềm mượt tự nhiên. Thêm vào đó, khả năng chống oxy hóa kết hợp với thành phần vitamin C giúp da chống lại tác động của ánh nắng mặt trời, ngăn chặn tia UV làm hại cấu trúc da.

Theo các nghiên cứu, mật ong có tác dụng rất hiệu quả trong việc chống oxy hóa, làm sạch và dưỡng ẩm da. Đồng thời mật ong góp phần tẩy tế bào chết và kích thích hình thành các tế bào mới, từ đó khiến các vết thâm, nám trên da được cải thiện, các tình trạng sẹo cũng được giảm nhẹ ít nhiều.

Mật ong giúp giảm thâm, mờ sẹo hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Làm chậm quá trình lão hóa

Trong thành phần của mật ong có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng giúp nuôi dưỡng da. Những hoạt chất này khi thấm vào da góp phần khiến cấu trúc của da chắc khỏe, cân bằng độ ẩm, kích thích quá trình sản sinh tế bào và cải thiện các vết thâm nám. Từ đó khiến làn da trẻ lâu hơn và giảm tình trạng lão hóa sớm.

Tẩy tế bào chết

Mật ong giúp cơ thể tẩy đi các tế bào chết trên da một cách an toàn và rất hiệu quả. Các hoạt chất trong mật ong thấm sâu vào cấu trúc da giúp nuôi dưỡng và kích thích sự tái tạo của làn da. Từ đó hình thành nên những lớp da mới đẹp và chắc khỏe.

Cách trị mụn đầu đen bằng mật ong

1. Trị mụn đầu đen bằng mật ong hiệu quả

Nguyên liệu: Mật ong nguyên chất

Cách thực hiện:

Lấy mật ong xoa trực tiếp lên những vùng bị mụn, để khoảng 15 phút rồi rửa sạch lại với nước sạch. Khi xoa lên có thể mát xa cho mật ong thấm sâu vào da và tẩy được sạch sâu hơn. Sử dụng phương pháp này khoảng 2-3 lần/tuần và kiên trì dùng trong khoảng 2-3 tháng để nhìn thấy kết quả rõ ràng.

Mật ong giúp trị mụn đầu đen - Ảnh minh họa: Internet

2. Trị mụn đầu đen bằng mật ong và sữa chua

Sữa chua không đường có khả năng trị mụn, làm mờ sẹo và các vết thâm nám trên da. Kết hợp với khả năng kháng khuẩn và bảo vệ da tốt của mật ong sẽ tạo nên công thức trị mụn đầu đen vô cùng hiệu quả. Đồng thời khả năng làm trắng da và dưỡng ẩm của hai nguyên liệu trên sẽ giúp người sử dụng cải thiện được cả độ chắc khỏe và trắng sáng của làn da.

Nguyên liệu: Mật ong, sữa chua không đường

Cách thực hiện:

Cho khoảng một thìa mật ong với một thìa sữa chua không đường vào bát, khuấy thật đều đến khi hỗn hợp hòa quyện vào với nhau. Bổi hỗn hợp này lên mặt, đặc biệt là các khu vực bị mụn đầu đen. Để mặt nạ này trên da khoảng 10-15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Mỗi tuần dùng khoảng 2-3 lần, kiên trì trong khoảng 2-3 tháng để thấy rõ hiệu quả.

3. Trị mụn đầu đen bằng mật ong và trứng gà

Nguyên liệu: Mật ong, trứng gà

Cách thực hiện:

Tách lòng đỏ trứng gà ra khỏi lòng trắng, cho thêm khoảng 1-2 thìa mật ong rồi đánh thật đều. Bôi trực tiếp hỗn hợp lên mặt, đặc biệt ở những vùng da bị mụn đầu đen dày đặc. Để loại mặt nạ này trên mặt khoảng 10-15 phút rồi rửa lại với nước sạch. Dùng liên tục trong vòng 2-3 tháng để thấy rõ hiệu quả mà phương pháp đem lại.

Đây là cách dùng phổ biến nhất được mọi người hay sử dụng. Nhưng thực ra cũng tồn tại một công thức song song chỉ thay lòng đỏ hay lòng trắng, hiệu quả đem lại cũng tương tự. Nên thay vì mất công tách lòng trắng hay lòng đỏ, các chị em có thể dùng cả quả trứng nguyên.

Mật ong và trứng gà - Ảnh minh họa: Internet

4. Trị mụn đầu đen bằng mật ong và nghệ

Theo các nghiên cứu khoa học, trong bột nghệ có chứa nhiều curcumin giúp kháng khuẩn tự nhiên, kết hợp với khả năng bảo vệ da khỏi vi khuẩn sẽ tạo hiệu quả trị mụn rất tốt. Vậy nên kết hợp nghệ và mật ong thành công thức trị mụn đầu đen và dưỡng ra thường đem lại nhiều kết quả tốt.

Nguyên liệu: Bột nghệ, mật ong

Cách thực hiện:

Trộn một muỗng bột nghệ với một muỗng mật ong rồi trộn đều, bôi hỗn hợp này lên mặt, để nguyên trong khoảng 10-15 phút để chúng thấm sâu vào da, sau đó rửa lại với nước sạch. Mỗi tuần sử dụng khoảng 2 lần, kiên trì dùng khoảng 2 tháng sẽ thấy các triệu chứng trên mặt được cải thiện rất nhiều.

5. Trị mụn đầu đen bằng mật ong và hạnh nhân

Bột hạnh nhân và mật ong thường được sử dụng rất nhiều trong các công thức trị mụn và tẩy da chết của các thương hiệu mỹ phẩm. Vì chúng có chức năng tẩy đi lớp tế bào chết, làm sạch sâu và kích thích sự phục hồi tự nhiên của da. Nên nếu bạn đang tìm một công thức làm sạch mụn đầu đèn thì hãy cân nhắc phương pháp này nhé.

Nguyên liệu: Bột hạnh nhân, mật ong

Cách thực hiện:

Cho một muỗng bột hạnh nhân vào trộn đều với một muỗng mật ong nguyên chất. Khi hai nguyên liệu này đã quyện vào nhau thì đem bôi trực tiếp lên mặt. Để hỗn hợp này trên mặt khoảng 10-15 phút để các thành phần của chúng thấm sâu vào da. Sau đó rửa kỹ lại với nước sạch. Mỗi tuần thực hiện 2-3 lần, dùng liên tục trong 2-3 tháng để nhận được kết quả như mong muốn.

Mật ong và bột nghệ - Ảnh minh họa: Internet

6. Trị mụn đầu đen bằng mật ong và chuối

Chuối và mật ong đều là hai chất có hàm lượng vitamin C cao, vì vậy khả năng dưỡng ẩm, trị mụn và cải thiện cấu trúc da của chúng rất tốt. Nếu bạn là một cô nàng đang bị mụn đầu đen, lại có làn da khô thì hãy ưu tiên sử dụng công thức này.

Nguyên liệu: Chuối, mật ong

Cách thực hiện:

Bóc bỏ vỏ chuối rồi dằm thật nhuyễn, tiếp đó trộn đều với mật ong, có thể cho vào máy xay lẫn với mật ong luôn để hỗn hợp được mịn. Khi đã xong thì đem hỗn hợp đó bôi lên da, để yên khoảng 10-15 phút trước khi rửa sạch lại với nước. Tương tự những công thức trên, sử dụng khoảng 2-3 lần/tuần và liên tục trong 2-3 tháng sẽ thấy kết quả tốt hơn.

7. Trị mụn đầu đen bằng mật ong và bột yến mạch

Nếu để ý các bạn sẽ thấy bột yến mạch được dùng trong công thức trị mụn và tẩy da chết của rất nhiều thương hiệu mỹ phẩm. Vì đặc tính làm sạch và tái tạo da của nó rất tốt. Đặc biệt khi kết hợp với nguyên liệu kháng viêm và tăng cường kết cấu da như mật ong sẽ càng nâng cao tác dụng.

Nguyên liệu: Bột yến mạch, mật ong

Cách thực hiện:

Cho bột yến mạch vào trộn chung với mật ong cho thật đều. Bôi hỗn hợp này lên những vùng da bị mụn và để đó khoảng 15 phút để chúng phát huy hết tác dụng của mình. Tiếp theo rửa sạch lại với nước là được. Dùng liên tục trong khoảng 2-3 tháng, mỗi tuần 2-3 lần, tình trạng mụn trên da bạn sẽ được cải thiện tích cực.

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Mật ong và bột yến mạch - Ảnh minh họa: Internet

8. Trị mụn đầu đen bằng mật ong và muối biển

Muối biển cũng là một loại nguyên liệu khác có tính sát khuẩn và kháng viêm rất tốt, đồng thời nó có thể làm sạch da một cách rất an toàn. Nên khi kết hợp với mật ong các chị em sẽ có ngay công thức làm sạch da vừa rẻ, vừa dễ thực hiện.

Nguyên liệu: Muối biển, mật ong

Cách thực hiện:

Trộn hai nguyên liệu trên lại với nhau tới khi muối biển đủ hòa quyện vào mật ong. Sau đó bôi công thức mặt nạ này lên mặt, để nguyên trong 15 phút trước khi rửa sạch với nước. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, nên sử dụng 2-3 lần/tuần và liên tục trong 2-3 tháng để làn da khỏe đẹp hơn.

Trên đây là 8 cách trị mụn đầu đen bằng mật ong an toàn và tiết kiệm nhất. Hy vọng sau khi đọc bài viết này bạn đã có thêm những hiểu biết hữu ích để chăm sóc cho làn da của mình. Chúc bạn sớm cải thiện được tình trạng mụn đầu đen hiệu quả.