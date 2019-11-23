4 cách làm sữa hạt hạnh nhân tối ưu hết giá trị dinh dưỡng

Theo các nghiên cứu về dinh dưỡng, trong sữa hạnh nhân cung cấp rất nhiều các vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm D, các khoáng chất, protein và hàm lượng canxi ở mức cao. Từ đó khiến cơ thể giảm được tình trạng thiếu hụt chất dinh dưỡng, tăng cường canxi giúp xương chắc khỏe, giảm tình trạng còi xương suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ.

Sữa hạnh nhân là một loại sữa được xay từ quả hạnh nhân kết hợp với nước và các loại thành phần tùy chọn khác để tạo ra một thức uống vô cùng bổ dưỡng cho cơ thể. Đặc biệt trong thành phần của loại sữa này không có chất béo bão hòa gây hại tới hệ tim mạch. Vì vậy nó là thức uống vô cùng bổ dưỡng cho cơ thể. Nhưng trước khi tìm hiểu các cách làm sữa hạt hạnh nhân , hãy cùng điểm qua những tác dụng ưu việt của thức uống này nhé.

Trong sữa hạnh nhân chỉ số đường huyết ở mức rất thấp, và không chứa nhiều chất béo như trong các loại sữa động vật nên người bị bệnh tiểu đường vẫn có thể dùng thỏa mái.

Các ghi nhận về dinh dưỡng cho thấy dùng sữa hạnh nhân giúp điều hòa huyết áp và hoạt động của hệ tim mạch. Bởi trong thành phần của sữa hạnh nhân không chứa chất bẽo bão hòa và cholesterol nên giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, huyết áp.

Sữa hạt hạnh nhân - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ cải thiện cơ bắp

Với thành phần gồm nhiều nhóm vitamin và các khoáng chất, sữa hạnh nhân giúp cải thiện thể trạng và cơ bắp một cách hiệu quả. Đặc biệt với trẻ em đang trong độ tuổi phát triển hoặc những người đang luyện tập thể hình để có một vóc dáng như mong muốn.

Sáng mắt, cải thiện trí nhớ

Việc hấp thụ hàm lượng vitamin E và Omega trong sữa hạnh nhân có tác dụng cải thiện trí nhớ rất tốt ở trẻ em và người già. Đồng thời lượng vitamin E sẽ giúp sáng mắt và làm cải thiện hoạt động của cơ quan thị lực.

Phòng ngừa các vấn đề về da

Lượng vitamin E trong sữa hạnh nhân không chỉ làm sáng mắt, giúp ích cho hoạt động của hệ thần kinh mà còn khiến giảm tỷ lệ mắc các bệnh về da, chống lại các quá trình oxy hóa, từ đó khiến da của bạn khỏe mạnh và chậm lão hóa hơn

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Bên cạnh bổ sung các chất dinh dưỡng và kích thích cảm giác ngon miệng, sữa hạnh nhân là nguồn cung cấp chất xơ giúp hoạt động của đường ruột diễn ra nhuần nhuyễn hơn, từ đó làm tỷ lệ mắc các bệnh về đường tiêu hóa cũng giảm xuống.

Loại sữa này rất giàu giá trị dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm sữa hạt hạnh nhân cho bé

Sau đây là hướng dẫn cách làm những loại sữa hạnh nhân phổ biến và giàu giá trị dinh dưỡng nhất, mời các bạn tham khảo để có thêm lựa chọn cho thực đơn dinh dưỡng của bản thân và gia đình.

Cách làm sữa hạt hạnh nhân óc chó

Nguyên liệu

Hạt hạnh nhân

Quả óc chó

Đậu đen

Đường phèn

Cách làm

Bước 1: Ngâm hạt nhân nhân, quả óc chó cùng với đậu đen vào nước ấm trong khoảng 4-5 giờ đồng hồ. Sau đó lọc qua để loại bỏ những hạt, quả bị hỏng. Bóc vỏ của hạt hạnh nhân rồi để ba nguyên liệu vừa rồi thật ráo nước.

Bước 2: Cho hạt óc chó và đậu đen vào trong máy xay sinh tố, đổ thêm nước đủ để ngập các hạt rồi xay thật nhuyễn. Vắt để lọc lấy nước này, hoặc bạn có thể dùng máy ép để thao tác được dễ dàng hơn. Vì nước ở trong hạt này rất nhiều nên sau khi vắt bạn hãy bỏ vào máy xay, cho thêm nước và xay lại, tiếp tục quá trình vắt để không bỏ phí thực phẩm.

Bước 3: Tiếp theo, bạn cho nước sữa vừa lọc được lên bếp đun sôi lăn tăn cùng với đường phèn để tạo độ ngọt cho sữa. Nếu không muốn uống đường bạn có thể không cho cũng được. Chú ý không cho lửa to sẽ khiến sữa bị trào ra hoặc bị cháy dưới đáy, đảo đều tay trong quá trình nấu để sữa không bị vón cục.

Bước 4: Khi đã đun đủ để sữa và đường hòa quyện, tắt bếp và lấy ra. Tới đây bạn có thể thưởng thức được rồi, nhưng món sữa này sẽ ngon hơn khi uống lạnh. Do đó bạn nên để vào tủ lạnh để tận hưởng được hết độ ngon của thức uống dinh dưỡng này.

Sữa hạnh nhân óc chó - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm sữa hạnh nhân hạt sen

Nguyên liệu

Hạt sen tươi

Hạt hạnh nhân

Đường phèn

Cách làm

Bước 1: Ngâm hạt hạnh nhân trong nước ấm khoảng 3-4 tiếng để hạt được mềm. Chọc bỏ phần tâm đắng ở hạt sen rồi rửa sạch, cũng ngâm khoảng 3-4 tiếng.

Bước 2: Rửa sạch các hạt và vớt ra để ráo nước, có thể bóc bỏ lớp vỏ lụa ở hạnh nhân vì chúng hơi có vị chát, nhưng đây là phần khá giàu chất dinh dưỡng nên nếu không cần thiết bạn hãy giữ lại nhé.

Bước 3: Cho hai loại hạt trên vào máy xay cùng với lượng nước đủ ngập hạt hoặc hơn. Xay hỗn hợp này đến nhỏ mịn rồi đem ra vắt lấy nước. Chú ý sau khi vắt hãy lặp lại thao tác xay hạt cùng nước để lọc được tối đa phần sữa có được.

Bước 4: Cho nước sữa này lên bếp đun cùng đường phèn, không được vặn to lửa kẻo sữa sẽ bị trào hoặc bị cháy, nhớ khuấy đều tay để sữa có chất lượng tốt nhất. Sau khi sôi một lúc có thể tắt bếp và bắt ra được. Nên thưởng thức lạnh để cảm nhận mùi vị ngon hơn.

Sữa hạnh nhân hạt sen - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm sữa hạt hạnh nhân yến mạch

Nguyên liệu

Hạt hạnh nhân

Yến mạch

Đường phèn

Cách làm

Bước 1: Cán nhỏ yến mạch, hoặc có thể mua bột yến mạch làm sẵn để rút gọn bước này. Ngâm hạnh nhân trong nước ấm 3-4 tiếng để làm hạt mềm ra.

Bước 2: Cho hạnh nhân và yến mạch vào máy xay sinh tố, xay cùng lượng nước đủ ngập hỗn hợp hoặc hơn. Nó tùy theo lượng sữa mà bạn muốn sản xuất được. Khi đã xay nhuyễn thì lấy ra và vắt lấy nước. Lặp lại thao tác xay hạt cùng nước vài lần để lấy được tối đa số sữa có thể, tránh làm lãng phí thực phẩm.

Bước 3: Khi đã có được nước sữa này rồi thì cho lên bếp đun sôi dùng với đường phèn, đun sôi lăn tăn khoảng 12-15 phút để sữa được ngấm đường, nhớ đảo thật đều tay và không được đun lửa quá to. Tới đây bạn đã có được thành quả rồi, sữa uống ngon hơn khi lạnh nên hãy để vào trong tủ lạnh khoảng 2-3 tiếng trước khi sử dụng.

Sữa hạnh nhân yến mạch - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm sữa hạnh nhân mè đen

Nguyên liệu

Mè đen (vừng đen)

Hạt hạnh nhân

Đường phèn

Cách làm

Bước 1: Rang mè đen với lửa nhỏ khoảng 15 phút để tạo độ thơm, hạt hạnh nhân ngâm trong nước ấm khoảng 3-4 tiếng để mềm hơn.

Bước 2: Cho hỗn hợp hạnh nhân và mè rang vào máy xay sinh tố, xay tới khi nhuyễn thì lấy ra vắt nước, có thể đổ qua rây để sữa ít cặn nhất. Xay lại với nước và vắt thêm khoảng 1-2 lần để không bị bỏ phí.

Bước 3: Khi đã thu được nước sữa này rồi thì cho lên bếp đun sôi cùng đường phèn, không đun lửa to và nhớ đảo đều tay khi nấu. Sữa sôi được khoảng 15 phút là bạn có thể lấy ra được rồi. Nên để sữa vào tủ lạnh 2-3 tiếng để đạt được mùi vị thơm ngon nhất.

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Sữa hạnh nhân mè đen - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi chế biến

Bạn hãy cho thêm sữa tươi hoặc sữa đặc vào trong quá trình chế biến nếu muốn sữa có vị ngậy hơn. Hoặc bạn có thể không cho thêm đường phèn nếu không thích uống ngọt.

Phần bã hạt sau khi vắt vẫn dùng để làm bánh, trộn mặt nạ để dưỡng da và rất nhiều thứ hữu ích khác được, không nên vứt bỏ mà hãy tái sử dụng phần bã này.

Tùy theo sở thích mà cho thêm nhiều nguyên liệu khác như lá dứa, vani,…để thức uống này có mùi vị hấp dẫn và thú vị hơn.

Trên đây là hướng dẫn những cách làm sữa hạt hạnh nhân óc chó phổ biến và giàu giá trị dinh dưỡng nhất. Hy vọng sau khi đọc bài viết này bạn đã có thêm những công thức thú vị cho căn bếp nhà mình.