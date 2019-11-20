Gợi ý cháo tôm nấu với gì cho bé ăn dặm bổ sung đủ sắt

Mầm tỏi tuy là thực phẩm chống lại oxy hòa và tăng cường hệ miễn dịch rất tốt nhưng khi sử dụng chung với tôm không đem lại những hiệu quả tích cực. Nên kiêng dùng tôm nấu chung với mầm tỏi để không gây hại cho sức khỏe , đặc biệt cho trẻ nhỏ.

Tôm là một loại thực phẩm rất tốt, bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như sắt, canxi, vitamin B12,…Vậy nên dùng nó cho các bé ăn dặm là vô cùng hữu ích. Tuy nhiên, để có sự kết hợp hoàn hảo và ngon miệng nhất thì hãy tham khảo hướng dẫn cháo tôm nấu với gì cho bé ăn dặm của chúng tôi dưới đây nhé.

Tôm khi kết hợp chung với cà chua sẽ sinh ra chất asen (thạch tín) rất có hại cho cơ thể, vậy nên không được phép dùng cà chua nấu chung với tôm trong bất kỳ món ăn nào. Vì cà chua là thực phẩm có rất nhiều lợi ích nên nhiều người thường không biết hoặc không để ý dùng chung hai loại thực phẩm này, nếu sử dụng lâu dài sẽ rất độc hại cho cơ thể.

Theo các nghiên cứu về dinh dưỡng, trong khổ qua có chứa rất nhiều vitamin C, vitamin C vốn tốt cho cơ thể nhưng khi dùng loại quả này chung với tôm thì sau khi ăn việc hấp thụ quá nhiều vitamin C trong các nguyên liệu sẽ khiến cơ thể bị trúng độc. Vậy nên tuyệt đối không nên sử dụng khổ qua để nấu chung với tôm.

Đậu nành

Đậu này là loại hạt rất giàu protein, đạm và các chất dinh dưỡng khác, nhưng vì nó quá giàu dưỡng chất nên khi dùng chung với tôm sẽ gây ra các biểu hiện khó tiêu, đầy hơi,…

Tôm là thức ăn rất giàu dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Tôm nấu với rau gì cho bé ăn dặm

Cháo tôm củ dền

Nguyên liệu

Củ dền

Tôm

Gạo

Gia vị: muối, dầu ăn, hạt nêm,…

Cách chế biến

Bước 1: Lột hết vỏ của tôm, lọc lấy phần thịt.

Bước 2: Gọt vỏ của củ dền, rửa lại thật sạch với nước.

Bước 3: Cho củ dền và tôm lên bếp, đổ nước vào rồi đun nhỏ lửa để chúng sôi từ từ. Khi hai nguyên liệu này đã đủ mềm rồi thì bạn vớt ra, để nguội rồi cho vào máy xay sinh tố rồi xay thật nhuyễn lại với nhau.

Bước 4: Cho gạo và nước lên bếp nấu, đun nhỏ lửa để gạo chín rồi như từ từ, khi nước sắp cạn thì cho thêm. Chú ý đảo đều tay để cháo không bị cháy ở phần dưới.

Bước 5: Ninh tới khi hạt gạo nở bung và đủ mềm thì cho hỗn hợp tôm và củ dền khi nãy xay vào. Khuấy đều tay để các nguyên liệu hòa vào với nhau, nêm nếm đủ gia vị cho món ăn vừa miệng. Vậy là món cháo tôm củ dền của bạn đã hoàn thành rồi.

Cháo tôm củ dền - Ảnh minh họa: Internet

Cháo tôm cải bó xôi

Nguyên liệu

Cải bó xôi

Gạo

Tôm

Gia vị: muối, dầu ăn, hạt nêm,…

Cách chế biến

Bước 1: Rửa sạch tôm và lột bỏ vỏ, đem cắt miếng cải bó xôi rồi rửa sạch. Tiếp đó cho hai nguyên liệu này vào nồi đun sôi từ từ tới khi chúng đủ mềm.

Bước 2: Tắt bếp, vớt tôm và cải ra, để chúng nguội rồi cho vào máy xay sinh tố xay thật nhuyễn và mịn. Bạn có thể giữ lại nước dùng khi nãy ninh tôm và cải để nấu cháo.

Bước 3: Cho gạo và nước lên bếp, vặn lửa nhỏ và ninh từ từ. Có thể sử dụng lại nước dùng tôm cải khi nãy để nấu.

Bước 4: Đảo đều tay để cháo không bị cháy và chín đều. Không để lửa quá to sẽ khiến cháo dễ cháy và bị trào ra ngoài.

Bước 5: Khi hạt gạo đã nở to, tiếp tục cho hỗn hợp cải và tôm xay khi nãy vào nấu cùng, nêm nếm gia vị vừa miệng ăn. Đun khoảng 7-10 phút là có thể tắt bếp được rồi.

Cháo tôm cải bó xôi - Ảnh minh họa: Internet

Cháo tôm hẹ cho bé

Nguyên liệu

Tôm, hẹ

Gạo

Gia vị: muối, dầu ăn, hạt nêm

Cách chế biến

Bước 1: Nhặt sạch hẹ và cắt khúc. Tôm làm sạch và lột bỏ vỏ. Sau đó cho hai nguyên liệu này vào đun sôi, nấu tới chín mềm thì vớt ra để nguội. Khi chúng đã hết nóng thì cho vào máy xay sinh tố và xay cho thật nhuyễn.

Bước 2: Dùng nước dùng vừa đun tôm và hẹ để nấu cháo với gạo. Vặn nhỏ lửa và nấu tới khi gạo chín, chú ý cho thêm nước khi gần cạn để gạo có thể được đun tới mềm. Nhớ đảo thường xuyên để cháo không cháy ở phần dưới. Nên mở vung hé một chút để cháo không bị trào ra ngoài làm bẩn bếp.

Bước 3: Ninh tới khi gạo đã chín và nở bung hết ra thì cho hỗn hợp tôm và hẹ xay khi nãy vào nấu chung. Đảo đều tay để các nguyên liệu được hòa quyện, nêm nếm gia vị đầy đủ theo khẩu vị ăn. Tiếp tục đun khoảng 7-10 phút nữa là có thể tắt bếp được rồi. Nên để nguội bớt rồi mới cho bé ăn.

Cháo tôm xay lá hẹ - Ảnh minh họa: Internet

Cháo tôm khoai lang cà rốt

Nguyên liệu

Tôm

Khoai lang, cà rốt

Gia vị: muối, hạt nêm, dầu ăn,…

Cách thực hiện

Bước 1: Làm sạch các nguyên liệu, sau đó đem tôm tươi đi bóc vỏ, gọt sạch khoai lang và cà rốt, cắt khúc.

Bước 2: Thả các nguyên liệu vừa rồi vào nồi đun tới chín mềm. Vớt ra để nguội và cho vào máy xay sinh tố xay cho tới nhuyễn.

Bước 3: Cho gạo vào nước dùng vừa đun để nấu cháo. Cho thêm nước nếu cạn và ninh cho tới khi gạo chín nở bung, nêm nếm các gia vị cần thiết vừa miệng ăn.

Bước 4: Đổ hỗn hợp tôm, khoai và cà rốt đã xay khi nãy vào nồi cháo, đảo đều rồi nấu khoảng 7-10 phút nữa là món cháo đã hoàn thành rồi. Có thể thêm một chút nước mắm và dầu ăn vào cho dậy vì và đẹp mắt hơn.

Cháo tôm khoai lang cà rốt - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu cháo tôm đậu xanh rau ngót

Nguyên liệu

Gạo

Đỗ xanh, rau ngót

Tôm

Gia vị: muối, dầu ăn, hạt nêm, nước mắm,…

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế tôm, bóc vỏ rồi băm thật vỏ, đem ra ướp với một chút nước mắm, hạt nêm, muối. Rau ngót tuốt lấy phần lá, rửa sạch rồi vò hơi nát.

Bước 2: Đỗ xanh đem ngâm trong nước một lúc để chóc bỏ vỏ, loại bỏ hết phần vỏ này rồi đem luộc chín. Khi đã đủ chín rồi thì cho vào máy xay sinh tố và xay nhỏ cùng với rau ngót. Có thể đun chín rau ngót cho dễ xay hơn.

Bước 3: Cho gạo vào nồi cùng với nước để nấu cháo, ninh thật kỹ tới khi hạt gạo nở bung hết thì cho tôm vào. Nêm nếm gia vị và tiếp tục nấu cho tới khi tôm chín.

Bước 4: Cuối cùng cho đỗ xanh và rau ngót xay vào, đảo thật kỹ để các nguyên liệu hòa quyện với nhau. Để tới khi rau đủ chín thì tắt bếp và bắt ra.

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Cháo tôm đậu xanh rau ngót - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu cháo tôm rau muống

Nguyên liệu

Gạo

Tôm

Rau muống

Gia vị: muối, mắm, dầu ăn,…

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế tôm và rau muống, lột vỏ tôm rồi băm nhỏ. Đem rau muống đi luộc chín và bỏ vào máy xay sinh tố để xay thật nhuyễn.

Bước 2: Cho gạo và nước vào nồi để nấu cháo, ninh tới khi hạt gạo đủ chín và nở bung ra thật mềm. Lúc này tiếp tục cho tôm băm vào nấu cùng, nêm nếm gia vị vừa miệng ăn.

Bước 3: Đổ phần rau ngót xay và để tiếp tục nấu. Đun tới khi rau đủ chín là có thể thưởng thức được rồi.

Cháo tôm rau muống - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu cháo tôm rau mồng tơi

Nguyên liệu

Rau mồng tơi

Gạo

Tôm

Gia vị: muối, hạt nêm, mắm,...

Cách chế biến

Bước 1: Nhặt rau mồng tơi rồi rửa sạch. Tôm sơ chế rồi bóc bỏ vỏ, băm thật nhỏ.

Bước 2: Đem rau mồng tơi đi nấu chín, vứt ra để nguội rồi xay nhuyễn.

Bước 3: Dùng nước luộc vừa rồi để nấu cháo với gạo, nấu tới khi gạo chín và nở ra thì cho tôm băm vào. Nêm nếm gia vị và ninh tới khi cháo chín thì bắt ra.

Cháo tôm mồng tơi - Ảnh minh họa: Internet

Vừa rồi là hướng dẫn cháo tôm nấu với gì cho bé ăn dặm ngon miệng, hãy thử ngay để bé yêu có thêm những bữa ăn tuyệt vời nhé.