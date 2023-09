Gợi ý cháo tôm nấu với gì cho bé ăn dặm bổ sung đủ sắt

Mướp đắng

Theo các nghiên cứu về dinh dưỡng, trong khổ qua có chứa rất nhiều vitamin C, vitamin C vốn tốt cho cơ thể nhưng khi dùng loại quả này chung với tôm thì sau khi ăn việc hấp thụ quá nhiều vitamin C trong các nguyên liệu sẽ khiến cơ thể bị trúng độc. Vậy nên tuyệt đối không nên sử dụng khổ qua để nấu chung với tôm.

Cà chua

Tôm khi kết hợp chung với cà chua sẽ sinh ra chất asen (thạch tín) rất có hại cho cơ thể, vậy nên không được phép dùng cà chua nấu chung với tôm trong bất kỳ món ăn nào. Vì cà chua là thực phẩm có rất nhiều lợi ích nên nhiều người thường không biết hoặc không để ý dùng chung hai loại thực phẩm này, nếu sử dụng lâu dài sẽ rất độc hại cho cơ thể.