Cách trị đốm nâu trên mặt đem lại hiệu quả bất ngờ

Đốm nâu xuất hiện trên mặt có thể là vết nám, tàn nhang,…hình thành khi vùng da bị xuống cấp, để lại những sắc tố tối màu trên hoặc dưới lớp da. Có nhiều nguyên nhân khác nhau cho việc hình thành tàn nhang ở da, tùy theo từng nguyên nhân mà ta sẽ có những cách điều trị khác nhau.

Đốm nâu có thể xuất hiện trên làn da của chúng ta bất cứ lúc nào. Nếu không tìm được nguyên nhân và các biện pháp khắc phục thích hợp, tính thẩm mỹ và cả độ khỏe mạnh của làn da cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Hãy cùng tìm hiểu những thông tin và cách trị đốm nâu trên mặt hiệu quả trong bài viết này.

Thông thường, loại đốm nâu nằm trên da sẽ có màu sắc đậm hơn loại ở dưới da, nhưng việc chữa trị đốm nâu trên da mặt lại dễ dàng hơn nhiều so với loại dưới da.

Da sạm và bắt đầu trở nên tối màu

Xuất hiện những chấm đen nhỏ rải rác trên da

Những chấm đen lớn dần rồi trở thành đốm nâu

Đốm nâu trên mặt - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân xuất hiện đốm nâu trên mặt

Do ánh nắng mặt trời làm hại cấu trúc da

Trong ánh nắng mặt trời có các tia cực tím, khi mức độ tia cực tím cao sẽ gây ảnh hưởng tới cấu trúc da, dẫn tới các bệnh về da như nám, đốm nâu, tàn nhang, ung thư da,…Nếu bạn là người thường xuyên phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà không có cách bảo vệ da thích hợp, các đốm nâu xuất hiện sớm hơn do ảnh hưởng từ tia UV.

Do chức năng gan kém

Gan hoạt động kém có thể ảnh hưởng tới quá trình đào thải chất độc của cơ thể. Khi chất độc không được gan đào thải hết sẽ đọng lại một phần dưới da gây nên những vấn đề về da, trong đó có việc hình thành đốm nâu.

Do stress

Stress tuy không phải là bệnh nhưng nó tàn phá cơ thể chúng ta rất nghiêm trọng, stress quá nặng sẽ ảnh hưởng tới việc hấp thụ chất dinh dưỡng, trao đổi chất và tiết hóc môn cơ thể. Stress trong một thời gian dài sẽ gây các tác động tiêu cực làm xấu da, xuất hiện các vết đốm nâu trên da.

Do thiếu hụt vitamin

Thiếu hụt vitamin cũng là một trong những lý do để các nốt đốm nâu xuất hiện trên gương mặt. Tình trạng thiếu hụt vitamin tác động trực tiếp tới quá trình trao đổi chất và khiến da của chúng ta xuống cấp, sớm lão hóa, xuất hiện các vết nám, đốm nâu, tàn nhang,…

Đốm nâu do xuất hiện do nắng - Ảnh minh họa: Internet

Do lão hóa

Khi cơ thể chúng ta đến một độ tuổi nhất định, các quá trình lão hóa sẽ bắt đầu. Làn da của bạn nhanh chóng xuống cấp, giảm độ đàn hồi và khả năng tái tạo. Vì vậy hầu hết những người đã bước quá độ tuổi lão hóa đều xuất hiện đốm nâu trên cơ thể. Nếu bạn không may lão hóa sớm thì các đốm nâu này sẽ được tìm thấy sớm hơn.

Do di truyền

Các đốm nâu có thể nằm trong thành phần sắc tố da và được di truyền trong gia đình. Những đốm nâu này là tự nhiên và không gây hại, khác với những đốm nâu do những nguyên nhân trên.

Cách trị đốm nâu trên mặt

Trị đốm nâu bằng laser

Đây là phương pháp điều trị sâu dưới da, thích hợp cho các loại đốm nâu được hình thành bên dưới da. Các tia laser sẽ xâm nhập vào đúng vị trí của các đốm nâu và phá hủy các vùng da nhiễm sắc tố. Từ đó giúp da bạn trở lại như bình thường

Biện pháp này tiến hành rất nhanh chóng và hiệu quả tức thì. Tuy nhiên sau khi thực hiện nếu không có cách chăm sóc da hiệu quả thì những đốm nâu sẽ lại xuất hiện. Thêm vào đó chi phí điều trị bằng laser cũng ở mức khá cao.

Phương pháp chiếu laser - Ảnh minh họa: Internet

Trị đốm nâu trên mặt bằng liệu pháp lăn kim

Lăn kim giúp tăng cường sản sinh collagen, với cơ chế đặc thù giúp tăng khả năng sản sinh collagen mạnh mẽ, từ đó kích thích khả năng tự hoàn thiện của da tự nhiên và an toàn. Vì đây là phương pháp tác động từ bên trong nên không để lại tác dụng phụ và gây hại cho cơ thể.

Tuy nhiên cơ thể của chúng ta có quy luật thay da tự nhiên. Sau khi thay da nếu không có chế độ chăm sóc tốt, hoặc lượng collagen cơ thể vẫn thấp như cũ thì các đốm nâu lại tiếp tục xuất hiện như thường. Ngoài ra, sau mỗi lần sử dụng collagen quá trình tái tạo lại da sẽ chậm hơn, từ đó việc lão hóa xảy ra sớm hơn.

Phương pháp lăn kim - Ảnh minh họa: Internet

Trị đốm nâu bằng tỏi

Tỏi là loại thực phẩm có chứa rất nhiều vitamin E, B và hoạt chất allicin có tác dụng tăng cường kháng sinh, dưỡng da, ngăn ngừa các quá trình lão hóa và làm sạch các vết đốm nâu. Vì vậy, nó có tác dụng rất lớn trong việc ngăn ngừa và điều trị đốm nâu an toàn, hiệu quả.

Để sử dụng tỏi điều trị đốm nâu, giã dập tỏi hoặc dùng máy ép lấy nước. Trộn nước ép tỏi này với một chút nước, có thể thêm mật ong vào hỗn hợp để tăng cường tác dụng. Sau đó xoa trực tiếp lên da, để tầm 15 phút thì rửa lại với nước sạch, một tuần làm 3-4 tuần.

Tỏi có thể trị đốm nâu - Ảnh minh họa: Internet

Trị đốm nâu trên mặt bằng chanh

Vitamin C vốn là chất có tác dụng ứng chế các sắc tố da tối màu, vitamin C được tìm thấy rất nhiều ở chanh nên đây là một nguyên liệu rất công dụng cho việc điều trị đốm nâu.

Bạn có thể mua chanh tươi về, vắt lấy nước, đun sôi với một chút nước nữa rồi để nguội. Bôi nước này lên mặt và để khoảng 20 phút, dùng 2 lần/tuần sẽ giúp kích thích quá trình sản sinh collagen, giúp tăng độ đàn hồi da, làm da săn chắc, tạo sức đề kháng cho da và xóa mờ vết đốm nâu.

Tuy nhiên, da có tính axit mạnh nên sẽ làm mỏng da và gây kích ứng với một số loại da quá nhạy cảm. Vì vậy bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng chanh.

Hỗn hợp nước cốt chanh - Ảnh minh họa: Internet

Trị đốm nâu trên mặt với sữa chua, nghệ, mật ong

Bạn trộn hỗn hợp sữa chua, nghệ, mật ong lại với nhau. Bôi trực tiếp lên mặt trong khoảng 15 phút trước khi rửa lại với nước sạch, 3 lần một tuần. Đây là một loại mặt nạ tự nhiên vừa có tác dụng dưỡng da, làm mờ sẹo lại đánh bay các vết đốm nâu.

Cách hoạt chất và lợi khuẩn trong sữa chua giúp dưỡng da, làm mờ vết thâm, kết hợp với curcumin sẽ ức chế quá trình tổng hợp melanin trong tế bào, diễn ra oxy hoá mạnh giúp làm mờ các vết thâm nám và đốm nâu trên mặt. Và mật ong còn giúp tăng khả năng hấp thụ vitamin C trong da, giúp da mịn màng và chống lão hóa tối đa.

Có thể thực hiện vào buổi sáng hoặc buổi tối trước khi đi ngủ để hỗn hợp đem lại kết quả tốt nhất. Dùng từ 2 tháng trở lên để nhìn thấy rõ rệt các hiệu quả.

Làm mặt nạ từ sữa chua, nghệ, mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Trị đốm nâu trên mặt bằng giấm táo

Tương tự như với chanh, trong giấm táo có rất nhiều vitamin C giúp tăng khả năng tái tạo, dưỡng da và làm mờ các vết đốm nâu. Ngoài ra, lượng axit từ giấm táo còn giúp xóa sạch các vết thâm nám cực kỳ hiệu quả.

Bạn có thể trộn giấm táo với nước, xoa lên da và để khoảng 15 phút, sau đó rửa lại với nước sạch. Thêm mật ong cũng giúp tăng cường tác dụng của hỗn hợp này. Dùng giấm táo 2-3 lần/tuần và đều đặn hơn 2 tháng để nhìn thấy rõ hiệu quả

Giấm táo có tác dụng trị đốm nâu - Ảnh minh họa: Internet

Nếu là các vết đốm nâu xuất hiện do lão hóa thì bạn đừng quá lo lắng, việc lão hóa sẽ đến sớm muộn và tất cả mọi người đều gặp phải. Còn với những vết đốm nâu xuất hiện do các nguyên nhân không tự nhiên thì bạn nên xem xét kỹ nguyên nhân để chọn được giải pháp chữa trị thích hợp. Bạn có thể tham khảo các cách trị đốm nâu trên mặt trong bài viết để có thêm lựa chọn cho bản thân.