Bà bầu nên uống sữa tươi vào lúc nào thì hiệu quả?

Hẳn ai trong chúng ta cũng biết sữa vô cùng tốt cho sức khỏe . Nó vừa cung cấp dinh dưỡng cần thiết, vừa hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển của hệ xương, giúp bài trừ độc tố, giảm khả năng gia tăng cholesterol trong máu, duy trì huyết áp ở mức ổn định và giảm nhẹ tỷ lệ mắc tai biến, đột quỵ.

Các nhà dinh dưỡng học đã đưa ra nhận định rằng chế độ ăn của các bà mẹ Việt Nam thiếu hụt một lượng lớn các chất dinh dưỡng, đặc biệt là canxi và protein. Vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết bằng cách bổ sung thêm các chất dinh dưỡng từ sữa. Vậy bà bầu nên uống sữa tươi vào lúc nào thì mới đạt hiệu quả tối đa? Chúng ta cùng đi tìm hiểu vấn đề này và phân tích rõ những điều cần tránh khi sử dụng sữa bầu nhé.

Cơ thể cần canxi cho sự phát triển khung xương và làm giảm tình trạng bị loãng xương. Với thai nhi còn trong bụng mẹ, lượng canxi từ sữa được mẹ hấp thụ sẽ giúp hệ xương của bé phát triển thật tốt, góp phần cho bé một sức khỏe toàn diện sau khi chào đời.

Theo nghiên cứu cụ thể từ các cơ quan dinh dưỡng, sữa là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng như:

Protein

Protein ngoài hỗ trợ sự phát triển của hệ xương khớp còn giúp phát triển các cơ quan trong cơ thể. Nghiên cứu chỉ ra trong 3 tháng đầu và cuối thai kỳ, các mẹ cần cung cấp đủ lượng protein cần thiết để bẹ không bị mắc các vấn đề sau sinh.

Sữa là thực phẩm giàu canxi và protein - Ảnh minh họa: Internet

Vitamin

Một loạt các loại vitamin phong phú có trong thành phần của sữa, từ vitamin A tới vitamin D, B1, B2. Bổ sung sữa sẽ giúp giảm nguy cơ bé bị suy dinh dưỡng và thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Ngoài những dưỡng chất tiêu biểu kể trên, sữa còn bổ sung cho cơ thể chúng ta kali, photpho và các vi chất. Sử dụng những loại chế phẩm từ sữa như sữa chua, kem chua,…đều giúp tăng cường lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa, làm giảm triệu chứng táo bón trong suốt thai kỳ và giai đoạn sau sinh.

Khi mang thai, các mẹ không chỉ hấp thụ dinh dưỡng cho bản thân và còn cho cả em bé. Vì vậy lượng chất cần thiết cũng phải tăng lên nhiều lần. Với chế độ ăn của người Việt Nam thì đa số các mẹ khi mang thai đều thiếu hụt các chất dinh dưỡng cho bé. Vì thế, rất nhiều loại sữa phục vụ bà bầu đã xuất hiện để giúp mẹ và bé tăng cường các chất canxi, sắt, axit folic, các loại vitamin… Ngoài ra, các loại sữa có chứa Omega3, Omega6, DHA, ARA…vô cùng tốt cho sự hình thành và phát triển não bộ của thai nhi.

Uống sữa giúp cung cấp thêm dinh dưỡng trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu nên uống bao nhiêu sữa tươi mỗi ngày?

Nhiều mẹ thường lầm tưởng rằng sữa rất tốt nên phải uống thật nhiều thì bé mới khỏe. Nhưng các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ sản khoa lại không đồng tình với ý kiến này. Từ các tính toán chi tiết, các chuyên gia khẳng định mỗi ngày chỉ nên tiêu thụ khoảng 600 ml sữa (xấp xỉ 300g các sản phẩm khác từ sữa như sữa chua, váng sữa,…) để tránh bị thừa chất và mất cân bằng dinh dưỡng.

Có 3 nguyên tắc cần tuân thủ khi uống sữa mỗi ngày là:

Chỉ uống tối đa 600ml, chia nhỏ uống thành nhiều lần để cơ thể dễ hấp thụ hơn.

Không nhất thiết phải sử dụng 1 loại sữa trong cả thai kỳ, có thể sử dụng nhiều loại khác nhau, nhưng không được dùng cùng một lúc hoặc pha lẫn.

Chỉ uống từ 2-3 lần (ly) theo định mức phía trên, không uống quá nhiều một lúc, cũng không được uống “dai dẳng” từng tí một.

Những quy tắc này sẽ giúp cơ thể hấp thụ được dưỡng chất một cách tốt nhất và khiến các mẹ bầu không bị béo phì.

Cần tuân theo các nguyên tắc khoa học khi uống sữa - Ảnh minh họa: Internet

Nên uống sữa bầu vào tháng thứ mấy

Căn cứ vào tính chất phát triển của thai nhi ta sẽ biết đâu là thời kỳ để bổ sung sữa bầu cho bản thân. Thông thường, sau tuần thứ 17, các sụn mềm của thai nhi sẽ bắt đầu hóa thành khung xương, tuần thứ 18 các lớp bảo vệ hệ thần kinh sẽ phát triển. Tuần 19-20, các giác quan và trí não của bé phát triển mạnh. Do vậy bạn có thể chọn khoảng thời gian giữa thai kỳ để bắt đầu uống sữa bầu. Có thể lấy thời điểm thai nhi được 20 tuần tuổi làm mốc uống sữa.

Sau khi sinh, vì bé vẫn còn bú mẹ nên có thể bạn vẫn cần phải bổ sung chất dinh dưỡng với sữa. Tới khi bé đã tròn 1 năm tuổi và cứng cáp hơn thì bạn có thể dừng việc uống sữa bầu lại.

Mỗi ngày các mẹ bầu mang thai nên uống 2 ly sữa, liều lượng khoảng 400-600ml/ngày, có thể giảm bớt lượng sữa hoặc không uống nếu chế độ ăn đã đủ tốt. Trường hợp hấp thụ quá nhiều dinh dưỡng trong sữa có thể gây ra thừa chất nên hãy tham khảo lời khuyên từ các chuyên gia dinh dưỡng trước khi quyết định uống sữa thường xuyên.

Không chỉ vậy, nếu chị em nào đang có ý định mang thai thì nên hình thành thói quen uống sữa từ trước đó khoảng 2-3 tháng để bổ sung đủ axit folic, sắt đầy đủ trước khi mang thai.

Uống sữa trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian uống sữa tốt nhất trong ngày

Có thể uống sữa vào tất cả các thời gian trong ngày trừ buổi đêm, vì lúc đó các mẹ nên dành để ngủ hơn là uống sữa.

Nếu bạn chọn uống sữa vào buổi sáng, thì nhớ uống sữa sau khi ăn, và bữa ăn trước đó đã có một lượng tinh bột nhất định.

Nếu bạn muốn uống sữa buổi tối thì chọn mốc trước khi đi ngủ 2 tiếng, nó vừa giúp bạn ngủ ngon hơn, vừa tăng khả năng hấp thụ canxi cũng như các chất dinh dưỡng, lại vừa không để việc đi vệ sinh ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn.

Ngoài ra, có thể dùng sữa để ăn nhẹ sau giờ trưa hoặc giữa giờ chiều, nó không khiến bạn phải chịu những cơn đói nửa ngày mà vẫn ngon miệng trong bữa cơm chính.

Tại sao nên uống sữa sau ăn khoảng 2 tiếng?

Protein trong sữa khi xuống tới dạ dày và đường ruột sẽ bị phân giải thành các loại acid amin trước khi bị hấp thụ. Khi bụng đói, protein từ sữa không được phân giải thành acid amin mà còn bị tống xuống tiểu tràng, rồi đẩy vào đại tràng tạo thành hợp chất độc hại.

Thêm vào đó, khi uống sữa sau khi ăn còn ảnh hưởng đến hoạt động tiêu hóa thức ăn khác, có thể khiến bạn bị đầy bụng hoặc là rối loạn tiêu hóa ít lâu. Vì vậy, tốt nhất nên uống sữa sau bữa ăn 1 - 2 giờ đồng hồ để dạ dày hấp thụ được các chất dinh dưỡng tốt nhất và bạn không phải khó chịu vì đầy bụng khó tiêu.

Cần chú ý tới thời gian uống sữa trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Những điều cần chú ý khi uống sữa

Không pha sữa với đường đỏ: Axit oxalic trong đường đỏ sẽ làm biến chất protein trong sữa, khiến việc hấp thụ và chuyển hóa dinh dưỡng trong sữa bị ảnh hưởng, từ đó khiến đường ruột bị rối loạn, thậm chí cản trở hấp thụ các nguyên tố vi lượng như sắt, vitamin.

Không uống sữa khi đói: vấn đề này đã được phân tích ở trên, vì khi đói việc chuyển hóa protein acid amin bị đình trệ, khiến những chất dinh dưỡng này chuyển hóa thành chất độc tụ lại ở đại tràng, ảnh hưởng tới chức năng ruột.

Không ăn kèm trái cây có vị chua: Ăn kèm những loại trái cây này dễ đau bụng, cảm lạnh, dị ứng, tiêu chảy,… Nếu muốn kết hợp với trái cây, hãy chọn chuối, táo, bơ, đu đủ.

Không thêm socola vào sữa: Canxi và protein trong sữa sẽ phản ứng với axit oxalic của socola, tạo thành canxi oxalic axit, chất này ngăn cản sự hấp thụ canxi của cơ thể.

Không uống sữa kèm đường đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều bà mẹ thiếu hiểu biết dùng sữa một cách ồ ạt hoặc dùng theo phong trào thường rất ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân và em bé trong bụng. Để tránh tình trạng này các chị em nên tìm hiểu kỹ bà bầu nên uống sữa tươi vào lúc nào để có quá trình mang thai khỏe mạnh và cho bé một cơ thể toàn diện sau sinh.