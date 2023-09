5 cách chống say xe cho bà bầu được các bác sĩ khuyên dùng

Theo nghiên cứu từ các bác sĩ sản khoa, say xe không làm nguy hiểm tới tính mạng của các mẹ bầu, nhưng nếu không có cách chống say xe cho bà bầu an toàn; sức khỏe của mẹ và sự phát triển toàn diện của bé có nguy cơ bị ảnh hưởng rất tiêu cực.

Nhiều chị em với cơ địa bẩm sinh dễ mắc say tàu xe, trong thời kỳ mang thai cơ thể nhạy cảm nên khả năng bị say tàu xe càng ở mức cao. Không ít chị em muốn tìm được biện pháp chống say xe cho bà bầu công hiệu, nhưng với nhiều mẹo được truyền miệng và đăng tải trên internet, các mẹ không biết đâu là phương pháp mình nên dùng. Để giải pháp thắc mắc đó, hãy cùng tìm hiểu những kiến thức chuyên môn từ các bác sĩ sản khoa trong bài viết này. 1. Mẹ bầu say xe có ảnh hưởng đến con không? Theo hiệp hội các bác sĩ sản khoa, say xe về cơ bản không làm nguy hiểm tới tính mạng của sản phụ và thai nhi, nhưng tình trạng này có thể để lại những tác động xấu đến sự phát triển toàn diện của bé và sức khỏe của các bà mẹ.

Nhiều mẹ thường chọn cách tự ý mua thuốc say xe. Nhưng đây không phải biện pháp chống say xe cho bà bầu an toàn. Tác động của say xe và các thuốc chống say xe có thể gây ra những hệ quả nghiêm trọng như: Tình trạng nôn ói, đau đầu quá mức khi say xe dễ làm rối loạn điện giải, cản trở các hoạt động trao đổi chất của mẹ và việc hấp thu của bé, khiến sức khỏe của mẹ và bé bị sa sút.

Mức độ nghiêm trọng còn tùy thuộc vào tình trạng, cơ địa riêng của từng mẹ. Nếu tình trạng này diễn ra nhiều lần với cường độ mạnh, sự phát triển thể chất và trí tuệ của bé bị tác động theo, sức khỏe của mẹ bầu kém khiến hấp thu và trao đổi chất trong cơ thể rối loạn. Tác dụng phụ nguy hiểm từ thuốc say xe Các thuốc say xe có thành phần Scopolamine có thể gây ra các tác dụng phụ như chóng mặt, run rẩy, mệt mỏi, tạo ra những nguy cơ khác như khô miệng, khô hoặc ngứa mắt, rối loạn tiểu tiện, khó thở, dị ứng nổi mề đay, ngứa hoặc phát ban nhẹ, sưng mặt/môi/lưỡi/họng... Để ngăn chặn những hệ quả xấu này ảnh hưởng tới thai nhi, các bác sĩ đã đưa ra những nguyên nhân cụ thể và cách chống say xe cho bà bầu tác động được tới gốc rễ vấn đề, giúp giảm nguy cơ bị say xe chứ không chỉ làm giảm nhẹ triệu chứng bệnh. Dùng thuốc chứa Scopolamine để chống say xe cho bà bầu có thể để lại những tác dụng phụ nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet 2. Nguyên nhân khiến các mẹ bầu say xe Có bầu làm gì để không say xe? Hầu hết các mẹ bầu đều vội vàng đặt câu hỏi rồi tìm kiếm qua loa những giải pháp trôi nổi trên mạng. Hậu quả là áp dụng sai phương pháp để ảnh hưởng tới sự phát triển toàn diện của thai nhi và sức khỏe thai kỳ. Vì vậy, trước khi đặt câu hỏi và sử dụng đại khái các phương pháp, hãy đọc qua những nguyên nhân phổ biến dưới đây để biết tại sao mình dễ bị say xe và đâu mới là giải pháp bản thân nên dùng. 6 nguyên nhân gây say xe phổ biến nhất: Do mắc chứng huyết áp thấp: Huyết áp thấp là tình trạng khi huyết áp đột ngột giảm xuống dưới 90/60 mmHg. Huyết áp thấp gây ra các triệu chứng sơ bộ như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, nhịp thở nhanh và nông,...Khi gặp phải tình trạng xóc, nảy, rung khi đi xe, huyết áp của người bệnh sẽ càng tụt giảm nhanh dẫn đến việc mắc say xe dễ dàng hơn người bình thường. Hoạt động của chất dịch bên trong cấu trúc tai: Trong tai chúng ta chứa các loại dịch nằm trong xương thái dương. Tiền đình và các ống bán khuyên nhận cảm về sự thay đổi áp suất chất dịch trong tai rồi truyền lên thần kinh trung ương để thực hiện chức năng thăng bằng. Nhiều vấn đề về cân bằng cơ thể sẽ xảy ra khi hoạt động chất dịch trong tai khác thường khiến tín hiệu lên não không chính xác, dẫn đến hiện tượng hoa mắt, chóng mặt. Khi xe di chuyển, các chất dịch bên trong tai của bạn sẽ tiết ra nhiều hơn và tạo ra cảm giác nôn nao, choáng váng Rối loạn tiền đình: Tiền đình có chức năng truyền tín hiệu để cân bằng cơ thể lên thần kinh trung ương, khi bạn ngồi trên xe, tình trạng rung lắc khiến các mạch máu trong tai co thắt, từ đó tăng thể tích chất nội dịch và giãn lòng ống nội dịch gây ra rối loạn tiền đình. Chế độ ăn uống tác động lên dây thần kinh: khi cơ thể đói hay ăn quá no sẽ gây ra tác động lên dây thần kinh, kết hợp với việc rung lắc khi di chuyển sẽ là cơ thể mệt mỏi, choáng váng và đau đầu. Tâm lý của người sợ bị say xe: Nhiều chị em bị ám ảnh về việc say xe nên thành ra tâm lý sợ hãi, hoảng hốt mỗi khi lên tàu xe, điều này ảnh hưởng trực tiếp tới các cơ quan thần kinh và bạn sẽ càng dễ bị say hơn. Phương tiện di chuyển: xuống cấp, ám mùi xăng xe hoặc và mùi khó chịu, ghế ngồi không thỏa mái, không khí trong xe không thoáng mát. Cần chú ý tới nguyên nhân khi lựa chọn phương pháp chống say xe cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet 3. 05 mẹo chống say xe cho bà bầu được các bác sĩ khuyên dùng Từ các nguyên nhân kể trên, các bác sĩ sản khoa đã đưa ra những phương pháp khác nhau để giúp các mẹ bầu vượt qua tình trạng say xe và bảo vệ sức khỏe thai kỳ. Sau đây là 5 cách chống say xe cho bà bầu an toàn và hữu ích nhất theo bình chọn của các bác sĩ sản khoa. Những phương pháp này không sử dụng thuốc hay các chất nguy hiểm cho bé, các mẹ có thể hoàn toàn yên tâm làm theo mà không cần lo ngại gì. 3.1 Sử dụng gừng, cam, chanh theo phương pháp đông y Sử dụng gừng: Trước khi lên xe 30 phút, dùng một đoạn gừng tươi có độ dài 3-4 cm, gọt vỏ, rửa sạch, giã nát rồi uống với nước ấm. Ngậm thêm một lát gừng mỏng trong suốt hành trình di chuyển Các bác sĩ đông y thường xuyên đặt lời khuyên về việc sử dụng gừng để tác động lên khí huyết, làm giảm nguy cơ và triệu chứng của say xe. Gừng có vị cay, tính ấm, tác dụng phát tán phong hàn, chống nôn ói, chóng mặt. Vì thế, sử dụng gừng luôn là biện pháp ưu tiên hàng đầu để chống say xe cho bà bầu, vừa dễ tìm, vừa đạt hiệu quả nhanh, lại không gây các tác dụng phụ tới cơ thể. Sử dụng cam, chanh, quýt,... Dùng vỏ tươi của các loại quả này, gập dập cho tinh dầu trong vỏ bay ra, loại chất này có tác dụng hạn chế và ngăn ngừa cảm giác khó chịu, chóng mặt, buồn nôn khi đi xe đường dài. Gừng tươi có tác dụng hiệu quả trong việc chống say xe - Ảnh minh họa: Internet 3.2 Bổ sung vitamin B6 từ thực phẩm tự nhiên Vitamin B6 được tìm thấy nhiều trong các sản phẩm như sữa các loại đậu, cà rốt, củ cải, chuối, các loại hạt,...có tác dụng tốt lên hoạt động của hệ thần kinh, làm tăng khả năng dẫn truyền và giảm nguy cơ say xe. Không chỉ vậy, trong cuộc sống bạn cũng nên bổ sung loại chất dinh dưỡng này để có một cơ thể khỏe mạnh hơn. Bổ sung vitamin B6 giúp giảm thiểu nguy cơ mắc chứng say tàu xe - Ảnh minh họa: Internet 3.3 Ấn huyệt kết hợp xoay khớp lưu thông máu Bấm huyệt nội quan ở khu vực chính giữa cổ tay khi cảm thấy buồn nôn, hành động này giúp thần kinh hoạt động dễ dàng hơn và không bị rối loạn vì các hoạt động rung lắc khi di chuyển, đồng thời thường xuyên xoay các khớp cổ tay, cổ chân để máu được lưu thông dễ dàng, tránh tình trạng chóng mặt, đau đầu do ảnh hưởng từ huyết áp. 3.4 Tác động lên chế độ ăn, ngủ, nghỉ Trước ngày khởi hành nên đặc biệt chú ý tới chế độ ăn và ngủ, ngủ đủ giấc để thần kinh được thư giãn, ăn thức ăn dễ tiêu, không ăn quá no hoặc quá đói gây tác động lên hệ tiêu hóa Sử dụng đồ ăn vặt, đặc biệt là táo (trong táo có chứa chất pectin, chất này giúp trung hòa axit dạ dày và giảm chóng mặt, buồn nôn), uống một chút nước để hệ tiêu hóa hoạt động dễ dàng hơn Tập thể dục đều đặn không chỉ là cách chống say xe cho bà bầu hiệu quả mà còn là giải pháp giúp tăng cường sức khỏe, tăng khả năng kiểm soát cơ thể, kiểm soát sự cân bằng cho tất cả mọi người, hoạt động này rất tốt cho cuộc sống và giúp bạn chống đỡ bền bỉ với những cơn rung lắc trong quá trình di chuyển. Chú ý đầu tư cho chế độ ăn, ngủ, nghỉ để chống say tàu xe - Ảnh minh họa: Internet 3.5 Phương pháp tự điều chỉnh tâm lý và chọn chỗ ngồi trên xe Đây là một vấn đề cần chú ý khi chọn biện pháp chống say xe cho bà bầu, vì nhiều người say bởi tâm lý chứ không say bởi thể trạng. Cùng tập luyện tâm lý với những mẹo nhỏ sau: Giữ nhịp thở đều đặn, không nông, không sâu, điều hòa nhịp tim, tránh những thứ gây căng thẳng, kích động. Chọn chỗ ngồi thoáng mát, tránh xa các mùi khó chịu, nên ngồi gần đầu xe để giảm sự rung lắc. Trò chuyện với mọi người để quên nỗi lo say xe, nhưng hãy tránh những câu chuyện gây cảm xúc tiêu cực. Ngồi ngay ngắn, nhìn ra xa, tập trung tầm mắt vào khung cảnh, tránh nhìn gần và nhìn liên tục vào các thiết bị điện tử, cách này sẽ giúp não điều tiết tốt hơn. Điều chỉnh tâm lý đóng vai trò then chốt trong việc chống say xe cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là những thông tin chuyên môn từ kinh nghiệm nghiên cứu của các bác sĩ sản khoa nhằm giúp các chị em phụ nữ phòng tránh, giảm các triệu chứng khó chịu khi đi tàu xe. Những phương pháp chống say xe cho bà bầu được đề cập phía trên là những phương pháp an toàn nhất các mẹ nên tham khảo. Hãy nhớ không nên vội vàng mua thuốc say xe khi chưa có sự tư vấn từ các bác sĩ.

