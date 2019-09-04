Tác dụng của hồng xiêm với bà bầu - Mẹ ăn con hưởng lợi đủ đường 

Hồng xiêm có vị ngọt, tính mát, tác dụng dinh tân dịch, nhuận tràng, giải khát. Vì thế, ăn hồng xiêm khi mang thai sẽ tốt cho sức khỏe của cả mẹ và thai nhi, làm giảm triệu chứng suy nhược cơ thể và các dấu hiệu khác khi mẹ đang mang thai như buồn nôn hay chóng mặt. Lượng chất xơ dồi dào trong hồng xiêm cũng làm hạn chế tình trạng táo bón khi mang thai. Chỉ cần dùng mỗi ngày hai, ba quả cùng 1 ít muối thì sau mấy hôm, mẹ bầu sẽ thấy trong người bớt khó chịu vì táo bón cũng như hạn chế được hiện tượng trào ngược dạ dày thực quản, viêm ruột và các rối loạn ruột kích thích khác.

Quả hồng xiêm hay còn gọi là sapoche là loại trái cây nhiệt đới phổ biến. Trong 100gram hồng xiêm chín chứa calories 83 mg, chất đạm 0.44 g, chất béo 1.10 g, chất xơ 1.40 g, canxi 21 mg, sắt 0.80 mg, phot-pho 12 mg, potassium 193 mg, sodium 12 mg, beta-carotene (A) 60 IU, riboflavin (B2) 0.020 mg, niacin (B3) 0.200 mg, pantothenic acid (B5) 0.252 mg, Pyridoxine (B6) 0.037 mg, Ascorbic acid (C) 14.7 mm cùng các loại vitamin B2, B3, B5, B6, C, E… Đây là những thành phần dưỡng chất có lợi, nhưng không phải ai cũng biết tác dụng của hồng xiêm kỳ diệu thế nào đến sức khỏe , mặc dù nó là món tráng miệng, sinh tố yêu thích của nhiều người.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , hồng xiêm rất giàu canxi, photpho, các vitamin và khoáng chất nên tốt cho bà bầu và trẻ nhỏ. Bổ sung thêm hồng xiêm vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp bà bầu, trẻ nhỏ phòng tránh được bệnh thiếu máu, thiếu canxi cùng các khoáng chất khác. Lượng vitamin B5, B6, B3, B1... giúp cho hệ thần của bé kinh phát triển, chống mỏi mệt và giúp giấc ngủ được sâu hơn, trí não phát triển tốt hơn. Còn Axit folic có trong loại quả này rất có ích cho sự sản sinh hồng cầu và sự phát triển của thai nhi trong quá trình mang thai, giúp ngăn ngừa sự hình thành của homocysteine có hại cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, hồng xiêm trị tiêu chảy, cung cấp các chất tannin và polyphenolic tốt cho hệ tiêu hóa, giúp loại bỏ các chất thải từ dạ dày, từ đó điều chỉnh quá trình trao đổi chất, khiến cơ thể mẹ cảm thấy thoải mái hơn.

Khi mang thai, sức đề kháng của mẹ bầu thường rất yếu nên dễ bị cảm lạnh, có đờm trong cổ. Ăn hồng xiêm sẽ giúp loại bỏ các chất nhầy và đờm trong mũi và đường hô hấp, từ đó giúp giảm ho và cảm lạnh, an toàn và hiệu quả cho mẹ bầu. Hơn thế nữa, hồng xiêm còn có tác dụng giúp duy trì nồng độ nước trong cơ thể, ngăn ngừa tình trạng ứ nước trong người dẫn đến dấu hiệu phù thũng. Đồng thời, ngăn ngừa bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu – đây là căn bệnh dễ gặp và có thể gây biến chứng nguy hiểm như đẻ non, sảy thai, nhiễm trùng sơ sinh.

Đặc biệt, hồng xiêm là một loại thuốc an thần tự nhiên, giúp mẹ bầu giảm stress làm dịu các dây thần kinh, giúp cầm máu và ngăn ngừa chảy máu, các bệnh về viêm ruột, viêm dạ dày và hội chứng ruột kích thích cũng như giảm đau nhức và co thắt cơ khi mang thai.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa, chất xơ và dinh dưỡng được tìm thấy trong quả hồng xiêm cũng giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh ung thư. Lượng methanol có tác dụng mạnh mẽ trong việc tiết chế và dần triệt tiêu sự phát triển của tế bào ung thư, có sức đề kháng chống lại bệnh tật.

Với những công dụng trên, các bạn đã biết được hồng xiêm có tốt cho mẹ bầu hay không rồi chứ? Từ đây hãy phân bổ ăn uống cho phù hợp.

Hồng xiêm cho bé ăn dặm

Em bé ăn dặm hồng xiêm sẽ nhanh tăng cân

Hồng xiêm là thực phẩm ăn dặm rất tốt cho bé yêu. Chứa khá nhiều vitamin C, B và các chất khoáng như kali, canxi, phốt pho, magie, đồng thời chứa rất nhiều đường và chất béo nên ăn hồng xiêm sẽ giúp trẻ tăng cân nhanh chóng. Hơn nữa, hồng xiêm cũng mềm và nhiều chất xơ rất tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. Do đó, các mẹ hãy xay nhuyễn và bắt đầu cho bé ăn hồng xiêm vào tháng thứ 7, tốt sức khỏe, thị giác và tim mạch của bé.

Ăn hồng xiêm có bị mất sữa không?

Ăn hồng xiêm lợi sữa cho con

Hồng xiêm là loại quả rất tốt cho những người cần bổ sung năng lượng như phụ nữ sau sinh. Với hàm lượng glucose cao, hồng xiêm giúp cung cấp lượng đường cho cơ thể trong vài phút. Cùng với hàm lượng carbohydrates và các chất dinh dưỡng thiết yếu, mang lại nhiều lợi ích cho các bà mẹ sau sinh đang cho con bú, giúp sữa thơm, đặc, giàu dưỡng chất, tăng sức đề kháng cho con.

Mặc dù hồng xiêm chứa rất nhiều dưỡng chất tốt, tuy nhiên nếu ăn không đúng cách cũng có thể gây hại cho sức khỏe. Vì thế, khi ăn hồng xiêm các mẹ cần lưu ý một số điều sau đây:

Tuyệt đối không ăn hồng xiêm khi còn xanh. Bởi nhựa trong hồng xiêm khi còn xanh không tốt cho cơ thể, có thể gây viêm kết ruột.

Chọn mua hồng xiêm cẩn thận, quan sát vỏ thật kỹ. Chỉ nên mua những quả hồng xiêm vỏ thường sần sùi, thấy nhiều vân xanh qua lớp vỏ mỏng và có sắc vàng nhạt. Còn những quả trơn bóng và có màu vàng thẫm chứng tỏ có chứa hóa chất. Mùi vị của hồng xiêm không ngâm thuốc thì thơm dịu, ăn ngọt mát và thấy cát mịn. Ngược lại, hồng xiêm ngâm hóa chất sẽ thấy vị ngọt đậm, không được thơm.

Ăn hồng xiêm có béo không?

Bởi trong 100g hồng xiêm chứa 83 calo cùng nhiều chất béo, đạm, sắt, canxi... Hơn nữa, trái hồng xiêm còn có tác dụng kích thích ăn ngon miệng hơn, nên loại quả này rất bổ dưỡng giúp tăng cân hiệu quả cho người gầy. Nhưng với những người đang có ý định giảm béo thì không nên ăn nhiều để tránh tăng cân không mong muốn. Vì thế nếu thèm quá, bạn vẫn có thể ăn một ít hồng xiêm với một lượng vừa phải để giữa cân nặng ở mức hợp lý.

Chính vì vậy, nếu bạn nào đang còn thắc mắc ăn hồng xiêm có giảm cân không? Thì câu trả lời là “Không”. Hơn nữa, hồng xiêm có vị ngọt, tính mát, nhuận tràng, giải khát. Vào những ngày hè oi bức, ăn hồng xiêm sẽ dễ tăng cân.

Ăn hồng xiêm dễ tăng cân

Do đó, nếu muốn giảm cân thì bạn không nên ăn hồng xiêm và các loại trái cây như là chuối, vải, nhãn… bởi đây là những loại quả có vị ngọt có hàm lượng đường cao. Khi ăn nhiều sẽ cung cấp cho cơ thể nguồn năng lượng khá lớn.

Nếu muốn giảm cân, các bạn nên ăn các loại quả có hàm lượng đường thấp như dưa chuột, củ đậu, bưởi, thanh long, táo ta, lê, cam, quýt, trong đó, dưa chuột và bưởi… những loại quả này giàu C có tác dụng giảm béo, giảm lượng mỡ dư thừa trong máu hiệu quả.

Tuy không có tác dụng giảm béo, nhưng hồng xiêm lại là một thực phẩm tốt có tác dụng làm đẹp da, tóc hiệu quả. Lượng dầu chiết xuất từ hạt hồng xiêm giúp dưỡng ẩm và làm mềm tóc, giúp tóc óng mượt. Đặc biệt, dầu hạt hồng xiêm dễ dàng được các sợi tóc hấp thụ mà không để lại dầu. Do đó, ngay cả khi sở hữu mái tóc nhiều dầu, bạn vẫn có thể sử dụng loại dầu dưỡng này mà không phải lo đến việc mái tóc dễ bị bẩn và sinh gàu.

Hy vọng với những thông tin trên đây, đã phần nào giúp các chị em biết được các tác dụng của hồng xiêm. Để từ đây thường xuyên bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng, giúp duy trì sức khỏe tốt, có thai kỳ khỏe mạnh, vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông. Vì vậy, bạn nên luôn trữ hồng xiêm trong tủ lạnh để đảm bảo sức khỏe của và bé luôn tốt.



