12 kiểu tóc cho cô nàng tóc dày trở nên cuốn hút nhất

Những bạn nữ có mái tóc quá dày thường rất lo lắng mái tóc biến thành “tổ quạ” nếu không được chăm chút và tạo kiểu kỹ càng. Chính vì thế các bạn thường phải suy tính rất kỹ lưỡng trước khi lựa chọn mẫu tóc để cắt. Nếu bạn cũng như vậy thì đừng lo, 12 kiểu tóc cho cô nàng tóc dày dưới đây sẽ giúp bạn cải thiện tình hình và trở nên xinh đẹp nhanh chóng, cùng tìm hiểu ngay nhé.

Tóc dày thường chia làm hai loại phổ biến: Tóc dày và cứng, tóc dày và xoăn xù. Tùy theo tính chất tóc của bạn mà chúng ta sẽ có những cách khắc phục khác nhau. Nhìn chung, nên lựa những kiểu tóc giúp tổng thể trông mỏng nhẹ hơn theo những mẹo nhỏ dưới đây:

Tình trạng tóc dày khiến rất nhiều chị em khổ sở vì nếu không có kiểu tóc thích hợp khối tóc của bạn sẽ trở nên bù xù và cồng kềnh, diện mạo vì thế cũng giảm đi độ xinh đẹp. Những ưu điểm của những kiểu tóc này là bạn không cần phải lo làm phồng hay rụng tóc như những cô nàng tóc mỏng khác. Tuy vậy thì để mái tóc của bạn được đẹp nhất thì nên chọn lựa cho mình các kiểu tóc cho tóc dày thích hợp.

Có rất nhiều mẹo để khiến mái tóc đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Độ dài tóc

Độ dài tóc tuy không ảnh hưởng quá nhiều đối với những người tóc dày, nhưng nếu bạn để quá dài thì khối tóc sẽ trông rất lớn, đặc biệt nếu không chọn kiểu cẩn thận chúng sẽ trông như một cái tổ trên đầu đó. Vì vậy bạn nên ưu tiên những kiểu tóc từ ngang lưng trở lên nhé.

Màu tóc

Những màu tối thường sẽ tạo cảm giác mỏng và nhẹ hơn, còn những màu sáng hay chói sẽ khiến tóc lù xù hơn nhiều. Nên khi đi nhuộm tóc bạn hãy chọn những tông màu từ trung bình đến tối màu, hạn chế chọn những tông quá sáng. Ngoài ra, bạn có thể ứng dụng highlight, ombre hoặc mix màu nhuộm để khiến tóc có hiệu ứng dễ nhìn hơn nhé.

Cách tạo kiểu

Vì tóc dày có đặc trưng rất là nặng và cồng kềnh, nên điều tối quan trọng là làm sao tỉa bớt chúng để trông mỏng đi, hoặc làm sao ép chúng “dẹp” lại để bớt độ xù to. Do đó, bạn nên cân nhắc tới những kiểu tóc tỉa layer hay những mẫu tóc ép thẳng.

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Những kiểu tóc cho cô nàng tóc dày

Các kiểu tóc ngắn cho tóc dày

Tóc pixie

Tóc pixie là đại diện đầu tiên khi cần đưa lời khuyên chọn kiểu tóc cho những cô nàng tóc dày. Ai cũng biết pixie sẽ khiến bộ tóc ngắn và gọn gàng hơn bao giờ hết, nên khuyết điểm trên mái tóc quá dày của bạn có thể được giảm đi. Với cả mẫu tóc dày thẳng và cứng hay dày và xù thì các kiểu pixie vẫn phát huy tác dụng của nó rất tốt, bạn không cần quá lo lắng vì sự vướng víu của trọng lượng tóc thêm chút nào nữa đâu.

Tóc pixie tỉa mỏng - Ảnh minh họa: Internet

Tóc ngang vai tỉa layer

Như đã phân tích ở phần phía trên, tóc tỉa layer là cách giảm đi bớt mức độ dày của tóc vừa tinh tế vừa đẹp mắt. Đồng thời có rất nhiều mẫu tóc tỉa layer cho các cô nàng lựa chọn nên bạn sẽ trông rất xinh xắn, lại không phải khổ sở vì núi tóc nặng nề trên đầu mình nữa. Tuy nhiên những bạn có tóc xù và dày nên cẩn thận lựa chọn cách tỉa và thao tác uốn/ép sau đó để có thể đạt hiệu quả tối đa nha. Nếu không may chọn phải kiểu uốn không đúng sẽ khiến các lớp layer trở nên lởm chởm và lôi thôi đó.

Tóc ngang vai tỉa layer - Ảnh minh họa: Internet

Tóc ép thẳng

Tóc ép thẳng luôn là lựa chọn hàng đầu cho các cô nàng tóc dày, vì khi ép các sợi tóc sẽ thẳng và xẹp đi hơn so với khi để tự nhiên. Cấu trúc tóc tự nhiên tuy trông có vẻ thẳng nhưng thực ra các sợi tóc vẫn có một độ uốn lượn nhẹ, khi chúng mắc vào nhau sẽ khiến mái tóc của các bạn tóc dày không may biến thành một chiếc tổ quạ. Việc ép không chỉ khiến tóc thẳng và còn giảm độ mắc vào nhau, chính vì thế tóc sẽ có hiệu ứng xẹp và mỏng đi.

Tóc ngang vai ép thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc xoăn cho tóc dày

Tóc xoăn sóng nhẹ

Nếu bạn có một mái tóc dày cộm nặng nề, nên hạn chế các kiểu tóc xoăn tít mù, nhưng hoàn toàn có thể sử dụng các mẫu xoăn nhẹ nhàng. Bạn nên kết hợp tỉa layer hoặc cắt tóc mái để giảm độ dày trước khi uốn xoăn. Và gãy chọn kiểu xoăn sóng thật nhẹ nhàng thay vì xoăn lò xo hay dập xù tít mù.

Tóc xoăn sóng nhẹ - Ảnh minh họa: Internet

Tỉa layer kết hợp xoăn tự nhiên

Các bạn có mái tóc xoăn xù và dày tự nhiên có lẽ sẽ hơi ngại ngần lựa chọn này đúng không? Thực tế nếu bạn tỉa mỏng bớt mái tóc của mình rồi làm xoăn rối tự nhiên trông sẽ rất tây và hút mắt đó. Tuy nhiên có nhiều kiểu xoăn tự nhiên khác nhau, bạn nên nhờ những thợ cắt tóc tư vấn trực tiếp xem mẫu xoăn nào phù hợp với gương mặt của mình nhất. Và cũng đừng quá lo, lựa chọn này không hề nguy hiểm quá đâu.

Tóc tỉa layer làm xoăn tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Xoăn lọn to mix màu

Các bạn nữ thường không thích sử dụng xoăn ống vì định kiến kiểu tóc này trông sẽ già và đứng tuổi hơn. Nhưng thực tế đây là một suy nghĩ khá sai lầm. Những mẫu xoăn ống thích hợp sẽ làm tóc bạn trông gọn ghẽ như được “tết” thành những chọn riêng biệt. Chính vì thế độ cồng kềnh và dày của mái tóc sẽ giảm đi rất nhiều.

Tóc xoăn lọn to mix màu - Ảnh minh họa: Internet

Tóc nhiều nên uốn kiểu nào đẹp

Tóc thẳng tỉa đuôi cụp tự nhiên

Tóc tỉa đuôi khéo léo sẽ giúp mái tóc của bạn trông mỏng nhẹ hơn vài lần so với ban đầu, đồng thời sẽ khiến bạn trông rất thời trang và sành điệu. Có thể phối hợp với việc uốn cụp để khiến tóc được đẹp mắt hơn.

Tóc thẳng tỉa đuôi cụp - Ảnh minh họa: Internet

Tóc mái và uốn đuôi

Cắt tóc mái sẽ giúp giảm thiểu một lượng tóc đáng kể, nhất là với những kiểu mái bằng hay mái chéo. Nên bạn hãy thử cắt tóc mái để giảm thiểu lượng tóc trên đầu nhé. Kết hợp với những loại tóc dày uốn đuôi, bạn sẽ có ngay một kiểu tóc rất hợp mốt và vẫn tạm biệt ngay được kha khá mớ tóc nặng nề trên đầu.

Tóc mái và uốn cụp đuôi - Ảnh minh họa: Internet

Các kiểu tóc tết và buộc cho tóc dày

Tóc búi đỉnh đầu

Những loại tóc búi sẽ giúp ích rất tốt trong việc “thu gọn” khối tóc luộm thuộm trên đầu. Bằng việc búi gọn phần tóc lại, bạn trông vẫn xinh đẹp mà lại gọn gàng hơn gấp nhiều lần. Vì vậy, thay vì làm những mẫu tóc cầu kỳ cần phải chăm sóc nhiều, bạn có thể búi tóc lên đỉnh đầu và diện thêm một lớp make up kiêu sa là vẫn xinh lung linh rồi.

Kiểu tóc búi đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tóc búi hai bên

Nếu bạn chỉ búi mãi một kiểu thì cũng nhàm chán đúng không nào? Vậy thì hãy thử kiểu búi tóc hai bên. Nếu tóc bạn dày tới nỗi bùi thành một cục quá to trên đầu khiến diện mạo bị mất cân đối thì có thể thử kiểu tóc búi 2 bên như Na Tra. Tuy nhiều bạn sẽ hơi ngại khi diện kiểu tóc này như thực sự nó sẽ tạo ra cái nhìn rất độc lạ đó.

Tóc búi hai bên - Ảnh minh họa: Internet

Tóc tết

Tóc tết là một lựa chọn khác cho các cô nàng có mái tóc dày. Việc kết tóc luôn khiến mái tóc gọn gàng lại hiệu quả và nó còn khiến nàng có một mẫu tóc xinh vô cùng. Mặc dù lúc mới tập tết tóc thì nó có hơi lâu nhưng đến khi quen rồi thao tác của các bạn sẽ vừa nhanh vừa khéo đó.

Tóc tết đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tóc đuôi ngựa

Nhiều người vì tóc quá mỏng nên khi buộc cao phần đuôi trở nên mỏng te phất phơ trông rất buồn cười. Nhưng với những chị em có mái tóc dày thì lại vô cùng hợp. Bạn không cần gắn thêm tóc giả mà vẫn có phần đuôi ngựa bồng bềnh xinh đẹp ở trên đầu, quá ư là lợi thế, nên hãy thử nó ngay nhé.

Tóc buộc đuôi ngựa - Ảnh minh họa: Internet

Vừa rồi là những lời khuyên và gợi ý về kiểu tóc cho cô nàng tóc dày. Hy vọng với các kiểu tóc kể trên các bạn đã có cho mình những lựa chọn hữu ích để khiến mái tóc quá dày trở nên vừa vặn và đẹp mắt nhất. Chúc bạn luôn luôn xinh đẹp, tự tin trong mắt những người xung quanh nhé.