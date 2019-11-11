4 gợi ý áo phọt dài mặc với quần ôm siêu “đẳng cấp”

Áo phọt là những kiểu áo có form dáng dài xuống qua mông hoặc ngang mông. Loại áo này có thể được làm từ rất nhiều chất liệu và kiểu dáng khác nhau, từ chất nỉ, sơ mi, lụa, voan,…kiểu dáng suông, bóp eo hay bèo tầng,…Tất cả đều tạo nên một phong cách rất đẹp mắt và thời trang cho người sử dụng. Chỉ cần bạn biết lựa chọn kiểu phối áo phọt dài với quần , giày và phụ kiện thích hợp, bạn sẽ trông vô cùng phong cách và ấn tượng hơn bao giờ hết.

Áo phọt là một kiểu áo không còn lạ lẫm gì với ngành công nghiệp may mặc của chúng ta. Nhưng rất nhiều chị em vẫn chưa biết chính xác nó là gì và nên sử dụng ra sao. Vậy để giúp mọi người giải đáp thắc mắc này, chúng tôi xin giới thiệu thông tin và những gợi ý áo phọt dài mặc với quần ôm đẳng cấp nhất tại đây, cùng theo dõi ngay thôi.

Áo phọt thường sở hữu độ dài qua phần mông, có thể siết tại eo hoặc không. Nhưng chúng đều có ưu điểm đặc biệt trong việc che bớt những khuyết điểm và tôn dáng cho người mặc. Với những người có vòng 2 và vòng 3 hơi khiêm tốn, một chiếc áo phọt siết eo sẽ khiến đường cong của bạn trông “nét” hơn bình thường. Và với những ai vòng hai hơi thừa mỡ, hãy chọn kiểu áo phọt dáng suông để che đi vòng hai hơi đầy đặn của mình và tạo cảm giác cơ thể thon gọn hơn.

Về đặc điểm: áo phọt có độ dài qua mông hoặc ngang mông, có thể siết tại eo để tạo độ nhấn cho đường cong, hoặc có thể là dáng suông rộng để tăng phần thỏa mái. Loại áo này có rất nhiều kiểu dáng, từ áo sơ mi đính cúc, áo cộc tay dáng dài, hay áo cánh rơi đầy sang trọng,… Hiện này, áo phọt không giới hạn trong một loại chất liệu hay kiểu dáng nào cả, sự sáng tạo và phát triển của ngành thời trang đã khiến nó trở thành một nguồn tài nguyên hết sức giàu có và phổ biến. Biến loại áo này trở thành đề mục không thể thiếu trong bất cứ danh sách của nhà thiết kế nào.

Thỏa mái, tiện dụng

Những chiếc áo phọt khá tiện dụng vì chúng có thể ứng dụng trong rất nhiều trường hợp: đi học, đi chơi, đi làm, đi dự tiệc,…Hầu như trong trường hợp nào áo phọt cũng có thể “mix” với những phụ kiện khác để tạo nên một bộ đồ đẹp mắt. Thêm vào đó, loại áo này đem lại cảm giác khá dễ chịu cho người mặc, không bức bí như những chiếc áo body, không cũn cỡn như vài kiểu croptop, cũng không hở hang như áo hai dây, áo quây,…Vì thế, bạn nên có tối thiểu một chiếc áo phọt trong tủ đồ của mình để đa dạng hóa sự lựa chọn.

Thích hợp mọi lứa tuổi

Nếu như nhiều loại áo khá kén lứa tuổi thì áo phọt lại “dễ tính” hơn rất nhiều, nó có thể được sử dụng bởi mọi lứa tuổi, từ những em thiếu nhi tới những cô dì đã luống tuổi. Áo phọt không quá trẻ trung và xì-tin như croptop hay hoodie, ngược lại, nó được thiết kế đa dạng với mục đích mọi người đều có thể tin dùng. Nên bạn có thể thấy các loại áo phọt được bày bán tại các shop quần áo thuộc mọi lứa tuổi.

Áo phọt dài mặc với quần legging - Ảnh minh họa: Internet

Áo kiểu phọt dài mặc quần ôm

Vì những ưu điểm kể trên, có thể nói đây là kiểu áo form dài mặc với quần bó siêu đẹp và tiện dụng vô cùng. Để chiếc áo phọt của bạn thể hiện hết được những nét đẹp vốn có, bạn nên phối nó cùng với những loại quần bó như gợi ý dưới đây:

Áo phọt dài mặc với quần legging

Quần legging là một loại quần bó sát lấy chân để tôn lên vẻ đẹp đôi chân và tạo cảm giác người mặc cao hơn. Legging chủ yếu được may bằng nỉ và những chất vải mềm, khi phối với áo phọt sẽ tạo ra một bộ trang phục hài hòa và đẹp mắt. Legging tôn chân kết hợp với áo phọt thỏa mái ở phái trên là một lựa chọn dễ chịu cho các mục đích khác nhau như đi học, đi làm,…

Bạn không cần phải suy nghĩ nhiều và cầu kỳ khi phối phụ kiện cho trang phục này, có thể kết hợp cùng với nhiều loại giày khác nhau, và hầu như mọi loại giày đều hợp với chúng, thậm chí cả dép lê. Những sự lựa chọn ưu tiên có thể kể đến: boot, sneaker, giày da, giày cao gót,…Chỉ cần chú ý tới màu sắc để tổng thể bộ trang phục được hài hòa và vừa mắt là được.

Phối áo phọt dài với quần ôm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Áo phọt dài kết hợp với skinny jean

Skinny jean cũng là một loại legging nhưng chúng được làm bằng chất vải bò hoặc vải thô có độ co giãn nhất định. Kiểu quần này cũng ôm sát vào chân để làm đôi chân trông dài và hút mắt hơn. Skinny jean đi kèm với áo phọt luôn là một lựa chọn chuẩn chỉ vô cùng.

Nó được rất nhiều người mẫu và các ngôi sao Hàn Quốc yêu thích sử dụng vì sự đơn giản nhưng vẫn rất ấn tượng của mình. Chỉ một chiếc skinny, áo phọt và đôi giày đi cùng là bạn đã có một ngoại hình “đỉnh” như những cô người mẫu đang tham dự fashion week hay các ngôi sao Hàn Quốc xuất hiện tại sân bay.

Với kiểu trang phục này, bạn nên ưu tiên chọn giày sneaker, boot, giày thể thao vì chiếc skinny jean vốn đã có nét năng động cá tính, đi kèm với những kiểu giày hoạt bát một chút sẽ hợp hơn. Ngoài ra, bạn có thể đi giày cao gót để trông sành điệu như những người mẫu.

Nên chú ý tới tính chất của chiếc áo phọt một chút, vì như đã giải thích ở trên, quần skinny jean có tính chất năng động, vậy nên bạn lưu ý đừng chọn những loại áo phọt quá “bánh bèo” sẽ khiến trang phục bị lệch tông đấy.

Sau đó, có thể kết hợp với những chiếc mũ bucket, mũ lưỡi trai, kính,…để tạo thêm độ “ngầu” và khiến tổng thể thêm phần bắt hơn hơn nữa.

Áo kiểu phọt dài mặc quần ôm skinny - Ảnh minh họa: Internet

Áo phọt kết hợp với quần da bó

Đây là một biến thể nữa của chiếc legging ôm sát chân. Chất liệu da sẽ khiến bạn trông “chất” như vừa bước ra từ một bộ phim hành động hay một sàn diễn nào đó. Quần da trước này luôn tạo cho người mặc một ánh nhìn rất sang chảnh và chất ngất, khi được kết hợp với những chiếc áo phọt độc đáo, phóng khoáng, nhất định sẽ khiến bạn trông thu hút hơn bao giờ hết.

Với quần da, bạn có thể đi kèm những đôi boot, giày da sành điệu để tăng thêm độ cá tính và “ngầu lòi” cho bộ trang phục. Kết hợp thêm với phụ kiện như kính, vòng tay,…cũng là một ý kiến rất hay.

Áo phọt form dài mặc với quần da bó - Ảnh minh họa: Internet

Áo phọt dài kết hợp quần tất

Vì áo phọt có thiết kế dài hơn mông hoặc ngang mông, nên bạn phối hợp chúng với những chiếc quần tất cũng được. Với loại áo phọt dài hơn mông nhiều và có độ xòe thì trông bạn sẽ như đang mặc một chiếc váy xinh xinh, lựa chọn này hoàn hảo cho thời tiết mùa thu đông, khi mà diện váy thì quá lạnh mà không được mặc váy thì rất buồn. Bạn vẫn có thể trông rất nữ tính và rất xinh xắn khi mặc áo phọt cùng quần tất ra ngoài đường.

Kèm theo đó một chiếc giày xinh xinh dễ thương nữa là bạn sẽ vô cùng đáng yêu trong mắt những người xung quanh. Nhưng lưu ý nên chú ý tới màu sắc bộ đồ khi mặc và độ dày của cả áo và quần, với những chiếc áo quần quá mỏng sẽ khiến bạn hơn “lả lướt” quá và không phù hợp với một vài trường hợp như đi làm, đi họp,…

Cách phối hợp với quần tất siêu đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thông tin và gợi ý phối áo phọt dài mặc với quần ôm thích hợp nhất. Bạn có thể thử để thấy hết được độ đẹp và thu hút của chúng. Vì áo phọt là loại trang phục rất dễ mặc và phù hợp với mọi lứa tuổi nên các bạn đừng quá e ngại khi mua. Mỗi chị em nên có một chiếc áo phọt trong tủ đồ đề làm phong phú hơn gu thời trang và diện mạo của chính mình. Hy vọng với những gợi ý bên trên các bạn đã có thêm những kiến thức thời trang thú vị để làm phong phú thêm diện mạo và vẻ đẹp của bản thân mình.