Phối đồ với đầm đen thường được được chia làm các loại ứng dụng phổ biến nhất như sau:

Mặc đầm đen mang giày màu gì thì “sang chảnh” nhất? Trước khi vội vàng nghe câu trả lời hãy xem xét đầm của bạn thuộc loại nào và dùng với mục đích gì để có quyết định đúng đắn nhất cho mình.

Rất nhiều công ty, cơ quan, đoàn thể sử dụng đồng phục màu đen vì sự trang nhã và sang trọng của nó. Vì thế, đầm công sở đen cũng dần trở thành người bạn thân thiết các chị em. Nếu có một lời khuyên về lựa chọn trang phục đi làm, chúng tôi khuyên bạn lựa chọn những chiếc đầm đen. Nó có thể là váy díp, váy chữ A, váy body, váy đuôi cá,…hay vô vàn những lựa chọn khác, tất cả đều rất tuyệt vời.

Hằng ngày trước khi ra khỏi nhà, chị em nào cũng phải quanh quẩn trước gương mới chọn được chiếc đầm đi làm ưng ý. Vì chúng vừa phải giúp bạn trông thật thu hút, lại vừa mang tính công sở nghiêm túc, nhã nhặn, phù hợp với môi trường làm việc, với các cuộc họp mặt hay với tiếp xúc với khách hàng. Bạn không muốn sếp, đồng nghiệp hay khách hàng có ấn tượng xấu về mình với những bộ váy không hợp hoàn cảnh, quá xấu xí hay lòe loẹt đúng không? Vậy nên chiếc đầm công sở với tông màu đen nhã nhặn rất thích hợp để theo bạn đến nơi làm việc.

Đầm đen công sở - Ảnh minh họa: Internet

Đầm đi du lịch

Trong những chuyến du lịch vui vẻ cùng người thân và bạn bè, màu đen luôn sẵn sàng phục vụ bạn bằng một diện mạo ấn tượng và bắt mắt nhất trong từng shoot hình. Vậy nên e ngại gì mà không chọn nó cho những lần du lịch ngay.

Có thể bạn ngại tông đen quá tối tăm và khiến mình trông sa sầm như bầu trời giông bão. Nhưng quan niệm đó thực sự sai lầm, vấn đề nằm ở việc chọn kiểu dáng đầm chứ không phải màu sắc. Hãy hỏi những hãng đồ thể thao xem màu đen có bao giờ là ngoại lệ của họ chăng? Câu trả lời là không, chúng đem lại cảm giác khỏe khoắn và năng động. Mà tinh thần đó thì hợp với các chuyến du lịch hết mức rồi còn gì.

Đầm đi chơi

Tương tự như outfit cho những chuyến du lịch, các cuộc chơi bất bận cũng không bao giờ từ chối màu đen. Từ đầm cocktail đen cho đêm quẩy tưng bừng trong các pub, bar…tới sporty set cho vài trò chơi mạo hiểm, bắn súng, lập trận giả,…tất cả đều “chuẩn đét” và quá ư là ngầu.

Phối đồ với đầm đen - Ảnh minh họa: Internet

Đầm dự tiệc

Dress code truyền thống thường có 3 màu chủ đạo: đen, trắng, bạc. Màu đen nằm trong những tông màu hàng đầu cho các bữa tiệc trên toàn thế giới, từ tiệc trang trọng tới thân mật. Trong những event thường thấy trên phương tiện đại chúng, bạn sẽ thấy ít nhất một phần ba tới một nửa celeb chọn trang phục màu đen. Vì nó luôn là lựa chọn rất an toàn, không lo quê mùa, không sợ lạc quẻ, cũng không phải quan tâm sâu xa tới tính chất bữa tiệc. Miễn là bữa tiệc đó không có quy định “cấm mặc đồ đen” là được.

Đầm đen dự tiệc cưới - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đã biết những loại đầm đen và mục đích ứng dụng của chúng, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm trả lời câu hỏi mặc đầm đen nên mang giày màu gì nhé.

2, Mặc đầm đen mang giày màu gì

Màu đen, trắng, bạc

Lựa chọn đầu tiên và an toàn nhất là chọn giày màu đen, trắng, bạc. Sự hòa hợp của đen với đen sẽ tạo nên một outfit rất bắt mắt, vừa huyền bí vừa thời thượng. Sự tương phản và “hợp cạ” của màu đen với trắng, hoặc đen với bạc cũng giúp bạn chẳng phải lăn tăn gì cả. Cái đẹp tinh tế đến từ sự đơn giản và thuần túy của việc phối màu sắc. Nên để không phải nghĩ ngợi nhiều thì bạn cứ chọn 3 màu sắc kể trên.

Bí kíp chọn giày là để ý đến tính chất của chiếc đầm, nó nữ tính, cá tính, thể thao hay gì khác. Mua một đôi giày có tính chất tương tự là được. Giày cao gót đen, giày da có thể ứng dụng thường xuyên với đầm công sở, đầm đi dự tiệc, đi chơi, đi du lịch có chất nữ tính, nhã nhặn. Một đôi giày thể thao, giày sneaker lại thường là quyết định cho set đồ năng động và hoạt bát hơn.

Phối giày đen với váy đen - Ảnh minh họa: Internet

Màu ánh kim, nhũ

Đây cũng là 2 tông màu dễ dùng, nhưng cần tinh tế hơn một chút khi kết hợp sắc ánh kim và nhũ cho chiếc đầm đen của mình. Với ánh kim và nhũ dạng vàng, cam, đỏ,… khá dễ phối đồ. Nhưng với các ánh màu khó “chơi” hơn một chút như xanh xám, xám tím,… thì đôi giày đó cũng hơi khó nhằn đấy, có thể nó sẽ quá nổi bật và khiến mọi người chỉ chú ý tới đôi giày, thế là chiếc đầm vô tình bị chìm nghỉm trong con mất của người xung quanh, quả là lãng phí đúng không.

Thêm vào đó, đây nên là lựa chọn cho những buổi tiệc, những dịp du lịch hay chơi bời hơn là đi làm, vì có thể màu ánh kim và nhũ sẽ quá nổi bật và khoa trương cho chốn công sở đấy.

Mẫu giày phối với đầm đen - Ảnh minh họa: Internet

Màu be, nâu, da

Màu be, nâu, da thì cần chú ý đến kiểu dáng của chiếc giày khi phối đồ. Việc quan trọng là chọn kiểu giày hợp với tính chất chiếc đầm vì ba tông màu trên không hề khó dùng. Nó thường tạo nên một diện mạo nhã nhặn và trang nhã phù hợp với mọi mục đích sử dụng.

Màu đỏ, vàng

Váy đen và giày đỏ hay giày vàng thì hơi mạo hiểm hơn một chút. Có thể sự tương phản này sẽ hơi quá mức khiến đôi giày thì nổi bần bật còn chiếc đầm thì bị hạ tầm thê thảm. Nhưng đỏ - đen, hay vàng - đen cũng rất phổ biến. Bạn sẽ trông vừa quyến rũ, bí ẩn với đen – đỏ và vừa tươi sáng vừa ngầu lòi với vàng – đen.

Lựa chọn đầm đen với giày đỏ thuộc về những cô nàng có cá tính, gam đỏ khá tương phản và nổi bật khi kết hợp cùng tone màu đen của váy, đủ để tạo ra một sự quyến rũ chết người. Còn với đôi giày vàng, các bạn sẽ khiến màu đen bớt u ám và bản thân tươi tắn hơn gấp nhiều lần.

Màu trong suốt

Thực ra rất ít chủng loại giày có màu trong suốt, đa số loại giày này có chất liệu làm từ nhựa hoặc vải. Dùng nó phối kèm với đầm đen sẽ khiến bạn trông rất cá tính và độc đáo, không lo bị trùng hay bị hòa lẫn với mọi người nên thực sự khá thú vị đấy.

Mẫu giày trong suốt - Ảnh minh họa: Internet

Màu đen có ưu điểm rất lớn trong việc tôn da và khiến bạn nổi bật giữa mọi đám đông. Nó cũng đem lại một diện mạo vô cùng sang chảnh và ấn tượng cho người mặc. Vì vậy các nhà thiết kế thời trang và fashionista trên thế giới luôn liệt màu đen vào danh sách những chất liệu “đáng tôn thờ” của ngành công nghiệp may mặc.

Một chiếc đầm màu đen khi xét riêng đã làm tốt khả năng của nó rồi, nhưng nếu chọn đúng đôi giày đi kèm sẽ khiến bộ đồ của bạn toát lên 150% vẻ đẹp vốn có cơ đấy. Nên đừng chủ quan mà chọn đại một đôi giày tào lao vớ vẩn nào nhé.

Phối giày với đầm đen ấn tượng - Ảnh minh họa: Internet

Vừa rồi là các gợi ý mặc đầm đen mang giày màu gì, hy vọng chúng có ích cho hành trình thời trang của bạn và những người thân quen. Vì đen là màu sắc rất dễ dùng nên không có quá nhiều khuyến cáo khi chọn mua giày, điều quan trọng nhất là bạn biết để ý đến tính chất của chiếc đầm là mọi thứ sẽ "mix and match" hoàn hảo. Đừng phá vỡ cấu trúc của bộ trang phục vì một đôi giày đại khái. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này.