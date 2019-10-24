5 xu hướng phối áo khoác mặc với váy mùa đông “hot” nhất 2020

Làm đẹp 24/10/2019 17:18

Mùa đông đang đến gần với rất nhiều “trend” thời trang mới mẻ chờ bạn bắt nhịp. Nếu bạn là một cô nàng mê váy vóc nhưng e ngại không biết phải phối với áo khoác đông ra sao để vừa ấm áp vừa xinh đẹp, thì bạn đã tìm đến đúng chỗ rồi đấy. Chúng tôi vừa sưu tập được 5 xu hướng phối áo khoác mặc với váy mùa đông “hot” nhất 2020, đảm bảo vừa hợp thời trang, vừa giữ ấm cơ thể cho bạn trong suốt mùa đông lạnh giá.

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Thông thường, mùa đông là thời kỳ của hằng hà sa số các loại áo khoác khác nhau. Thực tế chúng ta cũng cần tới áo khoác để bảo vệ cơ thể khỏi cái rét cắt da cắt thịt mỗi đợt không khí lạnh về. Nhiều cô nàng hay nghĩ áo khoác đông rất khó phối với váy, hoặc phối được thì cũng không đẹp và không đủ khả năng giữ ấm. Thực ra quan niệm đó vô cùng sai lầm. Hãy vứt bỏ suy nghĩ đó đi và để chúng tôi chỉ bạn những cách phối áo khoác mặc với váy mùa đông chuẩn hết nấc cho dịp cuối năm 2020.

  1. Lựa chọn áo khoác cho mùa đông

Trước khi đi vào cách phối đồ cụ thể, cùng điểm qua những loại áo khoác mùa đông đáng dùng nhất cho việc phối đồ và các vấn đề cần lưu ý với những chiếc áo khác ấy. Sau đó cùng “giải quyết” toàn bộ chúng thật chuyên nghiệp và thời trang nha.

Áo khoác dạ

Áo khoác dạ là một trong những lựa chọn sử dụng phổ biến nhất mùa đông. Kiểu áo này được làm từ chất vải dạ, vừa ấm áp, lại vừa rất hợp thẩm mỹ. Vì vậy không ngạc nhiên gì khi cứ ra đường vào ngày đông là ta lại thấy thấp thoáng bóng áo dạ khắp các con đường. Nếu để khuyên bạn chọn một chiếc áo khoác mùa đông dễ phối đồ và ấm áp nhất, chúng tôi sẽ khuyên bạn nên chọn áo khoác dạ.

Loại áo khoác này chỉ có một nhược điểm đó là quá trình giặt là khá vất vả. Bạn không nên bỏ áo dạ vào máy giặt vì như thế sẽ làm hỏng áo, chỉ nên giặt nhẹ bằng tay hoặc mang ra tiệm giặt là. Mà giặt tay thì đặc biệt lâu khô vì vải dạ rất dày và thấm nước nên khá là phiền toái.

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Áo khoác mặc với váy mùa đông - Ảnh minh họa: Internet

Áo khoác phao

Ứng cử viên nặng ký trong việc giữ ấm cơ thể giữa những ngày đông giá rét chính là áo khoác phao. Tuy chúng khiến một vài chị em lúng túng vì diện mạo “phồng phềnh” của mình. Nhưng loại áo khoác này lại dễ phối hơn các chị em vốn tưởng, thậm chí còn có thể biến hóa đa dạng cơ. Thêm vào đó, áo khoác phao không yêu cầu "máy móc" trong khâu làm sạch, bạn có thể bỏ vào máy giặt hoặc giặt tay tùy ý, chỉ cần nhớ không dùng chế độ giặt nóng là được.

Áo khoác Cardigan

Áo khoác Cardigan thường được làm từ len, nỉ và các chất liệu khác. Nó đem lại hiệu quả khá tốt trong việc giữ ấm và tạo ra các hiệu ứng thời trang bắt mắt. Có thể nói Cardigan luôn là lựa chọn dễ phối dễ dùng cho mùa đông. Loại áo khoác này không quá kén đồ đi kèm mà lại có thể đa dạng hóa phong cách. Tuy nhiên, giống với áo khoác da, Cardigan không nên giặt bằng máy mà chỉ nên vò nhẹ với tay hoặc mang ra các tiệm giặt là.

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Áo khoác Cardigan - Ảnh minh họa: Internet

Áo vest, blazer

Áo khoác vest và blazer không nghiêm túc như bạn nghĩ mà còn có thể đem lại một diện mạo rất sang chảnh và chất lừ nếu biết cách phối đồ. Dù bạn ở độ tuổi nào cũng không thành vấn đề. Áo vest và blazer tuy khả năng giữ ấm không cao bằng áo phao hay áo dạ, nhưng nó cũng đóng vai trò rất tốt trong những ngày mùa đông. Chỉ cần lưu ý khi giặt cần đem ra tiệm giặt là để vải không bị nát hoặc hỏng vì thao tác vệ sinh sai cách.

Áo khoác da

Áo khoác da – lựa chọn cho những bộ trang phục ấn tượng và mang đậm tính thời trang. Áo khoác da luôn được ưu tiên sử dụng như loại vật liệu rất “fashion”, rất dễ biến hóa và khiến chủ nhân của chúng trông ấn tượng gấp nhiều lần. Dù độ giữ ấm của nó không được như chất liệu dạ, len,…thì da lại có vai trò đặc biệt tốt trong việc cản gió và giữ lại những giọt mưa hắt hiu.

Nhược điểm của vải da là khó giặt giũ, thực tế bạn không nên giặt áo khoác da với nước vì sẽ làm hỏng chất vải, bạn chỉ nên mang ra ngoài tiệm để có cách làm sạch thích hợp. Ngoài ra, phải bảo quản áo khoác thật cẩn thận vì chất liệu này có thể bị nổ, nứt khi gặp thời tiết quá nóng hoặc môi trường bảo quản không hợp lý.

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Phối áo khoác da đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Áo khoác bò

Áo khoác bò là đại diện của những phong cách thời trang ấn tượng và khỏe khoắn như Retro, Sport,…Nhưng không chỉ dừng lại ở những phong cách đó, nếu biết bí quyết mix đồ bạn hoàn toàn có thể khiến bộ trang phục của mình vừa nữ tính và bắt mắt. Áo khoác bò mang đặc điểm giữ ấm ở mức khá, làm sạch không quá khó khăn như áo khoác dạ, áo khoác da. Bạn hoàn toàn có thể giặt bằng tay hoặc bỏ vào máy giặt tùy ý mà không cần lo ngại gì. Chỉ cần chú ý lộn mặt trong áo khoác ra ngoài lúc giặt để giảm bớt độ phai màu.

  1.  5 xu hướng áo khoác mặc với váy mùa đông “hot” nhất 2020

Dưới đây là 5 xu hướng phối áo khoác mùa đông với váy vô cùng hợp mốt và dễ dàng mix đồ nhất. Hãy đọc để chọn cho mình phong cách thích hợp ngay thôi.

2.1 Áo khoác mặc với đầm xòe

Đầm xòe là loại thời trang được rất nhiều bạn nữ ưu thích vì độ nữ tính và dịu dàng của nó. Trong mùa đông, thay vì chọn những chiếc đầm xòe chất liệu mỏng và bay thì chúng ta nên ưu tiên chọn loại có nhiều lớp hoặc chất vải dày một chút.

Có thể phối đầm xòe với tất cả các loại áo khoác với kiểu dáng ngắn tới hông hoặc ngắn hơn hông. Tùy theo mức xòe của váy mà chọn độ dài của áo khoác tương ứng. Với các áo khoác dáng dài, đừng chọn váy có độ xòe quá nhiều, vì nó sẽ khiến người bạn trông rất phồng và căng.

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Áo khoác dạ và đầm xòe - Ảnh minh họa: Internet

2.2 Áo khoác kết hợp với đầm body

Với đầm body, các kiểu áo khoác được kể bên trên đều có thể phối hợp được, kể cả dáng áo khoác dài hay ngắn. Bạn có thể mặc đầm body kèm áo khoác da để thêm phần cá tính, với áo khoác bò để tăng sự năng động trẻ trung và các kiểu áo khoác dạ, len, vest, blazer,…để có cái nhìn thanh lịch nhã nhã nhặn hơn.

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Đầm len body kết hợp áo khoác da - Ảnh minh họa: Internet

2.3 Áo khoác mặc với đầm maxi

Đầm maxi nếu mặc với các loại áo khoác dáng ngắn thì có thể hợp với mọi chủng loại. Với tính chất nhẹ nhàng của đầm maxi, bạn có thể mặc kèm Cardigan và áo dạ để có diện mạo thanh lịch, hoặc đi kèm với áo khoác da và bò để tăng thêm phần khỏe khoắn và chất hơn cho bộ đồ.

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Áo khoác da phối với maxi - Ảnh minh họa: Internet

2.4 Áo khoác ngoài váy 2 dây

Váy 2 dây mùa đông thường là những loại vải dày, có thể mặc kèm một lớp áo mỏng bên trong, vì vậy thực ra việc kết hợp váy 2 dây với áo khoác mùa đông không khó như bạn tưởng. Nếu bạn lựa chọn một chiếc váy 2 dây kiểu dáng dễ thương thì nên kết hợp với áo khoác dạ, áo cardigan, blazer. Còn nếu chiếc váy của bạn theo hơi hướng sexy thì nên ưu tiên sử dụng áo khoác da, áo khoác bò.

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Váy 2 dây mix với áo khoác đông - Ảnh minh họa: Internet

2.5 Áo khoác ngoài đầm suông

Đầm suông là loại đầm cực kỳ dễ phối hợp với áo khoác, chỉ cần để ý chiếc đầm của bạn mang tính nhãn quan ra sao, ví dụ như đầm trông nữ tính, dịu dàng, ngây thơ, sexy, thể thao,…Tùy theo tính chất đó để chọn áo khoác hợp với nó là được.

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Áo khoác dạ mặc với váy suông - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là 5 xu hướng phối áo khoác mặc với váy mùa đông 2020, hy vọng bài viết đã giúp bạn có thêm những mẹo để diện đồ thật thời trang và đẹp mắt. Khi diện váy mùa đông, nếu bạn cảm thấy phần chân chưa đủ ấm thì hãy mặc thêm những chiếc quần tất để bảo vệ sức khỏe nhé. Chúc bạn có một mùa đông vừa ấm áp, vừa xinh lung linh mỗi ngày.

Là tín đồ thời trang, nhất định phải biết những cách phối đồ với áo khoác jean này

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