Là tín đồ thời trang, nhất định phải biết những cách phối đồ với áo khoác jean này

Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, chất liệu jean qua bàn tay, khối óc của các nhà thiết kế trở thành những sản phẩm rất độc đáo, đa dạng. Một vài loại áo khoác jean phổ biến hiện nay có thể kể đến như

Ra đời từ năm 1873 tại Italia. Từ đó đến nay, chất liệu jean được sử dụng rộng rãi ở hầu hết các thiết kế thời trang cho cả nam lẫn nữ. Jean mang đến vẻ khỏe khoắn, cá tính cho người mặc, chính vì thế, áo khoác jean luôn là item được các tín đồ thời trang săn đón nhiều nhất. Cách phối đồ với áo khoác jean cũng khá đa dạng, từ đơn giản, bụi bặm, sành điệu cho đến sang chảnh… nếu khéo léo kết hợp, ở tất cả phong cách, áo khoác jean đều có thể “cân” được. Vì vậy, áo khoác jean được phần lớn phái đẹp yêu thích.

Nếu cảm thấy cách phối đồ với áo khoác jean dáng lửng quá đơn giản, bạn cần thêm chút sexy, quyến rũ hơn thì đó là lúc những chiếc áo khoác jean không tay ra đời. Với kiểu áo khoác jean không tay, bạn có thể phối nó với nhiều phong cách mà trông vẫn sành điệu, hợp thời trang.

Nhắc đến cách phối đồ với áo khoác jean đẹp, có lẽ không thể bỏ qua kiểu áo khoác jean lửng , bởi đây là kiểu áo khoác thông dụng nhất mà hầu như tất cả các cô gái đều có. Và dù bạn chọn cách phối đồ với áo khoác jean lửng trong hoàn cảnh nào thì cũng đều rất phù hợp. Chỉ cần những món đồ cơ bản có sẵn trong tủ đồ, bạn cũng có thể tạo cho mình một set đồ vừa trẻ trung, lại rất thoải mái, tiện lợi dù đi học, chơi hay đến công sở đều rất ổn.

Áo khoác jean oversize

Chiếc áo khoác jean oversize luôn mang đến sự thoải mái, cá tính cho bất kỳ set đồ nào. Nó khiến cho người mặc trông năng động hơn. Và nếu trong tủ đồ của bạn vẫn chưa có một chiếc áo khoác jean oversize thì nhanh tay sắm một chiếc và vận dụng tính năng của chiếc áo bò này, với những cô gái yêu thích phong cách bụi bặm, unisex thì áo khoác oversize được xem là rất phù hợp.

Chiếc áo khoác jean oversize luôn mang đến sự thoải mái, cá tính cho bất kỳ set đồ nào - Ảnh minh họa: Internet

Áo khoác jean dáng dài

Nếu có chiều cao khá ổn hay có dáng người khá chuẩn thì đây là một trong những món đồ thời trang mà phái đẹp không thể bỏ qua. Với một chiếc áo khoác jean form dáng dài sẽ giúp bạn có thể khéo léo khoe chiều cao của mình. Trang phục “cạ cứng” để có thể kết hợp với kiểu áo này cũng khá nhiều, bạn có thể phối áo khoác jean dáng dài cùng với áo thun, quần ống rộng, quần baggy hay skinny jean đều trông rất cá tính, phong cách.

Cách phối đồ với áo khoác jean nữ

Và để giúp bạn gái có những gợi ý hay ho về cách phối đồ với áo khoác jean oversize, cách phối đồ với áo khoác jean không tay hay phối đồ với áo khoác jean đen nữ và những kiểu áo khoác jean khác, bạn có thể thử nghiệm những gợi ý dưới đây.

Cách phối đồ với áo khoác jean ngắn

Chân váy ren

Chiếc áo khoác jean ngắn sẽ biến thành yếu tố tương phản trong set đồ kết hợp giữa jean ngắn – chân váy ren. Nó thêm chút bụi bặm, làm cân bằng sự nữ tính toát lên từ chiếc váy ren. Nhờ đó làm cho tổng thể set đồ của người mặc trông thật năng động, cuốn hút hơn. Bạn cũng có thể nhấn nhá thêm cho set đồ thêm trẻ trung với một đôi giày búp bê đế bằng hoặc đôi chút phá cách với đôi boot da lửng.

Mix với quần jeans

Quan điểm ton sour ton jean với jean là một ” lỗi” thời trang nghiêm trọng? điều này đã không còn tồn tại từ nhiều năm nay. Giờ đây, kết hợp giữa quần jean cùng với áo khoác jean không những không là “tội ác” mà còn mang sự thời trang, quyến rũ cho người mặc khi làm nổi bật đường cong cơ thể và phần hông của những cô nàng năng động. Một lưu ý nhỏ dành cho bạn đó là hãy nhớ chọn quần jean và áo khoác khác màu nhau để tránh việc quay về thời trang thập niên 80.

Kết hợp quần jean cùng áo khoác jean mang sự thời trang, quyến rũ cho người mặc - Ảnh minh họa: Internet

Tùy vào phong cách, bạn có thể chọn thêm áo thun có màu sắc tối nếu thích phong cách cá tính, hơi "ngầu" một chút. Hoặc nếu thích trẻ trung, tươi mới, bạn có thể chọn áo thun có màu sáng như trắng, vàng, xanh,... chẳng hạn để set đồ thêm nổi bật. Tương tự, bạn có thể áp dụng phong cách mix & match này khi áp dụng cách phối đồ với áo khoác jean croptop.

Cách phối đồ với áo khoác jean sát nách

Chân váy midi họa tiết

Hãy phối chiếc váy maxi hay váy midi hoạ tiết mà bạn yêu thích với chiếc áo khoác sát nách, bạn sẽ thấy được điều diệu kỳ xảy ra. Bạn cũng có thể nhấn nhá thêm một chiếc khăn voan mỏng. Những chiếc chân váy xòe midi sẽ rất phù hợp với những cô nàng có dáng người cao ráo. Để tránh việc phần thân trên trông to phình ra, bạn nên chọn áo bó bên trong và khoác ngoài là áo khoác jean sát nách. Điều này sẽ ngay lập tức mang đến sự hài hòa cho cả set đồ, thêm vào đó, áo khoác jean sát nách cũng giúp bạn ấm áp hơn khi thời tiết hè hay chuyển sang thu.

Chân váy xòe midi sẽ rất phù hợp với những cô nàng có dáng người cao ráo - Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp cùng áo len dáng dài

Một chiếc áo len dáng dài mỏng sẽ luôn là lựa chọn chuẩn xác với những chiếc áo khoác jean sát nách. Kiểu áo khoác này sẽ nâng tầm cho toàn thể set đồ tựa như một sự nghệ thuật phối đồ trong thế giới thời trang. Ngoài ra, bạn cũng có thể thay thế áo len bằng một váy thun dài tay, sự kết hợp này cũng mang đến một hiệu ứng rất tuyệt vời.

Kết hợp cùng quần short ngắn

Chiếc áo khoác jean sát nách sẽ linh hoạt, phù hợp với tổng thể set đồ nếu khéo léo kết hợp kinh hoạt cùng short ngắn. Việc kết hợp với quần short màu sáng sẽ nhìn tổng thể của set đồ khá năng động và thoải mái cho người mặc.

Mix cùng với áo sơ mi

Bạn có tình yêu mảnh liệt cùng với những chiếc áo sơ mi nhưng lại nghĩ kiểu áo này khá "cứng" và chỉ thích hợp với công sở? Và giải pháp phù hợp cho bạn là hãy kết hợp cùng với một chiếc áo khoác jean sát nách dáng dài, bạn sẽ biến một item tưởng chừng chỉ phù hợp công sở thành một set đồ chuyên dạo phố cực cute đấy. Sự tương phản giữa áo sơ mi cùng áo khoác jean sẽ tạo sự cân bằng, kể cả việc bạn thay set đồ bằng một chiếc áo kiểu hay trễ vai thì áo khoác jean sát nách vẫn phù hợp một cách rất đáng ngạc nhiên.

Sự tương phản giữa áo sơ mi cùng áo khoác jean sẽ tạo sự cân bằng - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, áo khoác jeans là item rất dễ dàng bắt cặp cùng với mọi set đồ. Mang vẻ cá tính, bụi bặm, thêm chút trẻ trung, phóng khoáng là những gì mà mà người ta vẫn thường nghĩ khi nhắc đến áo khoác jean. Dù bạn chọn cách phối đồ với áo khoác jean đơn giản hay cầu kỳ thì item này vẫn sẽ phụ trợ rất nhiều cho vẻ ngoài của người mặc thêm cuốn hút.