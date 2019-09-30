Cách phối đồ mùa đông cho phái đẹp

Ưu điểm lớn nhất của chân váy xòe đen là không kén dáng, cực kỳ xinh xắn, dễ thương. Đặc biệt, trang phục này dễ phối hợp để tạo ra các phong cách thời trang khác nhau, phù hợp trong mọi hoàn cảnh như: đi làm, đi chơi, hẹn hò... Tuy nhiên, khi áp dụng cách phối đồ với chân váy ngắn mùa đông bạn cần lưu ý một số điều như: Với đôi chân ngắn thì chỉ nên chọn váy xòe ngắn, cạp cao để tạo cảm giác đôi chân được kéo dài. Còn với đôi chân vòng kiềng thì hãy chọn xòe dáng midi sẽ giúp để che khuyết điểm, bên cạnh đó nên kết hợp với giày cao gót để tôn vóc dáng, tạo cảm giác thanh mảnh, quyến rũ.

Vào mùa đông, thời tiết rét mướt, áo bông, áo khoác dạ, áo len dày... là trang phục được nhiều chị em ưa chuộng. Tuy nhiên, chúng lại là “yếu điểm” làm lộ chiều cao khiêm tốn của phái đẹp. Điều này hoàn toàn có thể khắc phục được nếu như các chị em biết cách phối đồ mùa đông khéo léo, nâng tầm nâng tầm trang phục từ đơn giản, bình dân trở nên sang chảnh và thời thượng hơn.

Chân váy jeans ôm có rất nhiều kiểu dáng, biến hóa đa dạng như: Chân váy ngắn dáng chữ A; Chân váy bút chì; Chân váy juyp bó; Chân váy midi... vừa năng động vừa quyến rũ và dễ khá mặc trong mọi môi trường. Trong số đó, kiểu chân váy chữ A và bút chì được nhiều chị em lựa chọn nhất bởi giúp tôn dáng cho mọi thân hình, hướng đến sự thoải mái, phóng khoáng.

Bạn có thể phối chân váy xòe đen với áo len, áo sơ mi, áo phông thu đông... tạo nên phong cách thanh lịch, trẻ trung lại rất duyên dáng. Nhưng bạn cần lưu ý một điều, nếu bạn chọn áo len dáng ôm và kết hợp mặc áo sơ mi ở trong, phong cách hoàn toàn đối lập với áo len dáng rộng. Do đó, với những bạn có thân hình chuẩn thì nên chọn kết hợp áo len ôm với chân váy đen xòe, còn hơi mập, mũm mĩm thì nên chọn áo len form rộng kết hợp với chân váy xòe để che đi khuyết điểm của cơ thể.

Mặc váy jean ôm trông bạn tự tin, năng động hơn

Vào mùa đông, chân váy jean kết hợp với áo len thì đẹp tuyệt vời luôn, vừa cá tính năng động lại phóng khoáng, dịu dàng và thanh lịch. Do đó, để đi chơi bạn có thể kết hợp áo len cổ tim, áo sơ mi và chân váy jean, áo len cổ lọ với chân váy jean cũng rất đẹp. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp chân váy jean với áo lên trễ vai, áo len hồng, áo len kẻ sọc... Để đi làm, bạn hãy kết hợp áo len mỏng tay dài với chân váy jean, hoặc combo áo len, áo khoác denim và chân váy jean... Nếu bạn yêu thích sự thoải mái thì có thể kết hợp áo len form rộng với chân váy jean và một đôi giàu Sneaker hoặc một đôi boot cổ ngắn, dáng người của bạn sẽ cao và nhìn thanh thoát hơn.

Cách phối đồ mùa đông với quần baggy

Kiểu quần baggy luôn tạo ra được nhiều phong cách khác nhau cho các nàng sành thời trang, vừa năng động trẻ trung, nữ tính, lịch sự… Chỉ cần biết cách kết hợp item này với các phụ kiện đi kèm, sẽ mang lại những nét thu hút riêng cho bạn.

Phong cách với quần baggy trông bạn năng động, cá tính

Ngoài việc phối quần baggy nữ với áo sơ mi rất quen thuộc, bạn có thể phối item này với áo thun, áo len mỏng... vẫn rất thời trang cho bạn một vẻ ngoài thật mới lạ. Bạn sẽ trở thành một cô nàng thời thượng, vô cùng thoải mái và dễ chịu khi diện chiếc quần này, tạo phong cách phối đồ mùa đông “chất lừ”. Hoặc bạn có thể khoác thêm chiếc áo blazer bên ngoài để tạo nên set đồ ưng ý, phù hợp cho hoạt động đi làm, đi học.

Nếu theo phong cách bụi, cá tính thì có thể kết hợp quần baggy với denim jacket. Có thể bạn sẽ cho rằng quần baggy và denim jacket có gì đó hơi “sai sai” bởi đây là 2 item hoàn toàn khác biệt nhau. Tuy nhiên, khi được mix cùng nhau lại tạo ra cách phối đồ cực lạ, cực đẹp mà bạn nên trải nghiệm trong mùa đông này.

Cách phối đồ mùa đông với quần jean

Đây là một trong những cách phối đồ đẹp cho mùa đông thông dụng, được nhiều bạn trẻ áp dụng. Thông thường, các bạn trẻ sẽ mix theo những kiểu sau:

Mix đồ với quần Jean khá đơn giản

Áo len mỏng + áo khoác blazer + quần jean rách + boot: Một sự phá cách nhẹ nhàng mang ấn tượng của sự trẻ trung và mạnh mẽ.

Áo sơ mi + áo khoác dạ + quần jean bó + boot: Cách phối đồ này giúp bạn gái trông nữ tính, thanh lịch. Nhưng khi mặc, bạn nên sơ vin áo sơ mi để gọn gàng và lịch sự hơn.

Áo len ôm sát + quần jean bó + giày đế cao: Đây là một cách phối đồ khá nhã nhặn và nữ tính, phù hợp với mọi lứa tuổi, có thể diện nó khi đi làm hoặc đi chơi đều được, giúp bạn trông hấp dẫn hơn.

Áo thun + áo khoác da + quần jean bó + giày bệt: Đây là phong cách thanh lịch, trẻ trung và năng động nhưng trông bạn cũng có vẻ ngầu và cá tính hơn rất nhiều.

Áo thun + áo khoác len mỏng + quần jean bó + giày bệt: Cách phối đồ này quá phù hợp với tiết lạnh, giúp bạn tránh bị cảm lạnh mà trông nữ tính và dịu dàng hơn.

Áo hoodie + áo phao dáng rộng + quần jean bó + giày converse high: Phong cách trẻ trung, năng động, không lo bị lạnh trong mùa đông giá rét. Đây là cách phối đồ mùa đông trẻ trung thường thấy ở các bạn sinh viên miền bắc. Tuy nhiên, cách này chỉ phù hợp với những bạn có dáng cao thanh mảnh, những bạn nào có chiều cao khiêm tốn thì nên tránh xa cách phối đồ này để không làm bản thân lùn thêm.

Cách phối đồ với áo len mùa đông

Công thức mix áo len là item không thể thiếu khi đông về. Bởi áo len có khả năng giữ nhiệt rất tốt và làm ấm cơ thể nhanh, ít nhăn do cấu trúc của xơ len chủ yếu từ Keratin và có cấu trúc mặt lưới.

Vào mùa đông, bạn có thể mix áo len với:

Váy xếp ly phối với áo len rất đẹp

Áo len với quần jean: Mix chiếc áo len với quần Jeans, bạn sẽ thật nhanh chóng có ngay một set đồ gọn gàng, thoải mái và không mất quá nhiều thời gian nghĩ xem hôm nay sẽ mặc gì.

Áo len với quần ống rộng: Đây là item được nhiều bạn trẻ yêu thích vì sự thoải mái và thời trang. Nếu bạn là một cô nàng công sở thích sự duyên dáng, nữ tính thì đừng bỏ qua cách mix áo len với quần ống rộng dáng dài sẽ rất dễ dàng tôn dáng, cải thiện chiều cao.

Áo len với chân váy ngắn: Bộ đôi áo len và chân váy là sự lựa chọn tuyệt vời cho các cô nàng bánh bèo, giúp tăng vẻ nữ tính, duyên dáng. 2 items này là sự lựa chọn hoàn hảo trong những ngày lạnh. Đồng thời bạn có thể kết hợp với cách phối đồ mùa đông với giày thể thao, để bản thân thêm phần năng động và trẻ trung.

Áo len với chân váy xếp ly: Chân váy xếp ly cực phù hợp nếu phối cùng áo len rộng và dài. Sự thướt tha của chiếc váy xếp ly dài sẽ giúp bạn trông dịu dàng, tôn dáng và rất nữ tính. Đồng thời với kiểu mix này bạn có thể kết hợp với cách phối đồ mùa đông với boot, để tạo nên nét hiện đại, sành điệu và cực phóng khoáng cho cả set đồ.

Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể mix chiếc váy hoa vintage với đôi boots cổ ngắn cũng sẽ rất ấn tượng, trông rất thời thượng.

Hy vọng với những thông tin trên đây, đã giúp bạn biết cách phối đồ mùa đông đẹp để tự tin dạo phố, đi học, đi làm, hoặc dự tiệc... không còn phải lo lắng về sự rườm rà, cồng kềnh của quần áo mùa đông trong những ngày giá rét.