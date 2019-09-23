Cách phối đồ với quần ống loe sành điệu “cực chất” cho các nàng

Quần ống loe không hề “khó tính” như bạn nghĩ đâu nhé! Bạn có thể kết hợp quần ống loe với nhiều kiểu áo khác nhau, tạo nên những cá tính và phong cách riêng. Tùy vào từng hoàn cảnh mà bạn có thể lựa chọn những kiểu áo phù hợp diện dùng quần ốc loe.

Những chiếc quần ống loe còn giúp các cô nàng che đi khuyết điểm bắp chân to mà vẫn rất cá tính và phong cách. Các nàng đã biết cách phối đồ với quần ống loe cho thật cute, thật ngầu chưa? Nếu bạn muốn biến tấu những chiếc quần ống loe đã để trong tủ rất lâu, hãy tham khảo những cách mix đồ thần thánh sau nhé!

Áo phông trở nên quá đỗi quen thuộc với các nàng thích sự thoải mái và trẻ trung. Sự kết hợp giữa quần loe và áo phông sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng. Có thể các nàng đang phân vân không biết nên dùng áo phông màu gì, hoa văn ra sao? Bạn hoàn toàn yên tâm bởi từ áo phông trơn hay kẻ kèm các hoa văn cầu kì, sự kết hợp này đều mang đến sự trẻ trung, thanh lịch nhưng lại cực kì đơn giản. Đừng quên sơ vin gòn gàng cho set đồ thêm hoàn chỉnh, chân nàng lại dài miên man hơn.

- Quần ống rộng dài mặc với áo gì để lên đồ đẹp như fashionista?

- Quên ống suông đi, hè này phải diện quần ống vẩy mới 'trendy', sành điệu như fashionista

Quần ống loe cùng áo phông đang làm “chao đảo” các nàng - Ảnh minh họa: Internet

Quần ống loe phối cùng áo sơ mi

Quần ống loe mix cùng áo sơ mi là bộ đôi hoàn hảo cho những cô nàng công sở muốn “đồi gió” cho phong cách thời trang văn phòng của mình. Bạn quá chán với phong cách thời trang công sở bình thường và muốn đổi mới, hãy thử theo cách phối đồ với quần ống loe này thử xem! Bạn sẽ không cần phải đau đầu suy nghĩ nay mặc gì, mai mặc gì. Những chiếc quần ống loe cùng những chiếc áo sơ mi sẽ mang đến cho bạn màu sắc mới. Nếu bạn muốn phong cách trẻ trung, năng động, hãy chọn một chiếc quần jean ống loe cùng chiếc áo sơ mi trắng. Nhưng nếu bạn lại muốn một hình ảnh sang chảnh, hãy lựa chọn chiếc áo sơ mi họa tiết cùng chiếc quần jean vải. Đôi khi, lựa chọn cả một cây trắng sẽ khiến bạn nổi bật hơn mỗi khi xuống phố.

Phong cách cùng quần ống loe và áo sơ mi - Ảnh minh họa: Internet

Quần ống loe phối cùng áo crop top

Quần ống loe kết hợp với áo gì? Nếu bạn là cô nàng có thân hình chuẩn cùng vòng eo “con kiến”, hãy phối quần ống loe cùng áo crop top. Không chỉ có thể khoe khéo vòng eo chuẩn của mình, các nàng không mất thời gian sơ vin áo nữa nha. Những thiết kế trễ vai, quai dây sẽ khiến bạn sexy hơn rất nhiều đấy.

Khoe khéo vòng eo con kiến với quần ống loe và áo croptop - Ảnh minh họa: Internet

Quần ống loe cùng áo len

Mùa hè có quá nhiều sự lựa chọn, vậy còn mùa đông quần ống loe kết hợp với áo gì? Đừng lo, bạn có thể kết hợp với những chiếc áo len cổ lọ hoặc cổ thấp. Đây thực sự là một combo siêu hot cho mùa đông năm nay. Chọn một chiếc quần jeans ống loe, kết hợp với chiếc áo len sơ vin nhẹ, bạn đã trở thành một fashionista "đích thực" rồi đấy.

Quần ống loe kết hợp với giày gì cho hợp?

Áo thì các nàng đã biết cách phối đồ rồi, còn giày thì sao nhỉ? Nên mix quần ống loe với giày nào?

Giày cao gót:

Một quy luật bất thành văn mà ai cũng phải thừa nhận rằng giày cao gót như một món đồ sinh ra là dành cho quần ống loe. Dù bạn là một cô gái có chiều cao khiêm tốn hay sở hữu một đôi chân dài miên man, cũng đừng quên kết hợp quần ống loe với chiếc giầy cao gót. Tuy việc di chuyển có đôi chút khó khăn hơn những chiếc giày thể thao nhưng nó sẽ khiến bạn trở nên thanh lịch hơn. Đặc biệt, chiếc giày cao gót sẽ giúp bạn trở nên cân đối hơn trong chiếc quần ống rộng này. Chiếc quần óng loe “chuẩn” nhất sẽ có độ dài vừa chạm đến điểm giữa của gót giày. Chiếc giày cao gót cùng chiếc quần loe thực sự là “người anh em thiện lành” giúp đôi chân của các cô gái được kéo dài miên man.

Giầy cao gót – quần ống loe, sự kết hợp hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Giày cao gót có thể kết hợp với quần ống loe cũng rất đa dạng, có thể là giày cao gót mũi nhọn, giầy cao gót đế thô,… Thậm chí những đôi dép cao gót cũng là ý tưởng không tồi dành cho các cô nàng.

Giày đế bệt:

Quần ống loe kết hợp với giày gì? Chỉ có mình giày cao gót thôi sao? Không hề nhé! Giày cao gót sẽ phù hợp nhất, đặc biệt là các nàng công sở. Nhưng bạn cũng hoàn toàn có thể thay đổi phong cách bằng những đôi giày bệt hay những đôi sneaker. Những đôi giày như thế sẽ khiến bạn trở nên thoải mái hơn nhưng không kém phần stylist khi diện cùng quần ống loe. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng hãy nếu kết hợp với những chiếc quần ống loe dài là bạn đang “tự dìm hàng” chính mình đó nhé. Hãy kết hợp với những quần ốc loe dáng lửng thôi nhé.

Giày sneaker:

Những đôi giày sneaker có lẽ không còn xa lạ với bất kỳ cô nàng nào bởi rất dễ phối đồ. Những đôi giày thể thao có thể “sánh đôi” với bất kỳ trang phục nào, trong đó không ngoại trừ quần ống loe. Tuy nhiên, để phù hợp hơn với những đôi giày sneaker, hãy lựa chọn một chiếc quần jean ống loe với độ dai vừa phải. Độ dài quần chưa đến mắt cá chân là tuyệt nhất. Cách phối đồ với quần ống loe này sẽ khiến bạn trở thành một cô nàng năng động, trẻ trung, cá tính và rất thời thượng. Một chiếc áo phông, 1 chiếc quần jean ống loe cùng một đôi sneaker trắng là sự kết hợp tuyệt vời. Bạn hoàn toàn có thể diện đến bất cứ nơi nào bạn muốn.

Giầy sneaker “sánh đôi” cùng quần ống loe - Ảnh minh họa: Internet

Chọn quần ống loe như thế nào mới đúng?

Cách phối đồ với quần ống loe bạn đã biết. Vậy chọn quần ống loe như nào mới làm nổi bật vẻ đẹp của body bạn?

Quần ống loe đẹp thật đấy, phong cách thật đấy nhưng không phải cứ diện như thế nào cũng đẹp. Khi nhìn thấy những chiếc quần ống loe, có thể những câu hỏi quần jean ống loe kết hợp với giày gì, quần jean ống loe kết hợp với áo gì. Nhưng điều đầu tiên bạn cần biết đó là lựa chọn kiểu quần sao cho phù hợp nhất với dáng người. Có thể cùng một chiếc quần, có người mặc đẹp, cũng có người mặc không đẹp. Tùy vào từng ưu điểm, khuyết điểm của cơ thể, bạn hãy lựa chọn những chiếc quần che đi được khuyết và tôn vinh thêm những nét đẹp của cơ thể. Có thế bạn mới có thể tự tin sải bước, xuống phố đi chơi hay đến văn phòng.

Sau đây là một số gợi ý khi chọn quần ống loe các nàng nên nắm lòng:

Người dáng quả lê

Tránh những kiểu quần có nhiều chi tiết bên hông khiến bạn trở nên mập hơn. Những chiếc quần ống rộng từ hông đến đầu gối là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.

Người có dáng quả táo

Lựa chọn những chiếc quần ống loe có chất liệu mềm và không quá bó.

Người dáng hơi mũm mĩm

Những chiếc quần cạp cao sẽ giúp bạn trở nên thon gọn hơn. Chiếc quần lưng cao cũng giúp bạn ăn gian được chiều cao đấy nhé!

Người có dáng đồng hồ cát

Đây là dáng người cô gái nào cũng hằng mơ ước. Với thân hình chuẩn không cần chỉnh này, bạn hoàn toàn có thể yên tâm bởi mặc gì cũng đẹp thôi. Bạn có thể thỏa thích lựa chọn những chiếc quần loe mà không cần phải suy nghĩ “quần ống loe kết hợp với áo gì cho đẹp?”. Những đường cong trên cơ thể bạn có thể phô hết ra nhé!

Quần ống loe có thể biến hóa vạn năng với những phong cách thời trang khác nhau. Với cách phối đồ với quần ống loe, bạn hoàn toàn có thể tự tin thay đổi phong cách mỗi ngày. Còn chần chừ gì mà không “tậu” ngay những chiếc quần ống loe để tủ đồ bạn trở nên đa sắc màu hơn?