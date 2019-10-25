Đâu là kiểu áo khoác mặc với đầm maxi hợp mốt nhất mùa đông?

Maxi là tên gọi xuất phát từ cụm từ maximum (tối đa, hết mức) trong tiếng Anh, với ngụ ý tạo ra một phong cách thời trang thoải mái, đẹp mắt và hữu ích tới mức tối đa.

Trước khi tìm hiểu các loại áo khoác mặc với đầm maxi thật thời trang và sành điệu, hãy cùng lướt qua kiến thức cần biết về loại váy luôn nằm trong tuyên ngôn thời trang của nữ giới này nhé.

Về độ dài, váy Maxi truyền thống có độ dài từ mắt cá chân trở xuống. Với những mẫu mã đã được cách điệu hiện nay, độ dài có thể chỉ quá đầu gối một chút hoặc xẻ cao tới tận đùi, trái ngược với quan niệm váy Maxi phải là những chiếc váy dài thòng xuống tận gót chân.

Váy Maxi có đặc điểm chung là bó quây ở phần ngực và thả lỏng từ phần dưới trở xuống. Nhưng với sự phát triển và thay đổi không ngừng của thời trang, đầm maxi cũng được biến hóa ngày càng đa dạng, từ kiểu dáng, màu sắc cho đến chất liệu. Maxi đã được cách điệu, sáng tạo trở nên rất pha dạng về kiểu dáng và phong cách. Thoát ra khỏi những chất liệu truyền thống như cotton, polyester, chúng được tạo nên từ rất nhiều loại vải khác như denim, lụa,…

Áo khoác kết hợp với đầm maxi - Ảnh minh họa: Internet

2, Các kiểu đầm maxi phổ biến

Maxi dạng truyền thống

Váy maxi dạng truyền thống có đặc trưng là quây ở phần ngực, nhấn một chút quanh eo, ở trên được may thông thường và hơi bo lại một chút tại tay áo, từ ngực đổ xuống thả lỏng và may tạo độ rộng thỏa mái. Độ dài của những chiếc váy truyền thống sẽ chạm tới mắt cá chân hoặc dài hơn. Hoàn toàn che đi nhược điểm đôi chân và khiến bạn vô cùng hài lòng cho xem.

Maxi dáng suông

Maxi dáng suông chỉ quây ở riêng phần ngực, được may suông rộng từ đó trở xuống, không có nhấn ở eo hay xẻ tà.

Maxi khoét ngực và lưng

Váy Maxi khoét ngực thường có cổ chữ U - V sâu, ngực có thể quây lỏng hoặc không quây, nhấn tại eo hoặc dáng suông ở phía dưới.

Váy maxi khoét lưng thường phía sau sẽ được để hở, phần đằng trước được buộc lại trên cổ bằng dây. Khi mặc chiếc váy maxi này, bạn sẽ được khoe được phần lưng của mình, thể hiện sự quyến rũ cũng như tăng thêm sự mát mẻ trong những ngày hè nóng nực. Phần ngực của kiểu váy maxi khoét lưng không được quây chặt như Maxi truyền thống mà hơi thả lỏng, phần eo sẽ bó sát hơn để tôn eo.

Váy maxi khoét ngực - Ảnh minh họa: Internet

Maxi hai dây hoặc trễ vai

Váy maxi 2 dây được quây chặt ở ngực, có hai dây vòng qua vai để giữ chắc chiếc váy. Với loại Maxi trễ vai thì ngược lại, không quây hoàn toàn ngực, chỉ quây thành dải từ ngực vòng qua phần vải trễ ở hai vai.

3, Áo khoác mặc với đầm maxi

Với sự đa dạng về kiểu dáng, màu sắc cùng với sự thoải mái, trẻ trung mỗi khi mặc; đầm maxi đã đang và sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu được các cô nàng yêu thích mỗi khi đi chơi, đi làm hay đi dự tiệc. Có rất nhiều loại áo khoác kết hợp với đầm maxi đẹp mắt cho mùa đông, dưới đây là những lựa chọn dễ kết hợp và tạo ra cái nhìn thời thượng nhất cho diện mạo của bạn.

3.1 Áo khoác dạ

Áo khoác dạ có thể đi kèm với tất cả các kiểu váy Maxi, nhưng với loại Maxi khoét lưng thì áo khoác sẽ che mất phía lưng được tôn lên của bạn, do đó nên hạn chế dùng cách phối này. Nhưng nhìn chung áo khoác dạ là lựa chọn an toàn nhất khi dùng với đầm Maxi, không cần quá kén chọn hay cầu kỳ, chỉ cần chú ý một chút tới màu sắc của váy là đảm bảo bạn có thể chọn được áo khoác hợp lý. Nên lựa những màu sắc dễ dung hòa với chi tiết và họa tiết trên váy sẽ tốt hơn.

Phối áo khoác cho đầm maxi - Ảnh minh họa: Internet

3.2 Áo khoác Cardigan

Tương tự với áo khoác dạ, áo khoác Cardigan tạo nên một cái nhìn rất thanh lịch và nữ tính khi được kết hợp với váy maxi. Cardigan thường rất đa dạng về chủng loại mẫu mã, chúng có thể được làm nên từ nhiều chất liệu khác nhau như len, nỉ, nhung…nhưng nhìn chung đều mang đặc điểm nhẹ nhàng và hơi vintage.

Vì vậy không cần quá cầu kỳ trong việc lựa chọn kiểu dáng, chất liệu mà chỉ cần chú ý tới sự hòa hợp của màu sắc. Sự mềm mại của Maxi kết hợp với nét vintage trong cardigan chắc chắn sẽ tạo ra một bộ trang phục xuyệt tông vô cùng tuyệt vời.

3.3 Áo vest, blazer, tweed

Áo vest và Blazer sẽ khiến bạn trông hơi “nghiêm túc” một chút. Nhưng nhìn chung không khó để chọn lựa đâu. Áo khoác loại này sẽ rất tiện lợi nếu nơi làm việc của bạn yêu cầu nhân viên ăn mặc nghiêm túc và chỉn chu. Sử dụng áo vest và blazer giúp bạn bắt mắt hơn ở chốn công sở với sự mềm mại thanh lịch và nhã nhặn vừa đủ.

Áo khoác vest kết hợp với maxi - Ảnh minh họa: Internet

Một phiên bản mùa đông của những chiếc blazer là sweater blazer – kiểu áo được làm hẳn bằng các loại vải dày hơn hoặc có thêm một lớp bông bên trong, đây cũng là một lựa chọn đáng được ưu tiên.

Với tweed - mẫu áo khoác có dáng vẻ gần giống với blazer nhưng được dệt từ những sợi len kết chặt với công hiệu giữ ấm vô cùng tốt, cực kỳ thích hợp với tiết trời rét lạnh của mùa đông.

3.4 Áo khoác da

Loại áo khoác cho đầm Maxi này sẽ tạo nên một bộ trang phục khá là cá tính và thời trang. Chất liệu da xưa nay luôn là cảm hứng để phối nên những bộ đồ sang chảnh và “ngầu lòi”, khi được mặc cùng Maxi sẽ khiến diện mạo của bạn vừa nữ tính lại vừa ấn tượng. Nó thực sự là một lựa chọn vô cùng thú vị. Áo khoác da tuy không ấm áp như các loại áo khoác khác nhưng bù lại có khả năng cản gió khá tốt và thậm chí không thấm nước mưa và sương.

Áo khoác mặc với đầm maxi - Ảnh minh họa: Internet

3.5 Áo khoác bò

Nếu như áo khoác da khiến bạn ngầu hơn thì áo khoác bò sẽ khiến bạn trông thật năng động. Dùng chất vải bò hơi cũ một chút còn giúp bạn toát lên vẻ Vintage hoặc Retro. Rất tuyệt vời phải không? Kiểu thời trang này chưa bao giờ lỗi mốt, thậm chí còn luôn luôn xuất hiện trong lookbook (sổ ảnh minh họa phong cách) của những shop thời trang hàng đầu.

3.6 Áo phao

Nhiều người sẽ nghĩ kết hợp áo phao với Maxi sẽ rất kỳ cục, nhưng thực ra không phải đâu. Đó là một sự mix đồ khá độc đáo và gây ấn tượng với mọi người đấy. Đừng e ngại vì kích thước và độ dày của những chiếc áo phao, đây thực sự là lựa chọn rất tuyệt, vừa ấm áp, lại vừa khiến bạn không bị trùng lặp với hằng hà sa phố phong cách thời trang phổ biến ngoài kia. Nhiều khi phá cách một chút sẽ tạo ra những cách phối đồ độc đáo hơn, chưa kể còn khiến bản thân bạn đặc biệt và làm mọi người phải ghi nhớ.

Maxi và áo khoác phao - Ảnh minh họa: Internet

Có một lưu ý nhỏ là nên chú ý về độ dài của chiếc váy Maxi. Một vài loại maxi chỉ dài hơn đầu gối một chút, vì vậy không nên lựa áo khoác dài hơn hay to dày hơn váy quá nhiều, nếu không chiếc váy yêu quý sẽ bị nuốt chửng trong lớp áo khoác đấy.

Nhìn chung, việc lựa chọn áo khoác mặc với đầm maxi không hề khó khăn như bạn tưởng. Maxi tuy có đặc trưng là tính điệu đà mềm mại nhưng khi phối hợp với áo khoác da “ngầu lòi” hay áo khoác bò bụi bặm cũng không hề mất thẩm mỹ. Ngược lại, chúng còn khiến chủ nhân trở nên đặc biệt và thu hút vì cách phối đồ chất và đẹp. Chỉ cần nhớ những hướng dẫn của chúng tôi và lưu ý điểm nhỏ trên, chắc chắn bạn sẽ trở thành nữ thần Maxi trong suốt mùa đông năm nay đấy.