Cách ăn mặc dễ thương và hack chân cho các cô nàng nấm lùn

Cách ăn mặc dễ thương

Cũng màu hồng đậm hơn tạo nét sang trọng hơn đánh thức vẻ đẹp thời thượng, nâng tầm đẳng cấp nhưng vẫn tinh tế tràn đầy xúc cảm qua bộ váy suông đơn giản, có thể thắt nơ ngang eo để tạo đường cong. Chiếc váy này phù hợp với mọi vóc dáng chuẩn không cần chỉnh lại rộng rãi thoải mái cho các cô nàng trong những buổi học ngồi khá lâu đúng không nè?

Một chiếc đầm mang màu đen không bao giờ lỗi mốt và huyền bí được điểm tô chi chít những bông hoa be bé xinh xinh nhẹ nhàng phối cùng thắt eo hồng cùng tông với màu hoa vừa sang trọng vừa đáng yêu. Thiết kế hướng đến form dáng trẻ trung, thanh lịch. Đây cũng là một trong những sự lựa chọn đầu bảng cho bạn nữ diện váy đi chơi dễ thương vô cùng cá tính và thời thượng.

Đầm đen sang trọng phối cùng họa tiết nhí

Mẫu đầm jumpsuit được lấy cảm hứng từ những bộ trang phục của những công nhân châu Âu, thiết kế này nhanh chóng trở thành cơn sốt thời trang bởi sự phóng khoáng, đẳng cấp mang một dấu ấn riêng biệt trong làng thời trang. Bạn có thể mặc đi biển, dã ngoại, dạo phố thêm đôi sandal cói sành điệu để tạo nét riêng cho phong cách của mình.

Jumpsuit tạo cơn sốt thời trang sành điệu

Một chiếc áo thun trẻ trung hòa cũng vũ điệu nhẹ nhàng của chân váy phối cùng một đôi giày ưa thích, nhấn nhá thêm một đôi khuyên tai độc đáo sẽ vô cùng đáng yêu cho các cô nàng hiện đại khi bước xuống phố trong những ngày nắng đẹp, có vẻ thiết kế này sinh ra dành cho các cô nàng sinh viên rồi đấy!

Chân váy phối nhẹ nhàng cùng áo thun năng động

Kiểu chân váy xinh yêu nhiều màu sắc luôn dành trọn sự ưu ái từ các nữ sinh Hàn Quốc. Những đường nét cắt may tỉ mỉ kết hợp cùng các chiếc áo thun phông rộng luôn giành thế ngự trị về độ trẻ trung, năng động trong lứa tuổi học trò. Kết hợp cùng một đôi giày sneaker yêu thích và một chiếc mũ lưỡi trai sẽ tăng thêm độ hoàn hảo.

Chân váy được các nữ sinh Hàn Quốc ưa chuộng

Cách ăn mặc dễ thương cho nấm lùn

Sẽ không còn đau đầu nữa dành cho các cô nàng có chiều cao khiêm tốn bởi vì đã có những bí quyết nho nhỏ sắp được bật mí để các cô gái có thể tự tinh tỏa sáng mọi lúc mọi nơi mà quên đi nỗi tự ti về vóc dáng nữa. Mách bạn một vài gợi ý sau nhé!

Chân váy ngắn trên gối

Rất nhiều cô nàng phạm phải sai lầm về thời trang khi hay mặc những chiếc váy dài qua gối làm đôi chân bị thu ngắn hơn hẳn. Hãy nghĩ về một chiếc váy có độ dài trên đầu gối xem sao nhé! Đối với các cô nàng thích diện váy, đây là combo vừa đáp ứng khoản điệu đà nhưng đồng thời vẫn vô cùng khỏe khoắn, năng động.

Đó là lựa chọn hoàn hảo nhất để cho đi khuyết điểm chân ngắn, thấp lùn của bạn đấy nhé. Đặc biệt, một đôi giày cao gót hoặc giày độn sẽ là phụ kiện không thể thiếu cho các nàng nấm lùn đó.

Váy liền họa tiết

Họa tiết luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho cách ăn mặc dễ thương của các nhà thiết kế thời trang. Một chiếc váy liền họa tiết với độ dài trên gối sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất cho các cô nàng nấm lùn. Những nét họa tiết làm bật lên nét trong trẻo, nữ tính của những cô gái và còn có khả năng thần thánh kéo chân dài miên man.

Chiếc váy áo có chiết eo

Mẹo nhỏ trong cách ăn gian chiều cao chỉ cần một mánh khóe nhỏ thôi, đó là chọn những chiếc váy áo có chiết eo. Những chiếc áo này sẽ tạo cho người mặc dáng lưng thon thả và kéo dài ra, khi phối cùng một số món phụ kiện khác như túi xách, kính râm, giày cao gót thì cuốn hút vô cùng.

Quần Jeans cạp cao cá tính

Quần jeans cạp cao thần thánh luôn là item không thể thiếu trong tủ quần áo của các nàng nấm lùn. Với quần jean thì có vô vàn cách phối áo không hề kén chọn như trễ vai, áo thun, áo phông và áo trễ vai... xỏ thêm giày slip-on và đừng quên một chiếc túi tote, có thể là túi da hoặc túi vải đều ổn. Đây là cách mix&match rất trendy thời gian này đấy.

Diện quần cạp cao

Năm 2019 đang rất thịnh hành các mẫu quần cạp cao đi kèm cùng áo croptop, nhẹ nhàng nhấn nhá bởi đôi giày sneaker, một đôi giày độn cùng chiếc quần nổi tiếng trong kéo chân sẽ hack chiều cao hoàn hảo cho các cô nàng thấp lùn. Dựa vào phong cách thời trang của riêng bạn để chọn ra được set đồ cho người thấp mà bạn ưng ý nhất.

Phối cùng quần ống rộng

Cứu cánh cho các cô nàng chân ngắn lại to là đây, một mẫu quần ống rộng hot trend lửng mix cùng áo sơ mi hay áo thun sẽ không ai biết được chiều cao thật của bạn đâu nhé.

Đồng thời, set đồ này còn làm cho vóc dáng của bạn cân đối hơn, kéo dài chân hơn.

Style giấu quần

Với phong cách này thì tha hồ khoe đôi chân nuột nà thon gọn của bạn dù nó không được dài cho lắm nhé! Với style này thì những mẫu trang phục oversize sẽ là chọn lựa tuyệt vời nhất cho bạn, set đồ theo có đôi chân dài hơn mà nó mang đến vẻ dịu dàng cho cách ăn mặc dễ thương cho nữ nữa đó! Nếu lo chân váy ngắn gây sự cố, bạn chỉ cần diện thêm quần "bảo hộ" bên trong là xong.

Trang phục kẻ sọc nhỏ

Đồ kẻ sọc không chỉ thích hợp cho những cô nàng béo mập mà ngay cả những nàng nấm lùn cũng nên chọn món đồ thời trang với họa tiết này. Tuy nhiên một điều muôn thuở các cô gái nên nằm lòng là một chiếc váy ngắn, quần ngắn qua gối hoặc quần cạp cao lưng lửng mới tạo hiệu ứng che đôi chân khiêm tốn được.

Diện váy suông ngắn

Một vài cô nàng không được may mắn cho lắm với một vóc dáng thấp và béo, do đó không chỉ làm sao để mặc trang phục che chân ngắn, to mà còn giấu đi chiếc bụng to thì thiết kế váy suông với phong phú những đường nét họa tiết khác nhau sẽ là một lựa chọn chuẩn và khá thoải mái cho các nàng.

Mùa thu đông đang khuấy đảo những trang phục được thiết kế trên nhiều họa tiết tinh tế nhiều màu sắc, vừa nhẹ nhàng ấm áp vừa tinh khôi không chỉ diện đi chơi mà còn rất chuẩn để đi học và đi làm. Các nàng có thể phối thêm mũ cói hoặc mũ bucket cho set đồ thêm phần cá tính.

Váy suông ngắn luôn là điểm cộng cho các nàng chân ngắn và mũm mĩm

Phong cách ăn mặc dễ thương dường như chiếm lĩnh ở mọi mùa và được ưa chuộng khá nhiều bởi nó phù hợp với vóc dáng người Việt Nam. Chúc bạn sẽ trở thành tâm điểm giữa đám đông với những trang phục ngự trị xu hướng cuối năm 2019, đón đầu năm 2020 nhé!