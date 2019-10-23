Phong cách ăn mặc cá tính nữ “chất và mặn” đón đầu xu thế!

Đối với một số cô nàng muốn đánh bật cá tính nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc sưu tập bộ thời trang phù hợp với mình thì không phải lo bị lạc tông nữa nhé! Bài viết hôm nay sẽ góp phần khám phá khả năng tiềm ẩn của bạn trong thế giới thời trang sành điệu!

Bên cạnh một vài cô nàng yêu thích gu thời trang nhẹ nhàng dễ thương thì một làn gió mới cho phong cách ăn mặc cá tính nữ cũng đang được các cô nàng để ý đến. Điều đó xuất phát từ tâm ý muốn refresh bản thân và thể hiện phong cách thời trang “mặn” của mình.

Có một số phụ nữ sinh ra có một chiều cao khiêm tốn, có cô nàng ngực lép và cũng có người không có được một vòng ba hoàn hảo nhưng vẫn biết cách chọn những bộ trang phục che đi khuyết điểm và tôn lên những đường cong quyến rũ không kém phần sành điệu để thể hiện phong cách ăn mặc cá tính nữ.

Không như các model, hoa hậu sinh ra đã hoàn hảo mà các cô gái mỗi người có một điểm mạnh khác nhau. “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết ưu điểm của mình”. Điều chúng tôi muốn nhắc đến đó chính là làm tỏa sáng những điểm mạnh trời cho trên đường nét tạo hóa ban tặng cho người phụ nữ để tự tin, cuốn hút hơn.

Nếu như bạn có một bờ vai mảnh với hai xương quai xanh đầy quyến rũ thì hãy diện những chiếc áo hai dây hay trễ vai để tôn vinh vẻ đẹp của mình. Hoặc nếu bạn sở hữu một đôi chân ngắn thì tại sao lại không diện những chiếc quần jeans lưng cao, quần cạp cao ống rộng có khả năng “Kéo dài chân” nhỉ?

Những bộ đồ cá tính màu đen

Màu đen huyền bí, lạnh lùng, sắc bén là một màu “Dễ chịu” qua mọi thời đại. Dù thời trang mỗi năm thay đổi như thế nào, dù sắc màu nào lên ngôi trong năm đó thì màu đen vẫn đứng vững là tông màu hiện đại, cá tính và không lỗi mốt.

Chính vì thế, một trong những phong cách ăn mặc cá tính cho nữ thì những bộ đồ cá tính màu đen luôn là lựa chọn hàng đầu trong ngành thời trang, thách thức mọi biến động thời trang theo thời gian.

Màu đen luôn là lựa chọn khôn ngoan cho các cô nàng thích chơi trò “mix and match ”. Điều tuyệt vời là có phối với bất kỳ màu nào thì vẫn không bị lệch tông và màu trắng là màu được nhiều tín đồ thời trang lựa chọn để kết hợp với sắc đen. Quá dễ dàng để chọn lựa trang phục màu đen, bởi chúng có thể phối hợp với hầu hết các màu sắc khác nhau mà vẫn cực ổn.

Một vài gợi ý style ăn mặc cá tính cho nữ về thời trang dạo phố, thời trang công sở và dự tiệc cùng màu đen, các tín đồ thời trang có thể tham khảo:

Thời trang street style dạo phố

Thời trang street style đầy cá tính

Tự tin xuống phố cùng gấu hoặc nhóm bạn thân vào những ngày cuối tuần là dịp để “thể hiện” bản thân hết mức có thể trong các trang phục street style đầy cá tính. Bạn thỏa sức diện những chiếc đầm ôm body, váy suông, áo thun đen, quần jeans rách tua rua, áo khoác phối cùng giày boot cao cổ thời trang, giày thể thao cá tính…

Áo len cổ lọ phối với váy ngắn kết hợp boots đen cao cổ cho buổi dạo phố ngày đông hay váy đen cut -out ôm body phối cùng giày thể thao trắng thêm phần trẻ trung. Sự lựa chọn váy suông đen cánh dơi cũng không hề tệ. Quần jeans rách phối với áo khoác da và giày boots cổ thấp luôn là combo mà các nàng fashionista hay bất cứ cô gái nào đều thích diện ra phố khi trời lạnh hay giản dị cùng áo thun đen phối quần kaki ôm và giày vans khi dạo phố ngày cuối tuần mua sắm.

Thời trang công sở

Áo hai dây phối quần đen suông cho các cô nàng cá tính nơi công sở

Trang phục công sở hiện đại đã thoáng hơn xưa rất nhiều, không dừng lại ở sự thanh lịch và tinh tế như quần tây áo sơ mi hoặc váy đen truyền thống nữa mà những kiểu ăn mặc cá tính cho nữ ngày càng xuất hiện nhiều ở chốn công sở. Và tất nhiên màu đen quyền lực vẫn được phối khéo léo tạo nên một đẳng cấp sang trọng.

Những kiểu dáng không cũ cũng không mới luôn được ưa chuộng như sơ mi, áo hai dây phối cùng quần đen suông hoặc đầm xẻ chân khoác blazer mỏng bên ngoài. Một chút ngẫu hứng áo sơ mi cùng quần đen kaki hay phá cách váy xẻ chân bút chì tôn lên đường cong quyến rũ.

Thời trang dự tiệc - thảm đỏ

Màu đen quyền lực luôn nổi bật trong đêm tiệc

Đối với thời trang dự tiệc thảm đỏ thì những bộ đồ phá cách xuyên thấu, trễ vai, khoét lưng, xuyên thấu hoặc những đường cut – out nhẹ nhàng luôn tôn lại phong cách cá tính nhưng không kém phần quyến rũ cho các cô nàng thích nổi bật trong đêm tiệc.

Bạn nghĩ sao về một chiếc đầm cúp ngực màu đen tô điểm các hạt đá lấp lánh trên phần chân váy phối cùng cao gót quai mảnh như nàng siêu mẫu Kaia Gerber hay chiếc váy đen cut- out xẻ chân và phần ngực quyến rũ như Taylor Swift khiến cánh mày râu không thể rời mắt. Còn một bộ váy xuyên thấu khoe body tuyệt mỹ cũng là sự lựa chọn đáng để suy ngẫm.

Một vài cách phối đồ sành điệu

Bên cạnh chọn một trang phục tôn dáng và sắc màu cá tính thời thượng thì một vài cách phối đồ cho phong cách ăn mặc cá tính nữ, các cô gái hãy thử xem có chuẩn không nhé!

Sang chảnh” với áo trắng mix cùng roll jeans và sneakers

Quần jean giày sneaker kết hợp với áo trắng luôn là lựa chọn nhẹ nhàng nhất

Giày sneakers kết hợp với quần roll jeans không kén vóc dáng người mặc và luôn là lựa chọn đơn giản nhẹ nhàng nhất vào những ngày hè. Chúng tạo nên nét mạnh mẽ nhưng lại rất nhẹ nhàng cho những cô nàng lần đầu thử phong cách này.

Quần short jeans mix cùng áo kẻ ngang đơn giản

Là lựa chọn hàng đầu trong thời trang dạo phố, hẹn hò, chiếc áo phông trắng kẻ ngang đơn giản mix cùng quần short jeans cực ngầu nhưng mang nét đẹp nữ tính, nhẹ nhàng. Cách phối này rất nhẹ nhàng và tôn dáng đó nhé!

Quần jeans mix với áo khoác bomber và croptop

Vẫn là quần jean, nhưng lần này là mix cùng áo bomber dáng thụng và áo croptop đơn giản nhưng lại rất cá tính và đẹp mắt. Kiểu mix đồ này rất phù hợp với các cô nàng thích khoe đường nét cơ thể tạo sự quyến rũ cho ai kia.

Phong cách thời trang mạnh mẽ với áo jacket da đen và quần jeans

Quần jeans kết hợp với áo da đen là bộ đôi hoàn hảo luôn đi liền với nhau và luôn hợp thời trang trong đánh bật cá tính của các cô nàng. Khá chất khi phối cùng một chiếc áo phông bên trong tùy màu sắc tạo nên nét cá tính khỏe khoắn rất “Chất” đấy!

Mix Croptop với quần jeans và giày sneaker

Mix croptop với quần jean và giày sneaker

Áo croptop không chỉ sành điệu, thời trang mà còn rất trẻ trung phù hợp với các cô gái trẻ và có vòng 2 thon gọn. Khi mix crop top với quần jeans và giày sneaker khiến bạn cực cá tính và năng động.

Cá tính với áo khoác Blazer màu hồng pastel và croptop

Cá tính với áo khoác Blazer hồng pastel mix cùng croptop năng động

Dịu dàng, nữ tính pha thêm một chút “độc, chất, lạ” lại sang chảnh thì tuyệt vời nhất vẫn là cách mix áo khoác Blazer màu hồng pastel và croptop năng động. Sự kết hợp hài hòa giữa cương và nhu tạo nên một phong cách khá đặc biệt.

Để tạo điểm nhấn tạo nên phong cách ăn mặc cá tính nữ thì một vài phụ kiện kèm theo như đồng hồ, nón, vòng tay, kính là không thể thiếu. Tuy nhiên chỉ nên phối 1 hoặc 2 phụ kiện nếu như bạn không sợ mắc lỗi rườm rà và làm hỏng cả trang phục khi chưa đủ kinh nghiệm phối đồ. Ngoài ra, một trang phục cá tính chỉ thật sự nổi bật khi được diện đúng nơi đúng chỗ. Hãy chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái khi vận động, một trang phục “Chất lừ” khi đi quẩy và lựa chọn trang phục quyến rũ sang trọng khi dự tiệc.