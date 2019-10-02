Chăm sóc tóc nhuộm, thời trang, phong cách nhưng lại quá đỗi mượt mà

Chính vì thế nếu không biết cách chăm sóc tóc nhuộm thì sau khi nhuộm xong tóc rất dễ bị khô, xơ hoặc chẻ ngọn, khiến mái tóc thiếu óng ả và lớp nhuộm lên màu không tự nhiên. Vậy phải chăm sóc tóc nhuộm như thế nào để bạn vừa có mái tóc khỏe, vừa có màu tóc đẹp.

Khi nhuộm tóc, những hóa chất trong thuốc nhuộm tóc sẽ khiến cho lớp da đầu bị mòn đi khiến cho tóc không còn được bảo vệ và rất dễ hư tổn. Các lớp hóa chất khiến cho bề mặt của sợi tóc gồ ghề hơn vì các biểu bì tóc bị mở ra, không đóng lại được.

- Trước khi nhuộm tóc bạn không nên gội đầu vì tránh lấy đi lớp dầu dưới da, lớp dầu này có tác dụng bảo vệ da dầu khỏi bị dị ứng bởi tác động của hoá chất nhuộm tóc. Khi nhuộm không nên để thuốc tiếp xúc trực tiếp với da đầu nếu có dính phải thì phải rửa thật sạch với nước.

Gội đầu trước và sau khi nhuộm tóc

- Nên gội đầu sau khi nhuộm khoảng 2 - 3 ngày và không được sử dụng dầu gội có thành phần tẩy mạnh, nó sẽ khiến màu nhuộm bị phai không bền màu và tóc bị khô và xơ hơn. Gội đầu cũng là một kỹ năng giúp chăm sóc tóc và giữ màu tóc mà các bạn nên chú ý.

- Không gội đầu bằng nước quá nóng hoặc quá lạnh.

Bạn nên gọi đầu bằng nước mát, nhiệt độ bình thường - Ảnh minh họa: Internet

- Nên lựa chọn loại dầu gội có ghi “ Color protective” trên nhãn mác, với thành phần nhẹ nhàng, nó sẽ loại bỏ những bụi bẩn gây xỉn màu của tóc, giúp cho màu tóc không bị phai, bảo vệ tóc tốt nhất, tránh khiến tóc bị hydrat hóa.

- Chọn loại dầu gội, dầu xả có hàm lượng dưỡng ẩm cao dành cho tóc nhuộm để bảo vệ tốt hơn cho màu sắc tóc.

Dưỡng ẩm cho tóc

- Tóc uốn hay nhuộm rất dễ bị mất chất ẩm cho tác hại của thuốc tạo kiểu, nhuộm tóc. Chính vì thế, hãy chủ động cấp ẩm cho tóc thường xuyên bằng sản phẩm chuyên biệt như dầu ủ, dầu xả hoặc mặt nạ cho tóc tự nhiên. Gợi ý cách chăm sóc:

- Những nguyên liệu tốt cho tóc như Chuối, Bơ, Trứng, sữa chua,… rất thích hợp để làm mặt nạ tóc, rất lành tính, an toàn và hoàn toàn dễ kiếm. Bạn có thể thấy ngay các công thức làm mặt nạ cho tóc nhuộm cực đơn giản tại nhà ở phía dưới.

- Thường xuyên ủ tóc bằng tinh dầu, dầu ủ hay sử dụng mặt nạ tóc 2 lần/tuần. Sử dụng tinh dầu dưỡng tóc như dầu dừa, dầu oliu, dầu argan,… và mát xa tóc mỗi ngày để cấp ẩm đủ cho cả ngày.

Massage tóc mỗi ngày giúp da đầu chắc khỏe, chân tóc cứng cáp - Ảnh minh họa: Internet

Làm khô tóc và tạo kiểu

- Sử dụng một chút tinh dầu bảo vệ tóc trước khi tạo kiểu để bảo vệ da dầu và dưỡng chất trong tóc. Đồng thời giúp kiểu tóc được đẹp, bồng bềnh hơn.

Sử dụng tinh dầu dưỡng tóc trước khi tạo kiểu - Ảnh minh họa: Internet

- Làm khô tóc tự nhiên bằng cách sử dụng khăn cotton, hong khô bằng gió tự nhiên hoặc quạt theo khoảng cách nhất định.

- Hạn chế sử dụng dụng cụ tạo kiểu tóc sử dụng nhiệt như máy sấy, máy uốn tóc,… vì tác dụng của nhiệt sẽ dễ làm tóc nhuộm thêm khô và thiếu sức sống.

Bảo vệ tóc khi ra ngoài tiếp xúc với môi trường

Cách chăm sóc tóc nhuộm chỉ đúng và đủ khi bạn bảo vệ tóc. Tóc nhuộm cực kỳ dễ bị tổn thương bởi những tác hại từ môi trường như ánh nắng. Chính vì vậy, hãy đảm bảo mái tóc của bạn sẽ được chuẩn bị sẵn sàng trước khi ra ngoài. Một vài gợi ý:

- Dùng nón bảo vệ tóc, hoặc phủ áo chống nắng khi bạn đi ngoài trời nắng, gió hay khu vực ô nhiễm khói bụi.

- Khi đi bơi, cần có nón bơi để bao phủ toàn bộ tóc. Nếu không có thì sử dụng tinh dầu dưỡng tóc trước khi xuống hồ. Lớp tinh dầu này sẽ giúp ngăn cản Clo trong nước hồ bơi làm tóc yếu và phai màu.

- Xịt chống nắng trước khi ra đường hoặc xịt dầu dưỡng bạn có như dầu Dừa, Olive, Argan. Sử dụng một số dưỡng chất giữ ẩm cho tóc trước khi ra ngoài trời. Bằng cách này, từng sợi tóc của bạn sẽ được bao phủ bởi một lớp dưỡng chất làm tăng cường độ sáng bóng cũng như sự mềm mại cho mái tóc. Các dưỡng chất giữ ẩm cho tóc này không những bảo vệ tóc khỏi tia cực tím mà còn giúp tái tạo lại những phần tóc đã hư tổn.

Các loại tinh dầu thiên nhiên không chỉ dưỡng tóc mà còn tạo lớp màng bảo vệ - Ảnh minh họa: Internet

Cách chăm sóc tóc nhuộm bền màu

Chăm sóc tóc nhuộm sao cho chắc khỏe và bền màu là điều rất được quan tâm. Sau đây là những lưu ý bạn nên thực hiện để giữ màu tóc được lâu, và lớp nhuộm bóng khỏe:

- Luôn nhẹ nhàng với tóc nhuộm khi lau khô hoặc tạo kiểu.

Làm khô tóc nhẹ nhàng không nên mạnh tay - Ảnh minh họa: Internet

- Hạn chế sử dụng máy tạo kiểu tóc vì dễ làm tóc tổn thương và phai màu nhuộm.

- Chỉ sử dụng đúng sản chăm sóc cho tóc nhuộm mà thôi. Dầu gội, dầu xả, và dầu dưỡng…các sản phẩm chuyên dùng cho tóc nhuộm để tóc được bảo vệ mà còn có công thức giữ màu tóc.

- Tuyệt đối không sử dụng sản phẩm tạo kiểu tóc có chứa cồn.

- Không sử dụng dầu gội đầu có chất tạo màu.

Chăm sóc tóc nhuộm bằng phương pháp tự nhiên

Cùng với các việc làm và chăm sóc tóc nhuộm ở trên thì bạn cần phải có một chế độ chăm sóc tóc nhuộm bằng các loại mặt nạ chuyên biệt để giúp tóc khoẻ hơn, bóng mượt hơn và bền màu hơn. Tất cả các loại mặt nạ liệt kê dưới đây đều có thành phần thiên nhiên, dễ kiếm và vô cùng lành tính. Một vài loại mặt nạ nên dùng đó là:

Mặt nạ dầu Dừa nguyên chất cho tóc

Không cần phải cầu kỳ chuẩn bị nguyên liệu và chế biến hỗn hợp mặt nạ, dùng dầu Dừa chăm sóc tóc nhuộm là cách đơn giản nhất mà lại hiệu quả nhất. Sau khi gội đầu xong bạn chỉ cần lấy tăm bông thấm dầu Dừa rồi chấm vào sợi tóc cách chân tóc 1cm rồi massage nhẹ nhàng da đầu khoảng 10 phút, để qua đêm rồi sáng mai gội đầu lại bằng nước mát. Tóc bạn lúc nào cũng suôn mềm và bóng mượt.

Mặt nạ Mật Ong và nước cốt Chanh

Lấy 5 thìa nước cốt Chanh + 5 thìa mật Ong và nửa chén nước ấm rồi trộn đều với nhau sau đó thoa từ chân tóc đến ngọn tóc rồi massage nhẹ nhàng, ủ bằng khăn ấm khoảng 10 phút rồi gội lại bằng nước lạnh.

Thực hiện 1 lần/ tuần bạn sẽ thấy cách chăm sóc tóc nhuộm này sẽ giúp tóc bạn ít rụng hơn rất nhiều.

Mặt nạ dầu Olive và Dâu Tây

Xay nhuyễn 5 quả Dâu Tây rồi trộn với 3 thìa dầu Olive, sau đó thoa đều hỗn hợp lên tóc, ủ bằng khăn ấm khoảng 15 phút rồi gội lại bằng nước lạnh. Loại mặt nạ này sẽ giúp cho tóc nhuộm duy trì được màu cực lâu.

Mặt nạ tóc Dâu Tây và Olive giúp giữ màu tóc cực tốt - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ sữa tươi, Mật Ong

Làm ướt tóc rồi lấy 1 thìa Mật Ong trộn với 5 thìa sữa tươi không đường rồi bôi đều lên tóc, massage nhẹ nhàng da đầu rồi dùng khăn nóng để ủ, khoảng 20 phút thì gội lại sạch đầu.

Mặt nạ chuối

Chuối chín nghiền nhuyễn rồi trộn đều với 3 thìa dầu Olive sau đó thoa lên tóc sau khi đã làm ướt. Để khoảng 30 phút rồi gội sạch lại bằng dầu gội. Chăm sóc tóc nhuộm bằng mặt nạ chuối sẽ giúp tóc mềm hơn, bóng hơn , chắc khoẻ hơn và giữ cho màu tóc luôn mới.

Mặt nạ tinh dầu Bưởi

Sau khi gội đầu xong tóc hơi khô thì bạn dùng tinh dầu Bưởi cho da tay rồi chà lên tóc nhẹ nhàng kết hợp với massage da dầu. Viêc làm này dễ giúp tinh dầu ngấm sâu vào từng lọn tóc để tăng khả năng làm mềm, mượt tóc.

Mặt nạ lòng đỏ trứng và nước cốt Chanh

Mặt nạ lòng đỏ trứng và nước cốt chanh không chỉ dưỡng sáng da mà còn dưỡng tóc - Ảnh minh họa: Internet

Cách chăm sóc tóc nhuộm này hơi khó khăn nhưng bù lại nó sẽ giúp mái tóc của bạn mềm, chắc khoẻ và giữ màu cực tốt. Chỉ cần bạn lấy 1 lòng đỏ trứng trộn đều với 2 thìa café nước cốt Chanh rồi bôi lên tóc sau khi gội rồi để khoảng 15 phút là gội lại bằng dầu gội là được.

Mong rằng bài viết trên sẽ giúp bạn những cách để cải thiện sức khỏe tóc nhuộm, giữ tóc bền màu, óng ả.