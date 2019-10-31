Chào Tết với 3 “trending” áo dài cách tân nữ 2020 siêu đẹp

Áo dài truyền thống đặc trưng với hai phần vạt áo dài, được may ôm lấy dáng người, dài tới tận mắt cá chân, giữa 2 vạt áo xẻ sâu tới ngang hông. Cổ áo dài kiểu đứng, có độ cao khoảng 2-3cm ôm lấy cần cổ, một phần khoét chữ v nằm đằng trước để giúp cổ người mặc không bị ngắn và tăng thêm độ thanh thoát cho trang phục. Một kiểu cổ áo phổ biến nữa là dạng cổ tròn, loại này có ưu điểm giúp phần cổ người mặc trông dài và thon gọn hơn.

Bên cạnh áo dài truyền thống, áo dài cách tân đang dần trở thành xu hướng thời trang được giới trẻ vô cùng yêu thích. Dịp Tết đang đến gần và rất nhiều chị em đã lên kế hoạch đón Tết ngay từ bây giờ. Vậy hãy cùng chúng tôi điểm qua 3 kiểu áo dài cách tân nữ 2020 siêu đẹp để có lựa chọn tuyệt vời nhất cho năm mới nào.

Tuy áo dài truyền thống rất đẹp và thanh lịch, nhưng khi thực hiện các hoạt động hàng ngày nó có hơi vướng víu và khó di chuyển. Vì vậy rất nhiều chị em ngại ngần diện áo dài ra ngoài, phần vì lo nó va quệt bị lấm bẩn, phần vì lo khó đi lại hoạt động. Thêm vào đó áo dài truyền thống thường ôm sát cơ thể nên rất nóng nực vào những ngày mùa hè.

Từ phần cổ áo có một hàng khuy bấm kéo dài tới nách, thường là 5 khuy, cũng có thể ít hơn. Hàng khuy này sẽ giúp áo ôm khít vào phần ngực tạo đường cong thêm quyến rũ. Và điểm đặc biệt nhất ở áo dài là không có phần cầu vai, tay áo được may liền vào thân dài tới chấm bàn tay.

Cũng vì những nguyên nhân trên, một bộ phận chị em đã ủng hộ áo dài được may theo kiểu tiện dụng và dễ hoạt động. Từ đó rất nhiều mẫu áo dài mới được ra đời xuất phát từ nhu cầu sử dụng bên cạnh việc sáng tạo thuần túy. Chẳng hạn như thay vì sử dụng quần thụng và vạt áo dài chấm gót, các chị em lại thích áo dài ngắn tới đầu gối kết hợp cùng quần culottes hoặc váy xòe, dẫu cho nhiều cuộc tranh cãi về tính thuần Việt của bộ trang phục này đã được đưa ra.

Một bộ phận khác thì chỉ đơn thuần muốn được diện những bộ đồ mới bắt mắt và độc đáo nên rất hoan nghênh sự sáng tạo đa dạng. Càng nhiều mẫu áo dài mới, càng có nhiều sự lựa chọn cho các chị em.

Áo dài cách tân - Ảnh minh họa: Internet

Bất luận theo quan điểm nào thì cứ mỗi dịp Tết những người phụ nữ Việt Nam đều muốn mặc lên người bộ trang phục dân tộc đầy duyên dáng và xinh đẹp này. Vậy nên hãy cùng chúng tôi điểm qua những mẫu áo dài cách tân đang “hot” nhất thời gian gần đây để chuẩn bị trước cho dịp Tết 2020 thôi.

Áo dài cách tân váy

Thông thường, kiểu dáng truyền thống của áo dài mang đặc điểm tà dài kết hợp với quần thụng. Nhưng bằng sự sáng tạo đa dạng về kiểu dáng và phong cách hiện nay, có rất nhiều loại áo dài mới xuất hiện trên thị trường, được gọi chung là áo dài cách tân. Đặc biệt, áo dài cách tân đi kèm với váy được rất nhiều chị em phụ nữ yêu thích vì sự mới lạ và cuốn hút của nó. Hứa hẹn tới dịp Tết 2020, dáng áo dài này vẫn không thôi hết “trend” và khiến phái đẹp phải chao đảo thêm một lần nữa.

Áo dài cách tân váy xoè

Váy xòe – biểu tượng của sự nữ tính và duyên dáng khi được kết hợp với nét cổ điển từ áo dài tạo ra một phong cách vừa trang nhã vừa bắt mắt. Nếu như mặc áo dài cùng với quần ôm mang đến sự trẻ trung, năng động và cá tính cho những cô gái, thì khi kết hợp cùng với chân váy xòe nó làm nổi bật lên sự dịu dàng đầy nữ tính của cá chị em.

Để chiếc chân váy bạn chọn được phù hợp nhất với chiếc áo dài, chỉ cần chú ý tới màu sắc, chất liệu và kiểu dáng của nó. Trước tiên là màu sắc, nên chọn màu nào dung hòa được với tông của hai tà và màu chủ đạo của áo. Chất liệu không nên quá thô cứng vì đặc điểm của áo dài là mềm mại. Loại chất liệu quá thô có thể khiến trang phục của bạn giảm bớt phần thanh thoát. Còn về kiểu dáng, không nên chọn chiếc váy quá xòe vì hai tà áo vốn dĩ ôm vào thân người mặc, nếu váy xòe quá sẽ làm bạn mất cân đối.

Áo dài cách tân váy xòe - Ảnh minh họa: Internet

Áo dài cách tân váy đụp

Váy đụp là một trong những loại váy truyền thống của người Việt Nam. Khi xưa phụ nữ Việt thường mặc váy đụp thường ngày, tới nỗi độ phổ biến của nó vượt xa các trang phục cổ phong khác. Yếm, váy đụp, khăn mỏ quạ từng là biểu tượng thời trang gắn với phụ nữ Việt Nam qua nhiều thời kỳ. Nay váy đụp còn được kết hợp với áo dài để tạo nên một phong cách mới lạ hơn.

Áo dài cách tân váy đụp - Ảnh minh họa: Internet

Áo dài cách tân dáng suông

Thông thường áo dài sẽ được chiết li tinh tế để ôm khít cơ thể và tạo nên những đường cong duyên dáng cho các chị em. Nhưng gần đây, áo dài dáng suông cũng đang ngày càng phổ biến vì đặc điểm mới lạ và thỏa mái của nó. Không còn chiết quá chặt ở eo, áo dài dáng suông chỉ may sát vòng ngực và để suông từ đó trở xuống, tạo được độ rộng rãi, thoáng mát và thỏa mái cho người mặc.

Nhưng cũng chính vì không có nhiều đường chiết nên áo dài suông phải may thật “đo ni đóng giày” nếu không sẽ trở nên lùng thùng và vô duyên. Bạn nên tìm đến những thợ may giỏi hoặc những cửa tiệm đã có thương hiệu để may/mua chiếc áo dài suông cho mình. Đây hứa hẹn là một kiểu áo dài vừa giảm cảm giác bức bí khi mặc, vừa tô điểm cho bạn có diện mạo xinh tươi.

Cung đình và sang trọng với áo dài dáng suông - Ảnh minh họa: Internet

Áo dài cách tân tay phồng

Thay vì cách tân ở dáng áo và quần phối, kiểu áo dài này cách tân ở tay áo. Tay áo sẽ được may phồng hơn bình thường ở gần cầu vai tạo nên một cảm giác rất “kiêu kỳ” và đài các. Áo dài phồng tay xuất phát từ trào lưu của bộ phim Cô Ba Sài Gòn, tới nay đã trở thành kiểu mốt mới được rất nhiều chị em ưa dùng.

Diện bộ áo dài tay phồng lên người, các chị em sẽ trở thành những nàng tiểu thư đài các thời xưa, vừa cổ điển vừa sang trọng. Chính vì “thần thái” độc đáo đã khiến không ít chị em đã phải lập tức chạy đi sắm cho mình một bộ áo dài tay phồng để diện Tết 2020.

Vẻ hoài cổ ấn tượng với áo dài cách tân tay phồng - Ảnh minh họa: Internet

Áo dài cách tân mang giày gì?

Khi đã lựa chọn được kiểu áo dài rồi, đừng quên mua cho mình một đôi giày đi kèm thật thích hợp với bộ trang phục nhé. Dưới đây chúng tôi xin đưa ra một vài lựa chọn hữu ích để bạn cân nhắc khi phối đồ.

Giày cao gót

Giày cao gót luôn là lựa chọn truyền thống và an toàn nhất khi diện áo dài. Bạn không cần lo sợ bộ trang phục sẽ lệch lạc mà chỉ cần để ý tới màu sắc lúc phối đồ là có ngay một mình ngoại hình vô cùng duyên dáng và thướt tha rồi.

Sandal

Diện sandal cũng rất xuyệt tông với sự nữ tính và dịu dàng của áo dài, bạn có thể chọn những đôi sandal cao gót hoặc sandal bệt đều được.

Sandal phối cùng áo dài cách tân - Ảnh minh họa: Internet

Sneaker, giày thể thao

Loại giày này thường phá cách và mang lại thời trang cá tính hơn. Với những chị em thích sự năng động và hoạt bát thì chọn mua sneaker hay giày thể thao là quá chuẩn rồi.

Giày da

Giày da nghe có vẻ “lạ lùng” nhưng thực sự đây sẽ là sự táo bạo đưa bạn chạm ngưỡng ấn tượng. Một sự độc đáo và khác biệt với số đông, đảm bảo sẽ biến bạn thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Tuy nhiên bạn phải lựa mua đôi giày thật khéo và thật xuyệt tông với chiếc áo dài nếu không muốn biến mình trở thành một biểu tượng thời trang kỳ quặc.

Có thể phối giày da với áo dài cách tân kèm váy - Ảnh minh họa: Internet

Với những thông tin về áo dài cách tân nữ 2020 đang chuẩn “trending” ở trên, hy vọng bạn đã có cho mình vài ý tưởng tuyệt vời cho trang phục ngày Tết. Hãy nhớ Tết là dịp để thả lỏng sau một năm làm việc vất vả nên đừng ngại gì mà không sắm ngay một bộ áo dài xinh đẹp. Cứ yêu lấy bản thân và cùng rạng rỡ chào đón 2020 nào!