Chuyên gia bật mí 5 cách dùng vitamin E dưỡng tóc dày và dài

Ngoài ra, bôi vitamin E lên tóc còn có công dụng chữa chàm da, củng cố thành mao mạch cải thiện độ ẩm và độ đàn hồi cho tóc. Vitamin E còn là một dưỡng chất chống oxy hóa quan trọng cân bằng hormone, chữa lành các vết thương trên da, cải thiện thị lực khi sử dụng bằng đường uống.

Nói đến các loại dưỡng tóc tự nhiên, không thể không kể đến vị cứu tinh tuyệt vời cho tóc khô và mỏng, đó chính là vitamin E. Từ xa xưa, phụ nữ đã biết dùng vitamin E dưỡng tóc như một cách giúp cho mái tóc mọc dày dặn, bóng mượt.

Sử dụng vitamin E cho tóc không chỉ giúp nuôi dưỡng từng nang tóc chắc khỏe hơn mà còn là một cách mát-xa da đầu tuyệt vời giúp kích thích mọc tóc, chống rụng tóc và ngăn ngừa gàu. Tuy nhiên, cần phải biết cách sử dụng vitamin E cho tóc đúng liều lượng để tốt cho tóc và không gây tác dụng phụ.

Bổ sung thực phẩm chứa nhiều Vitamin E

Sử dụng bất kỳ một chất nào quá nhiều cũng đều không tốt đối với cơ thể. Liều lượng bổ sung vitamin E được các chuyên gia khuyến nghị nên là 15mg (24,4 IU) mỗi ngày. Do vậy, nên cân đối giữa việc ăn bổ sung vitamin E, uống viên nang vitamin E hoặc dùng để bôi lên tóc mỗi ngày.

Vitamin E rất tốt cho quá trình ngừa lão hóa tự nhiên, đặc biệt là đối với phụ nữ, đường ăn uống là cách nhanh và hiệu quả nhất để bổ sung vitamin E cho cơ thể. Có thể dễ dàng tìm thấy các thực phẩm chứa nhiều vitamin E trong đời sống hàng ngày như: củ cải, quả bơ, cải xanh, đu đủ,... Ngoài ra, uống thêm viên nang vitamin E mỗi ngày cũng là một cách giúp phụ nữ tươi trẻ, cải thiện làn da, xóa mờ nếp nhăn trên da và ngừa rụng tóc.

Nên bổ sung các thực phẩm giàu vitamin E như quả bơ, cải xanh, đu đủ,...

Sử dụng tinh dầu vitamin E dưỡng tóc

Đối với sự phát triển của tóc, nên sử dụng dầu từ viên nang vitamin E để đảm bảo tiện lợi và hiệu quả nhất. Có thể trộn dầu vitamin E với một loại tinh dầu yêu thích, sau đó xả ướt tóc, lau khô chỉ để tóc hơi ẩm rồi mát-xa toàn bộ phần tóc và da đầu với dầu vitamin E.

Sau quá trình mát-xa khoảng 3-5 phút, quấn gọn tóc lại rồi ủ với khăn bông ấm trong khoảng 15 phút nữa để các dưỡng chất có trong tinh dầu vitamin E thấm sâu vào trong từng sợi tóc, chân tóc. Cuối cùng, gội lại với nước ấm hoặc sử dụng các loại dầu gội chứa thành phần vitamin E để tăng thêm hiệu quả.

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Mặt nạ tóc từ vitamin E

Giống như đắp mặt nạ dưỡng da, tóc cũng cần phải được chăm sóc và cấp ẩm đều đặn để khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Có rất nhiều công thức làm mặt nạ ủ tóc từ vitamin E có tác dụng làm dịu da đầu, điều trị các vấn đề về gàu, viêm, ngứa da đầu. Ngoài ra, vitamin E còn giữ ẩm cho tóc, giúp các sợi tóc khô xơ trở nên bóng mượt và giảm gãy rụng.

Dưỡng tóc với vitamin E mỗi ngày giúp mái tóc dày dặn và bóng mượt hơn

Để có một loại mặt nạ ủ tóc từ vitamin E thực sự hiệu quả, nên chuẩn bị làm theo công thức mặt nạ ủ nổi tiếng được nhiều phụ nữ trên thế giới tin dùng dưới đây:

Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có:

- 1 quả bơ chín

- 1 quả chuối chín

- 1 muỗng canh dầu dừa hoặc dầu ô-liu

- 1 muỗng canh mật ong nguyên chất

- 5 viên nang vitamin E

Cách làm mặt nạ ủ tóc vitamin E:

Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào trong máy xay sinh tố, xay nhuyễn

Gội đầu thật sạch bằng nước ấm để các nang tóc mở ra, sau đó lau khô bằng khăn bông mềm rồi thoa mặt nạ đã chuẩn bị lên trên toàn bộ tóc và da đầu. Lưu ý, thoa mặt nạ lên tóc khi được lau khô và còn độ ẩm.

Quấn tóc gọn gàng, nếu có thể nên ủ bằng khăn bông ấm hoặc đội mũ hấp tóc, thư giãn trong khoảng 15 phút. Trong khi ngồi đợi, liên tục dùng các ngón tay mát-xa nhẹ nhàng để dưỡng chất từ mặt nạ ủ tóc thấm sâu hơn.

Cuối cùng, xả sạch bằng nước ấm, lau khô và sấy tóc. Có thể kết hợp bôi thêm một chút dầu vitamin E lên tóc khi sấy khô để bảo vệ tóc và dưỡng ẩm thêm cho mái tóc.

Thực hiện dưỡng tóc đều đặn 2-3 lần mỗi tuần với vitamin E là một cách giúp cho tóc chắc khỏe hơn, giảm hẳn gãy rụng và giữ cho mái tóc luôn bóng mượt.