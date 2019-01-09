Tóc sẽ không còn khô xơ mà luôn suôn mượt, sáng bóng nhờ 3 công thức từ tự nhiên này

Làm đẹp cùng chuyên gia 09/01/2019 16:11

Brightside đã đưa ra 3 công thức từ nguyên liệu tự nhiên có khả năng nuôi dưỡng mái tóc suôn dài, bóng mượt cực kỳ hiệu quả và nhanh chóng.

Trên thực tế, bạn không phải tốn kém quá nhiều tiền để chi cho mỹ phẩm nuôi dưỡng tóc, chỉ cần biết các công thức từ tự nhiên sau đây, mọi việc sẽ được giải quyết. Một số nguyên liệu tự nhiên như tinh dầu, gelatin, trứng gà... sẽ phục hồi mái tóc khô xơ trở nên suôn mượt, sáng bóng nhanh chóng.

Phục hồi tóc bằng gelatin

Tóc sẽ không còn khô xơ mà luôn suôn mượt, sáng bóng nhờ 3 công thức từ tự nhiên này - Ảnh 1
Nếu không có thời gian để chăm chút bản thân, mái tóc của bạn vẫn sẽ mềm mượt nhờ công thức từ gelatin và tinh dầu - Ảnh: Brightside

Nguyên liệu cần có:

- Bột gelatin

- Dầu dưỡng tóc

- Nước khoáng (tùy chọn)

- Lòng đỏ trứng (tùy chọn)

Cách thực hiện:

Trộn 1 muỗng canh bột gelatin với 3 muỗng canh nước đến khi thu được hỗn hợp sền sệt thì đun nóng. Tiếp đó, tắt bếp và thêm một chút dầu dưỡng tóc vào. Để làm cho tóc chắc khỏe hơn, bạn cũng có thể thêm một lòng đỏ trứng. 

Thoa hỗn hợp thu được lên tóc, trừ phần chân ra. Sau đó, đội mũ tắm lên, thư giãn trong 40 phút. Mặt nạ này sẽ làm cho mái tóc của bạn sáng bóng và mượt mà sau khi gội sạch lại bằng nước mát.

Kích thích tóc dài bằng trứng

Tóc sẽ không còn khô xơ mà luôn suôn mượt, sáng bóng nhờ 3 công thức từ tự nhiên này - Ảnh 2

Trứng làm cho tóc chắc khỏe, mềm mại, ngăn ngừa gãy rụng và kích thích mọc tóc. Mật ong là một chất dưỡng ẩm tuyệt vời làm cho tóc mềm mại. Tinh dầu đã được biết đến để kích thích mọc tóc - Ảnh: Brightside

Nguyên liệu cần có:

- 2 muỗng canh dầu thầu dầu (hoặc bất kỳ tinh dầu khác)

- 1 lòng đỏ trứng

- 1 muỗng canh mật ong 

Cách thực hiện:

Bạn nên trộn đều các thành phần, sau đó thoa hỗn hợp lên tóc và mát xa chân tóc cẩn thận. Sau đó, quấn đầu trong mũ tắm, để hỗn hợp trên tóc trong 1 giờ đồng hồ. Tiếp đó, gội đầu bằng dầu gội. 

Lặp lại quy trình 2 lần một tuần, chỉ 2 tuần sau, bạn sẽ thấy kết quả ấn tượng.

Dầu gội khô tự chế để giữ cho tóc suôn mượt

Tóc sẽ không còn khô xơ mà luôn suôn mượt, sáng bóng nhờ 3 công thức từ tự nhiên này - Ảnh 3

Dầu gội khô làm sạch tóc mà không cần sử dụng nước. Và bạn hoàn toàn có thể thực hiện lọ mỹ phẩm này ngay tại nhà - Ảnh: Brightside

Nguyên liệu cần có:

- 2 muỗng canh bột bắp

- 2 muỗng canh bột cacao (cho tóc sẫm màu)

- 5-6 giọt tinh dầu tự nhiên (tùy thích)

- Cọ trang điểm lớn

Cách thực hiện:

Trộn tất cả các thành phần đã chuẩn bị trong một bát, cho hỗn hợp vào chai có nắp đậy để bảo quản. 

Trước khi sử dụng, nên lắc đều chai và phủ hỗn hợp lên khắp mái tóc. Nếu đang sử dụng cọ, bạn nên cho một ít bột vào chân tóc, chờ cho chúng hấp thụ thêm bã nhờn, sau đó chải tóc thật kỹ. Cuối cùng, sử dụng máy sấy tóc để làm mái tóc suôn mượt hơn.

Thực hiện 3 bí quyết này thường xuyên, mái tóc sẽ suôn mượt, sáng bóng hiệu quả và tiết kiệm.

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