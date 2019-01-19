Biết được 5 bí quyết đơn giản này, bạn sẽ sở hữu mái tóc xoăn mượt, bồng bềnh như làm ngoài tiệm

Làm đẹp cùng chuyên gia 19/01/2019 09:38

Brightside đã thu thập được 5 bí quyết chăm sóc mái tóc tại nhà cực kỳ hiệu quả mà mọi phụ nữ có thể áp dụng để tiết kiệm được nhiều tiền bạc và thời gian.

Mái tóc đẹp và khỏe là điều mà mọi phụ nữ đều mong muốn sở hữu. Có rất nhiều phương pháp chăm sóc tóc từ nguyên liệu tự nhiên mà bạn nên áp dụng thay vì sử dụng nhiều hóa chất, sản phẩm trên thị trường, điển hình là 5 mẹo sau đây.

Bí quyết chăm sóc tóc tại nhà

1. Nước chanh làm tóc sáng màu hơn

Biết được 5 bí quyết đơn giản này, bạn sẽ sở hữu mái tóc xoăn mượt, bồng bềnh như làm ngoài tiệm - Ảnh 1
Để mái tóc sáng, bóng một cách tự nhiên, bạn có thể sử dụng nước cốt chanh để gội đầu - Ảnh: Internet

Bạn muốn làm sáng mái tóc, nhưng không muốn đến tiệm vì ngại tốn kém hay hóa chất. Đừng lo lắng, vì hoàn toàn có cách giúp bạn sở hữu mái tóc nâu vàng, đó là dùng nước cốt chanh.

Đầu tiên, đổ một ít nước chanh trộn đều với nước lọc, nhúng bàn chải đánh răng vào và chải tóc nhẹ nhàng lên khắp mái tóc. Sau đó, ra ngoài nắng khoảng 45 phút thì xả sạch lại bằng nước. Thực hiện điều này 2 tuần một lần sẽ giúp làm sáng mái tóc một cách tự nhiên.

2. Cuộn tóc ướt để tạo độ xoăn bồng bềnh

Bạn sẽ sở hữu được những lọn tóc xoăn mượt, bồng bềnh mà không cần phải sử dụng máy uốn hay máy sấy. Sau khi gội đầu vào ban đêm, bạn hãy tết tóc và đi ngủ. 

Tùy thuộc vào mái tóc hoặc kiểu dáng mong muốn, hãy buộc tóc thành nhiều bím. Vào buổi sáng, tháo bím tóc ra, xịt một ít keo để tạo nếp, như vậy là bạn đã sở hữu mái tóc xoăn mượt như làm ở tiệm.

Biết được 5 bí quyết đơn giản này, bạn sẽ sở hữu mái tóc xoăn mượt, bồng bềnh như làm ngoài tiệm - Ảnh 2
Để mái tóc xoăn mượt, bồng bềnh tự nhiên, hãy cuộn chúng khi còn ướt và giữ qua đêm - Ảnh: Internet

3. Đội mũ tắm để khóa độ ẩm

Một số người thích sử dụng dầu xả sau khi gội đầu để tạo độ mượt mà cho mái tóc. Thay vào đó, hãy áp dụng dầu xa trước khi tắm, sau đó đội mũ tắm vào. Hơi nước từ vòi hoa sen sẽ giúp khóa độ ẩm, tương tự như việc hấp dầu ngoài tiệm. Đây là phương pháp nuôi dưỡng tóc hiệu quả mà rất tiết kiệm.

4. Đừng gội đầu quá nhiều  

Làm sạch tóc là điều rất quan trọng nhưng bạn không nên gội quá nhiều lần trong tuần. Tốt nhất là chỉ gội đầu 1 hoặc 2 lần mỗi tuần. Nếu tóc bết dính vì mồ hôi, hãy thử phương pháp sử dụng dầu gội khô. Sản phẩm này có thể giữ cho tóc suôn mượt mà không làm tổn thương da đầu lẫn tóc. 

5. Dầu dừa điều trị tóc bạc sớm

Biết được 5 bí quyết đơn giản này, bạn sẽ sở hữu mái tóc xoăn mượt, bồng bềnh như làm ngoài tiệm - Ảnh 3
Dầu dừa là nguyên liệu có khả năng phục hồi mái tóc bạc trở nên đen óng rất hiệu quả - Ảnh: Internet

Tóc bạc cho dù do tuổi tác hay căng thẳng đều có thể khiến mọi người trông già hơn tuổi thật. Một biện pháp tự nhiên có thể làm giảm tốc độ tóc bạc sớm là mát xa da đầu bằng dầu dừa nguyên chất mỗi tối và làm sạch vào sáng hôm sau. 

Nhờ axit lauric và axit béo chuỗi, dầu dừa có thể đảo ngược quá trình tóc bạc. Ngoài ra, bạn có thể thêm nước chanh vào dầu dừa để nuôi dưỡng mái tóc toàn diện hơn.

Với 5 bí quyết cực kỳ đơn giản trên, bạn sẽ sở hữu mái tóc hoàn hảo, bóng mượt mà không cần phải tốn kém quá nhiều tiền chăm sóc tại tiệm.

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