11+ Bí kíp để mix đồ đi đám cưới cho nữ cá tính và ấn tượng

Chọn đồ đi dự đám cưới luôn là vấn đề khó khăn và nan giải với rất nhiều chị em. Tuy nhiên, có rất nhiều bí kíp vô cùng hữu ích sẽ giúp bạn không phải chật vật nhiều nữa đâu. Chúng tập trung vào bản sắc và cá tính riêng trong con người bạn – thứ sẽ khiến bạn đặc biệt và đẹp hơn gấp trăm lần. Cùng tham khảo ngay 10 cách để mix đồ đi đám cưới cho nữ cá tính và ấn tượng theo từng nhóm tính cách khác nhau dưới đây nhé.

Vì lễ cưới là một sự kiện vô cùng trọng đại và hạnh phúc của mỗi cặp đôi, nên khi bạn tham gia các buổi lễ này nên chọn những trang phục có màu sắc tươi tắn và hướng tới tính lịch sự một chút. Hãy hạn chế sử dụng những bộ độ có màu sắc trông u ám hay kỳ cục.

Thông thường khi mời bạn tới dự tiệc cưới, nhiều cặp vợ chồng đã ghi săn tông dress code để bạn có thể dễ dàng lựa chọn màu sắc và hòa quyện với cách phối màu của đám cưới nhất. Tuy nhiên, rất nhiều cặp vợ chồng khác khi làm tiệc cưới cho phép khách mời ăn mặc tùy ý theo sở thích của bạn thân. Điều này khiến không ít chị em loay khi chọn chọn tông màu trang phục để đến dự tiệc cưới.

Và cũng không nên mặc những bộ đồ quá hầm hố, quá trau chuốt tới nỗi nổi bật hơn cả cô dâu chú rể. Ghi nhớ bạn là người đến chung vui, nên đừng ăn diện quá mức đến mức lấn át cả hào quang cô dâu chú rể, như vậy sẽ không được tinh tế lắm đâu. Đây là một điều rất nhỏ thôi nhưng nhiều chị em không may mải mê chưng diện mà vô tình quên mất vấn đề này.

Chiếc váy maxi hồng ngọt ngào để sự tiệc cưới - Ảnh minh họa: Internet

Cách phối đồ đi tiệc cưới theo từng loại tính cách

Có rất nhiều cách phối đồ đi dự tiệc cưới cho các bạn nữ tùy theo tính cách và sở thích khác nhau. Rất nhiều chị em thường nghĩ đi ăn cưới là phải mặc váy, nhưng không, có rất nhiều loại trang phục chúng ta có thể lựa chọn, miễn sao nó thật là đẹp và trông không lố bịch. Để các chị em dễ lựa chọn chúng tôi xin chia ra thành những set đồ theo từng nhóm tính cách và đặc trưng dưới đây, cùng tham khảo nhé!

1. Set đồ đi đám cưới cho nữ cá tính

Suit blazer/ Vest

Một đại diện tiêu biểu gợi chúng ta nhớ tới cụm từ gentlewoman – những người phục nữ lịch thiệp, có vị thế và quyền lực. Những set blazer hay vest này thường rất đơn giản nhưng lại đem đến cho người mặc một cái nhìn vô cùng uy quyền và cá tính. Nó khiến chúng ta không phải vất vả nghĩ xem nên phối váy gì với áo gì hay phụ kiện gì, mà bạn chỉ cần diện một bộ đồ này, rồi trang điểm lên mặt một tông make up thật sang chảnh là tất cả sẽ vô cùng ấn tượng. Đồng thời, set đồ này có thể đi kèm nhiều loại giày khác nhau như giày thể thao, boot thấp cổ, giày cao gót,…

Vest kết hợp với boot và túi xách - Ảnh minh họa: Internet

Quần ống rộng + Áo bó + Áo khoác

Tương tự như set đồ phía trên thì đây là combo khiến các chị em vừa toát ra thần thái “ngầu” như những quý cô hiện đại thành công, vừa thể hiện nét quyền lực sang trọng trong từng bước chuyển động. Chính vì nó hoàn toàn có thể biến các chị em thành một cô nàng đầy thời trang và trông rất “có tầm vóc”. Ắt hẳn những người xung quanh sẽ nghĩ các bạn là một cô nàng công sở thành đạt, có vị thế, có tiếng nói và tầm hiểu biết nhất định đó. Set đồ này cũng dễ dàng đi kèm rất nhiều loại giày khác nhau nên bạn không cần quá lo lắng khi lựa giày.

Quần ống rộng, áo khoác và giày cao gót - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy + Áo phông + Giày cao gót

Đây tưởng chừng là một set đồ rất truyền thống nhưng nó chưa bao giờ mất đi hiệu quả của mình. Mấu chốt là bạn phải biết cách phối chúng thành một bộ đồ vừa ấn tượng, vừa cá tính để đủ khiến bản thân nổi bật.

Chân váy, áo phông, giày cao gót - Ảnh minh họa: Internet

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2. Set đồ đi đám cưới cho nữ năng động

Váy bò + Áo bó + Giày

Váy bò luôn khiến các chị em có một diện mạo vô cùng năng động. Với việc phối những chiếc váy bò kèm những loại áo bó/áo phông sơ vin và những đôi giày thời trang sẽ khiến bạn trông vô cùng hoạt bát, năng động và tươi tắn. Nên kết hợp loại trang phục này kèm với những kiểu make up khỏe khoắn một chút nhé, bạn sẽ sáng bừng sức sống luôn đó.

Váy bò, áo bó kèm giày - Ảnh minh họa: Internet

Váy yếm + Giày thể thao

Váy yếm kết hợp với giày thể thao là một sự lựa chọn năng động mà vẫn khá nữ tính dễ thương. Set đồ này rất dễ phối, không cần quá cầu kỳ mà vẫn vô cùng thu hút bởi sự trẻ trung tươi tắn. Ngoài sử dụng với giày thể thao, bạn cũng có thể đi kèm với boot, giày da cũng được.

Váy yếm và giày thể thao - Ảnh minh họa: Internet

Váy chữ A + Giày thể thao

Váy chữ A có rất nhiều chất liệu nên nếu bạn muốn một cái nhìn năng động thì nên chọn những loại có chất vải cứng và thành form một chút, kết hợp với các kiểu áo bó đơn sắc phía trên, sau đó đi kèm một đôi giày thể thao là sẽ rất đẹp và đầy năng lượng đó nha.

Váy chữ A phối cùng giày thể thao - Ảnh minh họa: Internet

3. Set đồ đi đám cưới hơi hướng cổ điển

Chân váy dài vintage + Giày da cổ điển

Những chiếc chân váy dài họa tiết hoa, kẻ sọc hay các kiểu mẫu mã khác luôn rất dễ để tạo nên những cái nhìn rất vintage và cổ điển. Nếu bạn muốn khiến bản thân mình trông đặc biệt thu hút, hãy thử qua phong cách này. Phối những chiếc chân váy dài kèm với giày da cổ điển như kiểu giày của nữ sinh Nhật hay các loại giày da Hàn Quốc, giày cao bồi sẽ khiến bạn trông vô cùng ấn tượng.

Chân váy dài vintage cùng giày cổ điển - Ảnh minh họa: Internet

Thời trang Retro

Nói về cổ điển, đừng bỏ qua Retro – phong cách giao thoa giữa cổ điển và hiện đại của những cô nàng phương tây lịch thiệp với các item như baggy, túi tua rua, váy dài, áo họa tiết, túi da…Nếu như Vintage là cổ điển thì Retro được coi là sự kết hợp khéo léo giữa sự hoài cổ cùng nét hiện đại. Đây cũng được xem là một phong cách thời trang vô cùng ấn tượng, đẹp mắt mà bạn có thể tham khảo.

Váy theo phong cách Retro - Ảnh minh họa: Internet

4. Set đồ đi đám cưới cho nữ thanh lịch

Maxi nữ tính

Sự lựa chọn an toàn và hợp hoàn cảnh hơn bao giờ hết. Với maxi, sự nữ tính và duyên dáng của bạn sẽ được toát lên một cách vô cùng ngọt ngào, nó sẽ rất hòa hợp với không khí của những buổi tiệc cưới. Bạn có thể kết hợp thêm với các loại áo khoác da, áo khoác dạ hoặc cardigan nếu trời lạnh và cũng để cho bộ trang phục nổi bật hơn. Nhưng chính vì đây là sự lựa chọn an toàn nên sẽ có một cơ số các chị em khác ăn mặc giống với bạn đó.

Váy maxi nữ tính - Ảnh minh họa: Internet

Jumpsuit nhẹ nhàng, tinh tế

Có rất nhiều loại suit liền khiến các chị em trông vô cùng lịch sự và thanh lịch. Nhưng suit thì hơi kén dáng người mặc nên các chị em hãy lựa kỹ bộ nào thật vừa vặn và tôn lên được ba vòng của mình nhé. Có thể phối jumpsuit với giày cao gót, giày thể thao, boot, giày da,…

Jumpsuit nhẹ nhàng sang trọng - Ảnh minh họa: Internet

Váy đuôi cá

Váy đuôi cá luôn là ưu tiên hợp lý cho các bữa tiệc vì nét đẹp sang trọng và đài các mà nó đem lại. Nhưng các loại váy đuôi cá thì khá là bó, nên nếu các chị em có nhiều khuyết điểm body không nên chọn loại váy này.

Váy đuôi cá kiêu sa - Ảnh minh họa: Internet

Váy dự tiệc

Để đi tiệc cưới, ta hoàn toàn có thể đến những shop đồ đi tiệc và rước ngay một em váy chuyên dụng để dự tiệc về. Rất nhanh gọn và phong cách hợp với các buổi tiệc cưới vô cùng. Tuy nhiên hãy chọn những chiếc váy dự tiệc đừng quá khoa trương nhé, kẻo không bạn sẽ vô tình lấn át mất cô dâu chú rể đó.

Váy dự tiệc - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những bí kíp mix đồ đi đám cưới cho nữ cá tính và ấn tượng nhất. Hy vọng sau khi đọc bài viết này bạn đã có được ý tưởng chọn đồ phù hợp với tính cách và bản sắc của bản thân mình. Chúc bạn luôn ngày càng xinh đẹp và cuốn hút trong mắt mọi người.