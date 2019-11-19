Các quy tắc phối đồ với từng mẫu quần tây nữ lưng cao cơ bản

Quần tây là một loại quần vải được người Châu Âu cách điệu từ quần jean để phù hợp với nhiều mục sử dụng khác nhau trong cuộc sống hơn. Quần tây còn có cách gọi khác là quần Âu như để ghi nhớ nơi nó đã được sinh ra và trở nên phổ biến. Hiện nay, loại quần này đã được cách điệu ra thành rất nhiều kiểu dáng và chất liệu vải khác nhau để theo các chị em trong mọi tình huống của cuộc sống. Quần tây lưng cao có phần cạp quần được may cao tới rốn và bó sát eo để tăng thêm đường cong cho cơ thể, nên chúng rất dễ mặc và được rất nhiều chị em yêu thích.

Quần tây nữ lưng cao vốn là một loại trang phục rất phổ biến và được nhiều người ưa thích bởi những ưu điểm trong việc tôn dáng và khả năng biến hóa trong nhiều mục đích sử dụng. Tuy vậy nhiều chị em vẫn còn rất lúng túng khi phải phối các phụ kiện đi kèm làm sao để tạo ra được một bộ trang phục đẹp mắt. Nếu bạn cũng như vậy thì đừng lo, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn những quy tắc phối đồ với từng mẫu quần tây nữ lưng cao cơ bản và hữu ích nhất. Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi ngay nhé.

Với kiểu quần tây nữ lưng cao và ống nhỏ này, bạn nên chọn những loại áo bó ở phần eo hoặc sơ vin khi mặc quần này vì phần ưu điểm của quần nằm ở khu vực vòng 2 và vòng 3, nếu bạn không may che mất sẽ khiến chiếc quần trở nên kỳ cục và không được đẹp mắt chút nào.

Quần tây nữ lưng cao ống nhỏ có đặc điểm cạp rất cao và phần ống bó sát vào chân giúp tôn lên đường cong của mông và sự thon dài cho đôi chân người mặc. Thông thường, loại quần này phù hợp với những chị em có vòng 3 đẹp và đôi chân thon. Ưu điểm của nó là giúp che bớt được vòng 2 đồ sộ, khiến cơ thể có những đường cong đẹp mắt và ăn gian được kha khá chiều cao.

Giày đi kèm với những mẫu quần này rất dễ chọn, bạn hầu như có thể ứng dụng tất cả những kiểu giày phổ biến, trừ những đôi giày có phần cổ quấn lên quá cao. Đây là một sự lựa chọn rất cơ bản và dễ dùng nên bạn không cần lo lắng nhiều khi chọn mua những chiếc quần tây lưng cao ống bó.

Quần tây nữ lưng cao ống nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Quần tây nữ lưng cao ống rộng

Khác với loại quần phía trên, quần nữ lưng cao ống rộng tuy có phần cạp cao và bó sát để tôn lên vẻ đẹp của vòng 3, nhưng ống quần dưới chân lại rất rộng giúp những chị em dấu đi đôi chân nhiều khuyết điểm. Chính vì thế nó cực kỳ thích hợp để che đi những điểm xấu ở nửa thân dưới cho các chị em. Nếu ai không may có đôi chân to, vòng kiềng hoặc không đẹp hãy ưu tiên sử dụng quần tây nữ lưng cao ống rộng. Tuy nhiên, độ rộng của chiếc quần sẽ khiến các chị trông hơi lùn đi một chút vì vậy những ai có chiều cao hơi hạn chế nên cân nhắc đi lựa chọn kiểu quần này.

Quần tây nữ lưng cao ống rộng có thể kết hợp với nhiều loại áo khác nhau và đem lại những cái nhìn rất đa dạng. Nhưng vì chiếc quần đã có độ rộng nhất định rồi nên bạn hãy sơ vin áo lại để trông được gọn gàng hơn, hoặc hãy chọn những chiếc áo cực xuyệt tông với chiếc quần để không bị kỳ lạ nhé.

Quần tây nữ lưng cao ống rộng - Ảnh minh họa: Internet

Quần tây nữ lưng cao ống loe

Quần tây nữ lưng cao ống loe lại là một đại diện đem lại phong cách rất nghệ sĩ, nữ tính và hoài cổ. Với sự bó sát từ phần eo xuống đầu gối, loại quần này vừa tôn lên đường cong của cơ thể cũng như sự thon gọn của đổi chân, vừa ăn gian một chút chiều cao giúp các nàng. Thông thường từ khoảng đầu gối trở xuống ống quần sẽ loe dần một cách rất xinh xắn. Những ai có phần cổ chân hoặc bắp chân không được đẹp sẽ rất yêu thích loại quần này.

Bạn có thể lựa chọn rất nhiều kiểu áo để đi kèm với quần này, những chiếc áo crop top sẽ khiến bạn trông vừa năng động, vừa nữ tính sexy, một chiếc áo phông đơn giản sẽ giúp bạn thêm phần trẻ trung, hoặc những chiếc áo sơ mi “bánh bèo” được sơ vin kèm cũng vô cùng nữ tính. Vậy nên bạn không cần quá kén chọn loại áo phối chung với quần tây nữ lưng cao ống loe.

Tuy vậy thì khi mặc kiểu quần này bạn hãy chú ý tới những đôi giày một chút nhé, hãy chọn một đôi giày thật xuyệt tông với bộ trang phục để phong cách của bản thân được nâng tầm. Nên chọn loại giày có đế cao một chút và phong cách thanh lịch như giày cao gót, giày da, sandal,…

Quần tây nữ lưng cao ống loe - Ảnh minh họa: Internet

Quần tây nữ ống suông lưng cao

Đây là một loại quần có đặc điểm nằm giữa quần tây lưng cao ống hẹp và quần tây lưng cao ống rộng. Thay vì ống quần rộng hẳn hoặc bó hẳn, chiếc quần này sẽ bó đến phần mông và suông thẳng từ đó xuống. Khi mặc loại quần này, các chị em sẽ được ăn gian chiều cao khá nhiều vì chúng tạo cảm giác đôi chân thẳng và dài miên man. Những ai có khuyết điểm nhiều về chân cũng nên lưu ý tới lựa chọn này. Đây là một chiếc quần khá basic và dễ dùng, bạn có thể mặc tới mọi nơi và mọi tình huống trong cuộc sống hàng ngày, vì vậy nó đặc biệt hữu ích.

Khi sử dụng áo đi kèm với kiểu quần này cũng nên sơ vin lại để bộ trang phục được gọn gàng và có độ thông thoáng. Không nên chọn những mẫu áo quá “lòe xòe” vì sẽ rất khó kết hợp với chiếc quần vốn đã hơi mang tính “nghiêm túc” một chút như thế này.

Một điểm tốt nữa là những chiếc quần ống rộng này cũng không hề kén giày đâu nhé. Bạn có thể diện rất nhiều phong cách giày khác nhau để diện mạo được đa dạng hóa. Nhưng lưu ý màu sắc của chúng nên xuyệt tông với bộ trang phục để mang lại cái nhìn hài hòa nha.

Quần tây nữ lưng cao ống suông - Ảnh minh họa: Internet

Quần tây nữ lưng cao xếp ly

Thông thường, phần xếp ly sẽ nằm ở khu vực hông khiến các chị em mặc quần tây lưng cao xếp ly ăn gian được độ nở của phần hông và mông. Chính vì vậy nó vô cùng phù hợp với những cô nàng có vòng 3 hơi hạn chế một chút. Phía dưới của quần tây xếp lý có thể được thiết kế rất đa dạng, có thể là ống bó, ống suông,…Nên loại trang phục này thường được rất nhiều chị em yêu thích về độ bao phủ và hữu ích của nó.

Với những chị em có vòng 3 và phần chân hơi xấu, nên chọn ống suông hoặc ống hơi rộng một chút. Nhưng nếu chân các nàng đẹp thì hãy mua một chiếc quần ống bó để tăng thêm vẻ đẹp và đường cong cho cơ thể của mình nhé.

Khi phối áo cùng với quần tây lưng cao xếp ly, các chị em nhớ sơ vin áo vào vì điểm nổi bật nhất của quần nằm ở phần xếp ly, nếu các chị em thả áo thì không may đã che hết những ưu điểm của chiếc quần này rồi. Vậy nên hãy lưu ý chọn một chiếc áo hợp tông một chút và sơ vin lại thật gọn gàng nhé.

Còn về phần những đôi giày, tùy vào thiết kế của phần ống quần mà chị em chọn loại giày đi kèm thích hợp. Nhìn chung những chiếc quần kiểu này rất dễ phối giày và không cần phải cầu kỳ lựa chọn. Bạn chỉ cần nhớ để ý màu sắc của bộ trang phục là diện mạo của bạn sẽ trông đẹp mắt ngay.

Quần tây nữ lưng cao xếp ly - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là hướng dẫn các quy tắc phối đồ với từng mẫu quần tây nữ lưng cao nên biết và những gợi ý nhỏ để bạn có thể lựa chọn những phụ kiện đi kèm với chiếc quần tây thật chuẩn xác. Hy vọng sau khi đọc xong bài viết này bạn đã có ngay trong đầu những ý tưởng mới để trưng diện thật xinh đẹp và bắt mắt. Chúc bạn có một tủ đồ ngày càng hợp thời trang và xuất sắc hơn nữa.