Những set đồ đi đám cưới cho nữ đẹp, sang trọng mà bạn nên thử

Tiệc cưới là nơi mà các chị em có cơ hội thoải mái diện những bộ váy đẹp, lộng lẫy, thể hiện cá tính của mình. Mặc dù vậy, nếu bạn chọn những đồ không lịch sự, không phù hợp với hoàn cảnh sẽ khiến bạn trở nên “lạc quẻ” giữa một tiệc cưới đông người. Vì thế, việc chọn quần áo khi đi dự tiệc cưới là vô cùng quan trọng.

Đám cưới là dịp mà các chị em gặp gỡ người thân của mình, cũng là cơ hội để làm quen và giao lưu với những người bạn mới. Vì thế, ai cũng muốn diện cho mình một bộ cánh thật đẹp để mình không bị mờ nhạt giữa một buổi tiệc như vậy. Vậy, các set đồ đi đám cưới cho nữ như thế nào là đẹp và phù hợp với hoàn cảnh. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Ngoài toàn trắng, bạn cũng nên tránh những trang phục có màu đen vì chúng được xem là màu cấm kỵ trong tiệc cưới. Nguyên nhân là do màu đen tượng trưng cho sự u tối, buồn bã vì thế nó hoàn toàn không hợp với nơi tươi vui như đám cưới. Nhưng nếu màu đen là màu yêu thích của bạn thì bạn có thể phối thêm những phụ kiện có màu sáng khác để phù hợp với hoàn cảnh.

Bạn không nên mặc những độ đồ quá rườm rà hoặc toàn màu trắng vì chúng sẽ trùng với trang phục của cô dâu. Khi mặc đồ như vậy, bạn sẽ gây mất thiện cảm không chỉ với cô dâu trong ngày cưới mà còn mất điểm với những người đến tham dự đám cưới.

Những bộ trang phục cầu kỳ, thiết kế quá rườm rà sẽ rất tốn kém nhưng chưa chắc sẽ giúp bạn đẹp hơn. Vì thế, bạn nên chọn những bộ đồ không cần quá cầu kỳ, thiết kế đơn giản, sang trọng sẽ giúp bạn đẹp hơn và ấn tượng hơn trong mắt người khác.

Cách mix đồ dự tiệc cưới

Nếu bạn vẫn còn phân vân không biết mặc gì để đi dự đám cưới của người thân thì bạn có thể tham khảo những cách phối đồ đi đám cưới dưới đây, chắc chắn chúng sẽ khiến bạn thêm nổi bật và có ấn tượng đẹp trong mắt người khác.

Váy yếm xòe với sơ mi trắng

Với những bạn yêu thích phong cách nhẹ nhàng, ngọt ngào và dịu dàng thì set đồ này là sự lựa chọn tốt nhất và phù hợp nhất dành cho bạn. Áo sơ mi trắng thanh lịch phối cùng váy yếm sẽ giúp bạn trở nên trẻ trung và dịu dàng hơn. Bạn có thể mang cùng với giày cao gót hoặc một đôi sandal cùng tông màu đều được.

Váy yếm xòe với sơ mi trắng - Ảnh minh họa: Internet

Đầm công chúa màu pastel

Đây là một bộ trang phục dành cho những cô nàng không biết phối đồ như thế nào khi đi dự tiệc cưới. Màu pastel này không kén màu da, vì thế dù bạn sở hữu nước da bánh mật đi nữa thì khi mặc chiếc váy này lên người, làn da của bạn sẽ trông sáng hơn. Hơn nữa, màu này sẽ giúp bạn trở nên dịu dàng và đằm thắm hơn, rất dễ làm xiêu lòng bất cứ ai. Bạn có thể phối cùng với một đôi giày cao gót để tôn dáng của mình lên.

Đầm công chúa màu pastel - Ảnh minh họa: Internet

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Chiếc đầm ren

Ngày nay, chiếc đầm ren được xem là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều chị em khi đi dự tiệc cưới. Chúng rất phù hợp với những nàng yêu thích sự sang trọng, quý phái và quyến rũ. Khi mặc chiếc đầm ren như thế này, chắc chắn bạn sẽ được nổi bật trong bữa tiệc.

Đầm ren cho nữ khi dự tiệc cưới - Ảnh minh họa: Internet

Có những chiếc đầm ren được thiết kế rất khéo léo khi kết hợp được sự thanh lịch nhưng không kém phần gợi cảm giúp chị em khoe được body lý tưởng của mình mà vẫn không “quá đà”.

Chân váy xòe với sơ mi cách điệu

Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn set trang phục gồm chân váy xòe cùng với sơ mi cách điệu. Set đồ này không những giúp bạn trẻ trung hơn mà còn giúp bạn che bớt những khuyết điểm trên cơ thể một cách tinh tế. Với những cô nàng thích sự kín đáo, thanh lịch thì set đồ này sẽ là sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Nếu bạn có một chiều cao khiêm tốn, set đồ sơ mi cùng với chân váy sẽ giúp bạn trông cao hơn nhiều.

Chân váy xòe với sơ mi cách điệu - Ảnh minh họa: Internet

Diện áo len và chân váy xếp ly

Một chiếc áo len kết hợp cùng với chân váy xếp ly sẽ giúp bạn trở nên duyên dáng và sang trọng hơn khi đi dự tiệc. Đây là set đồ hợp với mọi lứa tuổi và không kén màu da.

Diện áo len và chân váy xếp ly - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn vẫn còn băn khoăn không biết nên chọn những bộ đồ như thế nào để đi dự tiệc thì bạn có thể tham khảo những set đồ đi đám cưới cho nữ được giới thiệu trên đây và cảm nhận sự hiệu quả của nó. Chắc chắn chúng sẽ làm cho bạn cảm thấy hài lòng và ghi điểm trong mắt người khác.