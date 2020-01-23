10 gợi ý phối đồ Tết cực sang chảnh, thời thượng mà mọi phụ nữ không nên bỏ qua

Chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nguyên đán Canh Tý đã đến, phái đẹp nên tham khảo ngay những cách phối đồ thời thượng để sở hữu gu thời trang sang trọng, quý phái.

Muốn sở hữu diện mạo sang trọng, thu hút với phong cách thời trang sành điệu, chắc chắn, bạn không thể bỏ qua những cách phối đồ thời thượng sau đây.

Các thiết kế có tông màu đỏ tươi tắn, tượng trưng cho may mắn vào những dịp đầu năm. Và những chiếc đầm liền họa tiết hoa đỏ sặc sỡ chính là sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời cho ngày Tết - Ảnh: Internet

Nếu khí hậu nơi bạn sinh sống có tiết trời hơi se lạnh thì hãy chọn cho mình chiếc áo len mỏng màu đỏ đô cùng quần ống suông cá tính - Ảnh: Internet

Năm 2020 là thời kỳ hoàng kim của các thiết kế quần ống suông cổ điển từ mọi chất liệu. Nếu ưa chuộng mẫu quần này, bạn có thể phối chúng cùng chiếc áo sơ mi nhung họa tiết để tăng sự nổi bật - Ảnh: Internet

Đơn giản, năng động nhưng không kém phần thời thượng khi phối quần jean ống suông với áo len mỏng dài tay, đi giày sneaker cá tính - Ảnh: Internet

Quần jean ống suông, cạp cao phối cùng áo croptop lệch vai sẽ giúp bạn tôn lên lợi thế về ngoại hình nóng bỏng, thon gọn - Ảnh: Internet

Vào những ngày đi chơi cùng bạn bè, bạn có thể diện quần jean ống suông cùng áo croptop, khoác ngoài chiếc jacket như thế này - Ảnh: Internet

Ngoài ra, bạn có thể học Tăng Thanh Hà cách phối quần ống suông theo phong cách menswear với áo sơ mi trắng và blazer form rộng - Ảnh: Internet

Nếu là một cô nàng yêu thích vẻ ngoài thanh lịch, bạn có thể chọn quần tây ống loe sang chảnh phối cùng mẫu áo thiết kế cầu kỳ như thế này. Phần tay áo được may phồng sẽ giúp set đồ trông sành điệu, thanh lịch hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Những cô nàng mê đắm thiết kế váy nên chọn váy dáng A dài họa tiết hoa để trông thật tươi tắn trong ngày đầu năm. Phối mẫu váy này với áo hai dây là lựa chọn cực kỳ phù hợp - Ảnh: Internet

Tối giản nhưng hết sức thanh lịch và nhã nhặn khi diện áo sơ mi trắng với chân váy chữ A ngắn trên gối. Set đồ này sẽ giúp bạn tăng chiều cao đáng kể mà chẳng cần đi giày cao gót - Ảnh: Internet

Học hỏi ngay những cách phối đồ thời thượng trên để diện ngay trong dịp Tết này, chắc chắn, bạn sẽ trở nên cực kỳ sành điệu trong mắt mọi người.

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