Nàng mũm mĩm sợ diện áo len vì thân hình tròn trịa học ngay các 'bí kíp' phối đồ mùa đông tôn dáng này, đảm bảo sẽ thon gọn ngay

Đừng tự ti vì vóc dáng tròn trịa mà ngần ngại tỏa sáng với các phong cách thời trang ưa chuộng dịp mùa đông. Chỉ cần áp dụng các bí quyết phối đồ tôn dáng dưới đây, dù diện trang phục dày, nhiều lớp, bạn vẫn trông cân đối và thon thả.

Bí quyết phối đồ tôn dáng

Phối đồ theo kiểu trên đông dưới hè

Mùa đông ở Việt Nam không quá lạnh, do đó, nếu khéo léo phối hợp các item của mùa đông và mùa hè với nhau, bạn không chỉ sở hữu phong cách ăn mặc cực chất mà còn có thể che khéo khuyết điểm ngoại hình.