Nàng mũm mĩm sợ diện áo len vì thân hình tròn trịa học ngay các 'bí kíp' phối đồ mùa đông tôn dáng này, đảm bảo sẽ thon gọn ngay

Thời trang 07/12/2019 12:30

Các cô nàng sở hữu thân hình tròn trịa, mũm mĩm chẳng cần lo lắng khi lựa chọn trang phục cho mùa lạnh vì đã có những bí quyết phối đồ tôn dáng cực thời thượng dưới đây.

Đừng tự ti vì vóc dáng tròn trịa mà ngần ngại tỏa sáng với các phong cách thời trang ưa chuộng dịp mùa đông. Chỉ cần áp dụng các bí quyết phối đồ tôn dáng dưới đây, dù diện trang phục dày, nhiều lớp, bạn vẫn trông cân đối và thon thả.

Bí quyết phối đồ tôn dáng

Phối đồ theo kiểu trên đông dưới hè

Mùa đông ở Việt Nam không quá lạnh, do đó, nếu khéo léo phối hợp các item của mùa đông và mùa hè với nhau, bạn không chỉ sở hữu phong cách ăn mặc cực chất mà còn có thể che khéo khuyết điểm ngoại hình.

Đặc biệt, phương pháp phối đồ kiểu "trên đông dưới hè" là lựa chọn hoàn hảo dành cho cô nàng mũm mĩm dịp trời chuyển lạnh.

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Áo len và chân váy ngắn, sơ-vin vạt trước sẽ giúp đôi chân trông dài hơn. Nhờ đó, vóc dáng tròn trịa trở nên cân đối hơn rất nhiều - Ảnh: Internet
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Chân váy ngắn trên gối luôn là item không thể thiếu đối với cô nàng nấm lùn và mũm mĩm. Vào mùa đông, bạn hoàn toàn có thể sử dụng thiết kế này để phối với nhiều dáng áo len - Ảnh: Internet
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Cứ áp dụng phương pháp phối đồ kiểu trên đông dưới hè này, chắc chắn, bạn sẽ không còn tự ti vì vóc dáng tròn trịa nữa - Ảnh: Internet

Chân váy midi 

Nếu sở hữu đôi chân ngắn và có phần mũm mĩm, chân váy midi sẽ là "cứu cánh" giúp bạn trông cao ráo, nhỏ nhắn hơn. Vào mùa đông bạn có thể phối kiểu chân váy này với áo len, áo dài tay hoặc áo hoodie đều được. 

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Chân váy midi xòe ngọt ngào và áo len mỏng vừa che khuyết điểm ngoại hình vừa giúp bạn gái trông vô cùng xinh xắn - Ảnh: Internet
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Chân váy midi dáng chữ V chính là item hack dáng cực chuẩn cho cô nàng mũm mĩm trong mùa đông này - Ảnh: Internet

Áo khoác blazer

Áo khoác blazer chính là thiết kế có khả năng định hình tỉ lệ cơ thể cực kỳ tốt. Diện mẫu áo này, bạn sẽ che đi khuyết diểm ở phần cánh tay, bụng và hông rất hiệu quả.

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Chỉ cần khoác ngoài chiếc blazer form rộng đơn giản, bạn sẽ trông vô cùng thời thượng và sang chảnh - Ảnh: Internet
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Vào những ngày trời chỉ se se lạnh, áo len mỏng, áo khoác blazer, chân váy bút chì là sự lựa chọn tuyệt vời - Ảnh: Internet

Chằng cần đau đầu suy nghĩ cách giảm cân, chỉ cần áp dụng các bí quyết phối đồ tôn dáng trên vào mùa đông, bạn vẫn sẽ cực kỳ tỏa sáng dù sở hữu vẻ ngoài tròn trịa và mũm mĩm.

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