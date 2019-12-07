Nàng mũm mĩm sợ diện áo len vì thân hình tròn trịa học ngay các 'bí kíp' phối đồ mùa đông tôn dáng này, đảm bảo sẽ thon gọn ngay

Các cô nàng sở hữu thân hình tròn trịa, mũm mĩm chẳng cần lo lắng khi lựa chọn trang phục cho mùa lạnh vì đã có những bí quyết phối đồ tôn dáng cực thời thượng dưới đây.
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Đừng tự ti vì vóc dáng tròn trịa mà ngần ngại tỏa sáng với các phong cách thời trang ưa chuộng dịp mùa đông. Chỉ cần áp dụng các bí quyết phối đồ tôn dáng dưới đây, dù diện trang phục dày, nhiều lớp, bạn vẫn trông cân đối và thon thả.
Bí quyết phối đồ tôn dáng
Phối đồ theo kiểu trên đông dưới hè
Mùa đông ở Việt Nam không quá lạnh, do đó, nếu khéo léo phối hợp các item của mùa đông và mùa hè với nhau, bạn không chỉ sở hữu phong cách ăn mặc cực chất mà còn có thể che khéo khuyết điểm ngoại hình.
Đặc biệt, phương pháp phối đồ kiểu "trên đông dưới hè" là lựa chọn hoàn hảo dành cho cô nàng mũm mĩm dịp trời chuyển lạnh.
Chân váy midi
Nếu sở hữu đôi chân ngắn và có phần mũm mĩm, chân váy midi sẽ là "cứu cánh" giúp bạn trông cao ráo, nhỏ nhắn hơn. Vào mùa đông bạn có thể phối kiểu chân váy này với áo len, áo dài tay hoặc áo hoodie đều được.
Áo khoác blazer
Áo khoác blazer chính là thiết kế có khả năng định hình tỉ lệ cơ thể cực kỳ tốt. Diện mẫu áo này, bạn sẽ che đi khuyết diểm ở phần cánh tay, bụng và hông rất hiệu quả.
Chằng cần đau đầu suy nghĩ cách giảm cân, chỉ cần áp dụng các bí quyết phối đồ tôn dáng trên vào mùa đông, bạn vẫn sẽ cực kỳ tỏa sáng dù sở hữu vẻ ngoài tròn trịa và mũm mĩm.