Tạo dấu ấn với cách phối đồ với áo len đón gió đông, gọi Xuân về!

Đừng suy nghĩ quá nhiều, tại sao bạn không nghĩ đến quần jean? Một chất liệu không bao giờ lỗi mốt qua bao nhiêu thập niên và đứng vững qua thời gian dù cho bao nhiêu phong cách thời trang mới mẻ có, sáng tạo có cứ đến rồi đi nhưng vẫn không vùi dập được chất liệu đặc biệt này.

Bạn ưa thích những chiếc áo len diện vào thu đông theo phong cách Hàn Quốc trẻ trung, cá tính nhưng lại lo lắng phối không chuẩn sẽ bị rườm rà, chẳng may lại trở thành thảm họa thời trang ? Cứu cánh của bạn đây rồi! Cách phối đồ với áo len đơn giản nhưng xinh lung linh, bạn đã sẵn sàng chưa?

Do đó, một sự đột phá mới cho mẫu trang phục này là bạn diện mẫu quần jean wash rách, áo có thể sơ vin vạt trước hoặc sơ vin cả áo, mang thêm một đôi boots và phụ kiện kèm theo như túi xách, mũ len thì trên cả hoàn hảo nhé!

Điểm cộng lớn nhất khi phối quần jean với áo len là ở sự giản đơn, gọn gàng, có thể mặc ở mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, một số tín đồ thời trang lại lắc đầu cho rằng mix áo len với quần jean cơ bản sẽ khiến bộ trang phục trở nên nhàm chán.

Áo len mặc với quần gì nữa ngoài quần jean?

Sơ vin vạt trước để tạo điểm nhấn cho trang phục

Một làn gió mới cho thời trang mà không kém phần sang chảnh, sành điệu là cho 2 item áo len cổ lọ và quần ống rộng phối hợp cùng nhau. Bạn biết không? Quần ống rộng đang làm mưa làm gió trên thị trường với nhiều chất liệu phong phú đến từ jean, kaki, vải, dạ…tại sao chúng ta không thử nhỉ?

Đừng quên kèm theo một đôi boots trơn màu hoặc giày sneaker thêm phần trẻ trung, phá cách nhé. Nếu bạn yêu thích sự sành điệu thì còn ngại ngần gì mà không mang theo bên mình một chiếc clutch cầm tay hoặc túi xách độc đáo sẽ là điểm nhấn vô cùng thú vị cho bộ trang phục của bạn.

Mix áo len với chân váy dài

Chân váy vintage mix áo len tạo nét quyến rũ

Rất sai lầm khi nhiều cô nàng cho rằng áo len đã dày lượm thượm mà phối cùng chân váy dài thì sẽ như thời trang U50 và trở thành thảm họa thời trang. Không đâu nhé, một chút khéo léo sẽ hô biến khi bạn mix áo len với chân váy dài chuẩn không cần chỉnh.

Một chân váy vintage dáng dài mềm mại bằng chất liệu ren, voan hay hoa thướt tha luôn là cặp đôi hoàn hảo với những chiếc áo len oversize. Set đồ này cực nữ tính, dịu dàng, hơi hướng hoài cổ và quan trọng là rất thoải mái để ăn uống và che đi vòng 2 nhấp nhô của các cô nàng đấy!

Mix áo len với chân váy ngắn

Phối váy chữ A và áo len trông rất đáng yêu

Mách bạn công thức quen thuộc gọn gàng là mix áo len với chân váy ngắn chữ A. Khác với váy dài tạo nét sexy, tiểu thư thì ở đây sẽ toát lên phong cách siêu đáng yêu, tinh nghịch cho các cô bạn gái mới lớn.

Một điểm nhấn vô cùng lý tưởng cho set đồ này là tôn lên đôi chân dài nuột nà, miên man, cũng là trang phục hack dáng cho các cô nàng nấm lùn. Một điều nên lưu ý khi phối đồ là phải sơ vin áo vào để bộ trang phục thêm gọn gàng và có dấu ấn riêng trong phong cách phối đồ với áo len nhé!

Công thức mix áo len tạo nét cổ điển

Công thức mix áo len tạo nét cổ điển

Bạn từng thử mix áo len gile cùng áo ren hoặc voan bên trong để tạo nét thanh lịch trang nhã nhưng không kém phần cổ điển chưa? Thay vì phối cùng những chiếc áo sơ mi có phần hơi cứng nhắc thì cách phối với áo ren này lại tạo nên nét mềm mại, nữ tính cho các cô bạn gái, mang lại nhiều cảm tình cho người đối diện.

Để gây ấn tượng thì bạn hãy chọn những mẫu áo có phần cổ và tay hơi điệu đà một chút, vì khi để lộ ra bên ngoài lớp áo len nhé, sẽ rất cuốn hút đó!

Mix đồ với áo len cổ tim

Áo len cổ tim luôn lên ngôi trong tất cả các mẫu áo len. Vì lý do đó, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách phối áo len sao cho tạo dấu ấn riêng mà vẫn sành điệu, hợp thời trang nhé!

Mix đồ với áo len cổ tim cực sành điệu

Áo len cổ tim và chân váy

Nếu bạn là cô gái thích đơn giản, an toàn và ngại nổi bật giữa đám đông nhưng vẫn muốn mình trông đáng yêu, nhẹ nhàng giữa phố thì một chiếc áo len cổ tim phối cùng chân váy ngắn sẽ phù hợp dành cho bạn.

Áo len cổ tim và quần short

Ai bảo rằng trang phục thu đông phải kín đáo? Ai bảo rằng quần short jean không thể mix cùng áo len cổ tim chứ? Thời trang đôi khi lại rất đơn giản, bạn sẽ trông thật lôi cuốn quyến rũ với quần short và áo len oversize mix với đôi boots cổ cao.

Áo len cổ tim và áo sơ mi

Cuối cùng rồi cũng đến trang phục dành cho dân công sở vào những ngày cuối thu đầu đông se lạnh. Vừa thanh lịch vừa thời thượng chính là item áo len cổ tim mix áo sơ mi bên trong. Bạn nên chọn chiếc áo có phần cổ tim hơi rộng một chút thì trông sẽ phá cách hơn nhé!

Áo len cổ tim và quần ống rộng

Bộ trang phục này dường như sinh ra dành cho dân văn phòng. Hai item phom dáng rộng sẽ mang lại sự ấm áp và thoải mái cho các cô nàng khi vận động. Một gợi ý nhỏ cho bạn là hãy chọn những chất liệu quần dày dặn như kaki, cotton để set đồ thật sự nổi bật.

Áo len cổ tim và áo cao cổ

Một chiếc áo len cổ tim sẽ không giữ ấm được cho bạn trong thời tiết quá buốt giá nhưng nếu mặc 2 lớp áo dày thì trông không gọn người đúng không nào? Do đó để tạo sự khác biệt nhưng vẫn giữ được phong cách đẹp thì hãy mix áo cao cổ vào cùng áo len cổ tim.

Áo len cổ tim và quần skinny jeans

Một cách mix đồ không xa lạ gì với các tín đồ thời trang là áo len cổ tim và quần skinny jeans. Chúng sinh ra theo quy luật bù trừ cho nhau về form dáng. Mùa đông lạnh giá này hãy chuẩn bị sẵn một set đồ như thế này trong tủ quần áo của bạn để dạo phố cùng bạn bè sẽ rất ấn tượng.

Mix đồ với áo len oversize

Hướng dẫn mix đồ với áo len oversize

Bên cạnh mix đồ với áo len cổ tim, một cách mix đồ cá tính hẳn là mix đồ với áo len oversize. Phong cách này như là món quà ban tặng cho những ai mũm mĩm nhưng yêu thích chất liệu len ấm áp.

Mix áo len oversize và quần skinny, chân váy bó, short

Trông bạn sẽ tinh nghịch và cuốn hút hơn khi thử item áo len oversize cùng quần skinny ôm sát, chân váy bó theo phong cách “Giấu quần” để khoe đôi chân dài.

Mix cùng quần tất mỏng và boot cổ cao

Item này dành cho những cô nàng lười biếng và không có nhiều thời gian để phối quần áo. Quần tất mỏng bên trong, đôi boot cổ cao không những giữ ấm cho cơ thể mà còn tôn lên đường nét quyến rũ chết người của các cô gái sở hữu đôi chân đẹp.

>>> Xem thêm:

- Cách phối áo len với chân váy xòe cực nữ tính

- Cách mix áo len với chân váy dài cực đẹp, sang trọng và sành điệu

Mix áo len oversize với quần âu

Sang trọng và chững chạc hơn khi quần âu đi đôi cùng áo len oversize. Không nên chọn quần quá rộng mà chỉ nên có dáng suông và độ ôm vừa phải. Sẽ rất tuyệt vời để diện item này đi làm, một chút nhấn nhá hơn khi bạn sơ vin vạt trước, thả vạt sau kèm một đôi giày cao gót hợp thời trang.

Hãy học cách phối đồ với áo len để tô điểm cho bản thân mình thêm tươi mới từ bên trong và tạo dấu ấn khác biệt cho người ấy vào mùa đông năm nay nhé!