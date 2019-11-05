Phối quần jean với áo thun sao cho bứt phá thời trang?

Đây là kiểu mix tuyệt vời trong những ngày hè oi bức vừa tạo nét khỏe khoắn trẻ trung vừa mạnh mẽ. Khi lựa chọn một chiếc áo sát nách có màu sắc lính hay đen, đỏ cô nàng sẽ trở nên cá tính, còn với chiếc áo sát nách có màu hồng phấn nhẹ nhàng hoặc các họa tiết dễ thương bỗng hô biến cô nàng dịu dàng đến từng phút giây. Điều tuyệt vời chính là ở sự biến hóa của nó.

Phối quần jean với áo thun là phong cách dễ nhất trong tất cả các loại trang phục vì vừa thoải mái lại năng động trẻ trung. Nhưng bạn chưa biết được một bí mật là có hàng trăm cách phối tạo nên nhiều phong cách khác nhau chỉ từ chiếc áo thun và quần jean thôi đấy! Không hề đơn điệu chút nào phải không?

Quần jean skinny luôn dành được nhiều điểm cộng từ phái đẹp nhờ vào sự tiện dụng nhẹ nhàng và cực tôn vòng 3. Để tạo điểm nhấn cho trang phục, chỉ cần phối cùng một chiếc áo thun kẻ sọc là đã mix xong kiểu đầu tiên rồi đó. Một chiếc áo thun kẻ sọc nhiều màu sắc tạo nên cá tính thì sao nhỉ?

Nếu bạn sở hữu xương quai xanh đẹp thì còn ngại ngần gì khoe chúng ra nhờ chiếc áo 2 dây nhỉ? Hãy quên đi khái niệm áo hai dây không chất nhé, sự sexy từ bờ vai thon gọn và xương quai xanh không những khoe được thân hình mảnh mai quyến rũ mà còn tôn lên từng đường nét cơ thể, dịu dàng trong thần thái chất lừ.

Áo thun xẻ tà phối với quần jean cạp cao

Một chiếc áo thun xẻ tà là món quà ưu ái dành cho các cô nàng có chiều cao lý tưởng, không dành cho các cô gái nấm lùn nhé! Khi phối áo thun quần jean nữ theo phong cách này sẽ kén người mặc nhưng bạn sẽ rất tuyệt vì không đụng hàng, bạn nghĩ sao về cách phối quần jean với áo thun nữ này?

Áo thun oversize và jean rách gối

Nếu như hai cách phối hơi hướng cá tính nhưng vẫn còn thiếu một chút gì đó để “Đậm đà” hơn thì áo thun oversize phối cùng quần jean dài rách gối sẽ bứt phá với phong cách pha chút bụi bặm đường phố. Phong cách này không chỉ tạo điểm nhấn mà còn cực thoải mái vận động.

Combo huyền thoại với áo thun trắng

Nếu bạn không sành về thời trang, bạn hay gặp phải những pha dở khóc dở cười vì “Lạc tông” áo một nơi quần một nẻo, đánh chìm cả làn da của bạn thì tại sao không quay về với combo huyền thoại quần jean áo thun trắng. Bổ sung ngay bộ trang phục tiện lợi nhẹ nhàng này vào tủ quần áo của mình ngay nhé!

Phối cùng layer áo khoác jean

Bộ ba tiện dụng để hoạt động mọi lúc mọi nơi từ trong nhà ra đến ngoài đường phải kể đến sự xuất hiện thần thánh của chiếc áo khoác jean, chỉ cần 1 chiếc áo thôi bạn sẽ mang hẳn một màu sắc mới cho combo huyền thoại áo thun trắng đấy! Bạn cũng có thể chọn chiếc áo khoác jean có thêm họa tiết để tạo thêm điểm nhấn cho trang phục.

Áo crop top cùng quần jean lửng



Phối áo crop top cùng quần jean lửng

Phá cách một chút nào, một chiếc cáo croptop khoe vòng 2 thon gọn mix cùng chiếc quần jean lửng rách dường như sinh ra để dành cho các cô nàng có vòng eo con kiến đây rồi! Vừa sexy vừa tôn lên sự cá tính năng động của tuổi trẻ, còn gì bằng!

Áo thun tua rua mix quần jean rách

Sai lầm khi cho rằng áo tua rua khó phối đồ nhé! Item này nếu biết phối cùng một chiếc quần jean lửng rách bụi bặm kèm đôi giày thể thao nữa là chiếm trọn trái tim người đối diện. Không hề sến và nữ tính, đó là điểm độc lạ từ chiếc áo thun tua rua.

Áo in hình ngộ nghĩnh mix quần jean

Áo in hình ngộ nghĩnh đứng đầu trong danh sách phối đồ hack tuổi cho các cô nàng đang bước sang tuổi 30. Những hình ảnh dễ thương trong sáng luôn là lựa chọn tuyệt vời nhất!

Mix cùng áo khoác dài hoa văn nữ tính

Còn gì dịu dàng và thu hút hơn là 1 chiếc áo in hoa dài khoác lên mình khi ẩn bên trong là chiếc áo thun hai dây hoặc phông rộng. Vừa tiện lợi vừa thời trang để đi đến bất cứ nơi đâu và càng tuyệt vời hơn với chức năng chống nắng của chiếc áo khoác thần thánh này khi ra ngoài.

Chất hơn với áo sơ mi caro



Chất hơn với áo sơ mi caro mix cùng quần jean



Cách mix này chưa bao giờ cũ qua mọi thời đại bởi chính sự phóng khoáng trong cách mix này là lý do mọi người luôn ưa chuộng nó. Quần jean mix cùng áo sơ mi caro luôn giữ vững vị trí trong làng thời trang qua mọi thời điểm.

Chân dài miên man với short jean

Cách mix chất nhất trong các kiểu phối quần jean với áo thun là chọn quần short jean phối cùng áo thun. Quần short vừa khoe chân dài miên man, làm nổi bật lên đôi chân thon gọn mà còn tạo độ thoải mái, năng động cho các cô nàng ở bất cứ nơi đâu, dù là cà phê, dạo phố hay du lịch, kể cả ngày thường khi bước ra đường.

Sang chảnh khi phối với áo vest

Vest tạo nét thanh lịch và sang trọng không những cho các cô nàng công sở mà còn dành cho các cô gái trẻ muốn thể hiện cá tính. Tại sao không sắm cho mình một chiếc áo khoác vest với kiểu dáng trẻ trung để mặc bên ngoài bộ trang phục quần jean áo thun, một làn gió mới cho thời trang của mình sẽ tạo nhiều cảm hứng hơn.

Cách phối quần jean với áo thun cho người mập

Ai cũng muốn sở hữu item thời trang quần jean áo thun nhưng đối với một vài cô nàng hơi béo thì cũng có phần thiếu tự tin khi khoác lên người bộ trang phục này. Chính vì thế chúng tôi sẽ hướng dẫn cách phối quần jean với áo thun cho người mập để bạn tự tin khoe cá tính.

Chọn quần jean màu tối cho người mập

Đầu tiên là cách chọn quần jean. Theo các chuyên gia thời trang thì màu tối luôn che khuyết điểm tốt nhất, sẽ tạo cảm giác gầy đi, do đó hãy chọn một chiếc quần jean tối màu.

Tuyệt chiêu thứ hai là chọn những chiếc quần jean có kiểu dáng đơn giản, ít họa tiết và có cạp cao để tạo đường eo giả và hack dài chân tạo cảm giác mảnh mai hơn. Một đôi giày cao gót luôn là bạn đồng hành cùng các cô nàng có vóc dáng tròn trịa.

Cũng đừng quá lo lắng khi yêu thích quần jean rách gối nhưng e dè về vóc dáng bởi kiểu dáng này không ảnh hưởng đến vóc dáng bạn, chúng có thể tạo phong cách cuốn hút, cá tính cho người đối diện.

Trong các loại mix thì cách phối quần jean với áo thun đen luôn được ưa chuộng nhất bởi màu đen vừa trẻ trung năng động vừa tạo cảm giác gầy đi trông thấy cho các bạn nữ. Hoặc một chiếc áo khoác ngoài đơn giản gọn nhẹ cũng khéo léo che đi phần hông to.

Áo sơ mi là món thời trang an toàn nhưng không bao giờ lỗi mốt, hãy thử chọn một chiếc sơ mi trắng hoặc đen có form vừa vặn để phối cùng quần jean kết hợp cùng một đôi giày boot cao gót là chuẩn. Lưu ý khi chọn cổ áo, đối với các cô nàng mũm mĩm thì nên chọn chiếc áo cổ chữ V để tạo cái nhìn theo chiều dọc, giúp bạn trông nhỏ ngắn hơn.

Cách phối quần jean với áo thun cho người mập

Phối quần jean với áo thun chưa bao giờ là lỗi mốt qua các thập niên. Tuy nhiên để giảm đơn điệu và phá cách hơn thì hãy phối cùng áo khoác hoa, khoác jean, khoác dài hay các loại giày như boot, sneaker, slip on, giày vải…và phụ kiện như đồng hồ, kính, nón để tạo ra một phong cách thời thượng chỉ riêng bạn mới có. Riêng với các cô nàng ốc mít thì đừng quên chọn màu sắc tối màu, kiểu dàng tránh rườm rà và một đôi giày cao gót kéo chân dài nhé!