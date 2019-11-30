Mùa cưới, tiệc tùng cuối năm đã đến, 'bỏ túi' 5 bí quyết phối đồ này, bạn sẽ trở thành tâm điểm vì sự thời thượng, sang chảnh

Để tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn, phụ nữ nên học ngay 5 bí quyết phối đồ dự tiệc thời thượng, sang chảnh, hợp xu hướng dưới đây.
Như thường lệ, cứ vào dịp cuối năm là tiệc tùng, lễ hội, cưới hỏi lại đến "tấp nập" khiến cho việc lựa chọn quần áo, phong cách trở nên khó khăn hơn với chị em. Tuy nhiên, chỉ cần lên kế hoạch, học tập vài
bí quyết phối đồ dự tiệc sau đây, bạn sẽ sở hữu ngay phong cách thời thượng, sang chảnh và cực kỳ hợp xu hướng. 5 bí quyết phối đồ dự tiệc Đầm họa tiết đơn giản nhưng sang trọng
Vào mùa đông se lạnh, những mẫu đầm dài họa tiết khá phù hợp vì vừa sang trọng vừa giữ ấm cho cơ thể. Kiểu trang phục này nếu khéo léo phối hợp sẽ mang đến cho phụ nữ sự quyến rũ, thời thượng và cực kỳ thu hút.
Đầm dài họa tiết tông nude đơn giản nhưng đủ thời thượng để chị em dự tiệc cuối năm - Ảnh: Internet Đầm dài học tiết sọc phá cách, sẻ tà giúp tôn lên đôi chân thon dài. Tùy vào sở thích mà bạn có thể phối cùng boots cổ cao hay giày cao gót - Ảnh: Internet Đầm ôm body tà chéo, thiết kế nhấn eo tôn lên đường cong cơ thể. Khéo léo phối cùng giày cao gót đồng tông sẽ mang đến cho bạn diện mạo vô cùng thu hút - Ảnh: Internet Trang phục nude đơn sắc
Nếu không có quá nhiều ý tưởng trong việc phối đồ, bạn nên chọn phong cách tối giản. Chỉ cần diện những màu sắc nhã nhặn, đơn giản tông nude, bạn cũng đủ tỏa sáng trong các buổi tiệc.
Đơn giản là phối áo sơ mi, chân váy chữ A cùng giày cao gót cùng tông nhưng lại tạo nên tổng thể vô cùng sang trọng. Bạn nên học hỏi ngay bí quyết phối đồ dự tiệc cực chuẩn này - Ảnh: Internet Chẳng cần mix-match nhiều, chọn ngay chiếc đầm dáng sơ mi cổ điển, thắt eo cá tính, bạn sẽ trở thành tâm điểm của buổi tiệc - Ảnh: Internet Nếu yêu thích vẻ ngoài ngọt ngào, nữ tính, bạn có thể diện chiếc đầm liền màu hồng phối cùng cao gót mũi nhọn - Ảnh: Internet Suit/blazer thanh lịch, sang chảnh
Suit hoặc blazer là những item thời trang mang đến vẻ ngoài thanh lịch và sang trọng cho phụ nữ. Nhiều người lầm tưởng phong cách này chỉ phù hợp với môi trường công sở, nhưng không, nếu biết cách kết hợp, bạn hoàn toàn có thể diện suit và blazer đến các buổi tiệc.
Diện suit với áo bra để lộ đường sẻ sâu trước ngực sẽ giúp bạn gái trông cực kỳ quyến rũ, đây là lựa chọn tuyệt vời cho buổi tiệc tối - Ảnh: Internet Bộ suit đơn sắc dành cho cô nàng ưa chuộng phong cách tối giản, sang trọng nhưng lạnh lùng - Ảnh: Internet Điệu đà, nữ tính hơn với áo blazer và chân váy bút chì ngắn màu hồng pastel - Ảnh: Internet Áo len mỏng tôn dáng
Mùa đông là thời điểm thích hợp để diện những mẫu áo len mỏng ôm body tôn lên đường cong gợi cảm. Do đó, trong các buổi tiệc, hãy khoe khéo vóc dáng với item thời trang này.
Nếu sở hữu vóc dáng thon gọn, hãy phối áo len mỏng với chân váy ôm body, chắc chắn, bạn sẽ sở hữu vẻ ngoài quyến rũ khó cưỡng - Ảnh: Internet Lạ mắt hơn khi phối áo len mỏng với chân váy da lộn tua rua - Ảnh: Internet Áo len mỏng và chân váy đuôi cá là sự kết hợp tuyệt vời cho buổi tiệc đêm - Ảnh: Internet Quần tây ống rộng
Quần tây ống rộng mang đến cho bạn vẻ ngoài của quý cô thanh lịch, thành đạt. Diện kiểu quần này sẽ giúp bạn kéo dài đôi chân, ăn gian chiều cao rất hiệu quả.
Quần ống rộng phối áo tay phồng cách điệu mang đến set đồ dự tiệc độc đáo mà không kém phần sang trọng - Ảnh: Internet Quần tây ống suông phối cùng áo sơ mi voan đơn giản nhưng sang trọng khi đi cùng giày cao gót - Ảnh: Internet
Chỉ cần học hỏi ngay 5 bí quyết phối đồ dự tiệc trên, bạn sẽ có được rất nhiều ý tưởng trang phục sang trọng, thời thượng cho những buổi tiệc cuối năm.
Nổi tiếng là items giúp “hack dáng” hiệu quả, quần ống rộng khiến nhiều chị em mê tít. Nhưng biết cách mix&match mới giúp phái nữ đẹp chuẩn trong thiết kế này, chị em đã biết các cách phối đồ này chưa?
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