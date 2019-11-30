Mùa cưới, tiệc tùng cuối năm đã đến, 'bỏ túi' 5 bí quyết phối đồ này, bạn sẽ trở thành tâm điểm vì sự thời thượng, sang chảnh

Thời trang 30/11/2019 05:00

Để tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn, phụ nữ nên học ngay 5 bí quyết phối đồ dự tiệc thời thượng, sang chảnh, hợp xu hướng dưới đây.

Như thường lệ, cứ vào dịp cuối năm là tiệc tùng, lễ hội, cưới hỏi lại đến "tấp nập" khiến cho việc lựa chọn quần áo, phong cách trở nên khó khăn hơn với chị em. Tuy nhiên, chỉ cần lên kế hoạch, học tập vài bí quyết phối đồ dự tiệc sau đây, bạn sẽ sở hữu ngay phong cách thời thượng, sang chảnh và cực kỳ hợp xu hướng.

5 bí quyết phối đồ dự tiệc

Đầm họa tiết đơn giản nhưng sang trọng

Vào mùa đông se lạnh, những mẫu đầm dài họa tiết khá phù hợp vì vừa sang trọng vừa giữ ấm cho cơ thể. Kiểu trang phục này nếu khéo léo phối hợp sẽ mang đến cho phụ nữ sự quyến rũ, thời thượng và cực kỳ thu hút.

bi quyet phoi do du tiec 1
Đầm dài họa tiết tông nude đơn giản nhưng đủ thời thượng để chị em dự tiệc cuối năm - Ảnh: Internet
bi quyet phoi do du tiec 2
Đầm dài học tiết sọc phá cách, sẻ tà giúp tôn lên đôi chân thon dài. Tùy vào sở thích mà bạn có thể phối cùng boots cổ cao hay giày cao gót - Ảnh: Internet
bi quyet phoi do du tiec 3
Đầm ôm body tà chéo, thiết kế nhấn eo tôn lên đường cong cơ thể. Khéo léo phối cùng giày cao gót đồng tông sẽ mang đến cho bạn diện mạo vô cùng thu hút - Ảnh: Internet

Trang phục nude đơn sắc

Nếu không có quá nhiều ý tưởng trong việc phối đồ, bạn nên chọn phong cách tối giản. Chỉ cần diện những màu sắc nhã nhặn, đơn giản tông nude, bạn cũng đủ tỏa sáng trong các buổi tiệc.

bi quyet phoi do du tiec 4
Đơn giản là phối áo sơ mi, chân váy chữ A cùng giày cao gót cùng tông nhưng lại tạo nên tổng thể vô cùng sang trọng. Bạn nên học hỏi ngay bí quyết phối đồ dự tiệc cực chuẩn này - Ảnh: Internet
bi quyet phoi do du tiec 5
Chẳng cần mix-match nhiều, chọn ngay chiếc đầm dáng sơ mi cổ điển, thắt eo cá tính, bạn sẽ trở thành tâm điểm của buổi tiệc - Ảnh: Internet
bi quyet phoi do du tiec 6
Nếu yêu thích vẻ ngoài ngọt ngào, nữ tính, bạn có thể diện chiếc đầm liền màu hồng phối cùng cao gót mũi nhọn - Ảnh: Internet

Suit/blazer thanh lịch, sang chảnh

Suit hoặc blazer là những item thời trang mang đến vẻ ngoài thanh lịch và sang trọng cho phụ nữ. Nhiều người lầm tưởng phong cách này chỉ phù hợp với môi trường công sở, nhưng không, nếu biết cách kết hợp, bạn hoàn toàn có thể diện suit và blazer đến các buổi tiệc.

bi quyet phoi do du tiec 7
Diện suit với áo bra để lộ đường sẻ sâu trước ngực sẽ giúp bạn gái trông cực kỳ quyến rũ, đây là lựa chọn tuyệt vời cho buổi tiệc tối - Ảnh: Internet
bi quyet phoi do du tiec 8
Bộ suit đơn sắc dành cho cô nàng ưa chuộng phong cách tối giản, sang trọng nhưng lạnh lùng - Ảnh: Internet
bi quyet phoi do du tiec 9
Điệu đà, nữ tính hơn với áo blazer và chân váy bút chì ngắn màu hồng pastel - Ảnh: Internet

Áo len mỏng tôn dáng

Mùa đông là thời điểm thích hợp để diện những mẫu áo len mỏng ôm body tôn lên đường cong gợi cảm. Do đó, trong các buổi tiệc, hãy khoe khéo vóc dáng với item thời trang này.

bi quyet phoi do du tiec 10
Nếu sở hữu vóc dáng thon gọn, hãy phối áo len mỏng với chân váy ôm body, chắc chắn, bạn sẽ sở hữu vẻ ngoài quyến rũ khó cưỡng - Ảnh: Internet
bi quyet phoi do du tiec 11
Lạ mắt hơn khi phối áo len mỏng với chân váy da lộn tua rua - Ảnh: Internet
bi quyet phoi do du tiec 12
Áo len mỏng và chân váy đuôi cá là sự kết hợp tuyệt vời cho buổi tiệc đêm - Ảnh: Internet

Quần tây ống rộng

Quần tây ống rộng mang đến cho bạn vẻ ngoài của quý cô thanh lịch, thành đạt. Diện kiểu quần này sẽ giúp bạn kéo dài đôi chân, ăn gian chiều cao rất hiệu quả.

bi quyet phoi do du tiec 13
Quần ống rộng phối áo tay phồng cách điệu mang đến set đồ dự tiệc độc đáo mà không kém phần sang trọng - Ảnh: Internet
bi quyet phoi do du tiec 14
Quần tây ống suông phối cùng áo sơ mi voan đơn giản nhưng sang trọng khi đi cùng giày cao gót - Ảnh: Internet

Chỉ cần học hỏi ngay 5 bí quyết phối đồ dự tiệc trên, bạn sẽ có được rất nhiều ý tưởng trang phục sang trọng, thời thượng cho những buổi tiệc cuối năm.

Cách phối quần ống rộng vừa "hack dáng" hiệu quả lại vừa thanh lịch

Cách phối quần ống rộng vừa "hack dáng" hiệu quả lại vừa thanh lịch

Nổi tiếng là items giúp “hack dáng” hiệu quả, quần ống rộng khiến nhiều chị em mê tít. Nhưng biết cách mix&match mới giúp phái nữ đẹp chuẩn trong thiết kế này, chị em đã biết các cách phối đồ này chưa?

Xem thêm
Từ khóa:   phối đồ đẹp hướng dẫn phối đồ phong cách sang trọng

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 22 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 20 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 53 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt