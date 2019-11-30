Mùa cưới, tiệc tùng cuối năm đã đến, 'bỏ túi' 5 bí quyết phối đồ này, bạn sẽ trở thành tâm điểm vì sự thời thượng, sang chảnh

Nổi tiếng là items giúp “hack dáng” hiệu quả, quần ống rộng khiến nhiều chị em mê tít. Nhưng biết cách mix&match mới giúp phái nữ đẹp chuẩn trong thiết kế này, chị em đã biết các cách phối đồ này chưa?