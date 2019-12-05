Nhân lúc trời se lạnh, học ngay 15 cách phối đồ mùa đông này để tỏa sáng với diện mạo sang chảnh, thời thượng

Thời tiết thay đổi, không khí dần trở lạnh trước dịp Giáng Sinh, phụ nữ nên tham khảo ngay 15 cách phối đồ mùa đông dưới đây để vừa tỏa sáng vừa giữ ấm cho cơ thể.
Mùa đông không khí hạ thấp khiến thời tiết trở nên mát mẻ, se lạnh. Đây là thời điểm tuyệt vời để phụ nữ diện cho bản thân những set đồ ấm áp theo phong cách thu đông lãng mạn. Dưới đây là 15 gợi ý
phối đồ mùa đông cực chất cho phụ nữ. 15 gợi ý phối đồ mùa đông cực chất Chân váy bút chì dài và áo len dài tay luôn là bộ đôi hoàn hảo khi bạn chẳng biết mặc gì khi thời tiết trở lạnh. Hãy diện ngay cách phối đồ mùa đông này, chắc chắn, bạn sẽ cực kỳ thời thượng - Ảnh: Internet Đôi khi chỉ cần khoác thêm chiếc áo dáng dài phong cách trench coat bạn cũng đủ trở thành tâm điểm chú ý rồi đấy! - Ảnh: Internet Phối chân váy da ngắn với áo len mỏng, đi cùng boot cổ cao qua gối sẽ mang đến cho bạn diện mạo cá tính và gợi cảm. Đây là cách phối đồ mùa đông phù hợp với những cô nàng phá cách - Ảnh: Internet Nếu làm việc ở môi trường công sở, bạn có thể diện quần tây ống suông với áo len họa tiết đơn giản, đi giày thể thao để vừa ấm áp vừa mang đến sự thanh lịch, nhã nhặn - Ảnh: Internet Đối với những cô nàng yêu thích vẻ ngoài trẻ trung, năng động, set đồ với chân váy jean, áo thun, áo khoác cardigan dáng dài đi cùng giày thể thao cổ cao là cách phối phù hợp nhất - Ảnh: Internet Bánh bèo, nữ tính nhưng vẫn không kém phần cá tính khi phối chân váy voan xòe với áo hoodie sáng màu, đi giày thể thao và tất cao độc đáo - Ảnh: Internet Ngọt ngào và lãng mạn với chân váy xếp ly và áo len form rộng. Cách phối đồ này mang đến nét ngọt ngào cho phái đẹp - Ảnh: Internet Hãy đổi mới bản thân với cách phối đồ bụi bặm này. Set đồ phối quần jean, áo thun trở nên cá tính khi khoác ngoài áo jacket da - Ảnh: Internet Áo khoác jean là item không thể thiếu trong mùa đông. Dù diện set đồ tối giản, bạn vẫn sẽ tỏa sáng khi diện kiểu áo khoác này - Ảnh: Internet Set chân váy len và áo cardigan croptop cùng họa tiết cũng là gợi ý tuyệt vời cho mùa đông năm nay - Ảnh: Internet Đừng bỏ qua cách mặc áo cardigan hot nhất mùa đông năm 2019 từ Jennie, thành viên nhóm nhạc BLACKPINK nổi tiếng. Học cách phối đồ mùa đông thông minh này, bạn sẽ cực kỳ cuốn hút - Ảnh: Internet Chân váy ngắn, áo blazer form rộng, boot cổ cao là set đồ không nên bỏ qua trong những ngày thời tiết se lạnh, chuyển gió - Ảnh: Internet Đơn giản nhưng vẫn toát lên sự thời thượng khi phối áo len ôm cổ lọ với quần jean ống suông cạp cao - Ảnh: Internet Đáng yêu, nhí nhảnh với váy yếm dài và áo len trơn. Đây là cách phối đồ khá đơn giản nhưng không bao giờ lỗi mốt - Ảnh: Internet Áo len gile cũng là một gợi ý tuyệt vời cho mùa đông năm nay. Phối mẫu áo len này với sơ mi hoặc áp phông dài tay đều phù hợp - Ảnh: Internet
Hãy thử áp dụng 15 cách phối đồ mùa đông trên để sở hữu phong cách thời thượng cho những ngày thời tiết se lạnh, đổi gió sắp tới.
Phối quần jean với áo thun là lựa chọn hàng đầu cho các cô nàng khi tham gia các hoạt động ngoài trời, dạo phố, kể cả đến trường và đi du lịch nhưng sự nhàm chán sẽ được “Biến hình” khi các cô nàng nắm giữ bí quyết phối đồ ngay sau đây.
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