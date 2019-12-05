Nhân lúc trời se lạnh, học ngay 15 cách phối đồ mùa đông này để tỏa sáng với diện mạo sang chảnh, thời thượng

Phối quần jean với áo thun là lựa chọn hàng đầu cho các cô nàng khi tham gia các hoạt động ngoài trời, dạo phố, kể cả đến trường và đi du lịch nhưng sự nhàm chán sẽ được “Biến hình” khi các cô nàng nắm giữ bí quyết phối đồ ngay sau đây.