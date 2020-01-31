Cách phối đồ với váy yếm vải phù hợp mọi thân hình và lứa tuổi

Váy yếm vải khá dễ phối đồ, hầu như chúng không quá kén áo phối kèm, tùy nhiên vì bạn sẽ mặc yếm bên ngoài chiếc áo này nên nó không nên quá cộm và phồng sẽ khiến chiếc yếm mất đi độ phẳng, như vậy ngoại hình của bạn trông sẽ không được đẹp mắt cho lắm. Cụ thể, để có được những lựa chọn an toàn và xinh xắn nhất, bạn nên tham khảo những gợi ý dưới đây:

Yếm vải không còn là loại trang phục xa lạ với các chị em mà chúng gần như trở thành một trong những cái tên rất phổ biến. Chính vì vậy những chiếc váy yếm thường xuất hiện ngoài đường phố kể cả mùa hè lẫn mùa đông. Loại váy không kén thân hình này vốn vô cùng hữu ích với các chị em, nhưng một vài cô nàng vẫn còn lúng túng trong cách phối đồ với váy yếm vải . Vì vậy chúng tôi xin đưa ra một số mẹo phối đồ dưới đây để các chị em có thể làm chủ loại váy xinh xắn này tốt hơn.

Áo phông là lựa chọn đầu tiên bạn nên nghĩ đến khi chọn áo mặc kèm với các loại váy yếm, bất kể loại váy yếm của bạn theo phong cách nào thì nó cũng rất dễ phối và phù hợp với áo phông. Bạn không cần quá cầu kỳ hay chú ý nhiều điều khi chọn áo phông, chỉ cần xem màu sắc của chiếc áo đi kèm hài hòa với màu của váy yếm là được. Nếu bạn đang muốn tìm một bộ trang phục cho mùa hè, hãy cân nhắc tới những bộ váy yếm đi kèm áo phông vừa năng động vừa tươi tắn nhé.

Áo sơ mi

Đây cũng là một gợi ý phối đồ với váy yếm cho mùa hè khác. Bên cạnh áo phông thì áo sơ mi cũng rất hợp khi mặc chung với váy yếm. Tuy nhiên khi chọn áo sơ mi thì sẽ khó hơn một chút, bạn sẽ cần để ý tới kiểu dáng, họa tiết và màu sắc của chiếc áo sơ mi. Bí quyết để giải quyết vấn đề này là hãy xem xét tính chất của chiếc váy yếm xem nó thuộc loại nữ tính, cá tính, năng động,…hay ra sao để chọn áo sơ mi có tính chất tương tự như vậy.

Váy yếm vải mix với áo sơ mi - Ảnh minh họa: Internet

Áo len

Khi thời tiết trở lạnh, nếu bạn muốn chọn một chiếc áo đủ ấm để phối chung với váy yếm thì hãy lựa chọn áo len. Tương tự với áo phông cho mùa hè, loại áo này rất dễ mặc, lại ấm áp và không quá kén chọn về kiểu cách hay chất liệu để hài hòa được với váy yếm. Bạn chỉ cần lưu ý không nên chọn chiếc áo len quá rộng thùng thình và quá dày vì nó sẽ khiến bạn trông tròn ủng mất cân đối. Và tất nhiên bạn cũng cần lựa chọn màu sắc có thể hợp với chiếc váy để tổng thể trông bắt mắt hơn.

Áo nỉ

Áo nỉ là gợi ý thích hợp cho thời tiết của những mùa thu đông hay xuân hè, vì lúc này không quá lạnh như mùa đông và cũng không còn nóng nực như hè nữa, chỉ với một chiếc áo nỉ vừa phải bạn đã có thể trở nên xinh đẹp và vẫn không lo về sự thay đổi thời tiết lúc giao mùa.

Váy yếm vải phối cùng áo len - Ảnh minh họa: Internet

Hoodie

Hoodie lại là loại áo đi kèm với váy yếm dành cho những cô nàng năng động, hoạt bát. Chiếc áo hoodie được phối với váy yếm sẽ khiến bạn trông vừa lí lắc, lại vẫn giữ được chất năng động cá tính cho mình. Đây là một cách mặc yếm đẹp phù hợp với nhiều lứa tuổi, nhưng nhiều chị em lớn tuổi thường có định kiến áo hoodie chỉ dành cho người trẻ nên ngại thử. Đừng lo, khi chọn áo hoodie, bạn chỉ cần lưu ý không chọn những chiếc áo quá dài và quá dày làm yếm bị cộm lên thôi. Bạn có thể chọn những chiếc áo hoodie có mũ hay không mũ đều được, nhưng nếu thích loại có mũ thì hãy để ý phần mũ có hài hòa với chiếc váy không là được nhé.

Váy yếm vải mặc kèm hoodie - Ảnh minh họa: Internet

Yếm vải nên phối với giày gì?

Bên cạnh áo, nhiều cô nàng thường lăn tăn không biết nên chọn giày đi kèm với váy yếm thế nào. Nhưng đây không phải vấn đề quá khó khăn đâu, bạn có rất nhiều lựa chọn trong việc mua giày phối chung, chính vì nhiều lựa chọn nên nhìn chung thứ khó nhất chính là để ý tới tính chất của chiếc giày và bộ trang phục, vụ thể như sau:

Giày thể thao

Giày thể thao chuyên dụng hay giày thể thao thời trang đều nên được phối với những bộ độ có nét năng động, cá tính hơn là những kiểu trang phục quá nữ tính nhẹ nhàng. Vẫn có thể dùng giày thể thao phối kèm váy, nhưng đừng để chúng quá lệch lạc với nhau sẽ trông rất kỳ, nên bạn nhớ để ý kỹ nhé. Khi chọn giày đi kèm váy yếm, đương nhiên bạn cần xem chiếc váy đó tính chất ra sao, rồi hãy lựa giày, để an toàn bạn có thể chọn những mẫu giày thể thao thời trang cũng được.

Váy yếm vải đi kèm giày thể thao - Ảnh minh họa: Internet

Giày da

Giày da có rất nhiều mẫu mã và kiểu dáng khác nhau, từ kiểu dáng công sở tới những loại giày da thời trang cách điệu. Khi mặc váy yếm, bạn hãy chọn những chiếc giày da kiểu dáng oxford, loafer và kiểu dáng thời trang sẽ dễ dàng ứng dụng và đa dạng hóa hơn các mẫu nghiêm túc dành cho công sở. Những chiếc giày da này sẽ đem lại cho bạn diện mạo đáng yêu, tươi tắn, cộng thêm việc dễ dàng di chuyển chúng có thể theo bạn tới mọi nơi mà bạn tới.

Boot

Boot là một lựa chọn vô cùng tuyệt vời cho mùa đông, thậm chí cả mùa hè nếu trời không quá nắng nóng. Tùy vào độ dài của chiếc váy yếm mà bạn sẽ chọn chiếc boot đi kèm. Nhưng nhìn chung, bạn có thể chọn những loại boot cổ thấp, boot tới lưng bắp chân đều rất dễ sử dụng và đa dạng phong cách. Hoặc có thể dùng boot đùi phối đồ với váy yếm ngắn cũng được. Những chiếc boot sẽ giúp bạn giữ ấm tốt hơn vào mùa đông và đem lại cho bạn diện mạo sành điệu hoạt bát, rất đáng để thử.

Váy yếm vải phối với giày da - Ảnh minh họa: Internet

Sandal

Nếu bạn đang ở giữa mùa hè thì sandal có thể là một gợi ý chuẩn hết sẩy, khi được phối kèm với váy yếm, chúng có thể giúp bạn trông vừa năng động, vừa nữ tính đáng yêu. Và đặc biệt, bạn có thể dùng đôi giày này cho nhiều mục đích sử dụng, ví dụ như đi học, đi làm hay những chuyến du lịch vi vu mùa hè đều rất hợp. Bạn không cần lăn tăn quá nhiều về ứng dụng, chỉ cần để ý một chút tới kiểu dáng và màu sắc của đôi sandal là được, nếu để cho an toàn thì hãy chọn mẫu giày đừng quá diêm dúa hay phức tạp, lựa một đôi kiểu dáng basic và những màu dễ phối như đen-nâu-be-trắng là được.

Giày cao gót

Giày cao gót cũng nên được đề cập tới như một lựa chọn tuyệt vời khi phối với váy yếm, nhưng giày cao gót thường sẽ khiến bạn khó khăn trong quá trình di chuyển, nên với những mục đích sử dụng cần di chuyển nhiều thì nó sẽ không thực sự thích hợp. Giày cao gót thích hợp cho đi làm, đi học hay những buổi tiệc nhẹ. Nếu bạn muốn mình có một cái nhìn nữ tính và yêu kiều thì hãy phối chúng kèm váy yếm nhé. Tương tự với sandal, khi mua giày cao gót đi chung với váy yếm, bạn nên chú ý vào tính chất của đôi giày và chiếc váy, để an toàn hãy chọn những dáng giày basic và những màu sắc dễ phối như đen-nâu-be-trắng.

Váy yếm vải và giày cao gót - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những cách phối đồ với váy yếm vải cho mọi loại thân hình và lứa tuổi. Bằng cách tham khảo những gợi ý trên đây của chúng tôi, đảm bảo bạn sẽ có ngay một bộ trang phục đẹp mắt và dễ dàng ứng dụng nhất. Chúc bạn có một ngoại hình ngày càng xinh đẹp với những bộ đồ thu hút của mình nhé.