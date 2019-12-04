8 bí kíp mix đồ với quần short cạp cao các nàng nên biết

Áo thun mặc với quần short cạp cao luôn là lựa chọn hàng đầu khi muốn phối đồ với các loại quần short. Lựa chọn này sẽ đem tới cho bạn một diện mạo vừa năng động vừa trẻ trung. Bạn sẽ trông như trẻ ra vài tuổi khi mặc phong cách này ra đường. Đặc biệt với những bạn có chiều cao nấm lùn nên ưu tiên phối quần short cạp cao với áo thun để ăn gian chiều cao và độ dài cho đôi chân của mình.

Quần short cạp cao vốn không phải là loại trang phục xa lạ gì, nhưng nhiều chị em vẫn không viết phải phối đồ làm sao để bộ trang phục được đẹp mắt nhất. Đặc biệt là không biết phải kết hợp ra sao để bộ đồ vừa hợp với vóc dáng, vừa dễ ứng dụng nhiều lần. Nếu vậy thì đừng bỏ qua 8 bí kíp mix đồ với quần short cạp cao siêu hiệu quả và cuốn hút dưới đây, đảm bảo sẽ giúp các chị em bỏ túi thêm được rất nhiều mẹo hay cho cuộc sống đấy.

Tương tự như lựa chọn bên trên, áo sơ mi là ưu tiên phổ biến và an toàn thứ hai. Tuy vậy thì có rất nhiều loại áo sơ mi nên các chị em thường phải lúng túng khi chọn. Do đó, bạn nên chú ý một số mẫu áo hợp với diện mạo bạn muốn có. Ví dụ, hãy chọn một chiếc áo sơ mi kẻ để trông thêm phần năng động và hoạt bát, mua một chiếc áo sơ mi bánh bèo điệu đà để thêm phần nữ tính, hay phối kèm áo sơ mi công sở để vừa chín chắn vừa năng động.

Tuy nhiên, những chị em có đôi chân hơi nhiều khuyết điểm thì hãy cẩn thận hơn một chút khi lựa chọn loại quần short nhé. Nếu chân của bạn hơi to thì hãy lựa loại quần short có họa tiết kẻ sọc hoặc sẻ nhỏ ở hai bên chân, như vậy sẽ cải thiện được vấn đề. Còn những ai có đôi chân quá gầy guộc thì nên chọn quần vừa vặn đừng nó rộng thùng thình sẽ tốt hơn.

Set đồ này không hề kén người mặc hay vóc người, nên bạn không cần quá lo ngại về độ tuổi hay các khiếm khuyết về dáng người nhé. Chỉ cần chọn loại áo và quần khéo một chút là sẽ không có vấn đề gì đáng ngại. Nếu chân bạn hơi to thì nên chọn quần short xẻ hoặc rách một chút ở giữa đùi, còn nếu chân bạn quá nhỏ thì nên mua quần vừa phải, đứng quá rộng sẽ khiến chân như lọt thỏm giữa chiếc quần sẽ rất mất cân đối.

mix đồ với quần short cạp cao và áo sơ mi - Ảnh minh họa: Internet

Mix đồ với quần short vải bánh bèo

Khác với quần short bò hay short thô, quần short vải trông sẽ nữ tính và dịu dàng hơn một chút. Nên những cô nàng yêu thích sự nhẹ nhàng có thể tham khảo gợi ý phối quần short vải. Để có cái nhìn đằm thắm, hãy chọn những mẫu áo nữ tính và hạn chế những loại phối kèm quá hầm hố hay mạnh mẽ như áo thể thao, áo unisex,…

Set đồ này được phối dựa trên cá tính nhiều hơn mục đích sử dụng, nên bạn có thể dùng nó trong rất nhiều tình huống cuộc sống. Tuy nhiên, không nên mặc quần short tới những chỗ yêu cầu sự nghiêm túc quá nha.

Quần short vải nữ tính - Ảnh minh họa: Internet

Quần short vải và áo 2 dây quyến rũ

Để thể hiện được sự quyến rũ và gợi cảm trong những đường cong cơ thể, bạn có thể lưu ý tới áo hai dây phối cùng quần short cạp cao. Set đồ này sẽ phù hợp với việc đi chơi, đi du lịch,…và những trường hợp cho phép sự phóng khoáng lẫn sexy lên ngôi.

Tuy nhiên, áo hai dây sẽ phô ra khá nhiều những khuyết điểm trên cơ thể bạn, đặc biệt là những bạn nữ nào có vóc dáng chưa được đẹp lắm. Vì đặc trưng hở nhiều ở phần vai nên các chị em có đôi vai cơ bắp sẽ rất ngại ngần. Tương tự với những cô nàng có nhiều mụn ở lưng cũng sẽ không hề thích thú khi sử dụng set đồ này đầu.

Áo 2 dây phối cùng quần short cạp cao - Ảnh minh họa: Internet

Phối giày thể thao với quần sooc

Nếu bạn thắc mắc khi mặc quần sooc nên ưu tiên lựa chọn loại giày nào thì câu trả lời sẽ là giày thể thao. Vì bản chất những chiếc quần short đa số thiên về hơi hướng năng động và dễ vận động. Nên khi phối kèm với giày thể thao sẽ vô cùng xuyệt tông. Không nhất thiết phải chọn những loại giày chuyên dụng dùng trong thể thao đâu, mà hãy chọn những loại có tính thời trang và dễ dùng một chút. Ví dụ như những mẫu giày nhẹ dùng để đi bộ và kết hợp thời trang là được.

Tuy nhiên, có một số loại quần sooc trông vẫn rất nữ tính, chẳng hạn như các kiểu quần sooc vải mặc cùng vest hay những mẫu quần sooc công sở, thì khi chọn giày thể thao phối cùng cũng nên cẩn thận một chút để tính chất bộ trang phục không bị kỳ lạ. Hãy chọn những loại giày thể thao thời trang thay vì giày thể thao chuyên dụng nhé.

Giày thể thao và quần short - Ảnh minh họa: Internet

Giày lười mặc với quần sooc

Bên cạnh giày thể thao, giày lưỡi cũng là một cách phối đồ nữa rất đẹp mắt và an toàn. Giày lười khác với giày thể thao ở điểm nó sẽ dễ mang hơn và cũng đem lại diện mại đa dạng hóa hơn, vì có rất nhiều kiểu dáng mẫu mã khác nhau cho mọi người lựa chọn, từ giày lười nữ tính tới những chiếc giày cách điệu ấn tượng.

Tùy theo tính chất của chiếc quần sooc bạn mặc mà chọn chiếc giày lười đi kèm. Nếu nó nhẹ nhàng và nữ tính thì hãy mua một đôi giày tương tự, ngược lại nếu chiếc quần sooc của bạn theo xu hướng ấn tượng thì cũng nên phối giày hợp tính chất với nó.

Giày lười sẽ rất hợp với các bạn phải hoạt động nhiều vì chúng vừa nhẹ vừa êm chân, lại có thể ứng dụng trong nhiều trường hợp khác nhau nên bạn cũng đừng ngần ngại mà hãy sở hữu cho mình một đôi giày lười nhé.

Giày lười phối kèm quần short - Ảnh minh họa: Internet

Bra và quần short cạp cao ống rộng

Khi nghe tới cách phối đồ này sẽ có rất nhiều chị em ngần ngại vì nó quá táo bạo và hở hàng. Nhưng đừng vội né tránh, đầy sẽ là trang phục xuất sắc để đi dạo biển hoặc những bữa tiệc bơi bên hồ bơi. Nó sẽ khiến bạn trông vừa phóng khoáng, vừa đầy sự quyến rũ gợi cảm, đảm bảo sẽ tôn lên được những đường cong cơ thể đầy lôi cuốn của người phụ nữ. Và cũng đừng lo vì tại những bãi biển hay những bữa tiệc bên hồ bơi thì mọi người cũng chỉ diện những bộ đồ tắm nóng bỏng thôi mà. Nên bạn đừng e sợ cách phối đồ này sẽ khiến bản thân trở nên quá phóng túng hay hở hang gì cả.

Tuy nhiên, chính vì tính chất khoe da thịt khá nhiều thì loại trang phục này sẽ để lộ khá nhiều khuyết điểm trên cơ thể các chị em. Vì vậy những chị em có vóc dáng không được như ý lắm thì hãy cẩn thận một chút với lựa chọn này. Nhưng đừng quá tự ti mà bỏ qua loại trang phục mà mình yêu thích nhé, nếu quá mê thì cứ diện đi thôi.

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Bra cùng quần short cạp cao - Ảnh minh họa: Internet

Thắt lưng phối cùng quần short cạp cao

Đây là một gợi ý phụ kiện thay vì gợi ý phối trang phục như những phần trên. Tại sao lại phải để nó ở riêng một mục? Vì những chiếc quần short cạp cao rất hợp diện với thắt lưng đa mạng chủng loại mẫu mã. Và đặc biệt chiếc thắt lưng đó sẽ khiến độ đẹp mắt của bộ trang phục được nâng tầm lên rất nhiều. Do đó, mua vài chiếc thắt lưng xinh xinh cũng là một cách giúp bạn làm mới cả chiếc quần short và bộ trang phục của mình đó.

Trên đây 8 bí kíp mix đồ với quần short cạp cao để bộ trang phục được nâng tầm và sành điệu nhất. Hy vọng sau khi đọc bài viết này bạn đã có thêm nhiều kiến thức thời trang để ứng dụng tốt vào cuộc sống của bản thân. Chúc bạn một ngày thật tốt lành!