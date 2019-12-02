Các kiểu tóc buộc nửa đầu dễ thương, dễ làm bạn nên biết

Có rất nhiều kiểu tóc buộc nửa đầu đẹp mắt mà các bạn nữ có thể thử. Tuy nhiên, chúng tôi xin được giới thiệu những kiểu tóc vừa thực hiện nhanh, vừa trông cuốn hút và có thể ứng dụng trong nhiều tình huống cuộc sống để mọi người lựa chọn. Cùng theo dõi những gợi ý và hướng dẫn của chúng tôi để làm phong phú thêm lựa chọn của bản thân nhé.

Để ứng dụng đa dạng và biến hóa mỗi ngày các bạn nữ thường mày mò tìm cho mình những mẫu tóc mới. Để đổi mới, các bạn nên đan xen giữa việc buộc tóc, thả tóc và thậm chí là chỉ buộc một phần của tóc. Vậy nếu bạn đã chán khi chỉ biết buộc và thả tóc thì hãy tham khảo ngay các kiểu tóc buộc nửa đầu dễ thương dưới đây để có thêm lựa chọn thôi.

Tương tự như kiểu tóc phía trên, búi đỉnh đầu cũng là một cách tạo mẫu tóc vô cùng đơn giản. Nhưng thay vì buộc rồi búi ở ngang đầu thì bạn hãy búi thẳng ở đỉnh đầu. Đừng nghĩ rằng chúng sẽ trông y xì đúc nhau, không phải đâu, búi tóc đỉnh đầu sẽ tăng độ năng động và cá tính của bạn lên đó. Đồng thời nó có thể khiến bạn ăn gian chiều cao của mình, nên cực kỳ thích hợp với những cô nàng nấm lùn. Tuy vậy, nếu khuôn mặt của bạn hơi dài thì nên hạn chế hoặc tìm cách khắc phục bằng việc để các loại tóc mái nhé. Có thể kết hợp búi đỉnh đầu với làm xoăn rối hoặc xoăn cụp phía dưới sẽ khiến bạn trông vô cùng phóng khoáng và hoạt bát.

Búi nửa đầu là cách tạo mẫu tóc khá là phổ biến nhưng nó chưa bao giờ trở nên nhàm chán. Bạn có thể dùng lược để lấy phần tóc ở nửa đầu trên, sau đó búi lại đơn giản là được. Chỉ bằng một kiểu búi mà mái tóc của bạn sẽ trở nên bắt mắt hơn nhiều rồi, nếu kết hợp với các mẫu tóc uốn xoăn, uốn cụp chắc chắn sẽ tạo ra một diện mạo vừa năng động, vừa dễ thương đó. Tuy nhiên, những cô nàng có phần thái dương hơi móp vào hoặc phần đỉnh đầu nhỏ hơn phía dưới thì nên hạn chế kiểu tóc này vì sẽ làm khuôn mặt trông hơi mất cân đối. Có thể khắc phục bằng cách để các loại mái, ưu tiên mái bằng và mái thưa.

Tóc xoăn rối búi đỉnh đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tết đuôi sam nửa đầu

Với những bạn gái ưa thích sự điệu đà và nữ tính hơn một chút, bạn nên thử loại tạo mẫu tóc này để làm bản thân trông xinh xắn hơn nhé. Các thao tác cũng không hề khó khăn, bạn chỉ cần lấy phần tóc ở nửa trên của đầu và tết đuôi sam như bình thường. Sau đó dùng một sợi chun buộc tóc để cố định lại phần vừa tết là được. Kiểu tóc này khá dễ ứng dụng và đẹp mắt, nó chỉ có nhược điểm là khiến những gương mặt gầy trông có vẻ xơ xác hơn, và những ai tóc mỏng sẽ trông càng có vẻ ít tóc đi. Khi tết bạn kết hợp đánh phồng hoặc tết lỏng cũng sẽ giúp cải thiện vấn đề. Nhưng sau đó hãy xịt một chút keo giữ nếp tóc để kiểu tóc được đẹp lâu hơn nhé.

Tóc ngắn tết đuôi sam nửa đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tóc buộc đuôi gà giữa đầu

Kiểu tóc này cùng với những mẫu tóc búi dường như luôn là sự lựa chọn quá an toàn và nhanh chóng. Bạn chỉ cần túm phần tóc nửa trên đầu, buộc gọn lại thành một chỏm là đã trông vừa tinh nghịch, vừa dễ thương rồi. Bạn có thể kết hợp với tóc mái thưa hay các lựa chọn uốn và làm xoăn để sở hữu một nét đẹp xinh tươi nhất nhé. Đây là lựa chọn không quá kén khuôn mặt, hầu như chị em nào cũng có thể sử dụng. Tuy vậy thì chị em nào có khuôn mặt hơi gầy thì hãy đánh rối và làm phồng một chút để tổng thể được hài hòa hơn nha.

Tóc buộc đuôi gà nửa đầu - Ảnh minh họa: Internet

2. Tóc buộc nửa đầu cho tóc dài

Búi nửa đầu hai bên

Tóc búi hai bên tuy có làm nhiều bạn nữ hơi e ngại một chút nhưng thực ra nó lại đem tới cho bạn diện mạo vô cùng nổi bật và cuốn hút. Và nó cũng không hề phức tạp như bạn tưởng, chỉ cần buộc hai chỏm tóc ở hai nửa đầu phía trên, sau đó búi gọn gàng lại thành hai búi nhỏ nhỏ xinh xinh là đã xong rồi. Để bản thân được nổi bật hơn nữa thì có thể làm tóc phía dưới theo dạng xoăn sóng hoặc xoăn rối nhé. Nhất định bạn sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh cho mà xem.

Tuy nhiên, với những bạn có khuôn mặt to thì nên tránh sự lựa chọn này, vì nó sẽ càng khiến mặt bạn to hơn. Kiểu tóc này thích hợp cho những bạn có cấu trúc mặt hơi ngắn hoặc cân đối. Nhưng nếu bạn quá thích mà vẫn muốn thử thì hãy thử khắc phục bằng cách để tóc mái xem sao nhé.

Tóc búi nửa đầu hai bên - Ảnh minh họa: Internet

Tết đỉnh đầu kết hợp búi

Đây là một kiểu tóc khá cầu kỳ nhưng một khi đã hoàn thành bạn sẽ tạo được một cái nhìn vô cùng ngầu và sành điệu. Các thao tác để thực hiện mẫu tóc này có hơi phức tạp hơn một chút. Đầu tiên, bạn chia phần tóc trên đỉnh đầu mình thành 3-4 phần nhỏ, tết chúng lại sát vào ra đầu, sau đó cột cố định bằng dây chun. Khi đã tết xong thì búi chúng cùng với một phần tóc bên dưới gọn gàng lại thành một búi trên đầu. Cuối cùng buộc cố định và xịt một chút keo giữ nếp vào là đã xong rồi.

Kiểu tóc này thích hợp cho những bạn có khuôn mặt không quá dài và to. Nhưng nếu bạn thích kiểu tóc này thì hãy khắc phục bằng cách dùng tóc mái và uốn phần dưới tóc để che bớt khuyết điểm khuôn mặt nhé.

Tóc tết đỉnh đầu kết hợp búi - Ảnh minh họa: Internet

Tết hai bên và cột ở giữa

Khác với lựa chọn bên trên, đây lại là một kiểu tóc hơi điệu đà, thậm chí thích hợp cho những dịp đi chơi, đi dự tiệc. Thao tác để làm mẫu tóc này cũng rất đơn giản, không hề khó khăn chút nào. Đầu tiên, lấy một phần tóc ở khu vực tai phải tết lại thành một bím tóc vừa phải, rồi tiếp tục làm tương tự với phần tai bên trái. Cuối cùng cột lại ở giữa đầu và xịt một chút keo giữ nếp lại, vậy là đã xong rồi.

Vì kiểu tóc này và hầu hết những kiểu tóc đã được đề cập đều khiến nửa đầu phía trên xẹp lại nên sẽ khiến các bạn vốn có vùng thái dương bị lõm vào càng thêm mất cân đối. Nên bạn hãy thử những cách khắc phục bằng tóc mái hoặc làm phồng một chút sẽ giúp tổng thể được cân đối hơn.

Tóc tết hai bên và buộc ở giữa - Ảnh minh họa: Internet

Tết đuôi sam nửa đầu

Cuối cùng, một mẫu tóc phổ biến nhưng cũng rất hữu dụng khác là tóc tết đuôi sam nửa đầu. Lựa chọn này thích hợp cho những cô nàng yêu thích sự nữ tính, thanh lịch. Đồng thời nó có thể ứng dụng vào rất nhiều mục đích, từ đi học, đi làm tới các buổi tiệc tùng, đám cưới, nên sẽ không phí thời gian để tập làm mẫu tóc này đâu.

Bạn chỉ cần lấy lược chải phần tóc ở nửa đầu trên, cẩn thận tết lại theo kiểu đuôi sam, có thể kết lọn to hay nhỏ, dài hay ngắn đều được nhé, tùy theo sở thích của bạn. Sau đó cột lại bằng chun buộc xinh xắn là được rồi. Tuy nhiên, những cô nàng tóc mỏng nên cẩn thận với lựa chọn này vì nó sẽ khiến phần nửa đầu trên của các nàng xẹp lép, có thể kết hợp đánh phồng cũng giúp khắc phục khá hiệu quả nhé.

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Tóc tết đuôi sam nửa đầu - Ảnh minh họa: Internet

Vừa rồi là danh sách các kiểu tóc buộc nửa đầu dễ thương để bạn có thể đa dạng hóa diện mạo của mình mỗi ngày. Những kiểu tóc trên đây không hề tốn thời gian và công sức của người làm, hầu như mỗi ngày bạn chỉ cần dành ra một ít phút là đã có thể xinh đẹp hơn rồi. Vậy nên hãy cùng thử và khiến bản thân mình tỏa sáng hơn nha.