Gợi ý 16 combo mix đồ dự tiệc cưới mùa đông siêu hút mắt

Mặc gì đi đám cưới mùa thu đông? - Có rất nhiều style đám cưới mùa đông mà các chị em có thể lựa chọn. Tuy nhiên chúng tôi xin gợi ý những set đồ dễ ứng dụng mà siêu đẹp mắt dưới đây để mọi người tham khảo khi chọn đồ đi đám cưới vào mùa đông. Cùng chọn cho mình bộ đồ thích hợp trong 16 combo mix đồ dự tiệc cưới mùa đông dưới đây nhé.

Khi nói đến boot cao cổ, chúng ta thường nghĩ ngay tới những cô nàng người mẫu chất ngất với đôi chân dài miên man. Chính vì hiệu ứng thời trang ấn tượng mà chúng mang lại, bạn nên cân nhắc lựa chọn cho mình combo này để dự trong đêm tiệc sắp tới. Có thể nó sẽ biến bạn thành một cô nàng siêu thời thượng và đầy cuốn hút đó. Nhưng lưu ý với những bạn có đôi chân không được thon thả lắm thì nên cân nhắc trước khi ứng dụng nhé, có thể nó sẽ làm lộ khuyết điểm của bạn đấy.

Váy len body có thể kết hợp với rất nhiều loại áo khoác khác nhau đều tạo cho người mặc cái nhìn tuy đơn giản nhưng lại rất “chất”. Váy len sẽ góp phần tôn lên đường nét cơ thể rất hiệu quả cho người mặc, nhưng cũng vì thế mà những cô nàng hơi có nhiều khuyết điểm về vóc dáng nên cẩn thận một chút với lựa chọn này. Những bạn có vóc người hơi đồ sộ hoặc quá gầy gò thì lên lựa chất liệu và màu sắc giúp ăn gian thân hình để khiến tổng thể trông hút mắt hơn nhé.

Boot cao cổ diện cùng váy ôm và áo len bó - Ảnh minh họa: Internet

Combo 3: Yếm len body + Áo bó

Yếm len body cũng là một đại diện đem lại diện mạo đơn giản mà tinh tế cho mùa đông của bạn. Bạn chỉ cần một chiếc yếm len body đơn sắc kết hợp với một cái áo bó phía trong là cũng khiến bản thân rất cá tính rồi. Nhưng với combo này, các bạn có body chưa được đẹp lắm cũng nên cẩn thận trước khi định dùng cho bản thân nha, nhớ xem xét về chất liệu để có thể ăn gian vóc dáng hiệu quả.

Yếm len body mặc với áo bó - Ảnh minh họa: Internet

Combo 4: Chân váy midi + áo len + áo khoác da/bò

Khác với những sự lựa chọn phía trên, khi diện combo này các chị em không cần phải lo chút nào về những khuyết điểm cơ thể. Bộ trang phục này có thể giúp bạn lấp liếm rất tốt những khuyết điểm về vóc dáng. Mặc dù cách phối này được ứng dụng khá phổ biến nên sẽ ít lạ mắt hơn những lựa chọn phía trên, nhưng nếu bạn muốn có sự an toàn thì đừng làm lơ combo này nhé.

Váy midi, áo len và áo khoác - Ảnh minh họa: Internet

2. Mix đồ dự tiệc cưới phong cách thanh lịch

Combo 5: Quần vải ống rộng + Áo len + áo khoác

Nếu bạn muốn bản thân toát lên một vẻ thanh lịch và học thức thì có thể diện ngay một chiếc quần vải ống rộng kèm áo len và các loại áo khoác vải khác. Bộ đồ này sẽ đem đến cho bạn một diện mạo như những cô nàng công sở thành đạt đầy khéo léo và duyên dáng. Có thể các chàng trai và những bậc trưởng bối sẽ rất tín nhiệm nếu thấy bạn trong trang phục như thế này đấy. Tuy nhiên, những bạn có chiều cao hơi hạn chế thì nên cẩn thận, vì bộ đồ này có thể sẽ khiến bạn lùn hơn. Nhưng có thể cải thiện bằng cách kết hợp với giày cao gót, do đó nếu thích thì cũng đừng chần chừ nhé.

Quần vải ống rộng, áo len kèm áo khoác dạ - Ảnh minh họa: Internet

Combo 6: Chân váy dài + Áo len gile + áo sơ mi

Có rất nhiều loại chân váy dài khác nhau, cùng với những kiểu chất liệu khác nhau. Tuy nhiên cách dễ phối hợp những chân váy dài nhất là dùng kèm với một chiếc áo len gile đơn sắc. Chỉ vậy thôi là bạn đã trông vừa nữ tính vừa đẹp mắt rồi. Lựa chọn này cũng rất an toàn, đồng thời có thể ứng dụng trong nhiều dịp nên bạn hãy ưu tiên khi cân nhắc. Với những bạn có đôi chân hơi ngắn thì cũng nên cẩn thận một chút.

Chân váy dài kết hợp áo len gile - Ảnh minh họa: Internet

Combo 7: Váy len xẻ + áo len

Bạn chọn những chiếc váy len dài mặc vào bên trong, rồi kết hợp thêm một chiếc áo len khoác bên ngoài. Đây là combo giúp giữ ấm siêu hiệu quả mà vẫn đem lại vẻ đẹp rất lịch sự, dễ nhìn cho người mặc. Nên nếu bạn là người có cơ thể dễ bị lạnh thì hãy chọn combo này nhé. Nhưng lưu ý phần váy len ở trong không nên rộng phùng phình mà hãy vừa vặn với người, chiếc áo len bên ngoài thì rộng hơn một chút.

Váy len xẻ mặc kèm váy len - Ảnh minh họa: Internet

Combo 8: Yếm len dài + Áo bó

Nếu như ở phần trên chúng ta dùng váy len body để tạo cái nhìn cá tính thì tại combo này, ta dùng váy len dài dáng rộng cùng áo bó phía trong để khiến bản thân trông thanh lịch hơn. Đây cũng là một kiểu dáng vô cùng dễ dùng mà không hề kén vóc người, các chị em nên sở hữu cho mình một combo như thế này nhé.

Váy len dài kèm áo bó - Ảnh minh họa: Internet

Combo 9: Áo khoác dạng váy + quần tất

Những chiếc áo khoác dạng váy có ưu điểm là không cần phối hợp cầu kỳ với quá nhiều loại quần áo khác mà chỉ mặc chúng vào, diện thêm chiếc quần tất bên trong để chống lạnh và đi kèm giày là đã đủ đẹp rồi. Nhưng vẫn phải cảnh báo với những chị em có chiều cao hạn chế và cơ thể hơi mập, dáng áo khoác này có thể kiến các bạn lùn đi và tròn xoe như cây nấm di động đó. Nhưng nếu quá thích thì hãy đi kèm với giày cao gót và quần tất tối màu để làm bản thân thon gọn nhé.

Áo khoác dạng váy - Ảnh minh họa: Internet

3. Mix đồ dự tiệc cưới năng động

Combo 10: Váy len free size dài qua gối + giày thể thao/ giày da

Hầu hết các chị em đều có thể diện combo này, đây là loại combo siêu dễ dùng mà vẫn khiến bạn trông cực kỳ hoạt bát, năng động. Nên kết hợp váy len free size với giày thể thao hoặc những mẫu giày da, boot cá tính để có một diện mạo tuyệt vời nhất.

Váy len free size dáng rộng - Ảnh minh họa: Internet

Combo 11: Chân váy + Áo len bó + Boot

Đây là một trong những combo “truyền thống” của mùa đông. Bạn đừng chê nó quá phổ biến và nhàm chán, chỉ cần biết cách mix đồ, mọi thứ vẫn sẽ thu hút và xinh xắn như thường. Những trang phục kiểu này sẽ khiến bạn trông đầy năng lượng trong màu đông âm u mà vẫn rất lịch sự nhé. Ưu điểm của combo này là khiến chân các bạn dài ra trông thấy, nên mấy cô nàng nấm lùn hãy ghi chú lại thôi.

Chân váy, áo len mix với áo khoác và boot - Ảnh minh họa: Internet

Combo 12: Quần short dạ + Áo len + Áo khoác dạ

Mọi người thường nghĩ mặc quần short mùa đông sẽ dễ bị lạnh nhưng chỉ cần đi kèm với những chiếc quần tất bạn vẫn sẽ đủ ấm như thường. Hãy mặc những mẫu quần này kèm áo len sơ vin và áo khoác dạ bên ngoài để trông thật năng động.

Quần short dạ, áo len cùng áo khoác dạ - Ảnh minh họa: Internet

Combo 13: Quần yếm + Áo len + giày thể thao

Quần yếm đi kèm áo len và giày thể thao tuy có làm những bạn nấm lùn càng trông lùn đi, nhưng nếu bạn sở hữu chiều cao trung bình mặc mẫu trang phục này sẽ rất đẹp, trông vừa trẻ trung sôi nổi, vừa đầy năng lượng tươi tắn cho mùa đông.

Quần yếm mix với áo len, giày thể thao - Ảnh minh họa: Internet

4. Mix đồ dự tiệc cưới kiểu cổ điển

Combo 14: Maxi họa tiết + Áo khoác

Maxi luôn đem lại một diện mạo cô cùng nữ tính và hơi cổ điển, khi được phối cùng các loại áo khoác nhẹ nhàng như áo khoác dạ, áo khoác len,…sẽ làm bạn trông dịu dàng và xinh đẹp vô cùng. Nếu sợ lạnh thì hãy kết hợp thêm những chiếc quần tất nữa nhé. Có thể dùng combo trên mix cùng rất nhiều loại giày như giày cao gót, boot, giày da,…

Váy maxi phối cùng áo khoác - Ảnh minh họa: Internet

Combo 15: Maxi họa tiết + Áo len gile

Tương tự như lựa chọn phía trên nhưng lần này bạn sẽ phối maxi với áo len gile, nó sẽ khiến bạn trông năng động và trẻ trung hơn một chút.

Váy maxi mặc cùng áo len gile - Ảnh minh họa: Internet

Combo 16: Váy dài cổ điển

Váy dài cổ điển cũng là một ý tưởng rất hay cho mùa đông. Có nhiều loại váy dài cổ điển mùa đông được bán tại các shop thời trang mang phong cách Vintage, Retro. Hoàn toàn không quá đắt đỏ và vẫn giúp bạn trông kiêu sa, hoài cổ như những quý cô phương Tây lịch thiệp.

Váy cổ điển cho mùa đông - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những combo mix đồ dự tiệc cưới mùa đông đẹp mắt và ấn tượng nhất. Hy vọng sau khi đọc bài viết của Phụ nữ và Gia đình bạn đã lựa chọn được bộ trang phục thích hợp cho mình. Chúc bạn có một mùa đông thật tốt lành!