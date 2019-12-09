6 lưu ý cần biết để mix chân váy dài mùa đông thật thời trang

Chân váy len dài là một loại trang phục rất phổ biến vào mùa đông, nó vừa đem lại sự ấm áp cho các chị em, mà còn khiến các nàng trông thật sành điệu và bắt mắt. Nếu các bạn muốn lựa chọn chân váy để dùng cho mùa đông thì đây là lựa chọn hàng đầu, không chỉ bởi tính thời trang của nó mà còn vì sự kết hợp dễ dàng với những loại trang phục khác để tạo ra được những diện mạo đẹp mắt nhất.

Vì đặc điểm lạnh giá của mùa đông nước ta, đây thường là khoảng thời gian mà vô số những loại chân váy dài lên ngôi. Nhưng chính vì sự đa dạng đó mà nhiều chị em thường không biết phải mix chân váy dài mùa đông sao cho thật thời trang và sành điệu. Nếu bạn cũng như vậy thì hãy tìm hiểu ngay 6 lưu ý để mix chân váy dài mùa đông đẹp mắt dưới đây nhé.

Váy len dài còn rất dễ tính khi phối đồ cùng mọi loại áo khoác trong mùa đông, để cả áo gió. Bạn chỉ cần nhớ chú ý tới màu sắc của bộ trang phục thì mọi thứ sẽ không có gì phải lo. Tương tự với giày, váy len dài cũng không hề kén chọn, nhưng đừng mặc với các loại boot cao tới tận đùi vì phần váy đã dài rồi, mặc vậy sẽ làm tổng thể của bạn trông rất mất cân đối.

Khi mặc váy len dài, bạn có thể kết hợp chúng với hầu hết những loại áo và áo khoác trong mùa đông, nhưng về cơ bản, áo len hoặc các loại áo nỉ sẽ cơ bản và an toàn hơn. Bạn hoàn toàn có thể mặc váy len dài với áo len bó hoặc free size, điều đó không thành vấn đề, và sơ vin hay để tự nhiên cũng đều xuyệt tông.

Có nhiều loại váy len dài khác nhau, có loại bó, có loại dáng rộng. Nhưng nhìn chung, bạn hãy để ý đến độ phồng của váy để chọn áo. Nếu váy bó thì phần trên rộng hoặc bó đều được, nhưng nếu chiếc váy dáng rộng thì hãy để ý đến kích thước của những chiếc áo phối phía trên, chúng không nên quá lùng phùng vì như thế sẽ làm bạn luộm thuộm và lôi thôi hơn.

Chân váy len dài - Ảnh minh họa: Internet

Mix chân váy dài vintage

Chân váy dài vintage có rất nhiều kiểu dáng và chất liệu khác nhau, nhưng nhìn chung loại váy này được rất nhiều chị em ưa chuộng vì phong thái hoài cổ trữ tình mà nó đem lại. Để chọn được các loại áo, áo khoác hay phụ kiện đi kèm chân váy vintage, bạn hãy nhớ tới một quy tắc quan trọng đó là: Tính chất bộ trang phục bạn đang chọn là hoài cổ, vì vậy hãy chọn những loại trang phục và phụ kiện có tính chất tương tự.

Vậy có nghĩa là đừng chọn những chiếc áo trông quá hầm hố hay cá biệt, như thế sẽ khiến bạn trông hơi khá kỳ lạ. Hãy chọn những loại trang phục có nét hoài cổ một chút, ví dụ thay vì chọn những chiếc giày boot dây cá tính mạnh thì bạn nên chọn giày mềm nền nã, thay vì mặc áo cắt sẻ ấn tượng thì bạn chọn áo len, áo nỉ cơ bản và nhẹ nhàng.

Chân váy dài vintage - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy bò dài

Váy bò là đại diện cho sự năng động và hoạt bát, nên khi phối đồ với váy bò dài bạn hãy để ý tới điều này. Có thể mặc chân váy bò dài với mọi loại áo mùa đông, nhưng nên cân nhắc về kiểu cách mặc. Ví dụ nếu bạn mặc một chiếc váy bò dài và rộng thì nên chọn áo bó, có thể sơn vin nếu áo quá dài. Còn nếu bạn mặc một chiếc váy bò bó sát người, thì dù là áo bó hay áo rộng đều được. Nhưng những chiếc áo rộng khi mặc cùng áo khoác nên lựa chọn kỹ để khiến tổng thể không bị quá phồng gây mất cân đối.

Tuy váy bò mang lại sự năng động nhưng cũng không nhất thiết bạn chỉ được phép mặc những thứ đồ cá tính đi kèm. Bạn hoàn toàn có thể đi cùng những đôi giày cao gót, giày búp bê để vừa trông hoạt bát mà vừa có độ nữ tính nhất định. Bạn cũng có thể mặc với nhiều kiểu áo khoác khác nhau như cardigan, áo phao, áo dạ,…đều không có quá nhiều vấn đề đáng lo ngại. Nên váy bò có thể là một sự lựa chọn giúp bạn đa dạng hóa bản thân khá tốt.

Chân váy bò dài - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy dài chữ A

Một đại diện nữa rất hay xuất hiện trong các set đồ mùa đông là chân váy dài chữ A. Chân váy dài chữ A dù là trong mùa hè hay mùa đông cũng đều rất dễ mặc và phối đồ. Nó được đa dạng hóa về chất liệu cũng như tính chất để phục vụ nhu cầu thời trang của các chị em. Có những chiếc váy chữ A nữ tính, cũng có cái nghiêm túc, năng động. Vì vậy khi lựa chọn phối đồ với loại chân váy này bạn nên nhìn vào tính chất của nó nhiều hơn là kiểu cách của áo hay giày dép.

Váy chữ A có thể mặc cùng gần như mọi loại áo và áo khoác nếu biết phối hợp đúng cách. Kể cả những chiếc áo hoodies vốn được xem là tinh nghịch chỉ phù hợp với những loại chân váy năng động thì váy chữ A cũng sẽ vẫn phù hợp. Quan trọng là tính chất của bộ đồ như đã nói phía trên. Và nên để ý một chút tới kích thước của các loại trang phục, vì chân váy chữ A đã có một độ xòe và phồng nhất định, nên khi lựa chọn các loại áo và áo khoác đi kèm không nên quá rộng và phải vừa vặn để không bị trông luộm thuộm, lùng phùng.

Chân váy chữ A - Ảnh minh họa: Internet

Mix chân váy dài xếp ly

Chân váy dài xếp ly gần đây nổi lên như một xu hướng được rất nhiều chị em ưa thích. Hẳn nhiên là vậy vì những chiếc váy này không hề kén người mặc, cũng không quá khó khăn để lựa các loại áo hay phụ kiện đi kèm, và nó có thể đa dạng hóa phong cách chứ không nhất định chỉ trông cổ điển như váy vintage hay trông nữ tính như váy đuôi cá. Những bạn nữ dù là gầy hay mập đều có thể mặc được mà không phải lo ngại.

Tuy nhiên, tương tự với loại váy chữ A ở trên, các loại váy xếp ly thường sẽ có độ phồng và những phần nếp ở gần cạp nên bạn không nên chọn những chiếc áo quá lớn, quá rộng. Và cũng không nên che mất phần xếp ly rất đẹp ở sát cạp váy. Về áo khoác và các phụ kiện đi kèm không có quá nhiều những điều cần chú ý, chỉ cần lựa màu sắc tông xuyệt tông một chút là được.

Chân váy dài xếp ly - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy đuôi bèo, đuôi cá

Đây là một đại diện mà những chị em thích phong cách nữ tính và hơi nghiêm túc một chút ưa thích. Và cũng vì đặc điểm của chúng có hơi nữ tính và nghiêm túc nên bạn đừng chọn những loại áo và phụ kiện quá hầm hố nhé, không sẽ làm bộ trang phục trông khá kỳ lạ đấy.

Khác với váy chữ A hay váy xếp ly, chân váy đuôi bèo hay đuôi cá thường chỉ xòe nhẹ từ phần đầu gối trở đi, vì vậy không cần chú ý quá nhiều tới độ rộng của áo phối phía trên, bạn có thể sơ vin hay để buông tự nhiên đều được. Nếu bí quá thì cứ dùng áo len và chân váy dài đuôi bèo là đã có ngay một combo siêu đẹp hút mắt rồi. Và nên phối kèm các loại giày trông nhẹ nhàng và nữ tính một chút để không làm hỏng tính chất của bộ trang phục nhé.

Nhìn chung, những set đồ đi kèm với váy đuôi bèo hay đuôi cá thích hợp cho việc đi làm, đi học và tới những nơi cần sự thanh lịch một chút. Vậy nên sắm một set đồ này sẽ rất hữu ích trong rất nhiều tình huống cuộc sống.

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Chân váy đuôi cá - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là các mẹo và lưu ý khi mix chân váy dài mùa đông. Hy vọng sau khi đọc bài viết này các chị em đã có thêm những ý tưởng để phối nên những bộ trang phục thật thời trang và sành điệu. Chúc các chị em luôn xinh lung linh trong mùa đông này nhé.