Cho làn da trắng mịn căng tràn sức sống với mặt nạ bơ mật ong

Để sở hữu một làn da trắng trẻo, mịn màng và đẩy lùi các dấu hiệu của lão hóa, chắc chắn chị em phụ nữ phải cực kỳ đầu tư cho quá trình làm đẹp . Không phải ai cũng có điều kiện chăm sóc da tại những spa hay thẩm mỹ viện đắt đỏ. Hôm nay chúng mình sẽ mách cho các nàng bí quyết giữ gìn cho sức khỏe làn da với mặt nạ bơ mật ong , vừa không tốn kém, vừa đơn giản lại dễ thực hiện tại nhà.

Trong bơ chứa một hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất béo lành mạnh rất tốt cho quá trình chăm sóc da, đặc biệt là chống lại những dấu hiệu của sự lão hóa. Không những thế bơ còn đóng vai trò trong việc cấp ẩm, giữ ẩm và làm mềm da, duy trì độ đàn hồi của da đặc biệt là vào mùa khô. Chưa hết, thành phần vitamin C và vitamin E có trong bơ còn là cánh tay đắc lực giúp loại bỏ hoàn toàn mụn trứng cá trên da, giúp bạn lấy lại làn da căng mịn và hồng hào.

Bơ và mật ong là hai nguyên liệu cực kỳ gần gũi đối với các bà nội trợ, đặc biệt rất dễ dàng để tìm thấy chúng ở các siêu thị. Hai thực phẩm này chứa một hàm lượng dưỡng chất vô cùng tốt cho sức khỏe. Đồng thời chúng cũng chính là những gương mặt đồng hành với quá trình chăm sóc da cho chị em phụ nữ. Không phải tự nhiên người ta truyền tai nhau về mặt nạ bơ và mật ong nhiều đến thế. Vậy công dụng của hai nguyên liệu này cụ thể là gì?

Bơ giàu hàm lượng các axit béo có lợi - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong

Không kém cạnh, mật ong cũng là một thành phần “đại bổ” cho da. Các enzyme được tìm thấy trong mật ong sẽ giúp da trở nên mềm mại và mịn màng hơn nhiều. Không những thế, nó còn giúp làm sạch từ sâu bên trong lỗ chân lông, xử lý cháy nắng hiệu quả và kiểm soát nếp nhăn vô cùng tốt. Chưa hết, nó còn giúp ngăn chặn sự phát triển của tế bào gốc tự do, giữ cho làn da luôn đều màu và khỏe mạnh.

Mật ong có tính sát khuẩn cao - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của mặt nạ bơ mật ong

Mặt nạ bơ mật ong có tác dụng gì có lẽ là thắc mắc của nhiều chị em phụ nữ. Nếu nói là thần dược thì hơi quá nhưng hỗn hợp này thật sự tốt để đảm bảo cho sức khỏe của làn da, đặc biệt là trong thời tiết hanh khô hiện nay.

Đầu tiên phải kể đến tác dụng cấp ẩm nhanh chóng. Không một ai có thể phủ nhận được công dụng cấp ẩm của mặt nạ bơ và mật ong, đặc biệt là trong thời tiết hanh khô khiến da bị bong tróc. Một tuần đều đặn đắp hỗn hợp này 3 lần thì chỉ sau 10 ngày bạn sẽ cảm nhận rõ được sự thay đổi của khuôn mặt.

Tiếp theo đó là tác dụng ngăn chặn quá trình lão hóa. Trong bơ và mật ong đều chứa một hàm lượng chất béo lành mạnh, chúng chính là biện pháp chống oxy hóa, lão hóa cực kỳ hiệu quả. Chúng ngăn chặn và kiểm soát tốt sự hình thành của nếp nhăn và đặc biệt là nám, tàn nhang trên khuôn mặt bạn.

Mặt nạ bơ mật ong còn đóng vai trò như là một hàng rào chắc chắn, bảo vệ da tránh khỏi những tác động tiêu cực từ bên ngoài môi trường hoặc từ bên trong cơ thể. Các dưỡng chất có trong cả bơ và mật ong sẽ giúp tái tạo lại những tế bào, lấp đầy lại những khoảng trống hư tổn trên da.

Mặt nạ bơ mật ong vừa cấp ẩm vừa chống lão hóa da - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mặt nạ bơ mật ong

Cách thức thực hiện làm mặt nạ bơ mật ong vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần chọn những quả bơ có độ chín mềm vừa, chọn đúng loại mật ong rừng và nghiền hoặc xoay nhuyễn hỗn hợp đó lên là được. Để loại mặt nạ này có hiệu quả, hãy áp dụng đúng cách đắp mặt nạ bơ với mật ong dưới đây.

Bước 1: Rửa thật sạch da mặt với nước ấm để lỗ chân lông nở to ra

Bước 2: Thoa đều hỗn hợp này lên mặt, tránh vùng mắt và mũi

Bước 3: Massage theo chuyển động tròn

Bước 4: Giữ yên khoảng 15 đến 20 phút thư giãn

Bước 5: Một lần nữa rửa sạch lại với nước

Bước 6: Thoa một chút kem dưỡng rồi đi ngủ.

Cách làm mặt nạ bơ với mật ong vô cùng đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Kiên trì thực hiện 1 tuần 3 lần, chắc chắn kết quả sẽ khiến bạn phải bất ngờ. À có một lưu ý nho nhỏ cho các nàng dùng loại mặt nạ này đó là nếu nàng nào dị ứng với phấn hoa thì hãy thay mật ong bằng sữa chua để tránh tình trạng dị ứng, kích ứng da nhé.

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Hy vọng với những chia sẻ về mặt nạ bơ mật ong ở trên, các bạn lại bỏ thêm vào thư viện của mình một tuýp làm đẹp hiệu quả, chất lượng và vô cùng tiết kiệm. Chúc các chị em luôn có một làn da tươi trẻ và luôn tự tin trước mọi ánh nhìn.